「反科學」社群騷擾記者及科學家：學者警告恐危害言論自由，助長極右翼勢力
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對科學家的騷擾行為早在疫情前就存在，但疫情讓很多科學家首次在媒體上曝光，當社會溝通面對一個走向極端、嚴重分裂的社會，其結果就是：疫情加劇了網路攻擊現象......
文：劉艾波
COVID-19新冠肺炎疫情激化了歐美國家陰謀論社群，網路上興起「反科學」的攻擊言論。這些來自電子郵件、即時訊息、社群媒體等各種數位管道的騷擾和人身威脅，讓傳遞科學資訊的記者、科學家們受到某種形式的暴民審查。學者警告，網路攻擊行為不僅影響言論自由，更反映出威權主義、極右翼勢力興起的危機。
因職涯發展需在社群平台曝光，科學記者成為網路騷擾目標
由於社群媒體已經成為記者樹立個人聲譽的關鍵，儘管多數時候沒有媒體公司的正式支持，記者仍需要在社群平台上曝光，因此成為被騷擾的目標。網路攻擊對記者提出毫無根據的指責，試圖將既定的科學事實扭曲成錯誤的陰謀論，連記者個人的性別、族裔、宗教信仰都成為攻擊目標。
為了解網路攻擊如何影響科學記者，喬治華盛頓大學（George Washington University）新聞學教授麗莎帕爾默（Lisa Palmer）和西爾維奧懷斯伯德（Silvio Waisbord）訪談10位科學記者與編輯。
其結果指出，科學記者多次接到騷擾電話，數以百計的謾罵從推特、Instagram、電子郵件蜂擁而至。這些網路攻擊主要來自反科學或陰謀論群體，例如否認新冠疫情、氣候變遷的人。他們宣稱這些報導科學資訊的記者是「氣候變化陰謀的一部分」。
美環境記者報導基改議題，遭有心人士散播「假履歷」
記者受到陰謀論團體騷擾早就不是新鮮事。
2017年，美國資深環境記者基斯克洛爾（Keith Kloor）就在知名期刊《科學與科技議題》（Issues in Science and Technology）分享被反疫苗陰謀論團體攻擊和騷擾的經過。因為對反疫苗團體的追蹤和分析報導，惡名昭彰的反疫苗論者小羅伯特甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）打電話到克洛爾家中，指控他是「大型製藥公司的騙子」。
克洛爾對基因改造食品的調查報導，也使他受到反基改團體攻擊，質疑他收受生技公司孟山都的利益。大量惡意言論指向克洛爾，辱罵他「孟山都娼妓」、「下流胚子」。網路上還出現克洛爾的「假履歷」，這些捏造資訊混雜在Google的搜尋結果中，使讀者無法判斷真偽。連從事環境報導的同行也質疑克洛爾是否收受業者利益，讓他感嘆：「有這樣的同事，誰還需要敵人？」
科學溝通面對分裂的社會，新冠疫情加劇網路攻擊行為
陰謀論者的攻擊不只針對記者，也針對科學家。荷蘭病毒學家瑪麗亞庫普曼斯（Marion Koopmans）因為常在電視上發表新冠病毒的資訊，受到深信「新冠疫情是騙局」、「新冠病毒是生化武器」的人攻擊。
她收到死亡威脅，被極右派陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）指控為「菁英戀童癖團體」的一員，與家人出遊參觀博物館時遭到反對人士謾罵。現在，庫普曼斯無法在沒有知會警方前公開露面。她的家人不敢和她一同外出，還擔心她去美國出差時，將會遭到更大的惡意攻擊。
庫普曼斯的經驗不是特例，許多COVID-19相關研究人員都受到不等程度的騷擾。在知名期刊《科學》調查的510名研究人員中，有38%的人表示遭到至少一種類型的攻擊，包括來自社群媒體、電子郵件、電話或更直接的言語污辱和死亡威脅。另一知名期刊《自然》在2021年10月發布的調查也顯示，常在媒體上討論新冠病毒的321名科學家中，有81%的人曾受到人身攻擊，25%的人更表示這些攻擊是持續性的。
事實上，這些對科學家的騷擾行為早在新冠疫情前就存在，但疫情讓很多科學家首次在媒體上曝光，因為他們需要傳達病毒、防疫等資訊。這樣的社會溝通卻面對一個走向極端、嚴重分裂的社會。其結果就是，新冠疫情加劇了網路攻擊現象。
專家分析：網路騷擾來自個人信仰，也與社群平台的演算法有關
一些學者試圖探究這些攻擊行為。美國北卡羅來納大學教堂山分校傳播學教授愛麗絲馬威克（Alice Marwick）訪談了這些網路騷擾的受害者和社群平台公司的員工並分析，網路騷擾的驅動力是：「相信對方違反了道德規範」。
以新冠肺炎疫情來說，這些騷擾者深信「大型製藥公司很邪惡」，而推廣疫苗的科學家隱瞞了與製藥公司的利益交換。此信念激發了道德的怒火，更讓他們覺得自己高高在上，深信自己「為了全世界的利益必須驅逐這些『壞人』」。
非營利組織反網路仇恨中心（Center for Counter Digital Hate）執行長伊姆蘭艾哈梅德（Imran Ahmed）則認為，有些人是基於經濟利益攻擊科學家——讓他們保持沉默，好讓自己銷售書籍或保健食品。而且，網路攻擊行為的滋長不只來自個人行為，也與社群平台的演算法有關。演算法將用戶的注意力轉換成流量，有爭議的貼文可以帶來更高的互動次數，一些政治人物、評論人故意在社群平台上引起衝突，藉此提高知名度，獲得更多追蹤人數。
一連串的網路騷擾帶來嚴重的負面影響。對於科學家，這些騷擾影響了他們的工作、生活、心理健康，甚至牽連家人的人身安全。對於報導科學的新聞工作者，網路騷擾助長他們的工作倦怠感及轉換工作的意圖，影響他們的報導自由。「這些網路攻擊確實有效，」一位記者說，她已經不太願意報導容易引發爭端的題材，「在某種程度上，網路攻擊讓我在推特上保持沉默，並限制了我的報導題材。」
記者、科學家受騷擾，多數雇主無作為
然而，不論是學界或媒體公司，雇主們多數時候也不知道如何處理這些網路攻擊。《科學》的調查顯示不到10%的COVID-19研究員有得到雇主協助，有研究員批評，大學機構沒有投入資源來保護為科學努力的人們。而媒體公司大多只會被動地關閉留言、評論區，或不再公開記者的連絡資訊。
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若壽險保障不夠或家庭責任重的人，可以選擇「平準型」，保費雖比「遞減型」高，但保障相對較高，適合有經濟能力、且希望給家人多些保障者。若是已有較高壽險保障或家庭責任較輕的人，即可選擇「遞減型」，保費較平準型低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。
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