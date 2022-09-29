英國《金融時報》：巴拉圭總統呼籲台灣投資10億美元，作為「維持邦交」的代價

台灣在南美的邦交國巴拉圭傳出要求台灣加碼投資10億美元（約新台幣318億元），否則難以避免與中國建交的壓力，引發外界對於金錢外交的疑慮。巴拉圭是台灣邦交國中面積最大的國家，若在外交上轉向中國，對台灣將是一大打擊。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）日前接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問時表示，正與台灣總統合作，好讓巴拉圭人民感受到這個戰略聯盟的「真正好處」。他呼籲台灣在該國投資10億美元，以幫助他抵抗在外交上轉而承認中國的「巨大壓力」。

阿布鐸指出，「台灣對那些沒有邦交的國家投資了超過60億美元，我們希望從中有10億美元用於巴拉圭。這能幫助我們建立有關與台灣戰略結盟重要性的論點。」

報導指出， 巴拉圭是大豆和牛肉的主要出口國，但巴國與台灣的邦交關係，使其無法進入龐大的中國市場，這讓該國的農業遊說團體感到不滿。

「想像一下，當肉品價格下跌、又無法進入中國（市場）的時候，巴拉圭的農業生產者們會怎麼說。他們會問你，『拜託，我們必須開放中國市場。當我們本來能夠將所有大豆和肉賣到中國去的時候，台灣給了我們什麼？』」阿布鐸說。

"Paraguay’s president Mario Abdo Benítez has called on #Taiwan to invest $1bn in his country to help him resist “enormous” pressure to switch diplomatic recognition to rival #China." https://t.co/ck2OBn8rKC — William Yang (@WilliamYang120) September 29, 2022

報導引述去年發表在《外交政策分析》（Foreign Policy Analysis）雜誌上的一項研究估計，巴拉圭與台灣結盟的代價，是在2005年到2014年間，每年損失相當於國內生產總值1%的援助和投資。研究作者認為，來自台灣的資源並沒有彌補巴拉圭從中國那遭受的損失。

與台建交，巴拉圭爭取疫苗受阻

而與台灣建交，也使得巴拉圭無法在 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情最關鍵的時候，無法獲得來自中國的疫苗。

阿布鐸表示，當時他派衛生部長赴巴西與中國駐巴西的領事交涉，中方當時表示，「 你有三個選擇： 你可以是中國人，但你不是；你可以是中國的盟友，但你不是；或者也可以是一個貧窮的國家，但你也不是。 這些才是中國（提供疫苗）的優先對象。」

我國外交部：巴拉圭總統挺台，任內兩國邦誼不會改變

我國外交部今日也針對此報導作出回應，發言人歐江安表示，巴拉圭的外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola Ramírez） 有特別就專訪內容向我國駐巴拉圭大使韓志正澄清，巴拉圭政府重視兩國邦交與合作，特別強調雙方的關係是奠基在共同的價值理念，不存在交換的條件，他也強調，總統阿布鐸在專訪中強調的是，巴拉圭的投資條件優異，希望台商能藉由到巴拉圭投資、進軍南美市場，這對台灣與巴拉圭建立戰略夥伴關係將有重要意義。阿布鐸總統也重申，「任內兩國的邦誼不會改變」。

歐江安也指出，阿布鐸是非常力挺台灣的總統，今年9月聯合國大會發言時也親自替台執言。對於與巴拉圭經貿投資關係，歐江安說明，外交部今年已派遣中南美考察團赴巴拉圭，巴拉圭的政治經濟穩定、投資環境良好，對強化投資貿易相當有誠意，我國政府會持續鼓勵台商前往投資。

自總統蔡英文2016年上任至今，6年來中南美洲的邦交國包括巴拿馬、 多明尼加、薩爾瓦多與尼加拉瓜紛紛與台灣斷交、轉向北京，這讓美國大為緊張。

我國14個邦交國中，目前仍以拉丁美洲與加勒比海國家為主，除了巴拉圭以外，還包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞與聖文森國。

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核稿編輯：翁世航