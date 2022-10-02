【專訪】王藝明掌中劇團團長王華東：台語文傳統與布袋戲創新，跨越世代的情感橋梁
我們想讓你知道的是
一路走來，我們看到劇團創辦人王藝明對劇本創作、台語文的堅持始終影響著劇團；而接班人王華東團長能以創新手法，好比調整對白設計、故事主題，呈現台灣傳統之美；隨後，第三代的加入，更充實了劇團在多媒體事業的基礎。一家三代透過布袋戲，凝聚了彼此的情感，也為傳統藝術寫下一頁輝煌而令人不忍讀盡的篇章。
文：林彥妮
午後，天空微雨，我們驅車前往劇團所在。車子剛要停妥，就見到團長客氣地上前迎接。他一邊領著我們走過廊道，一邊指著四周堆放的道具，向我們介紹新繪製的布景，詳細解說畫面細節；眼前是兩屏繪有石獅的大幅布景，有公有母，分辨到位，一點都不馬虎。
傳統表演藝術團隊自製布景道具並非少有，部分團隊會另外雇用藝師，而王藝明掌中劇團，則由團長王華東親自包辦多數的演出布景及道具繪製，手工之精細、相像程度一點不輸專業師傅，更有同業捎來委託，希望團長幫忙製作道具。團長笑稱自己是為了節省經費，然而那滿足自豪的笑容裡，藏不住的是他對布袋戲深切投注的熱情。
傳承台語文學的責任及品牌精神
王藝明掌中劇團作為台南市文化資產保存團隊，其傳統文化價值和藝術表現受到了官方肯定，曾九度獲選台南市傑出演藝團隊，但殊榮背後亦有相應而來的責任。台灣的無形文化資產保存，長久以來仰賴技藝持有者代代傳承，沒有傳人，技藝便無從被繼承和保存。
團長說道，他從父親手上接下劇團，帶著創辦人珍視傳統的精神，同時也必須對「保存團隊」、「傑出團隊」等官方認證負責，到各地演出時，透過展現地方特色，將在地名產、特殊民俗融入劇本當中，讓觀眾看到台南出身的王藝明掌中劇團，關懷傳統和在地文化的態度。
創辦人王藝明對台語文的保存深為重視，至今依然對劇本文字及台語發音的傳統性極為要求，這也成為劇團始終不敢忽略的一塊。團長分享，現今劇團仍使用台語文書寫劇本，且創辦人會要求他在寫完後念過一遍，聽讀兩方面都確認沒問題了，才能夠進行創作的下一步。
此外，劇團亦與從事台語文保存、研究的學者專家合作，他們也會針對直接翻譯華語的台詞進行修正，可以說是各方面嚴格把關，讓布袋戲的台語文之美，能夠以最原本的面貌被傳承下去。
然而使用台語文創作，其實需要面對許多困難。在創作端，除了要使用傳統的用語，並以台語文字書寫，還要了解如何正確發音，例如：「火車站」過去被稱作「火車頭」，演出口白就要遵古採用「火車頭」來言說。
面對接收端，需考慮觀眾日常的台語使用習慣，較文言的說法可能反而造成視聽上，辨認的困難，觀眾年齡層屬於成人或孩童、地域性口音、腔調差異等，方方面面都需考慮周延並做出相應調整。
不過，語言的樂趣也在於它多變的特性，於此團長即分享道，他將不同地區說話時特殊的尾音融入念白中，既能豐富角色形象，提供給觀眾更多關於角色的線索，實地演出時也得到觀眾回饋，說他們覺得充滿親切感，如此便增加了表演者與台下的互動機會；劇團成員也驚奇於團長的發現，讓團長能透過創作分享他所察覺到的語言現象，藉此在團員之間激發出新的討論。這些過程裡，演出和創作兩端皆對語言產生了更多交流和觀察，傳承與創意的可能性便蘊藏其中。
自由創新：父子、團隊之間的歸屬感
聽完劇團的價值理念與創作過程，我問團長：創辦人是否為一位嚴厲的師父？他回答：是的。接著說道，小時候父子二人幾乎不說話，長大的過程他只是默默跟著父親在劇團做事，用觀察和身體實踐去學習布袋戲這門藝術。
成長到接班的過程中，有些時候團長提出想以創新手法呈現，父親卻較少在第一時間就接受，他坦言這不免使身為兒子的自己在創作時產生挫折感。
然而父子之間，長久共事的默契也讓團長找到溝通之道，那便是：直接示範法。當創辦人從觀眾角度，直接欣賞他所要呈現的手法，例如：直接以操偶師的手代替布偶來操演大刀，雖與創辦人過去熟悉的操作方式不同，卻能夠使刀劍在舞台上比劃出橫切、直切等不同角度。
又或是，利用投影技術，在繪製出的窗框背後投放風景畫面，並播放火車在鐵路上行進的聲響，讓觀眾猶如置身車廂般，沉浸在整個場景裡。
諸如此類，透過實際示範，便能減少溝通產生的誤解，同時，團長也是藉由實際操作向父親展示：兒子並非想要顛覆傳統，反而是希望善用創新思維，來表現過往也許難以實踐在舞台的元素，在跳脫原有框架的同時，仍保留著時代氣息。
鑒於與父親的相處模式，團長說道，自己與兒子相處時，多採行任其自由發展的方式。如今，第三代接班人王柏寓也積極參與劇團事務，進行創作時，團長通常只給兒子一個故事主軸，不限定他如何開展，結果，兒子與劇團裡同齡的團員們，竟就自己玩了起來。
甚至劇團資深前輩們都曾在一旁嘖嘖稱奇，看著這些年輕輩熱烈討論、排演，彼此皆不亦樂乎。高中畢業後，第三代接班人接受父親的建議，選擇就讀多媒體相關科系，現在劇團演出的宣傳海報和影片，便是出自其手。
同樣，團員之間的溝通模式，團長也會採行「直接看、直接做」的方法，有好的創意就去實踐，演出中若有表現不佳處，下台後大家一同觀看現場錄影，不必在公眾面前論誰長短，也毋須當面指責說教，大家各自在心裡裁量；由此產生的信賴感和歸屬感，亦是形塑劇團價值和精彩演出不可或缺的要素。
跨越時空和語言隔閡的傳統文化交流
多年來，王藝明掌中劇團也常出國進行交流，曾赴廈門、越南、馬來西亞、日本等地演出。除了演出劇本在台語文保存和應用等文學層面深受國際肯定，劇團也透過多元的布袋戲展演形式，讓台灣特色在國際舞台發光。
其中，團長分享在越南令他印象深刻的交流經驗。他首先提到越南深具代表性的水上木偶戲，由於它是透過操偶師浸泡在水中，利用一根細長的竹竿操演戲偶，讓戲偶能夠於水面上展現姿態，人和偶皆須與水的壓力抗衡，因此動態操作上難度很高。為了更深入了解當地文化，團長更向演出單位爭取讓他能夠親身下水，在正式表演中擔任配角加深體驗。
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。