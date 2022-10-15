餃子兩三事：東渡南來的餃子，在台日兩地各自發展出屬於自己的風景

東渡南來的台日餃子

小時候的聚會有陣子流行包水餃，老師邀請小朋友到家中，準備好水餃材料，小朋友邊聊天邊包，有些人包成小籠包，有些人的成為扁扁餃，總之一切下鍋就知道，技術不好的會散掉，技術好的自然就圓滾滾好好吃，自己吃自己包的餃子一邊評論別人包的，確實是有趣的回憶。

前段時間小孩的幼兒園也要大家包水餃，心中想著那口水鼻涕橫流的環境應該挺可怕，還好老師都有交代大家要勤洗手，因此吃完回來似乎也沒拉肚子。倒是體驗了這種美好的小孩，也回家哇哇叫要包水餃。

水餃其實不是台灣本地的食物，既是麵食，自然是從中國北方傳入。小時讀過的漢聲《中國童話》當中就有一段大家耳熟能詳的「水餃和元寶」故事，下雪的大年夜來了一位乞丐，平日積善的家族看天氣冷，請乞丐進來一起吃年夜飯，北方人的年夜飯吃的是水餃，但積善家族並不富裕，媳婦有點擔心多了一位客人，水餃準備得不夠。

老乞丐觀察到媳婦的為難，和他說儘管放心煮，但千萬不要算鍋裡有多少水餃，媳婦照著做了，說也奇怪，鍋中的水餃源源不絕的浮上來，一家人吃到飽上天靈蓋。第二天一早，乞丐不見了，鍋裡吃剩的水餃變成元寶，沉甸甸地留在鍋底，而門外有著狐狸的足跡。積善一家才知道昨天的老乞丐是狐狸來報恩，給他們一家平日行善的獎賞。

這個故事有水餃、元寶和狐狸的元素，無疑是一則來自中國北方的童話故事。餃子既然是過年食物，顯見平常也不是很有機會吃，北京和西安各有以「餃子宴」聞名的餐廳，將各種餡料、各種做法的餃子輪番推出，相當澎湃，也做出不小的名號，比如北京的「餡老滿」分店就開到台灣來。

海島上的我們過年其實不吃水餃，但我也確實聽過有些來自北方的外省家族，年夜飯還是會準備水餃，畢竟水餃即是元寶，吃下水餃願明年也是元寶滿腹。不過中華民國過台灣已經七十多年，水餃這樣的食物，自然也已經融入不少台灣文化在內。

因為這樣的因緣際會，好吃的餃子館大多數是外省店，經常會和外省人在台灣發明的牛肉麵互相搭配販售。南機場夜市集中了好些水餃館，算是台北的餃子樂園，附近西門町很有名的「一條龍」賣水餃、蒸餃，既然名為一條龍，牆上那條金龍自是他們的鎮店之寶，這家店從中華商場到西門町，我也算從小吃到大。不過「一條龍」近期做的都是日本觀光客生意，那些俐落的阿姨會用一口台腔日文，幫看著菜單猶豫不決的日本客人點菜。