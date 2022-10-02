情境喜劇《人民公僕》：透過戰爭悲劇，重新認識烏克蘭「喜劇總統」澤倫斯基

文：郭令鈞

你知道澤倫斯基主演的《人民公僕》嗎？你看過嗎？儘管因為俄烏戰爭，全世界都認識了烏克蘭總統和這部情境喜劇，而他在Netflix也是唾手可得，但是出了東歐，我猜想真正會看的人應該不多，於是就代替大家按下播放了。

的確，在脈絡之外的人很難體會烏克蘭人的笑中帶淚。

《人民公僕》的主角瓦西里是一位歷史老師。影集的開頭，他私下大罵烏克蘭時政「這群笨蛋進入政府部門，他們掠奪、講幹話，沒完沒了，愚弄人民！然後一直重複一樣的屁事……如果我能當上一星期的總統……我會讓大家知道，這些狗屎車隊、狗屎津貼、狗屎度假小屋全都去死，狗屎東西！」

這畫面被學生偷偷錄影放上YouTube而在網路上走紅，學生一不做二不休替他募資競選總統，結果真的破天荒當選。接下來的故事都在講述一個政治素人如何解決國家長久以來的貪汙弊病、政商勾結與寡頭政治，還有他如何在貪官林立的政界堅守自身清廉。

論戲劇本身，《人民公僕》是一部感覺大致像《荒唐分局（Brooklyn Nine-Nine）》的情境喜劇，玩轉對白的能力還略遜一籌。但若從社會現象來看，《人民公僕》回應了烏克蘭的社會訴求、塑造出領導人形象、最後還實現了劇情。打個比方，沒人能想像Andy Samberg因為《荒唐分局》當上警政署長，但澤倫斯基的確因為《人民公僕》鋪好了總統之路。

一部情境喜劇的影響力何以如此深遠？也許，烏克蘭太需要真正的人民公僕了。

亂世中的情緒出口

2013年底，本劇上映前兩年，是烏克蘭著名的廣場革命（Maidan Revolution）。

當時的親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）因為暫停與歐盟簽署協定、轉向強化俄羅斯關係，此舉違背了烏克蘭親歐的民意，前後激起數十萬人上街示威，93天的動亂、至少125人死亡、1890多人受傷、65人失蹤……關於廣場革命的慘烈，我大力推薦紀錄片《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》。

如果說《人民公僕》是給烏克蘭人看見自己的理想，《凜冬烈火》則是讓全世界看見烏克蘭的實況，我更推薦台灣觀眾觀賞後者。

廣場革命的最後亞努科維奇被迫下台逃往俄羅斯，人民獲得勝利。從此以後烏克蘭有變好嗎？並沒有。隨著親俄勢力垮台，俄羅斯再也無法有效影響烏克蘭內政，便直接在2014年併吞克里米亞、扶植烏東武裝分子叛亂、縮減烏克蘭貨物進口。

根據《報導者》的報導，種種的國力消耗令烏克蘭經濟在2014到2015年間收縮15%，經濟成長落後於鄰近東歐國家，烏克蘭幣格里夫納大跌，至今還在差不多的水平。除了軍事、經濟手段，俄羅斯也進行認知作戰，既然無法宣傳親俄，便將民眾對社會經濟的失望轉移成對自己政府的不滿。

Photo Credit: Reuters/達志影像 俄軍占領後的克里米亞居民領取俄國護照。

《人民公僕》就在這一片亂象中播出，義憤填膺的歷史老師說出了無處宣洩的情緒，愷切陳辭的素人總統滿足了亂世中的社會訴求。2015年的第一季就大受歡迎，平均收視率達10.4%，許多觀眾多麼希望瓦西里就是他們的總統！有趣的是，《人民公僕》全劇未提俄羅斯、克里米亞或烏東地區，而是聚焦在烏克蘭長久以來的另一個問題：貪腐。

烏克蘭有多貪？

很多人可能不知道烏克蘭的貪腐世界知名。

早在社會主義時代，蘇聯領導者就確立了威權、寡頭的統治方式，而烏克蘭於1991年自蘇聯獨立改行資本主義後，大量國有企業和資產轉為民營，這些資源被掌權者和有門路的少數人掌握，而他們建立司法體系在遇到貪汙時也只是虛應故事。因爲歷史淵源，被控貪汙的政客通常是親俄派，像亞努科維奇任職總統時最為人詬病的就是用人唯親和侵佔國庫。

而廣場革命後的下一位民選總統波若申科（Petro Poroshenko）雖然親歐，卻也被批評改革貪腐不彰。

《人民公僕》中無處不在的劇情就是貪汙與反貪。瓦西里當上總統後對政府官員的豪華的座車不以為然，堅持騎腳踏車上下班，「腳踏車總統」因此成為他的招牌形象；新政府大舉招募公務人員，但都被總理安插成自己的人選，瓦西里不敵總理和部長們的處處架空，最後不得已只能任命幾位中學同學擔任內閣，組閣之後還受到賄賂潰不成軍。

經過僅存的手下暗中調查，瓦西里證明貪汙食物鏈中最高的官員就是總理，最後將他送進大牢。

雖然情境喜劇不免過度簡化政治也誇大劇情，不過烏克蘭人並不需要寫實的敘事來說明政治有多黑暗，他們需要的是每集30分鐘的劇碼，簡單、易懂、大快人心，在黑暗中帶來歡笑，提醒他們主權在民。

總統之路

《人民公僕》第一季的熱潮已經有目共睹，2017年的第二季更是水漲船高。同年底製作方註冊了同名政黨「人民公僕」，根據一項國內民調，有4%的烏克蘭人準備在國會選舉中投票給人民公僕黨，到了2018年5月還增加到5%，這等同於烏克蘭議會初選的過關門檻。而澤倫斯基本人經過幾個月的含糊其詞，在2018年除夕夜他演出的節目上宣布參選總統。

Photo credit: Reuters / 達志影像 2019年慶祝勝選的澤倫斯基。

如果政治的本質是表演，沒有誰做的比澤倫斯基還要徹底（連宣布參選都是在節目上）。他不太舉辦造勢大會，而是演出巡迴脫口秀，每場大排長龍之後，觀眾紛紛說「他是我們需要的政治新血」、「我愛他」、「總統選澤倫斯基」。如果在台灣，就好似薩泰爾成立政黨、博恩宣布參選、夜夜秀等同造勢晚會一般。