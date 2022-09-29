蔡英文提「很多支持者認為教官不能退出校園」，柯建銘回應：已達成修法共識，不可能逆回來
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面對蔡英文的疑問，民進黨立法院黨團總召柯建銘當時提及，黨政軍退出媒體、教官退出校園、黨國金權結構是台灣民主重要的發展課題，因為教官過去在校園中執行監控，所以才會主張教官要退出校園，經過多個會期才達成的修法共識，「這是不可能逆回來」。
立法院在2013年就通過修法，讓教官退出大專院校和高中職，但民進黨黨主席、總統蔡英文昨（29）日竟在中常會上提及，很多支持者認為教官千萬不能退出校園，民進黨立法院黨團總召柯建銘對此回應，教官退出校園是經過多個會期達成的修法共識，「不可能逆回來」。
昨日民進黨中常會中，邀請台灣民主實驗室理事長、「黑熊學院」共同發起人沈伯洋與會，以「全民防衛」為題作專案報告。綜合《ETtoday》及《自由時報》報導，總統蔡英文在會中指出，有許多支持者向他表示教官千萬不能退出校園，因為可以在校內教基本的軍事教育。
柯建銘當時提及，黨政軍退出媒體、教官退出校園、黨國金權結構是台灣民主重要的發展課題，因為教官過去在校園中執行監控，所以才會主張教官要退出校園，經過多個會期才達成的修法共識，「這是不可能逆回來」。
民進黨立委蘇巧慧則表示，很多人認為校內還是要有類似「教官」的角色，老師處理校務、教課與備課，如果發生打架等衝突，就需要有威嚴的角色處理這些業務。蘇巧慧在2016年也曾明確主張教官退出校園，認為必須貫徹「黨政軍退出校園」的價值，以尊重和保障學術自由、教學自主和言論自由。
當時，柯建銘提及，很多教官退休後去當保全，蔡英文疑惑道，為何培養那麼久還會去當保全？沈伯洋則指出，目前黑熊學院也計畫招募教官以及退役軍人擔任種子教官。
民進黨黨外時期就主張教官退出校園，2013年修法通過
2013年立法院通過《高級中等教育法》修法，教官要退出大專院校和高中職，並附帶讓教官回歸國防體系。
《聯合報》報導指出，柯建銘在會後受訪時表示，民進黨從黨外時期就一再主張黨政軍退出媒體、教官退出校園、返回不當黨產，不當黨產相關條例已經在2017年立法，前總統陳水扁任內完成黨政軍退出媒體，教官退出校園在2013年已經做出決議，並需在8年內完成，若因全民國防就把教官留在校園並不合適。
柯建銘表示，教官退出校園後，可以成為民間或地方種子教官，也可以歸建部隊，有相關機制在處理。
對此，白色恐怖受難者呂建興（呂昱）在臉書上表示，在台灣民主化過程中，教官退出校園是不可撼動的台灣民主價值。當年黨國威權時期，「有多少冤錯假案都是犯在這些派駐在校園內的『教官們』泡製出來的？」呂建興認為，教官是軍人，應該回到軍隊去執行真正職務和使命，留在校園的工作本來就應該交給其他可以負責任的人去承擔。
新聞來源
- 中常會談「全民防衛」 蔡英文關切「教官為什麼要退出校園？」（自由時報）
- 邀黑熊學院創辦人專案報告 蔡英文關切「教官退出校園」（ETtoday）
- 蔡英文拋教官是否留在校園 柯建銘：轉型正義不可逆（聯合報）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
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曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
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此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
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交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。