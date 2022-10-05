皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像

人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。

Photo Credit：皇家禮炮

什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。

營造感性又飽含張力的豐收饗宴

有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。

在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。

Photo Credit：皇家禮炮

首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌

極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。

針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。

Photo Credit：皇家禮炮

「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊

活動地點： Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）

Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號） 活動費用： 報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）

報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用） 活動時間： 2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）

2022-10-27（四）至 2022-10-30（日） 活動場次：

2022-10-27（四）

場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場

場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場

2022-10-28（五）

場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場

場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場

2022-10-29（六）

場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場

場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場

場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場

2022-10-30（日）

場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場

場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場

場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場

Photo Credit：皇家禮炮

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