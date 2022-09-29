蔡英文提「很多支持者認為教官不能退出校園」，柯建銘回應：已達成修法共識，不可能逆回來

立法院在2013年就通過修法，讓教官退出大專院校和高中職，但民進黨黨主席、總統蔡英文昨（29）日竟在中常會上提及，很多支持者認為教官千萬不能退出校園，民進黨立法院黨團總召柯建銘對此回應，教官退出校園是經過多個會期達成的修法共識，「不可能逆回來」。

昨日民進黨中常會中，邀請台灣民主實驗室理事長、「黑熊學院」共同發起人沈伯洋與會，以「全民防衛」為題作專案報告。綜合《ETtoday》及《自由時報》報導，總統蔡英文在會中指出，有許多支持者向他表示教官千萬不能退出校園，因為可以在校內教基本的軍事教育。

柯建銘當時提及，黨政軍退出媒體、教官退出校園、黨國金權結構是台灣民主重要的發展課題，因為教官過去在校園中執行監控，所以才會主張教官要退出校園，經過多個會期才達成的修法共識，「這是不可能逆回來」。

民進黨立委蘇巧慧則表示，很多人認為校內還是要有類似「教官」的角色，老師處理校務、教課與備課，如果發生打架等衝突，就需要有威嚴的角色處理這些業務。蘇巧慧在2016年也曾明確主張教官退出校園，認為必須貫徹「黨政軍退出校園」的價值，以尊重和保障學術自由、教學自主和言論自由。

當時，柯建銘提及，很多教官退休後去當保全，蔡英文疑惑道，為何培養那麼久還會去當保全？沈伯洋則指出，目前黑熊學院也計畫招募教官以及退役軍人擔任種子教官。

民進黨黨外時期就主張教官退出校園，2013年修法通過

2013年立法院通過《高級中等教育法》修法，教官要退出大專院校和高中職，並附帶讓教官回歸國防體系。

《聯合報》報導指出，柯建銘在會後受訪時表示，民進黨從黨外時期就一再主張黨政軍退出媒體、教官退出校園、返回不當黨產，不當黨產相關條例已經在2017年立法，前總統陳水扁任內完成黨政軍退出媒體，教官退出校園在2013年已經做出決議，並需在8年內完成，若因全民國防就把教官留在校園並不合適。

柯建銘表示，教官退出校園後，可以成為民間或地方種子教官，也可以歸建部隊，有相關機制在處理。

對此，白色恐怖受難者呂建興（呂昱）在臉書上表示，在台灣民主化過程中，教官退出校園是不可撼動的台灣民主價值。當年黨國威權時期，「有多少冤錯假案都是犯在這些派駐在校園內的『教官們』泡製出來的？」呂建興認為，教官是軍人，應該回到軍隊去執行真正職務和使命，留在校園的工作本來就應該交給其他可以負責任的人去承擔。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航