【專訪】《少女的祈禱》作者陳雪：我沒有童年，幾乎不曾像一個孩子活過
我們想讓你知道的是
二十多歲是陳雪最敏感脆弱、自我萌芽的年紀，過往來不及排解的痛苦與創傷傾瀉而出，許多被壓抑的感受幾乎吞噬自己，讓她一度擔心，熬不過記憶反撲的時刻。當時，作家三毛自殺，想寫作的心願，讓陳雪意識到，自我了斷絕非選項之一，「如果我死了，連一本書都還沒出呢。」
文：愛麗絲
「長得不漂亮、家裡又欠錢、媽媽不在家，當時我常懷疑自己是有價值的嗎？」自十歲那年起，因債務問題，陳雪母親長年外出工作，父親花費大把時間於夜市擺攤，排行長女的她，糊裡糊塗、別無選擇扛起照顧弟妹的責任。住在滿是債主的山村，面對街坊鄰居閒言閒語，陳雪既自卑又渴望被肯定，「功課好」成為她保護自己與弟妹的盔甲，「只有功課好才能讓大家敬重我，我和弟妹才不會被踐踏、不會被部分勢利眼的老師瞧不起。」
於是，陳雪自小好強，每件事都想一百分，課業表現永遠是村落裡的第一名，國中撰寫舞台劇、兼任導演與女主角、擔任軍歌比賽總指揮，更以華麗隊形拔得頭籌。「即便是不擅長的數學，我都想盡辦法讓自己變得擅長、甚至成為數學小老師。」她用超凡表現來填補自信，極度在意他人評價，「我瘋狂地想被喜愛，想證明我不是不好的孩子。」
然而，一次班上票選模範生時，各項表現優異的陳雪並非眾望所歸，同學們反倒青睞溫和中庸的班長。老師看出陳雪的失落，遞給她一張小卡片，上頭所寫陳雪已記不清，但那是她第一次體會到自己不必事事爭第一，「每個人都是值得被愛的，但我小時候不知道這些事。」
「我完全不知道交朋友該做些什麼。」
在應當被好好照料的年紀，陳雪被迫活得像大人，童年時光的天真無邪與快樂無憂竟如父母返家的日子般，稀缺而奢侈。
「我們有點像被放養的孩子，」父母忙於賺錢還債，無暇顧及陳雪與弟妹，更沒有心思教導孩子如何與人互動。年幼的陳雪雖還算懂得社交，但相較同齡女孩們，她更善於和表達直接、不拐彎抹角的男孩們互動。然而，隨著長大成人，陳雪坦言自己卻「逐漸地不懂了」，「我完全不知道交朋友該做些什麼。」
人際關係成為陳雪的硬傷，好強性格讓她無從理解與人互動絕非「使命必達」，而是有許多從容與眉角的。大學時沒有多餘的錢社交、滿腦子想著寫作、更不擅長社交時無可避免、毫無目的性的對話，在宿舍中成為被排擠的孤鳥。
直到現在，陳雪仍認為自己缺乏對幽微人性的理解，笑稱自己若在《甄嬛傳》裡，肯定早早從宮鬥陣亡，「阿早到現在還是說我不會哈啦，不會看人臉色，」仔細思索，身為小說家，在故事裡肯定是懂人性幽微的吧？「大概我在現實裡更像個漢子吧。」陳雪笑著說道。
過度努力，仍無能為力
如漢子般耿直，始終用高標準緊逼自己，陳雪活得努力，但有些事，是過度努力也無能為力的。
父母缺席的日子裡，留下的生活費並不一定能支撐陳雪與弟妹生活到下次父母返家，「有段時間，我一直活在可能會沒東西吃的壓力裡。」此外，小小的山村裡，鄰居皆是債主，經常對陳雪家中情況有所批評，既不可能與鄰居保持距離，陳雪無時無刻擔憂閒言閒語將灌輸年幼弟妹錯誤的想法。幾乎無人照料的三姊弟，儘管陳雪盡力強悍，有時趁隙入侵令人猝不及防。
一次，三姐弟輪流染上頭蝨、芥癬、水痘，「那痛苦很深，讓人羞愧，幾乎剝奪作為一個人的尊嚴。」剪去頭髮、皮膚上清楚可見的痕跡與蟲子，在校遭受異樣眼光與排擠，直到爺爺一面嘆氣、一面推著腳踏車，徒步帶發燒的三姐弟去看醫生前，陳雪的世界幾乎崩塌。
「當時徹底覺得被整個世界遺棄了，上天像在玩弄我們這些脆弱的孩子，一直在生病、消瘦，像怪物一般。」三姊弟反覆染病，厄運彷彿不會停止，陳雪卻不知該如何向父母求助。最絕望的時刻，她甚至想像過自己躺在家附近的鐵道上遭火車輾斃，卻也怕弟妹接下來該如何是好，「那是求生不得，求死不能的處境。」當年，陳雪只有十二歲。
那是免費但神奇的事
「我根本不曉得這是可以埋怨的嗎？就覺得自己得背負起來。」彷彿從出生的那一刻起，陳雪註定扛下排行長女的責任。她在夜市顧攤、偷閒讀書時，曾遭父母責罵「你知道你是吃什麼長大的嗎？」眼淚只能藏進心底，繼續認命協助父母在夜市叫賣服飾，而她在意父母感受、使命必達的個性，逼出自己驚人的叫賣本領，幾乎成為攤位的活招牌，銷量屢創新高。
另一項陳雪極有天賦的本領，是說故事。
國小說話課時，陳雪彷彿天生的說書人，融合鄰居阿伯愛談的《三國演義》、阿婆說的神仙鬼怪，和母親掛在嘴邊的羅曼史，自行編撰奇幻愛情與童話故事，扣人心弦，甚至吸引別班同學每週報到，只為聽故事。說故事的能力讓陳雪受到肯定，些微翻轉她的自卑心理，而閱讀，則讓她眼見故事化為文字，「那是免費但神奇的事，可以創造出東西，可以讓自己變得了不起。」小小年紀的陳雪，期盼有天能成為書封上的作者名字。
童年時家庭經濟困頓，遑論藏書，陳雪的閱讀多來自在堂姐家、夜市裡的小書店駐足。小書店裡商品令人眼花繚亂，賣書、賣玩具、也賣生活雜貨，一如陳雪的閱讀領域廣泛雜食。「老闆大概知道我不總是買得起書，總默許我長時間駐足閱讀，」還買不起書的時刻，陳雪能站上好幾小時，把書讀完，她讀《小太陽》也讀《孽子》，讀張愛玲、白先勇和爾雅、九歌等出版社一系列作品。
談及對自己影響最大的書，陳雪笑稱自己「愛看窮人如何實現夢想」——傑克．倫敦的《馬丁．伊登》講述主角出身貧寒，渴望追求富家千金，企圖透過寫作躋身上流階層。伊登僅中學畢業，只得靠著大量閱讀儲備寫作能力，在全是大學生的寫作課懞懂學習，一日，他終於聽懂課堂上大家所言，「讀到那一刻我是很激動的，」字裡行間，作家養成記生動上演。
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引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
我們想讓你知道的是
近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
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