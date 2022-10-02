封城與少子化背後，中國房地產崩潰的本質原因
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文：高思達
目前中國政府面臨大部分非特大城市的房地產崩盤風險，其根本原因除了北上廣深核心區域外，大部分房地產的使用價值（提供相對高收入者居住）在經濟發展放緩後，被發現超過了其由當時發展預期決定的售價。
中國政府在輿論導向上，用近期但不長久嚴重影響經濟的封城；以及未來影響嚴重但現在剛開始的少子化，掩蓋了本身對各個區域統治失敗所造成的房地產危機。
與大部分現代獨裁國家不同的是，中國是一個大國。因此有了比其他獨裁國家更嚴重的居住地收益不平等，這與現代資本主義經濟人口至少在國內自由流動相違背，但也不像常見的獨裁小國，主要地域矛盾為國內不同族裔之間衝突。倘若在人類歷史進行比較，中國情況更接近英法等殖民帝國的宗主國／殖民地體系。
中國房地產發展模式來自最初的不平等。1950年代後期至1990年左右，中國政府為了控制經濟，以戶籍隔離取代了戶籍登記制度。中國公民不能在國內自由定居，其享有的少量社會福利大部分僅限於其出生地。這一時期中國政府優先扶植發展統治核心區或戰備後方的工業，特別是軍工相關的重工業。因此農村經濟遭到掠奪，失去了原始積累發展自身工業的可能。
雖然此時中國處於計劃經濟，並沒有房地產市場。但在其他的現在價值表象，例如婚姻選擇方面。各省市的核心城市，或接近城市的農村，較之農村的居住收益和地位高出很多。這一時期的價值觀延續到了2020年左右，成為中國房地產大發展階段的主流價值，即大量通過工作創造實際價值的農民工進城，被各省市政府和相關房地產商，銀行等聯合剝削。
而造成其崩潰的原因是之後出現的第二個不平等，89民運之後，中國政府為了避免出現通常有民主自治需求的城市市民階層，排斥大部分人定居到核心城市。同時為了加強對全國的控制，扶植北上廣深吸引全國高階人才，在這些特大城市發展了能控制全國的金融和高科技產業。
同時期全球化造成了各國沿海特大城市自然優勢，加劇了特大城市和其他區域不平等。隨着經濟發展內陸工業城市逐漸沒落，最明顯的現象發生在中國東北，其沒落速度與美國底特律相當。而中國政府的戶籍隔離也從城鄉變成了特大城市和其他省市地區（包括其他省市的核心首府）。但這些內陸省份城鄉隔離逐步開放之時，中國人尚未明白這種趨勢，因此大量農民進入小縣城買房造成了房地產黃金時期。
但房地產的本質價值是當地的經濟發展，而中國的第二個不平等造成了內陸發展緩慢甚至倒退。在2000年之後中國政府為了在內陸維持統治，豢養相對收入過於龐大的公務員體系，不得不用全國的稅收支付工資。
這些內陸縣市沒有任何經濟產出能力，其主要經濟活動來源於對「公務員打手」的服務，根本來源是中國政府的稅收轉移支付。大部分地方政府想到的另一個財源是房地產開發為主的賣地，這本質上是利用中國內陸農民對經濟發展階段的認知落後，高價出售沒什麼實際價值的內陸城市房地產。
近期中國政府在疫情期間的封城，加速了經濟的崩潰，也終於讓大部分中國人認識了房地產價值的本質，因此在短期內出現了不買房的大趨勢，導致內陸開始的房地產崩盤。
而與其他省市不同，北京房價在此時上漲。大部分中國人已經明白中國政府的不公平本質，而首都的財富會因不敢降低公務員待遇而集中。但投機者不認為中國政府會垮台，因此北京房地產有相對炒作價值。於此相同的是大量缺乏資本的年輕人考取公務員或教師，或者考入研究所以為進入公職體系進行準備。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
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近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
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