朱家安：為什麼「學歷鄙視」很蠢，讓所有人都過得更糟？
我們想讓你知道的是
若你能自由選擇進入其中一個世界過活？你會怎麼選？若你偏好進入「零和世界」，你實在是有出息到不值得花時間閱讀這篇文章。若你偏好進入「多贏世界」，你會發現很不幸真實世界不是這樣。
文：朱家安
當社會用財富和地位衡量人的價值，所有人都會過得更不好。因《正義：一場思辨之旅》為人所知的哲學家桑德爾（Michael Sandel）在《成功的反思》裡說明了現代社會功績主義（meritocracy）的問題。有些人覺得左派就是鎮日痛陳弱勢辛苦，但桑德爾這本書的開場，剛好從一群有錢人的困境出發。
2019年，美國爆發了大規模升學作弊案，數十人遭起訴。這些人透過升學顧問辛格（William Rick Singer），試圖讓自己的小孩進入哈佛、耶魯等頂尖大學。做為升學顧問，辛格提供的服務可不只是跟你分析管道和眉角，他還能偽造各種證書和證明、收買升學考試的監考員來竄改考試成績。在美國矚目的耶魯大學撤銷入學資格案件裡，足球教練梅雷迪思（Rudy Meredith）收了辛格120萬美元，為學生的「足球專長」掛名保證。
得到梅雷迪思的掛名，就保證能上耶魯嗎？並不是。上述新聞提到，照耶魯大學的說法，在這次事件裡，受梅雷迪思捏造掛名的兩位學生當中，一名並沒申請上（當然，申請上的那位也在事情爆發後被撤銷入學許可）。付得起數十上百萬美元，只為了增加一些入學機會，這些學生顯然是美國有錢人的小孩。
美國的有錢人已經數十輩子不愁吃穿，為什麼還得想盡辦法讓小孩上頂尖大學？顯然就算你已經超級有錢、物質充沛，要過上美好日子，還是需要一些在正當情況下無法直接用錢買到的東西，像是學歷帶來的地位和敬意。有錢人有有錢人的辛苦，在《我是一個媽媽，我需要柏金包！》裡，人類學家馬汀（Wednesday Martin）生動描述了紐約東區富裕人家的媽媽們如何互相鬥爭來確保家族自尊，箇中手段包括替小孩搶到正確的幼兒園名額，以便他們結識其他正確的幼兒。
尊嚴和意義必須競爭得來嗎？
不愁吃穿還不夠，人渴望自我提升，這沒問題，自亞里斯多德以來，「追求卓越」就是哲學家在美好人生議題上的常見看法。然而，當卓越和鄙視成為一枚銅板的正反面，那就是另一回事了。想像兩個世界，各自被不同價值觀籠罩：
零和世界
這世界有許多競賽，每種競賽都有贏家和輸家，贏家得到地位和尊敬，輸家受到鄙視。受鄙視當然不是什麼好事，但如果沒人輸，贏有什麼意義？如果輸家不受鄙視，怎麼能襯托贏家奪得的地位和尊敬，是吧？
多贏世界
這世界乍看之下有許多競賽，但其實不然。你看到的是許多人努力在追求自己的目標。這些追求有時候是純粹的挑戰自我，有些是多人競爭，但即使是後面這種情況，大家追求的也不是贏別人來顯得自己比人厲害，而是在競爭當中學習和激勵自己超越過去的自己，培養新的技能，獲得新的體驗。這世界的人們都各有自己專注追求的事物，但也懂得欣賞其他東西，包括不停有人發明出來的，過去從未出現的其他追求。
若你能自由選擇進入其中一個世界過活？你會怎麼選？若你偏好進入「零和世界」，你實在是有出息到不值得花時間閱讀這篇文章。若你偏好進入「多贏世界」，你會發現很不幸真實世界不是這樣。
比起「多贏」，真實世界比較接近「零和」：只要有人贏，就有人輸。是什麼造就了這樣的事實？顯然並不是因為人類努力兩千多年發展文明和科技，依然無法提供所有人足夠的物質過上舒適生活，因此大家只好競爭。
人們缺的不是物質。以當前美國來說，全國所得有將近一半流進最富有的前10％人口袋，而這些人為了讓小孩上耶魯，依然不惜犯法作弊。（數據細節可參考《成功的反思》第一章第三個註）就算全球人類都跟這些人一樣有錢，我敢說大家依然會有滿滿的地位焦慮，而「升學顧問」則會因為顧客群大增而賺更多錢。
「價值觀革命」可能嗎？
零和世界不只展現在學歷上，也展現在外貌、年齡、收入等方方面面。學歷鄙視很蠢，因為學歷鄙視是零和世界的重要零件，讓所有人都過得更糟。零和世界和多贏世界的差別並不是物質的差別，而是精神和心態的差別，以常見事實來說，似乎人類要活得有意義和尊嚴，得把其他人踩在腳底下。這是內建在我們的基因裡，無可覆蓋的程式碼嗎？
不好說，但有兩個方向值得思考。首先，意義和尊嚴的判斷應是某種價值反應，哲學家納思邦（Martha C. Nussbaum）《從噁心到同理》討論後天的文化和教育如何改變我們價值反應的方向。再來，腦科學家謝伯讓的《大腦簡史》討論人腦如何產生意識，意識如何脫離演化軌道和基因「對抗」。如果意義和尊嚴的機制來自價值觀，而價值觀可以透過意識調整，我們有機會藉由這種調整創造出多贏世界嗎？
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
Tags：
中小企業紓困貸款2022攻略：申請條件、資格報你知！
我們想讓你知道的是
除政府對中小企業推出企業紓困方案之外，市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司，提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案，在瞭解企業營運現況、資源需求後，量身打造出適合的融資方案，協助國內中小企業挺過難關。
近幾年受到疫情影響，大環境十分不景氣，其中，不少中小企業首當其衝，面臨許多營運困難、需要周轉資金，為了復甦經濟、緩解問題，除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外，民間也有值得信賴的融資租賃公司，提供安全有保障的管道及優惠方案，攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。
想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格？先一覽所需條件
想要申請政府的中小企業紓困貸款，須符合以下條件：
- 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記，或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
- 自中華民國109年1月起至111年12月止，任連續2個月之月平均或任一個月，與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比，營業額減少達15%。
- 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。
