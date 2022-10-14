海外護理工作經驗談：畢業後進入台灣血汗醫院前，我先進行了一年紐西蘭打工

文：懶人屎尿Bo

我在2014年護理系畢業後，不馬上進入血汗醫院，而拿著紐西蘭打工旅遊簽證到這裡闖蕩一年，但因為想趁這個Gap year好好的看別國家的醫療體系（成為未來出國工作動力），又或是我嬌生慣養（誤），沒跟大多數背包客一樣體驗農場摘水果生活（一年只做了兩個禮拜的蘋果包裝廠就不幹了）

在2014-2015這一年間我做過：

社區居服員 Home care assistant

護理之家人力銀行護佐 Caregiver under nursing agency

蘋果包裝廠員工 Apple packing

護理之家護佐 Caregiver under nursing home

保姆換宿 Au pair

這篇先來介紹我的第一份工作，社區居服員！

在紐西蘭沒當地護理師執照，可以從事護理相關行業嗎？

可以！

萬事起頭難，我找到這份工作前差一點放棄理想跑去農場了。當時才剛大學畢業，沒什麼正職工作經驗，也就帶了六萬臺幣去紐西蘭，買車先去掉了二分之三的財產（當時堅信有車才會好找到工作），付完房租及生活花費，戶口只剩下幾千元台幣。

去紐西蘭前，我看了許多介紹當地工作的書，其中一本年代久遠的書，作者有介紹到自己在護理之家打工，但也就是一篇輕描淡寫、短短幾個字的文章，網路上也找不到相關資訊。

不過，看著同屆畢業的朋友已經進入醫院累積臨床經驗，而我還在國外玩耍，心想絕對不能白白浪費這一年的時間，我要找一個跟醫療相關的產業去磨練磨練技能，找不到的話也要退而求其次，找可以練習英文（就算只是千篇一律說「May I take your order」的麥當勞員工）的工作！

上網找工作

於是我開始在就業網站搜尋工作，當時使用的網站有Trade me、Seek，這兩個網站！ Trade me這個網站在紐西蘭被大量使用，舉凡租屋、買賣車輛都可以在上面發文。我用的關鍵字有Caregiver、Homecare assistant、Homecare…等等！

其實過程並沒有很順利，因為大部分護理之家會想雇用不是使用Working holiday visa的人（持此此簽證只能在同一個工作做三個月，政策目的是想讓背包客做季節性水果工），所以面試了幾間錄用我的是Geneva Healthcare Agency。

面試

面試的問題大同小異

過去臨床經驗（非醫療行業的人也可以講自已照顧家人經驗、或是志工服務經驗）

為什麼來紐西蘭工作？

自身最大的優點是什麼？

以前照顧病人遇過最困難的情形是什麼？

如果你照顧的病人跌倒了，你應該怎麼做？

如果你照顧的病人辱罵你，你該怎麼做？

面試後

在面試上後，公司會提供一本Hand book給你閱讀，另一本為習題本，全為問答題，要在兩個禮拜內填好。書的介紹內容其實非常詳細，非醫療相關產業的人閱讀後也會比較瞭解工作內容。習題也都能在書裡找到答案（直接抄進去），我想公司目的是要硬性讓你去看過一遍問題及了解解答。

作者提供 公司發的書

作者提供 需要完成的習題簿

雖然又痛苦又麻煩，我當時也寫得非常崩潰（這個崩潰時隔八年都還記得），但真的會值得！你做了這間公司的工作訓練後包準你未來一年找類似工作會順利！

接下來因為在紐西蘭沒任何的工作經驗，所以人資（Human resorce）會要求推薦函（記得是五位）。在台灣也沒工作經驗的我，只好拜託實習帶過我的老師、單位護理長、學校老師等等，也非常感謝他們願意幫忙我寫推薦函。

畢竟是醫療相關行業，HR也特別謹慎，會寫信詢問寫推薦函的人相關問題。到這裡看似麻煩，但真的只是一開始，後面要找其他工作時就可以用這份工作當背景檢查（Background check）。我之後在紐西蘭找的其他工作就沒有人再要求推薦函了，直接填前一間公司HR聯絡方式即可，他們會自行聯繫。

工作

在人力仲介公司最大的缺點莫過於工作不穩定，他們會有Case才會指派給你，有可能是一兩個小時的服務，也可能長達八小時。分配的個案也會取決於你的能力，工作內容就像居服員，可以很簡單像幫忙老人準備食物、洗衣服、購買生活必需用品等等，又或是全天候的照顧。大部分取決於病人出院後醫生給予的評估（跟政府補助也有關係）。

我的第一份工作是照顧一個毛利老爺爺（紐西蘭原住民），據公司說家人不滿意前幾個居服員，讓我一開始很緊張，沒想到我直接跟這個病人相處了三個月，後來甚至兼職夜班賺加班費。病人是臥床的狀態，不得不說紐西蘭非常照顧醫療相關人員，居家照顧的病人配有政府補助的翻身床，可以調整兩側床欄外捲帶動布單，一個人也可以幫病人翻身。

政府覺得要花多一點錢在設備以保障醫療人力資源，這一點讓我覺得好佩服！

此外，公司會發簽到簿給我們，每天到家裡報到和簽退後寫上時間，再給病人家屬簽名。也有另一個里程簿，若病人家超過特定距離可以申請油錢。

作者提供

工作內容對在台灣醫院訓練出來的我來說很簡單，病人幾乎大部分時間都在睡覺，就在他醒來時餵他吃Puree（食物泥）、換尿布（家人在時還會幫忙我）、翻身，紐西蘭氣候算是乾燥，所以大概三四天擦一次澡（家人會一起幫忙）。

爺爺能說的話不多，開心時會露出滿足的表情，喜歡聽一些英文老歌及毛利老歌，我也會跟著一起聽，聽到後來我都會唱了，跟他們家人熟了以後還搬吉他去彈、跟他一起唱歌。我也很喜歡在家屬做菜時在旁邊看，他們會教我一些紐西蘭或毛利人當地菜餚，現在想想那段回憶很美好！

空閒時間其實挺多的，多半時間我努力看英文報紙和電視增加自己英文能力（相信我，我一開始英文非常差）！不然就是看自己的書、滑手機等等。後期加做夜班時，真的就是去睡覺的，半夜訂個鬧鐘起來幫病人翻身換尿布而已。家人後來還邀我一起過對西方文化團聚意義很重的聖誕節，我也帶了自己烤的餅乾去一起度過那天！

薪水