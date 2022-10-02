【專訪】王藝明掌中劇團團長王華東：台語文傳統與布袋戲創新，跨越世代的情感橋梁

文：林彥妮

午後，天空微雨，我們驅車前往劇團所在。車子剛要停妥，就見到團長客氣地上前迎接。他一邊領著我們走過廊道，一邊指著四周堆放的道具，向我們介紹新繪製的布景，詳細解說畫面細節；眼前是兩屏繪有石獅的大幅布景，有公有母，分辨到位，一點都不馬虎。

傳統表演藝術團隊自製布景道具並非少有，部分團隊會另外雇用藝師，而王藝明掌中劇團，則由團長王華東親自包辦多數的演出布景及道具繪製，手工之精細、相像程度一點不輸專業師傅，更有同業捎來委託，希望團長幫忙製作道具。團長笑稱自己是為了節省經費，然而那滿足自豪的笑容裡，藏不住的是他對布袋戲深切投注的熱情。

傳承台語文學的責任及品牌精神

王藝明掌中劇團作為台南市文化資產保存團隊，其傳統文化價值和藝術表現受到了官方肯定，曾九度獲選台南市傑出演藝團隊，但殊榮背後亦有相應而來的責任。台灣的無形文化資產保存，長久以來仰賴技藝持有者代代傳承，沒有傳人，技藝便無從被繼承和保存。

團長說道，他從父親手上接下劇團，帶著創辦人珍視傳統的精神，同時也必須對「保存團隊」、「傑出團隊」等官方認證負責，到各地演出時，透過展現地方特色，將在地名產、特殊民俗融入劇本當中，讓觀眾看到台南出身的王藝明掌中劇團，關懷傳統和在地文化的態度。

Photo Credit: ©呂亞璇 攝於：王藝明掌中劇團

創辦人王藝明對台語文的保存深為重視，至今依然對劇本文字及台語發音的傳統性極為要求，這也成為劇團始終不敢忽略的一塊。團長分享，現今劇團仍使用台語文書寫劇本，且創辦人會要求他在寫完後念過一遍，聽讀兩方面都確認沒問題了，才能夠進行創作的下一步。

此外，劇團亦與從事台語文保存、研究的學者專家合作，他們也會針對直接翻譯華語的台詞進行修正，可以說是各方面嚴格把關，讓布袋戲的台語文之美，能夠以最原本的面貌被傳承下去。

然而使用台語文創作，其實需要面對許多困難。在創作端，除了要使用傳統的用語，並以台語文字書寫，還要了解如何正確發音，例如：「火車站」過去被稱作「火車頭」，演出口白就要遵古採用「火車頭」來言說。

面對接收端，需考慮觀眾日常的台語使用習慣，較文言的說法可能反而造成視聽上，辨認的困難，觀眾年齡層屬於成人或孩童、地域性口音、腔調差異等，方方面面都需考慮周延並做出相應調整。

不過，語言的樂趣也在於它多變的特性，於此團長即分享道，他將不同地區說話時特殊的尾音融入念白中，既能豐富角色形象，提供給觀眾更多關於角色的線索，實地演出時也得到觀眾回饋，說他們覺得充滿親切感，如此便增加了表演者與台下的互動機會；劇團成員也驚奇於團長的發現，讓團長能透過創作分享他所察覺到的語言現象，藉此在團員之間激發出新的討論。這些過程裡，演出和創作兩端皆對語言產生了更多交流和觀察，傳承與創意的可能性便蘊藏其中。

自由創新：父子、團隊之間的歸屬感

聽完劇團的價值理念與創作過程，我問團長：創辦人是否為一位嚴厲的師父？他回答：是的。接著說道，小時候父子二人幾乎不說話，長大的過程他只是默默跟著父親在劇團做事，用觀察和身體實踐去學習布袋戲這門藝術。

成長到接班的過程中，有些時候團長提出想以創新手法呈現，父親卻較少在第一時間就接受，他坦言這不免使身為兒子的自己在創作時產生挫折感。

然而父子之間，長久共事的默契也讓團長找到溝通之道，那便是：直接示範法。當創辦人從觀眾角度，直接欣賞他所要呈現的手法，例如：直接以操偶師的手代替布偶來操演大刀，雖與創辦人過去熟悉的操作方式不同，卻能夠使刀劍在舞台上比劃出橫切、直切等不同角度。

又或是，利用投影技術，在繪製出的窗框背後投放風景畫面，並播放火車在鐵路上行進的聲響，讓觀眾猶如置身車廂般，沉浸在整個場景裡。

諸如此類，透過實際示範，便能減少溝通產生的誤解，同時，團長也是藉由實際操作向父親展示：兒子並非想要顛覆傳統，反而是希望善用創新思維，來表現過往也許難以實踐在舞台的元素，在跳脫原有框架的同時，仍保留著時代氣息。

Photo Credit: ©王藝明掌中劇團 《登峰造極》宣傳動畫／海報，劇團第三代接班人王柏寓設計製作

Photo Credit: ©王藝明掌中劇團 《登峰造極》宣傳動畫／海報，劇團第三代接班人王柏寓設計製作

鑒於與父親的相處模式，團長說道，自己與兒子相處時，多採行任其自由發展的方式。如今，第三代接班人王柏寓也積極參與劇團事務，進行創作時，團長通常只給兒子一個故事主軸，不限定他如何開展，結果，兒子與劇團裡同齡的團員們，竟就自己玩了起來。

甚至劇團資深前輩們都曾在一旁嘖嘖稱奇，看著這些年輕輩熱烈討論、排演，彼此皆不亦樂乎。高中畢業後，第三代接班人接受父親的建議，選擇就讀多媒體相關科系，現在劇團演出的宣傳海報和影片，便是出自其手。

同樣，團員之間的溝通模式，團長也會採行「直接看、直接做」的方法，有好的創意就去實踐，演出中若有表現不佳處，下台後大家一同觀看現場錄影，不必在公眾面前論誰長短，也毋須當面指責說教，大家各自在心裡裁量；由此產生的信賴感和歸屬感，亦是形塑劇團價值和精彩演出不可或缺的要素。

跨越時空和語言隔閡的傳統文化交流

多年來，王藝明掌中劇團也常出國進行交流，曾赴廈門、越南、馬來西亞、日本等地演出。除了演出劇本在台語文保存和應用等文學層面深受國際肯定，劇團也透過多元的布袋戲展演形式，讓台灣特色在國際舞台發光。

其中，團長分享在越南令他印象深刻的交流經驗。他首先提到越南深具代表性的水上木偶戲，由於它是透過操偶師浸泡在水中，利用一根細長的竹竿操演戲偶，讓戲偶能夠於水面上展現姿態，人和偶皆須與水的壓力抗衡，因此動態操作上難度很高。為了更深入了解當地文化，團長更向演出單位爭取讓他能夠親身下水，在正式表演中擔任配角加深體驗。