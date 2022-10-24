桃園商圈學：友善服務、主題節慶，特色商圈華麗轉身，散發獨特城市魅力！

提到桃園生活，這幾年不只是日常所需，桃園商圈們更積極打造友善的服務環境及各式主題活動，並針對店家的品牌、空間進行優化，讓桃園商圈華麗轉身！

推動友善認證商圈，打造星級服務亮點

桃園市政府近年積極推動星級友善店家認證，累積友善服務量能，帶給消費者更多即時幫助和優質貼心的購物體驗。在多元民族聚集的桃園，友善服務內容不只包含提供店家外語輔助工具的「語言友善」，創造不同民族消費者更友善的環境；其他還包含毛孩及推車通行的「入店友善」、電子支付的「科技友善」、無線網路的「使用友善」、特殊餐飲需求的「餐飲選擇友善」，以及綠色消費的「環境友善」等，眾多友善類別標示於店家門口，也另有官方網站可以瀏覽各店家的友善服務。

Photo Credit：桃園市政府經濟發展局 友善店家-友善服務標籤貼紙。

今年（111年）已經累計認證百家友善店家，如同米其林般的星級友善店家認證，鼓勵桃園市店家升級服務品質，爭取友善認證榮耀。同時桃園市還透過品牌優化及空間優化，輔導店家改造，打造出商圈區域亮點，帶動商圈活力，更提供消費者更多美好的逛購體驗。

多元主題節慶活動，展現獨特城市魅力

今年度的活動多元，以「桃味遊樂園」為主題，推出系列商圈振興活動，包含桃園市各商圈舉辦近20場不同主題節慶的商圈活動，如大小孩遊樂市集、以音樂微醺為主題的桃園啤酒節、桃園咖啡節、桃園婦幼商品展等。

同時振興桃園餐飲業，7至9月份桃園推出「你吃飯我買單2.0」活動，促進桃園餐飲消費，上網登錄桃園市餐飲類消費發票或收據，即可參加抽獎活動，今年不僅提高抽獎金額，更加碼倍倍送吃飯金最大獎一人獨得30萬元獎金，累計促進桃園市餐飲消費高達1.5億元，商圈與店家也回饋活動有感，實際促進消費成長。

Photo Credit：桃園市政府經濟發展局 7月8、9日大小孩遊樂市集。

系列活動以各商圈為主，推出各式導覽體驗活動、多元民族特色美食、節慶遊行等各式活動，比如多一度的大溪魅力小鎮、2022金三角嘉年華、六和商圈萬聖節創意變裝遊街競賽等，週末假日不妨前往桃園，體驗看看多元民族與主題商圈的獨特魅力。

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Photo Credit：桃園市政府經濟發展局

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