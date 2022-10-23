人類基因體計畫最後一塊拼圖：我們要用誰的基因體來代表全人類？
我們想讓你知道的是
在上百名科學家的努力之下，端粒到端粒聯盟於去年發表了史上第一個完整的人類基因體（T2T-CHM13），這項成果也於今年發表在《科學》（Science）期刊。這個新的人類基因體提供極高精確度的端粒、中節、核糖體的DNA 序列，也額外發現了超過1900個基因，更修正了許多先前在人類基因體中的序列錯誤。
文：陳乃群（於約翰霍普金斯大學取得電腦科學博士學位，在「端粒到端粒聯盟」的計畫協助產生T2T-CHM13和舊版人類基因體的對映關係，讓新舊版的分析資料可以更好地整合）
Take Home Message
- 1988年發起的人類基因體計畫，目標為完成人類基因體序列的解碼。該計畫於2003年宣告完成，當年研究團隊完成92％的人類基因體序列，也成為現今基因體研究的基石。
- 人類基因體有8％的區域在當時仍無法完全解碼，包含端粒、中節、核糖體陣列。端粒到端粒聯盟利用CHM13和新世代定序技術，於去（2021）年發表第一個完整人類基因體序列。
- 儘管完整基因體將帶來生物醫學全新的可能性，但此序列仍不能代表全人類。人類泛基因體聯盟正開發自動化組裝基因體的技術，希望能夠正確解析雙套的基因體，並應用於各族裔的參與者。
基因體是生物中所有遺傳訊息的組合，以人類來說，基因體中的遺傳密碼以染色體（chromosome）中的去氧核糖核酸（DNA）序列儲存，這些DNA 序列可以轉錄（transcribe）成核糖核酸（RNA），再進一步轉譯（translate）成蛋白質，決定生物的各式樣貌。
人類基因體計畫
了解基因體對於認識一個物種至關重要，因此美國國會在1988年發起人類基因體計畫（Human Genome Project, HGP），目標是完成人類基因體的解碼。
人類的基因體由23對染色體組成，總共有超過30億個DNA鹼基對（base pair）。但即使是當時最先進的DNA定序方法⸺獲得1980年諾貝爾化學獎殊榮的桑格定序法（Sanger sequencing），一次也只能解讀500～1000個鹼基對，因此科學家需要組裝（assemble）這些短的DNA序列，才能解碼人類基因體。
這是一件極度複雜的任務，像是組裝一幅300萬片的拼圖，而且沒有人知道拼圖的全貌。科學家分析不同DNA碎片之間的相同區域做為組裝的證據，挑戰著這項艱鉅的任務，例如一塊碎片尾端的序列與另一塊碎片的首端序列相同時，就可以將兩個碎片結合起來，變成更長的碎片。
在全世界超過2000名科學家的努力之下，人類基因體計畫於2003年宣告完成，研究團隊發布的人類基因體序列相當精確，獨立驗證下的錯誤率約為十萬分之一，而且涵蓋超過92％的人類基因體區域，這份人類基因體序列從此成為基因體研究的基石。
當不知道拼圖的全貌時，組裝拼圖非常困難；但如果已經知道拼圖完成後的樣子，我們便可以讓電腦去比對小片的拼圖與完成圖，從中找到小碎片的正確位置，再加上科學家設計的演算法，可以相當快速而且精準地完成這項任務。
雖然每個人的基因體序列存在些許差異，但大體上人與人之間的基因體相似程度高達99.9％，於是在完成第一個人類基因體之後，科學家便可以透過序列比對（sequence alignment）的處理方式分析基因檢體，大幅提高分析的效率。
利用序列比對，我們可以分析其他不屬於「人類基因體計畫」的人類基因檢體，了解個體、族群之間的差異，更深入地分析基因變異和各種生物性狀的關連，也可以更詳細地探索疾病機制。
最後一塊拼圖
在第一個人類基因體發布之後的20年間，基因體學有了飛躍性的進步，DNA定序的價格大幅降低，許多大型的資料庫如「千人基因體計畫」（1000 Genomes Project）、「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）更搜集超過數十萬人的基因資料。這些進步帶來大量基礎科學的突破，也幫助科學家開發先進的藥物與療法，更開啟了新興的產業，如基因檢測（genetic testing）和基因編輯（gene editing）。
這些科學進展大多基於人類基因體計畫所組裝的基因體，然而這份基因體其實仍然有8％（大約兩億個鹼基對）的區域無法完全解碼，這些未完成的區域包含許多端粒（telomere）、中節（centromere）、核糖體陣列（ribosomal DNA array）的序列，由於這些區域具有大量的重複序列，利用桑格定序法難以分析。 這些區域就好像看不見的黑暗物質一樣，如今科學家們終於可以一探究竟，探索它們對人體是否具有重大的意義。
