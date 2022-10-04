【音樂】奧斯卡、葛萊美掛保證的才子多會創作？漢斯季默必聽的三部配樂作品
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音樂名家漢斯季默創作過各種風格的配樂，從電子樂到交響樂應有盡有，無論你想聽什麼，漢斯季默全都能滿足你。那麼，首先，讓我們從漢斯季默那「不基本」的基本款作品開始說起。
文：音音有代誌｜CYL
一部賣座的電影，除了要有成熟的拍攝技巧、演員精湛的演技，辨識度超高的造型、傳唱度超廣的主題曲等不可或缺的元素之外，絕對不能忘記另一個看不見，卻能讓觀眾身歷其境的大功臣——「配樂」。
完美結合畫面的配樂，能讓你宛如徜徉在大海、享受曠野的遼闊，還可以用來嚇人。不信的話，只要找一部鬼片，靜音後繼續播放，畫面馬上就會變得完全不恐怖，甚至有點搞笑。
今天我們要介紹的大師，就是超會使用管弦交響樂、電子樂、民族樂器與人聲等各種配置來操縱科幻畫面，還能帶你到非洲大草原與獅子一起奔跑的漢斯季默（Hans Zimmer），來看看究竟是什麼樣的成長背景與經驗，造就了得獎無數的當代配樂大師。（這邊幫我下個大鼓的音效，謝謝）
超炫家庭培養超強自主創造力，學琴就是為了彈自己的音樂
1957年，漢斯季默出生在一個由素人發明家老爸，加上素人音樂家老媽組成的家庭，如果覺得沒什麼的話可就大錯特錯了，這個看似很普通的家庭，可是大大影響了漢斯季默的創造力。
某天，媽媽問了小季默想不想學琴，他立刻非常興高采烈地答應了，因為他以為總算有機會能利用手指將腦袋中的瘋狂旋律實現出來。於是，鋼琴老師按部就班地從基本功指導，再到音樂家所寫的曲子，如此「正常」的學琴經歷，卻與漢斯季默想的「完全不一樣」，原來，比起演奏能力本身，他更想要彈奏「自己的音樂」。
山不轉，路轉；路不轉，人轉。
別忘了漢斯季默還有個發明家老爸，既然沒能力彈出腦海裡的旋律，那就創造想要的聲音吧。於是漢斯季默就把鋼琴輕柔的音色改造成了電鋸聲，雖然把老媽嚇壞了，但老爸覺得這對鋼琴來說是很特別的創新，因此非常讚許他。
葛萊美掛保證的才子多會創作？三部漢斯季默的必聽配樂作品
漢斯季默創作過各種風格的配樂，從電子樂到交響樂應有盡有，無論你想聽什麼，漢斯季默全都能滿足你。那麼，首先，讓我們從漢斯季默那「不基本」的基本款作品開始說起。
- 一生的電影配樂經典之作——《全面啟動》（Inception）
管弦樂團加上獨奏群：兩把小提琴、大提琴、電吉他、電貝斯、人聲，再搭配擁有各材質鼓棒的鼓組，這是在電影配樂是十分常見的編制，所創造出來的聲響能夠超級遼闊，而且呀，看看鋼琴椅上頭坐的那位，沒錯，就是漢斯季默親自上場。
- 大朋友小朋友的最愛——獅子王（The Lion King）
從《獅子王》開始認識漢斯季默的朋友請舉手，它有多經典大家不需再多說了吧，哈庫哪馬踏塔誰不知道。
話說，是不是很多影迷超愛聽現場的電影配樂音樂會，更覺得一定要親耳聽到那輔助影像、營造高潮的澎派配樂才算完整。那我就告訴大家一個秘密，喜歡漢斯季默的樂迷絕對是幸福的，為什麼這麼說呢？先把下面的音樂聽完，再滑下去看答案吧。
只要是漢斯季默親自上場的配樂音樂會，為了讓聽眾能感受現場的精采，他老人家一定會再次「改編編曲」，而不只是將原曲原封不動再演一次，正因如此，他的每場電影音樂會都獨一無二，大家有聽出來音樂會版跟原版有什麼不一樣嗎。
p.s. 如果喜歡迪士尼加上漢斯季默的這個神級組合，也可以聽看看《埃及王子》的電影配樂。
- 一起跟著漢斯季默出航吧！——《神鬼奇航》（Pirates of the Caribbean）
你沒有看錯，神鬼奇航也是漢斯季默的心血之一，但是，為什麼談到《神鬼奇航》時，我們不像前兩部作品一樣，在第一時刻就迸出漢斯季默的名字呢？
這是因為，當時身為配樂夯哥的漢斯季默同時有其他電影要配，無法完全抽身，於是漢斯季默就讓公司旗下的克勞斯・巴德爾特（Klaus Badelt）作為主要配樂負責人，自己則跟進參與。
這部配樂最特別的地方是：如此龐大的作品居然在三週內完成了，再加碼告訴你個冷知識，由於製作期極短，《神鬼奇航》當時其實是採用了電子音樂，而非由真人樂手共同錄製的喔。
咦？那為什麼還會說《神鬼奇航》也是漢斯季默的心血呢？這是因為後來的幾部曲：
- 《神鬼奇航：加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest）
- 《神鬼奇航：世界的盡頭》（Pirates of the Caribbean: At World’s End）
- 《神鬼奇航：幽靈海》（Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides）
就回歸製片人原本的意願，由漢斯季默主要操刀配樂了，其中，《神鬼奇航：世界的盡頭》的製片時期，漢斯季默更同時參與了剪輯與指導。趕快來聽聽漢斯季默上場演奏的《神鬼奇航》配樂組曲吧。
看完漢斯季默的三部作品介紹，還聽了超級經典的配樂，有沒有覺得心癢癢，很想再度重溫這些經典大作呢？
參考資料
- 維基百科「漢斯季默」
- 維基百科「The Lion King (1994 soundtrack)」
- 加點音樂〈隨海盜而來的旋律—你所不知道的神鬼奇航配樂故事〉
- 迷．誠品〈光聽配樂就知道是好看的電影！有「漢斯季默」神加持的電影清單，每部都是震撼大片〉
延伸閱讀
- 【電影冷知識】《全面啟動》配樂中的「嗡嗡」低頻聲是一個有意的暗號
- 《全面啟動》、《黑暗騎士》金牌作曲家，漢斯季默的生平冷知識你知道多少？
- 「好萊塢王者之音」的背後秘辛：漢斯季默不會指揮，如何引領整個交響樂團？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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三、把握足期足額、專款專用：房貸繳多久、繳多少，保額就買多少、保多久，例如房貸500萬元、貸款期限20年，房貸壽險保障最好也是500萬元、保險期間 20年，而且要專款專用，才能讓家人有保障。
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