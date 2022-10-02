【專訪】《隱入塵煙》導演李睿珺：我總是把目光落在容易被忽視掉的那個群體

我們想讓你知道的是
出生成長於中國甘肅大西北農村的導演李睿珺的影片《隱入塵煙》，是入圍第72屆柏林電影節競賽單元的唯一華語影片。在中國市場經歷了短暫的意外走紅後，這部描寫中國底層苦難的影片，今年9月底已經被全面下架。
文：德國之聲中文網
李睿珺的影片《隱入塵煙》，講述了中國大西北農村土地上兩個各自被自己家庭拋棄的孤獨個體——馬有鐵和貴英，在別人的安排下一起過日子，從陌生害怕到熟悉依賴的過程。在大自然和社會環境都無比艱難的情況下，電影中的這對患難夫妻，在看天吃飯、看人吃飯、日復一日的生活裡，營造享受著屬於自己的浪漫和幸福。《德國之聲》於今（2022）年2月中旬柏林電影節期間，採訪了導演李睿珺。
- 德國之聲：和柏林早就結下緣分的您如今再次攜新作品參與，由於疫情原因，雖然無法親身到柏林，但能否在您現在在的地方感受一點柏林電影節的氣氛？
李睿珺：我現在在甘肅，就在我的老家。我們又嘗試過去柏林。因為男演員是我的姨父，我們把他接到北京。因為疫情的原因，護照都已經停辦了兩年了。我們和電影節聯繫，發了邀請函，也幫我的姨父辦領了護照。我們甚至在北京的德國大使館辦簽證。
但是最終有一個問題：在使館辦理簽證，使館那邊就要求我們提供往返的時間和機票。但是現在因為疫情的原因，德國飛回國內的航班最早要到四月份，四月份之前沒有回來的航班。那就有一個問題就是我們有可能去了回不來。
我可以待在那裡待到四月份，因為我在哪兒都是寫劇本，無所謂。但是我的姨父他還要牧羊，家裡面還有很多羊。他還要回來要耕種，因為回來馬上就要開始春種了。
- 德國之聲：那這位男主的現實生活不就是和電影裡面一模一樣的？離不開那片土地？
李睿珺：對的，他的主要的職業是農民，沒法離開這片土地。他還有家人和土地要照顧。所以說最後我們覺得，好吧，我們盡了最大努力。包括我們甚至在北京，為了姨父挑選了禮服，連他出席柏林影展的禮服都買好了。最終很遺憾，還是因為機票的原因，大家決定還是只能放棄了。
- 德國之聲：那您現在雖然在老家，無法前往柏林。但是否還是能感受到一點點今年柏林電影節的氣氛呢？
李睿珺：沒有感受。包括今天的採訪。我其實是陪我的父親來市裡面檢查身體。現在他此刻在醫院等待化驗的結果。我只能是在周邊找了一個咖啡廳，因為咖啡廳有網路，我才能在這兒接受採訪。
- 德國之聲：您還是過您自己的日子。
李睿珺：對對，一方面感覺好像電影節跟你有關係，一方面又覺得好像跟你沒關係（笑）。就是這種感覺。
- 德國之聲：可以理解，聽說您的這部《隱入塵煙》是2020年才立項的，正值中國因新冠疫情大面積封鎖時期，電影的拍攝過程順利嗎？
李睿珺：其實我們從2019年底開始籌備，然後年初我們帶著海清去村子裡面去住。她就住在男演員家裡面和她體驗生活。我們原本準備二月初要開拍。一月底突然間就發生了疫情。這是一個新來的疫情，大家都沒有任何思想準備，也沒有之前的經驗，也不知道它會持續多久。當時大家還比較樂觀，覺得它應該很快就結束。但是沒有想到它會持續到今天，我們誰都沒有想到。
所以說這個就給我們帶來了極大的困難，因為海清把一年的時間給了我。她人都在這兒了，我不能說因為疫情的原因我不拍。
這個電影裡的動植物、樹木、農作物的生長，所有的季節，包括候鳥的來去，它是有非常嚴密的規劃的。這些都是電影敘事的一部分。任何一個細微的細節，你提前了也拍不到，拖後了也拍不到，你就得又再等一年。所以我們說那就拍吧。我們推遲了開拍的時間，還好西北的冬天你知道它會比較長一點……但是這個電影總的來說是在疫情爆發下拍攝的，整個2020年，我們一直都在伴隨疫情的發生。
