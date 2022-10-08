《是時候，放手讓你飛》：在群體中，自閉兒這種弱勢成員，注定就會成為某些孩子的「獵物」

文：李翠卿、蔡傑、蔡昭偉

孩子回家後，我問他：「一星期都在外面，你會不會想家？」

「不會！」

嗯，這是件好事。

離家外宿這件事，在蔡傑的生命中，應該算是一件大事。

對於大多數孩子來說，可能早在小學階段就有不少離家外宿的經驗了，比如說，去同學家過夜、班級旅遊、畢業旅行等。

但蔡傑是特殊兒，不像普通孩子一樣可以跟其他人正常交流，我無法輕易「脫手」讓他在外過夜。

記得蔡傑小學畢業前，學校發了一張畢業生晚會通知單，上頭寫著要宿營學校一晚，我問他：「想不想參加？」

「不想。」他不假思索地回答，表情沒有絲毫期待。

我問他為什麼不想，他表達能力欠佳，回答得支支吾吾。我猜想，難道是他擔心自己會被同學欺負嗎？因為他一直沒辦法把話講得很清楚，因此我也只停留在猜測。

後來幾天，我又反覆詢問他好幾次，才漸漸把他在學校裡發生的事情拼湊出來。這孩子在學校，果然有被同學霸凌。

蔡傑是那種乖乖牌型的小孩，並不會主動挑釁別人，但即使如此，還是會招惹來一些莫名其妙的惡作劇，比如說下課時間就是會有同學去踢他，甚至課堂上還會有同學用鉛筆去刺他。單純笨拙的他，完全沒有反擊能力。

其實蔡傑在幼稚園階段，我就親眼看過他被同學欺負，不過，他從沒在我面前埋怨過，也不曾表現出激烈的拒學行為，依然每天笑咪咪地去上學。上小學以後，每天放學時間我去接蔡傑，他總是滿臉笑容，我還以為他在學校也過得不錯，這孩子不善表達，當然也沒有跟我告過狀，要不是那張宿營通知單，我可能永遠也不知道孩子在學校受了這麼多委屈。

後來我跟級任老師溝通，他的級任老師也不知道，我請老師幫忙調查求證，結果令人痛心，他在學校還真的有被同學欺負，我也知道是哪些孩子找他麻煩，但我最後還是選擇原諒他們，已經快畢業了，此時再去追究，也沒有多大意義了。

對大部分小孩來說，畢業宿營是童年結束前的亮點之一吧，但對蔡傑來說，恐怕只是增添另一段不堪的回憶，就連級任老師也覺得他不要參加比較好，孩子在團體裡的處境如何，可想而知。

雖然可能有些遺憾，但不參加，那就不參加吧，在這種情況下，我也不想勉強孩子。

在群體中，自閉兒這種弱勢成員，注定就會成為某些孩子的「獵物」。孩子無端被欺負，我做父親的當然心痛，但這就是自閉兒難以避免的宿命，與其怨天尤人，我選擇實際一點，想辦法跟孩子一起為這些委屈找到「出口」。

我絕不輕易讓怨憤情緒去「汙染」孩子的心，我一直努力讓孩子知道，遭遇挫折是很正常的事情，不要因此被擊倒，我們還是可以很正向地走下去。

我的作法是每天都堅持陪他去運動，揮灑大量汗水的同時，也把那些負面情緒宣洩掉，我相信喜歡運動的孩子，一定可以朝陽光的方向前進。

快樂的出行

我們這種努力看似有點阿Q、有點傻氣，但在多年後，還真的結出了美好的果實。

蔡傑上了特殊學校以後，剛開始或許有些緊張，整天跑廁所，但是後來就如我所願，他適應得不錯，過去那些體能訓練，也讓他獲得不少站在舞台上的機會。更重要的是，在特殊學校，他可以免於被歧視、真正被接納。

剛入學沒多久，老師就幫蔡傑報名參加特奧青少年領袖力培訓，因而有了第一次脫離父母的機會，讓他在外面住了三天，那一次還算順利，到了下學期，又有全國高中童軍露營活動，先在學校住兩天、再去外縣市露營四天，得離家將近一個星期。

這中間，沒有一通電話，活動結束後，蔡傑平平安安回家，沒有生病，也沒有任何不對勁，做為父親，孩子能夠順利「脫手」外宿這麼多天，我真的深感欣慰，也很感謝學校老師的指導與照顧。

孩子回家後，我問他：「一星期都在外面，你會不會想家？」

「不會！」

嗯，這是件好事，爸爸可不希望你太黏。我又問：「你有想爸爸嗎？」

「沒有！」

很好，很棒很棒，青少年就應該要這樣。

「那你有想媽媽嗎？」

「有一點。」

這孩子就是老實，也不會偽裝一下兩面討好。嗯，沒問題的，青少年可以暫時不需要爸爸，但，情感上還是需要媽媽的。

蔡傑後來寫了一篇日記，交代了那幾天發生的事情，我在他睡著以後，一字一字細讀著，錯字很多，他還把「露營」寫成「錄影」，但我還是可以看得懂。

蔡傑在日記中提到搭帳棚、跳舞、射箭、打木頭、烤肉、玩陀螺、逛夜市、去不同的地方參觀、晚會表演等露營活動的項目，他們還去了鹿港，活動好豐富啊。

日記中也寫到他與台中特殊學校的學生一起表演獨輪車，我看了滿訝異的，蔡傑的學校只有他一個人會騎獨輪車，能夠跟他校同學一起表演真是太好了。

雖然蔡傑的表達能力還是不太精準，日記也寫得有些零零落落，但從中可以感覺得出，全國高中童軍露營活動對他來說，絕對是一趟快樂充實的出行，我心裡真的很安慰，小學時無法參畢業宿營的遺憾，多年之後，總算得到彌補了。

慢慢飛，也可以飛越重洋

還不只如此，蔡傑這隻慢飛的鳥兒，不僅可以離巢，甚至還曾遠渡重洋飛到國外去呢。

蔡傑過去在普通學校，很難有什麼表現的機會，直到上了高中之後，才開始能嶄露頭角。曾有個可以到阿布達比（阿拉伯聯合大公國首都）的出國活動推薦蔡傑參加甄選，我們也很認真準備了，雖然後來落選，但沒關係，至少我們是「有機會」的，要繼續努力！