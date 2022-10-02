情境喜劇《人民公僕》：透過戰爭悲劇，重新認識烏克蘭「喜劇總統」澤倫斯基
我們想讓你知道的是
選舉期間，澤倫斯基不太舉辦造勢大會，而是演出巡迴脫口秀，每場大排長龍之後——就好似薩泰爾成立政黨、博恩宣布參選、夜夜秀等同造勢晚會一般。當選後的喜劇總統就這樣執政了兩年直到俄羅斯入侵，又再次拿起手機自拍......
文：郭令鈞
你知道澤倫斯基主演的《人民公僕》嗎？你看過嗎？儘管因為俄烏戰爭，全世界都認識了烏克蘭總統和這部情境喜劇，而他在Netflix也是唾手可得，但是出了東歐，我猜想真正會看的人應該不多，於是就代替大家按下播放了。
的確，在脈絡之外的人很難體會烏克蘭人的笑中帶淚。
《人民公僕》的主角瓦西里是一位歷史老師。影集的開頭，他私下大罵烏克蘭時政「這群笨蛋進入政府部門，他們掠奪、講幹話，沒完沒了，愚弄人民！然後一直重複一樣的屁事……如果我能當上一星期的總統……我會讓大家知道，這些狗屎車隊、狗屎津貼、狗屎度假小屋全都去死，狗屎東西！」
這畫面被學生偷偷錄影放上YouTube而在網路上走紅，學生一不做二不休替他募資競選總統，結果真的破天荒當選。接下來的故事都在講述一個政治素人如何解決國家長久以來的貪汙弊病、政商勾結與寡頭政治，還有他如何在貪官林立的政界堅守自身清廉。
論戲劇本身，《人民公僕》是一部感覺大致像《荒唐分局（Brooklyn Nine-Nine）》的情境喜劇，玩轉對白的能力還略遜一籌。但若從社會現象來看，《人民公僕》回應了烏克蘭的社會訴求、塑造出領導人形象、最後還實現了劇情。打個比方，沒人能想像Andy Samberg因為《荒唐分局》當上警政署長，但澤倫斯基的確因為《人民公僕》鋪好了總統之路。
一部情境喜劇的影響力何以如此深遠？也許，烏克蘭太需要真正的人民公僕了。
亂世中的情緒出口
2013年底，本劇上映前兩年，是烏克蘭著名的廣場革命（Maidan Revolution）。
當時的親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）因為暫停與歐盟簽署協定、轉向強化俄羅斯關係，此舉違背了烏克蘭親歐的民意，前後激起數十萬人上街示威，93天的動亂、至少125人死亡、1890多人受傷、65人失蹤……關於廣場革命的慘烈，我大力推薦紀錄片《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》。
如果說《人民公僕》是給烏克蘭人看見自己的理想，《凜冬烈火》則是讓全世界看見烏克蘭的實況，我更推薦台灣觀眾觀賞後者。
廣場革命的最後亞努科維奇被迫下台逃往俄羅斯，人民獲得勝利。從此以後烏克蘭有變好嗎？並沒有。隨著親俄勢力垮台，俄羅斯再也無法有效影響烏克蘭內政，便直接在2014年併吞克里米亞、扶植烏東武裝分子叛亂、縮減烏克蘭貨物進口。
根據《報導者》的報導，種種的國力消耗令烏克蘭經濟在2014到2015年間收縮15%，經濟成長落後於鄰近東歐國家，烏克蘭幣格里夫納大跌，至今還在差不多的水平。除了軍事、經濟手段，俄羅斯也進行認知作戰，既然無法宣傳親俄，便將民眾對社會經濟的失望轉移成對自己政府的不滿。
《人民公僕》就在這一片亂象中播出，義憤填膺的歷史老師說出了無處宣洩的情緒，愷切陳辭的素人總統滿足了亂世中的社會訴求。2015年的第一季就大受歡迎，平均收視率達10.4%，許多觀眾多麼希望瓦西里就是他們的總統！有趣的是，《人民公僕》全劇未提俄羅斯、克里米亞或烏東地區，而是聚焦在烏克蘭長久以來的另一個問題：貪腐。
烏克蘭有多貪？
很多人可能不知道烏克蘭的貪腐世界知名。
早在社會主義時代，蘇聯領導者就確立了威權、寡頭的統治方式，而烏克蘭於1991年自蘇聯獨立改行資本主義後，大量國有企業和資產轉為民營，這些資源被掌權者和有門路的少數人掌握，而他們建立司法體系在遇到貪汙時也只是虛應故事。因爲歷史淵源，被控貪汙的政客通常是親俄派，像亞努科維奇任職總統時最為人詬病的就是用人唯親和侵佔國庫。
而廣場革命後的下一位民選總統波若申科（Petro Poroshenko）雖然親歐，卻也被批評改革貪腐不彰。
《人民公僕》中無處不在的劇情就是貪汙與反貪。瓦西里當上總統後對政府官員的豪華的座車不以為然，堅持騎腳踏車上下班，「腳踏車總統」因此成為他的招牌形象；新政府大舉招募公務人員，但都被總理安插成自己的人選，瓦西里不敵總理和部長們的處處架空，最後不得已只能任命幾位中學同學擔任內閣，組閣之後還受到賄賂潰不成軍。
經過僅存的手下暗中調查，瓦西里證明貪汙食物鏈中最高的官員就是總理，最後將他送進大牢。
雖然情境喜劇不免過度簡化政治也誇大劇情，不過烏克蘭人並不需要寫實的敘事來說明政治有多黑暗，他們需要的是每集30分鐘的劇碼，簡單、易懂、大快人心，在黑暗中帶來歡笑，提醒他們主權在民。
總統之路
《人民公僕》第一季的熱潮已經有目共睹，2017年的第二季更是水漲船高。同年底製作方註冊了同名政黨「人民公僕」，根據一項國內民調，有4%的烏克蘭人準備在國會選舉中投票給人民公僕黨，到了2018年5月還增加到5%，這等同於烏克蘭議會初選的過關門檻。而澤倫斯基本人經過幾個月的含糊其詞，在2018年除夕夜他演出的節目上宣布參選總統。
如果政治的本質是表演，沒有誰做的比澤倫斯基還要徹底（連宣布參選都是在節目上）。他不太舉辦造勢大會，而是演出巡迴脫口秀，每場大排長龍之後，觀眾紛紛說「他是我們需要的政治新血」、「我愛他」、「總統選澤倫斯基」。如果在台灣，就好似薩泰爾成立政黨、博恩宣布參選、夜夜秀等同造勢晚會一般。
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引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
我們想讓你知道的是
近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
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