新世代的DNA定序方法在近年已逐漸成熟，例如Oxford Nanopore Technologies公司的技術可以解析長達百萬鹼基對的DNA序列，因此可具備良好的正確性；Pacific Biosciences公司的定序技術則達到更高的精準性，解析長達兩萬個鹼基對的序列。
這些新的技術提供良好的材料——更長的基因片段，讓科學家有機會解碼人類基因體中最困難的區域；就像是拼拼圖時，如果使用比較大塊的拼圖碎片，完成拼圖的難度就降低許多。
不過仍有另一個困難，由於健康人類的基因體是雙倍體（diploid），因此在組裝複雜區域的基因體時，兩套染色體（一套來自爸爸、一套來自媽媽）之間的細微差異，常常造成分析上的困難。
科學家發現一組代碼為CHM13（Complete Hydatidiform Mole 13）的特別細胞株可以協助解決這個難題，這個細胞株在精卵結合時發生異常，最終的細胞只包含精子DNA。美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）的科學家蘇爾蒂（Urvashi Surti）在1981 ～ 2000年間收集了一系列這類型的細胞株進行研究，發現他雖然無法發育成一個健康的個體，但從基因體學的角度來看CHM13和一般健康人的基因體沒有明顯差異。
萬事具備，只欠東風。在2018年，美國國家衛生院（National Institutes of Health, NIH）的生物資訊學家菲力佩（Adam Phillippy） 以及加州大學聖塔聖克魯茲分校（University of California, Santa Cruz）的遺傳學者米嘉（Karen Miga）成立「端粒到端粒聯盟」（T2T Consortium），他們利用CHM13細胞株和新世代的定序技術，挑戰組裝第一個真正完整的人體基因體。
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不只超英大片重視特效！最吹毛求疵的名導大衛芬奇對「特效」斤斤計較，靠 Adobe Ae 打造驚人電影世界
我們想讓你知道的是
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
Ae 立大功！《媽的多重宇宙》全憑 Adobe After Effects
Ae 發展至今將近 30 年的光陰，在許多好萊塢巨片的後製階段裡，都有它的貢獻。而當 Ae 結合其他 Adobe 軟體家族的系列產品，更是威力無窮。今年在全球引起話題的熱門電影《媽的多重宇宙》，成本僅有 2,500 萬美金，而且特效團隊也僅有七個人。
這樣「極小」的後製規模，即便放在當今的美國獨立電影圈裡也是罕見，但團隊藉由 Ae 所製作的將近 500 個特效鏡頭，卻獲得全球觀眾的一致好評，這部電影獲得了全球近億美金票房，Ae 可說是厥功甚偉。
《復仇者聯盟》的飛天巨艦上，眾多神盾局探員正在操作的儀表板畫面，是由 Ae 製作的；《鋼鐵人》東尼史塔克面罩裡的抬頭顯示資訊圖表，也是由 Ae 製作的。
電影《美國隊長2：酷寒戰士》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《功夫熊貓》、《環太平洋》、《不可能的任務：失控國度》、《鋼鐵人3》、《怪獸電力公司》、《瓦力》；影集《陰屍路》、《黑色孤兒》、《風流 007》、《漫威夜魔俠》、《毒梟》；以及奧斯卡頒獎典禮等等作品的開場字卡片段，通通都是透過 Ae 製作完成的。
☞電影剪輯製作軟體首選 Adobe After Effect！
不只以上的例子，整體《星際大戰》系列、《星艦爭霸戰》系列、漫威電影、皮克斯動畫電影等等需要大量數位特效的系列電影裡，Ae 也是後製階段不可或缺的工具。
Adobe 系列傳教士——要求完美的「片場暴君」大衛芬奇
但是，如果我們真正要談到 Ae 在現今主流電影數位特效裡的重要性，只列出這些使用 Ae 的電影或影集作品還不夠，我們必須請教這位當代的數位特效大師導演：有人說如果時間允許，他會將自己作品裡的一草一木全部經過特效處理；有人說他是片場的暴君與控制狂⋯⋯他就是執導電影《火線追緝令》、《控制》、影集《破案神探》等等高評價作品的名導大衛芬奇。
《破案神探》沒有外星人入侵地球、沒有核爆危機，這部描述 FBI 行為科學組如何成立、並建立連續殺人魔行兇模式的刑偵影集，似乎用不上太多特效。
事實不然，在沒有火光、爆炸與雷射槍的任何一個《破案神探》鏡頭裡，芬奇會要求他的特效團隊，在這裡後製加上一排數位行道樹，或是在那裡地面鋪上一片數位雪；還要改變太陽照射的角度，連帶鏡頭裡整個街區所有事物的影子，都要改變方向；最後別忘了整個鏡頭都要全面調整成偏綠或偏藍的色系。
芬奇實地拍攝的鏡頭，與觀眾在電影院裡看到的鏡頭，截然不同。
