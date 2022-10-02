封城與少子化背後，中國房地產崩潰的本質原因

文：高思達

目前中國政府面臨大部分非特大城市的房地產崩盤風險，其根本原因除了北上廣深核心區域外，大部分房地產的使用價值（提供相對高收入者居住）在經濟發展放緩後，被發現超過了其由當時發展預期決定的售價。

中國政府在輿論導向上，用近期但不長久嚴重影響經濟的封城；以及未來影響嚴重但現在剛開始的少子化，掩蓋了本身對各個區域統治失敗所造成的房地產危機。

與大部分現代獨裁國家不同的是，中國是一個大國。因此有了比其他獨裁國家更嚴重的居住地收益不平等，這與現代資本主義經濟人口至少在國內自由流動相違背，但也不像常見的獨裁小國，主要地域矛盾為國內不同族裔之間衝突。倘若在人類歷史進行比較，中國情況更接近英法等殖民帝國的宗主國／殖民地體系。

中國房地產發展模式來自最初的不平等。1950年代後期至1990年左右，中國政府為了控制經濟，以戶籍隔離取代了戶籍登記制度。中國公民不能在國內自由定居，其享有的少量社會福利大部分僅限於其出生地。這一時期中國政府優先扶植發展統治核心區或戰備後方的工業，特別是軍工相關的重工業。因此農村經濟遭到掠奪，失去了原始積累發展自身工業的可能。

雖然此時中國處於計劃經濟，並沒有房地產市場。但在其他的現在價值表象，例如婚姻選擇方面。各省市的核心城市，或接近城市的農村，較之農村的居住收益和地位高出很多。這一時期的價值觀延續到了2020年左右，成為中國房地產大發展階段的主流價值，即大量通過工作創造實際價值的農民工進城，被各省市政府和相關房地產商，銀行等聯合剝削。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

而造成其崩潰的原因是之後出現的第二個不平等，89民運之後，中國政府為了避免出現通常有民主自治需求的城市市民階層，排斥大部分人定居到核心城市。同時為了加強對全國的控制，扶植北上廣深吸引全國高階人才，在這些特大城市發展了能控制全國的金融和高科技產業。

同時期全球化造成了各國沿海特大城市自然優勢，加劇了特大城市和其他區域不平等。隨着經濟發展內陸工業城市逐漸沒落，最明顯的現象發生在中國東北，其沒落速度與美國底特律相當。而中國政府的戶籍隔離也從城鄉變成了特大城市和其他省市地區（包括其他省市的核心首府）。但這些內陸省份城鄉隔離逐步開放之時，中國人尚未明白這種趨勢，因此大量農民進入小縣城買房造成了房地產黃金時期。

但房地產的本質價值是當地的經濟發展，而中國的第二個不平等造成了內陸發展緩慢甚至倒退。在2000年之後中國政府為了在內陸維持統治，豢養相對收入過於龐大的公務員體系，不得不用全國的稅收支付工資。

這些內陸縣市沒有任何經濟產出能力，其主要經濟活動來源於對「公務員打手」的服務，根本來源是中國政府的稅收轉移支付。大部分地方政府想到的另一個財源是房地產開發為主的賣地，這本質上是利用中國內陸農民對經濟發展階段的認知落後，高價出售沒什麼實際價值的內陸城市房地產。

近期中國政府在疫情期間的封城，加速了經濟的崩潰，也終於讓大部分中國人認識了房地產價值的本質，因此在短期內出現了不買房的大趨勢，導致內陸開始的房地產崩盤。

而與其他省市不同，北京房價在此時上漲。大部分中國人已經明白中國政府的不公平本質，而首都的財富會因不敢降低公務員待遇而集中。但投機者不認為中國政府會垮台，因此北京房地產有相對炒作價值。於此相同的是大量缺乏資本的年輕人考取公務員或教師，或者考入研究所以為進入公職體系進行準備。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航