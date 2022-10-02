評柬埔寨詐騙：判斷誰是真正需救援者很重要，新南向政策也必須再重新活絡
我們想讓你知道的是
當雪球越滾越大，事態演變成人口販運，新聞媒體開始繪聲繪影關於器官強摘、暴力事件，讓柬埔寨在人眼中的形象再度蒙上一層灰。
文：陳尚懋 （佛光大學公共事務學系教授兼國際長）、 林亮吟（佛光大學研究助理）
在這一兩個月中只要提到「柬埔寨」這三個字就令人聞之色變，在許多媒體的推波助瀾之下，似乎已經跟「詐騙、活摘器官」劃上等號。柬埔寨之所以會受到國人關注，最主要我們可以從台灣民眾前往柬埔寨的人數變化略看出端倪，去（2021）年下半年（6月至12月）至柬埔寨的總人數為2159人，但到了今（2022）年上半年（1月-7月）總人數則大幅攀升至8647人，成長了四倍多，在台灣國門尚未完全開放的情況下，這樣的增長確實值得關注。
一直以來，優渥的薪資福利成為台人前仆後繼到異國打拼的誘因，像是許多台灣年輕人前往澳洲、歐美國家打工度假，時薪相較台灣好之外，能存下一些錢也能順道飽覽外國風光、多搜集些護照上的入境章。或許有不少的台灣年輕人抱持同樣的憧憬，但考量到自身語言與其他相關能力不足而選擇前往柬埔寨，但美夢在一下飛機就破滅，到頭來發現原來這全是一場騙局。當雪球越滾越大，事態演變成人口販運，新聞媒體開始繪聲繪影關於器官強摘、暴力事件，讓柬埔寨在人眼中的形象再度蒙上一層灰。
本篇文章想先請你放下對於柬埔寨或是東南亞國家的成見，我們要先說明的是——柬埔寨絕對是一個很純樸的國家，百分之90的國民都是虔誠的佛教徒，樂於助人，在柬埔寨也有許多辛勤工作且深耕當地的台商與其他外資企業。政府自2016年開始推動新南向政策，強調雙向的人才交流，所以一直鼓勵年輕人去新南向國家發展。為了配合政府的政策，疫情前我們學校透過政府的「新南向學海築夢計畫」選派學生到柬埔寨實習，不論是台籍老闆或是柬埔寨員工在我們學生遭遇困難時，都給予充分的協助，我們衷心感謝，也希望這次的詐騙事件不要影響年輕人出國築夢的念頭。
中國在柬埔寨的縮影
還記得疫情前我陪同學生去柬埔寨實習時，一出金邊機場，馬路兩旁出現的招牌幾乎都有中文字，充斥著賣沙縣小吃、蘭州牛肉麵的店家。那次我特別入住一晚金邊唯一合法營業的賭場Naga World，不說你以為來到中國，賣中國菜的餐館、中國籍的賭客，以及會說流利中文的柬埔寨員工，可見柬埔寨有為數不少的中國人社群。中國人為柬埔寨帶來了發展的機會，但是相對也帶來了發展的負面影響：誇張的物價導致生活品質的低落。記得當時在金邊河邊夜市隨便點一碗炒麵，要價高達美金2-3元，然而柬埔寨的人均GDP不過1000多美金，更不要說那高不可攀的房價，可以想見柬埔寨民眾的生活出現嚴重問題。而這樣的現在不只發生在金邊，濫發賭牌的西港發展亂象更加讓人無法控制。
為了遏止亂象，洪森政府因此於2019年8月18日下令禁賭。禁賭後一部分的線上博弈公司轉戰菲律賓，所以也造成當時菲律賓辦公樓的租金暴漲，但對於更多投入血本無歸的中資企業來說，一直期待可以東山再起。2020年初開始的疫情，讓原本的中資博弈集團轉而投入詐騙集團，希望將損失減至最少。同時透過媒體的報導也可以看到，此次詐騙集團將員工集中在園區之中，自給自足，盡量降低對於當地民眾的影響，這或許也是柬埔寨政府先前並未禁止與取締的原因。
中國深入中南半島的影響力
其實，除了柬埔寨以外，緬甸同樣也是不少詐騙集團的集中地。這些在海外的中資詐騙集團針對中國境內民眾進行詐騙，情況嚴重讓中國政府不得不出手，採取大勸返令，脅迫滯留緬甸北部從事詐騙與賭博的中國民眾回國投案，造成緬甸犯罪集團人手短缺，因而有柬埔寨詐騙集團轉移至緬甸一說。
此次另外傳出有可能的據點，也包括寮國與泰國。由於寮國因為最近興建中寮鐵路，媒體報導寮國將有可能成為下一個斯里蘭卡，陷入嚴重的債務危機。因此寮國政府不排除政府會開放賭場，讓中資與中國遊客進入，藉以籌措中寮鐵路的建設基金。一旦如此，寮國的下場將步上柬埔寨的社會亂象後塵。至於泰國，以往就一直是中南半島很重要的情報交換站，加上地理位置之便，泰北金三角地帶過去也是毒品重要的生產與轉運站。但畢竟泰國經濟發展程度較高，加上政府一貫禁賭的立場、貪腐程度不若前三國來得高，台泰兩國在共同打擊犯罪方面一直以來合作無間，且泰國目前國內政治因為總理任期等問題也有待處理，估計詐騙集團轉進泰國的機率並不高。
柬埔寨政府洪森長期執政，掌控國家政經軍事大權，要出手處理絕對沒有問題。問題是目前許多的詐騙集團都是中柬合作，根據先前半島電視臺的報導指出，目前在柬埔寨境內的詐騙園區，所有的模式幾乎都一樣，中資方面的老闆中國出生，而後透過一帶一路前往柬埔寨投資，之後取得公民身份後，與柬埔寨高官合夥建立詐騙園區。不過因為柬埔寨2023年即將面臨大選，2022年11月要舉辦東協系列高峰會議，為了國內政治穩定以及國際形象，所以近期柬埔寨已經開始針對詐騙集團進行一波掃蕩。
台灣的新南向政策
先前提到的柬埔寨、緬甸與寮國這三國是東協國家中經濟發展最落後，同時貪腐程度也最嚴重的，但也是與中國大陸長期關係良好的國家。中共外交部長王毅出訪東南亞時，在接見這三國外長或代表時，皆不斷強調一個中國的原則，表達彼此之間的友好程度，如此也更增添了台灣政府在救援在這些國家詐騙集團中台籍人士的困難度。
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
瞭解更多：https://experience.electrolux.com/breakthepattern/en
本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。