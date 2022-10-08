《庫哈斯談建築的危險》導讀：化現實之銹為想像之金——建築煉金師雷姆・庫哈斯

文：龔書章（建築師、國立陽明交通大學建築研究所教授）

【導讀】化現實之銹為想像之金——建築煉金師 雷姆・庫哈斯

他在平庸中看到超凡，在混亂中看到邏輯，在侷限中看到機會，從而建立一個當代都會新的潛在可能。

生平

煉金師（Alchemist），代表著一個在西方文化中將現實之銹轉化成想像之金的神秘角色。而在邁入21世紀的新時代裡，雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）正是當代極少數的這樣一個兼具多種角色——狂想家／實踐家、哲學家／實用主義者、以及理論家／預言家／建築師——於一身的煉金師，並且在此間不斷轉換、反覆觀照。

庫哈斯是當今最富有浪漫色彩的實用主義者、是最具烏托邦色彩的建築師，也是最具時代實驗精神的創作家。年輕時，他曾經是一個採訪過義大利超寫實導演費里尼的Haagse郵報記者以及編寫電影劇本的劇作家，使他日後對於建築與都市的觀察，常能以激情洋溢的觀察與充滿幻想的文體，對日常事件狀態與信息作精確而簡單地描述、想像。

在1975年於英國倫敦建築聯盟學院（Architectural Association）完成建築訓練後，他即與Zenghelis夫婦（Elia and Zoe）和Madelon Vriesendorp共同成立了大都會建築辦公室（Office for Metropolitan Architecture 簡稱OMA），不斷地試圖以一些策略及幻想，來發現城市過去的邏輯與軌跡，以及舊有建築的形式所展現的數種層次，進而提出另一種多重想像的建築與當代文化背景的新型態關係。

而在世紀交替之際，這位被譽為「能讓建築歌唱」的庫哈斯，更在荷蘭這個以「實用主義」為中心的建築專業與學術中，以教學及論述激發了許多年輕且具熱情的建築師——如West8、MVRDV、VPRO、Ven Berkel等——的前衛思考與實踐，並在阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙等城市進行「多元並立、價值紛陳」的荷蘭新建築樣貌，進而在2000年獲得建築普立茲克獎，代表著他極度樂觀的現代主義精神，以及文化跨界的想像和創造，已在建築教育與學術界扮演了極其重要的導師角色。

2001年後，庫哈斯將視角轉往亞洲快速發展中的城市。他以客觀多樣而獨創的觀點，不帶偏見地來對事件的社會現實與慾望需求作廣泛的調查、分析與歸納，進而在平庸中看到超凡，在混亂中看到邏輯，在侷限中看到機會，從而建立一個當代都會新的潛在可能模型。從北京中央電視台到台北藝術中心，都是這些觀察後的具體實踐。2010年獲頒威尼斯建築雙年展金獅獎終身成就獎，總策展人妹島和世讚譽「庫哈斯對世界的影響超越了建築領域本身，不同的人們都能從他的作品中領略到什麼叫作自由。」為他對當代的影響，下了如是的註腳。

思想

如果說20年代的勒・柯比意（Le Corbusier）的《邁向新建築》是20世紀初建築與都市的現代主義精神宣言，那麼庫哈斯1978年的經典論述《譫狂紐約》（Delirious New York）則對20世紀末的大都會與建築提出了認識現實的另一種方式。經由觀看大都會及其「狂譫狀態」（delirium）的心理層面，進而在都會建築中恢復其神話的、象徵的、大眾性的功能。

壅塞文化

在《譫狂紐約》中，庫哈斯藉著曼哈頓的意象，提出一個關於「壅塞輻輳文化」（Culture of Congestion）的計劃。他將此文化定義為一個魅力十足、可以海納百川，消泯其他一切的提案，以使我們能更注意複雜的結合，以及建築與設計觀念的曲轉，實現大都會生活的多樣性與豐富性。從這本經典論述，可以很清楚地發現對庫哈斯在日後十餘年，不論都市規劃或建築設計，都有深遠的影響。

如果說庫哈斯在《譫狂紐約》中所預見的「壅塞輻輳文化」是21世紀都市的狀態，使得都市本身形成一個亂局，而這種混亂的狀態便是都市最令人著迷之處；而「摩天樓」（Skysgraper）應該是一個可以整合所有迷亂慾望的容器，存在於都市中，也能隨著都市的亂局一起不斷地演變、發展。

摩天樓

庫哈斯認為現代建築的原型有二：針形與球形。「針形建築」，具有地標性；而「球形建築」，則是容器。而這兩者原是分離的建築型態，為了滿足人的欲求合而為一，形成現在的摩天樓。摩天大樓即是一個異質性的容器，同時具有高聳入天的地標性質，以及包含著異質事件、滿足了不同的欲求所需的機能的雙重性格，在現實世界中以超現實的方式存在。這就是現代都市現象最令人著迷處，也是最挑起探索慾望的部分。

由此觀點，我們從Zeebruge Sea Terminal競圖案中（見p35），可以看見庫哈斯以一個建築容器融合針形與塔形建築的完全想像。對於這個摩天樓的慾望極致實踐，我們當然也已預見了庫哈斯2002年於北京的「CCTV中央電視台總部大樓設計案」的必然性——在建築皮層表象下與空間狀態中，蘊含著更多無法想像、異質的、複雜的生活形式，直接、明顯地呈現都市亂局。

尺度

如果說庫哈斯在《譫狂紐約》中，企圖以曼哈頓為藍本，在回顧的角度中，以主觀觀察曼哈頓這一城市的形成。而在他與Bruce Mau於1995年所著作的《S、M、L、XL》中，則是延續《譫狂紐約》充滿激情與幻想之城市建築論述後的實踐。庫哈斯在《S、M、L、XL》這本包羅萬象的百科全書當中，表現出他對於「細微」幾近迷戀的觀察，與對「超大」的興趣與探索。對於庫哈斯而言，當一個物件或事件超過一定的尺度之後，任何理論都不再適用於它，尤其是對於世界上正在發生中的經濟、文化的社會結構巨變——如日本或中國珠江三角洲等都會城市。

密度