這是視覺大師的絕活，特效在芬奇手上並不是用來錦上添花的點綴，而是製造他心中似假還真世界不可或缺的工具。《火線追緝令》裡的洛杉磯比威尼斯還要潮濕黑暗陰冷、《破案神探》裡的舊金山街道整潔乾淨，卻同時有種缺乏生氣的無機虛假感。
芬奇是善於視覺敘事的導演，他希望自己的每個畫面不用開口就能講話，這些透過數位特效製作或調整的鏡頭，在任何台詞出現前，就先透過構圖與色系，傳達芬奇希望觀眾了解的概念與氣氛。
如果芬奇如此依賴數位特效，想當然爾，特效工具的選擇便十分重要。芬奇的數位特效團隊，可以說是 Adobe 軟體系列產品的最佳傳教士，而 Ae 自然是他們製作每部芬奇電影時的好夥伴。第一個原因，芬奇喜愛使用不同元素，混搭合成出他心裡無中生有的畫面。而 Ae 能夠快速結合諸如 Photoshop、Illustrator 等等其他 Adobe 軟體產出的素材。
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第二個原因，與芬奇的「片場暴君」之名脫不了關係：傑克葛倫霍在演出大衛芬奇的《索命黃道帶》時，在片場崩潰落淚。因為導演要求他，在一場戲裡拍攝了高達 70 多個鏡次，只為達到芬奇的完美要求。
問題是，芬奇並不是只求一個最終的完美鏡頭，他是使用 3 台攝影機 70 個鏡次的大量拍攝片段，從中找出自己覺得適合的攝影機片段，再剪輯在一起。剪輯團隊傍晚收到當天的拍攝內容後，當晚至隔天清晨開工前，必須先快速篩選整理出一天份的內容，提交給剪輯總監作為參考。
你可以想像，這樣的工作份量對於後製團隊是非常大的負荷，而 70 個鏡次對芬奇而言，甚至只是小 case。
亞曼達賽佛瑞在拍攝芬奇執導的《曼克》時曾表示，芬奇可以花上超過一週的時間、超過 200 個鏡次以拍完一場戲。芬奇提供給演員精準的走位、肢體動作與情緒反應，讓這些演員在幾近無數次的重複表演中，接近導演要求的水準。
因此，團隊必須使用效率更高的後製工具，才能處理如此巨量的資訊完成影片編輯。更不用提，芬奇的完美主義會在後製時常常發作，特效團隊必須因應他的臨時需求變更，快速地進行修改。
因此，基於以上兩個原因，芬奇的特效團隊需要一整套包括剪輯、特效、甚至工作流的後製解決方案，而且這些軟體必須操作簡單、效率極佳，這樣才能符合片場暴君緊迫逼人的工作節奏，而符合這些條件的 Ae ，就是大衛芬奇信賴的後製軟體之一。
Ae 搭 Pr 效率成就《惡棍英雄：死侍》
而為大衛芬奇製作《龍紋身的女孩》令人驚豔開場片段的提姆米勒，當他第一次當上導演，執導他的處女作《惡棍英雄：死侍》時，米勒詢問芬奇有什麼能結合剪輯與特效的完美方案——他尊敬芬奇在製作上的高效率與製作成品的高完成度。
想當然爾，芬奇推薦米勒使用了 Adobe Premiere 與 Ae。這讓米勒能夠節省更多後製時間，專心在更多創意發想上，而原先不被看好的《惡棍英雄：死侍》，上映後也打破了許多人的眼鏡，成為票房與評價雙贏的限制級超級英雄電影作品。
你可以從大衛芬奇與《媽的多重宇宙》共同選擇 Ae，看出這兩個案例在需求上共通點：他們擁有的電影成本金額一高一低、他們作品裡的特效鏡頭數量並不一樣、他們獲得主流片商的支持程度也大不相同。
但是，他們都需要更有效率的特效工具，讓團隊快速達到產出目標；他們都對於品質有極高要求，希望每一個鏡頭都臻至完美。而能夠快速迭代、結合實務攝影畫面與數位特效、還有效率的 Ae，成為無論是商業大導或是獨立製片年輕導演的最愛。
Ae 提供年輕創作者實現影像夢想的快速途徑
即便你還不是職業導演，也能透過 Ae 製作類似好萊塢大片的效果，網路上有許多 Ae 愛好者的社群，他們公佈了大量的特效模板，你可以簡單地透過這些 Ae 模板，製作出類似 Disney+ 影集《歐比王肯諾比》的飛船入港片段、或是 HBO 影集《真探》知名開場的「剪影」效果。
對於年輕業餘創作者而言，Ae 是他們實現影像夢想的快速途徑之一，你可以透過 Photoshop 編輯圖片，再轉到 Ae 上與數位特效結合；也可以將 Ae 製作好的特效鏡頭，轉到 Premiere 上與其他片段剪輯在一起。如果你自認這個世界值得看到你腦中的創意，那麼這些 Adobe 系列工具可以讓世界更快看到你的心血。
電影不只是特效，但不能缺少特效，特效能讓你的奇幻視野更有說服力、能帶給觀眾超乎想像的體驗，Ae 可以成為你踏入數位特效的墊腳石、甚至能協助你拍出像大衛芬奇《控制》這樣全球票房突破 3 億美金的大片、還能協助你像《媽的多重宇宙》的兩位年輕導演一樣以小成本搏大票房，你也許應該給 Ae 一個機會，讓它協助你實現夢想。
夢想的路上，有你有我、有 Adobe 還有六指淵！千里之行始於足下，拚電影夢就從具象化你天馬行空的 idea 開始吧！
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