此外，這邊也列出行政院對於中小企業的定義，提供大家參考：指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業，且實收資本額在新台幣1億元以下，或僱用員工未滿200人的公司。
除了企業紓困貸款100萬專案，還有這3大貸款方案可申請！
為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊，央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠，以期協助企業度過難關，然而今年雖確定不續辦，但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案，主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種，以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容，提供給大家參考：
1. 舊有貸款展延
相關規定：受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款，可申請展延本金償還期限（含寬限期），中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，可辦理利息減免。
貸款期限：最長1年
貸款利息與額度：利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
2. 營運資金貸款
相關規定：受影響事業所需，用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長3年，含寬限期最長1年（利息補貼最長6個月）
貸款利息與額度：於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款，貸款利息得以補貼，利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外，員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定，最高核給6個月薪資／租金總額，總貸款額度最高為新臺幣600萬元。
3. 振興資金貸款
相關規定：受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限：每筆貸款期限最長5年，含寬限期最長1年（利息補貼最長1年）
貸款利息與額度：中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款，利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度，最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。
＊以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹，詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點。
申請後何時可以獲得資金援助？掌握企業紓困貸款條件審核方式
申請貸款時，需準備相關證明文件，包含企業登記證明、營業狀況（像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料）等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業，應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請，最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。
相挺中小企業度過難關最佳夥伴｜各式紓困貸款管道統整
除了政府的企業紓困方案，其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等，也都有提供中小企業貸款方案，以下簡單說明不同管道的申辦差異：
1. 中央（政府）企業紓困貸款：
申請名額多，資金來源安全有保障，但審核時間較長、申請流程繁瑣，可能需要至少半年以上的時間。
2. 銀行貸款：
個人與企業皆可申請貸款，不過申請門檻較高，對於信用條件較嚴苛，申請後撥款約需等待1～2週。
3. 融資租賃公司：
貸款門檻較彈性，核撥時間快速，通常僅需3個工作天就可完成，且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。
4. 民間貸款：
個人與企業皆可申請，但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同，挑選時須留意。
由以上比較可知，政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣，且等待撥款的時間也較久，因此，越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。
中租企金的彈性金援服務，協助中小企業緩解當務之急
隸屬於中租控股集團旗下公司的中租迪和，是台灣租賃產業的龍頭，長期致力於中小企業融資相關業務，並觀察到許多中小企業因應產業類別、公司規模等不同條件，在準備申請文件時需要耗費許多心力，才能符合銀行方的審核要求；加上申請流程繁雜、核貸時間長，容易導致緩不濟急的情況發生。為此，中租企金提供客製化的諮詢服務，在瞭解營運現況、資源需求後，可為申貸企業量身打造出適合的融資方案，即時提供資金援助。
1. 中租企金【中小企業小額融資方案】
融資額度：20～100萬
往來期間：12個月、18個月、24個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度：100萬以上
往來期間：20個月~36個月
還款方式：每月按約定金額償還本金及利息費用
中租企金中小企業融資快速流程
中租企金｜專為各大中小企業提供融資方案，提供穩定可靠金援
想要解決資金缺口問題，歡迎申請專業又值得信賴的資賃權威公司──中租企金提供的融資方案，即可因應自身企業的需求彈性調整，並經由簡便、有效率的申請流程輕鬆通過審核，順利獲得穩定可靠的金援協助，在疫情衝擊之下安然挺過難關。
本文章內容由「中租迪和」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。