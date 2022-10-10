矽膠和塑膠有什麼不同？用它來裝嬰兒副食品會不會有塑化劑？

文：林世航營養師

媽媽們總想給寶寶最好的選擇，因此常為了副食品煩惱，從食材搭配、質地開始，而製備與儲存的容器也十分讓人煩心，許多媽媽社團都在討論到底用哪個容器更安全，也不失方便性。

矽膠就是常被討論的容器，到底矽膠可不可以安全使用，真的有如說明般的耐熱？會不會有塑化劑呢？這次好食課專欄一次解析讓你知道！

矽膠是什麼？和塑膠一樣嗎？

矽膠的英文是Silicone rubber，顧名思義是由「矽」作成的類「橡膠」物質，由於名字相似且都具有延展性，所以矽膠與塑膠常常被混為一談，但這兩個的主材料是完全不一樣的物質。

矽膠主成分是矽氧烷，單體就是矽＋氧＋甲基的結構，與塑膠單體的乙烯、丙烯不一樣。而矽是地球第二豐富的元素，也是沙子結構（二氧化矽），而矽膠的矽最主要則從石英礦中提煉，與由石油提煉副產物製成的塑膠截然不同。

矽膠不含塑化劑嗎？那為什麼這麼柔軟？

塑化劑是塑膠製品為了延展性、可塑性所加入的輔劑，像是質地較硬的聚氯乙烯（PVC）就需要透過加入塑化劑，塑化劑會與塑膠結構結合，讓結構略微鬆散而讓PVC製品有延展性。

然而「純」矽膠本身的矽氧烷就具有延展可塑性，且單體與聚氯乙烯等需要添加塑化劑的塑膠結構完全不同，因此也不需要添加塑化劑。

食品級的白金矽膠是什麼？

矽膠需要透過加工製程，讓結構聚合成型，而這過程就需要使用金屬催化劑（鉑、鈀、鎳和銠等），其中鉑催化活性最佳，在加工製程中能更加完整的合成矽膠，不易形成會有異味的小分子物質，是最高品質的矽膠，也因此用鉑金催化的矽膠就稱為白金矽膠。

食品級方面，則是整體衛生管控或通過各種溶出測試後，可以用於食品的等級，這也是讓人更為安心使用的標榜。

矽膠耐熱嗎？高溫烹煮會不會有食安問題？

塑膠製品不耐熱，除了單體結構在高溫不穩定外，塑化劑也會因此而釋出，所以大部分的塑膠都沒辦法耐熱，最高的聚丙烯塑膠（PP）僅耐熱至140度。但矽膠截然不同，有十足的耐熱度，具有高溫烹調的好處。

矽膠的結構相當穩定，最基礎的矽膠結構都可以長時間在攝氏150度的狀態下，不改變其物化性。特定的矽膠經過耐熱處理，還可以在350度高溫狀況下，短時間不會崩解（連結），所以矽膠很廣泛用於廚具與收納容器上，也有許多烘焙模具是矽膠製成。

在低溫方面，矽膠可以耐受-60的溫度還不會脆化，而我們家用冷凍冰箱大約為-20度，因此可作為冷凍食材的好容器。

矽膠因為其結構而具有耐熱特性，但市面上的矽膠產品百百種，若是矽膠產品的原料並非使用100％的矽膠，而是參有其他成分時就可能大幅降低產品對熱的穩定度。

目前矽膠製品廣為運用，且因為其耐熱性與耐凍性，又不像塑膠製品會有塑化劑的問題，目前的研究普遍都認為矽膠的成分對「人體」尚無確切有害的證據，所以是媽媽烹調的好幫手，例如：

分裝冷凍冷藏：矽膠除了耐凍，因為其聚合型態讓表面沒有毛細孔，再加上密封條，減少外在空氣與細菌進入袋中，更有保鮮與保持食安功用。

水煮與舒肥：直接將食材放入100％純矽膠密封袋後，置於熱水中隔袋加熱煮熟。

另外媽媽們在做副食品時會有分裝保存與復熱問題，經常都是使用冰塊盒將副食品分格冷凍，寶寶要食用時再取出微波。放置在冰箱冰塊盒冷凍時，大多都是直接暴露在冷房的空氣中，若是媽媽習慣不好的反覆解凍，再加上不潔的手碰觸到副食品冰磚，都有可能造成污染問題，因此建議要使用密封性保鮮袋進行冷凍。

具有密封性的矽膠容器，就是做副食品的好幫手，視寶寶所需份量選擇適當大小的矽膠袋，將煮好的副食品略為降溫後就放入矽膠保鮮袋密封，直接進入冷凍庫冷凍，方便以外也可以確保細菌污染的食安問題。

而因為矽膠具有一定得耐熱度，將寶寶該次要吃的副食品份量取出後（建議整袋吃完不反覆冷凍），可以直接放入微波爐微波至溫熱，就可以給寶寶食用。

挑選矽膠保鮮袋要小心，四大原則要注意

在經過疫情後，大家對永續環保概念更上一層樓，也有更多人開始執行減塑、無塑生活。

矽膠商品非石油製品，且可以重複運用，減少一次性塑膠袋的使用量，達到環保減塑的目標。除此之外，不只運用於保存食材與烹調、製作副食品等，矽膠袋的高密封性，也可以運用在旅遊分裝瓶罐物品之用。

市面上矽膠商品非常多種，保鮮袋也千百種，但並非所有的矽膠保鮮袋都有同樣的好處與效果，因此在挑選時可以依據這些原則：

1. 挑選純矽膠保鮮袋，注意封口設計，是否為塑料夾鏈

純矽膠才具有高耐熱性，但並非所有的矽膠袋都是100％純矽膠。有些矽膠袋的袋體是矽膠，但封口處卻是塑料，這樣在放入熱水中、微波等都有可能釋出塑化劑而讓人體攝入影響健康。所以要挑選材料為100％純矽膠，封口夾鏈也是矽膠製成的商品更安全

2. 選擇白金矽膠製成的商品

鉑金是最好的催化劑，目前大多數的食品用矽膠都是由白金作為催化劑，這會減少異味或者是後續溶出的問題，因此建議要選擇標榜白金矽膠原料的矽膠袋。

3. 注意檢驗是否合格

注意檢驗是否合格，不只是要符合台灣的檢驗標準，最好還是要符合美國與歐盟的檢驗，這樣才不會有法規盲點，能更保證食安。

4. 注意方便性，是否有獎項加成

矽膠保鮮袋不只要保障食安，更要因為方便讓我們願意使用。所以在挑選時建議可以看是否有設計獎項，如：紅點設計獎、GIA全球創新大獎等。這些獎項的加成，也是為方便性作了一層背書。當然，最好還是在櫃位試用順手度，才可以買到最佳最適合的矽膠保鮮袋。

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航