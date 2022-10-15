餃子兩三事：東渡南來的餃子，在台日兩地各自發展出屬於自己的風景
我們想讓你知道的是
海島上的我們過年其實不吃水餃，但我也確實聽過有些來自北方的外省家族，年夜飯還是會準備水餃，畢竟水餃即是元寶，吃下水餃願明年也是元寶滿腹。不過中華民國過台灣已經七十多年，水餃這樣的食物，自然也已經融入不少台灣文化在內。
東渡南來的台日餃子
小時候的聚會有陣子流行包水餃，老師邀請小朋友到家中，準備好水餃材料，小朋友邊聊天邊包，有些人包成小籠包，有些人的成為扁扁餃，總之一切下鍋就知道，技術不好的會散掉，技術好的自然就圓滾滾好好吃，自己吃自己包的餃子一邊評論別人包的，確實是有趣的回憶。
前段時間小孩的幼兒園也要大家包水餃，心中想著那口水鼻涕橫流的環境應該挺可怕，還好老師都有交代大家要勤洗手，因此吃完回來似乎也沒拉肚子。倒是體驗了這種美好的小孩，也回家哇哇叫要包水餃。
水餃其實不是台灣本地的食物，既是麵食，自然是從中國北方傳入。小時讀過的漢聲《中國童話》當中就有一段大家耳熟能詳的「水餃和元寶」故事，下雪的大年夜來了一位乞丐，平日積善的家族看天氣冷，請乞丐進來一起吃年夜飯，北方人的年夜飯吃的是水餃，但積善家族並不富裕，媳婦有點擔心多了一位客人，水餃準備得不夠。
老乞丐觀察到媳婦的為難，和他說儘管放心煮，但千萬不要算鍋裡有多少水餃，媳婦照著做了，說也奇怪，鍋中的水餃源源不絕的浮上來，一家人吃到飽上天靈蓋。第二天一早，乞丐不見了，鍋裡吃剩的水餃變成元寶，沉甸甸地留在鍋底，而門外有著狐狸的足跡。積善一家才知道昨天的老乞丐是狐狸來報恩，給他們一家平日行善的獎賞。
這個故事有水餃、元寶和狐狸的元素，無疑是一則來自中國北方的童話故事。餃子既然是過年食物，顯見平常也不是很有機會吃，北京和西安各有以「餃子宴」聞名的餐廳，將各種餡料、各種做法的餃子輪番推出，相當澎湃，也做出不小的名號，比如北京的「餡老滿」分店就開到台灣來。
海島上的我們過年其實不吃水餃，但我也確實聽過有些來自北方的外省家族，年夜飯還是會準備水餃，畢竟水餃即是元寶，吃下水餃願明年也是元寶滿腹。不過中華民國過台灣已經七十多年，水餃這樣的食物，自然也已經融入不少台灣文化在內。
因為這樣的因緣際會，好吃的餃子館大多數是外省店，經常會和外省人在台灣發明的牛肉麵互相搭配販售。南機場夜市集中了好些水餃館，算是台北的餃子樂園，附近西門町很有名的「一條龍」賣水餃、蒸餃，既然名為一條龍，牆上那條金龍自是他們的鎮店之寶，這家店從中華商場到西門町，我也算從小吃到大。不過「一條龍」近期做的都是日本觀光客生意，那些俐落的阿姨會用一口台腔日文，幫看著菜單猶豫不決的日本客人點菜。
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原廠認證中古車如何異軍突起成首選？針對三大痛點迎頭痛擊是關鍵
我們想讓你知道的是
疫情、缺工缺料、貨運塞港、戰爭影響等因素，讓全球新車交期飽受影響，加上後疫情時代，通貨膨脹嚴重，許多有車輛使用需求的消費者轉而選擇中古車。但面對始終存在著「一車、一況、一價」的中古車市場，潛在危機與隱藏風險讓許多消費者望之卻步，該如何選擇高效率且值得信賴的方式？
縱使當前中古車商已逐步邁向聯盟化、認證制度，但良莠不齊的狀況始終存在，中古車交易糾紛新聞時有耳聞，在媒體報導中，仍可常看見像是買到的車況與中古車商所提供的資訊存在巨大差異、車輛行駛里程經過「巧手調整」、嚴重甚至有買到AB車而刑責上身的問題。正因中古車狀況的不夠透明，讓消費者很難於中古車買賣過程中完全信任賣方，也無法放心購買，就連部分自認資深懂車人也曾有陰溝裡翻船的狀況。簡而言之，難以信任、無法放心、資訊不透明的三大痛點，在在讓消費者對於中古車購買望之卻步。
中古車的購買需求持續存在，但近來可以發現購買趨勢逐漸朝向「原廠」路線靠攏，主因就出在各汽車品牌以自家「商譽」為擔保的原廠認證中古車一一成立。以成立相當悠久的奧迪嚴選中古車而例，完全瞄準上述三大痛點的核心價值就是其可成為同業標竿、獲得消費者青睞的原因。
奧迪嚴選原廠中古車優勢一：信任
敢於品牌名後掛上「嚴選」，就是因為奧迪所提供的中古車輛，不僅皆有完整原廠服務記錄可供查詢，且經過了110項原廠標準的詳盡車況檢查，這兩點的資訊先建立消費者對於車輛來源的信任度後，在整體的銷售過程中，第一線的銷售人員也以客戶的需求推薦適合車款，舉凡是車型、顏色、配備甚至預算等都可層層篩選，而非像傳統中古車商以「清庫存」為第一銷售目標；再加上等同於新車銷售同樣等級的專業流程與產品知識，當客戶確認購買後，也會依照客戶的財務狀況提供客製化的方案；入手後也享有奧迪原廠標準售後服務流程與保固內容。在每個階段中，皆以原廠標準流程作為基礎，以信任作為買賣雙方溝通與往來的基石。
奧迪嚴選原廠中古車優勢二：安心
取得信任後，更要進一步超越顧客期待，為顧客達成安心的購買流程。因此奧迪嚴選中古車所銷售的車輛，除了保證無重大事故或泡水情事發生，更以原廠標準檢修與整備，範圍包含維修保養紀錄、外觀、內裝、動力系統、電子系統、底盤、配件等面向。此外，每一輛奧迪嚴選中古車在交車後至少享有一年不限里程原廠保固，保固期內無須擔心預期以外的維修費用，不僅可讓客戶買得安心，更可駕得開心。
奧迪嚴選原廠中古車優勢三：透明
選擇中古車的多數買家，無疑希望詳盡了解購車時的價格、後續的養車成本，簡言之就是要把一切買車、用車資訊透明化，因此奧迪嚴選中古車首先針對車輛資訊透明化可以減少後續養車潛在成本以外，車價也保證透明，並提供彈性付款方式，盡可能減輕車主的購車負擔。就算真的車輛出問題，也可享有保固維修服務與代步車使用，當然，24小時的Audi服務專線與全天候的道路救援服務等也可提供車主零時差的專業協助，幾乎等同於新車服務流程的保證，一切完全透明毫無隱藏與保留。
奧迪嚴選中古車作樣板，讓鍾愛即刻成真、更顯從容餘裕
以信任、安心、透明作為三大基石，有效擊退過往消費者購買中古車心中所擔心的痛點，不僅讓奧迪嚴選中古車成為當前中古車買賣最受歡迎的途徑，更是中古車買賣的最佳樣板。當購買中古車不再需要擔心信任、安心與透明問題，民眾就可以用相較新車更輕鬆的門檻，擁有過往無法企及的夢想車款，讓鍾愛不僅可以即刻成真，還比原先想像的更從容餘裕。