- 德國之聲：電影中的故事是源於真實生活還是您編劇的結果？男主角既然是您的姨父，那電影的拍攝是不是更多的還是讓您的姨父繼續做姨父，然後把海清加進來了？
李睿珺：還不是，因為姨父的生活和幸福還不太一樣。你看到電影家裡面貼著瓷磚，有電視有冰箱的那個房子，就是一開始給她們倆兒相親的那個房子，現實生活中就是我姨父的房子。我們只是根據拍攝的需求做了一些色調上的改變，陳設上做了一些細微的調整。他生活中是一個比較幹練、講義氣、很精神的那樣一個人。和電影裡面老四這個有點蔫兒啊，有點慢啊的狀態是不一樣的。
他生活也很幸福。電影裡面演三嫂的其實就是他的妻子，也就是我的小姨……他生活是一個很幸福的狀態，跟老四還是有差異的。當然，這兩個角色在我生活的村莊裡面，其實是有這樣的人，在過這樣的生活，包括周邊的鄉村。
再說的廣一點。當我們離開家鄉，到另外一個地方去上大學，一個班級裡面也總會有那比較引人注目的人。也總會有一些比較沉默，在一個角落裡面，容易被大家忽視掉的人。乃至只要有集體存在，包括一個團隊，一個公司，它都有這樣的人。
那我總是會很容易把我的目光落在那個比較沉默，不容易引起大家的關注，容易被忽視掉的那個群體——因為他是我們生活中的一部分。我覺得，他們在想什麼呢？他們如果和周邊的人建立聯繫，展開他們的生活，他們的腦子裡面到底在想什麼？他們是如何和周邊的人交往的？我就很容易會把目光落在他們那裡。
當然另外一個原因就是我出生、長大在電影裡的這個村子裡面。因為我小的時候我母親是農民，我的爺爺我的叔叔，我周邊的人都是農民。我們要參與耕種，參與收割。這一系列的事情，等你再長大一點，他會給你一個完全不一樣的認知這個世界的方式和方法。因為你的生產生活方式決定了你的待人接物的方式和一些思維。包括你對世界、對生命、對愛情的認知。對包容這件事情的認知，對好多事情的理解都會不太一樣。
- 德國之聲：您說的這個在您的電影裡面能夠清楚的感受到。
李睿珺：對，所以是這一切促成了這個電影。
- 德國之聲：說到對沉默的人關注。您這部影片和觀眾見面的時間正好是中國，也包括全球各地華人對徐州豐縣鐵鏈女子命運關注的高峰期。您的電影展現出了豐縣一家的另外一種存在的可能性。我們首先想問，豐縣事件您關注了嗎？有怎樣的思考？
李睿珺：嗯……我覺得……周邊的人也都在關注這個事兒吧。但是現在也在發現它在積極的改變。我覺得關注就是改變的開始。大家現在都在關注這個事件，目的是希望類似的事件不要再發生。一切向好的方向去，我覺得這個並沒有什麼錯吧。
- 德國之聲：您覺得，豐縣的這個鐵鏈女子和您電影裡的這位女主角貴英截然不同命運的背後？是一種什麼樣的力量？
李睿珺：我們一開始寫電影的時候，完全不知道會有豐縣事件的發生。這完全是個巧合。豐縣這個事情的發生，重新讓社會對女性和女性的價值有了一種新的思考。
- 採訪有刪節。
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
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日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，共計79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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