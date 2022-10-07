【音樂】喬治蓋西文：打破所有限制與想像，橫跨古典、爵士、百老匯於一身的天生奇才

文：音音有代誌｜CYL

在教育資源如此豐富的現代社會，一個擅長古典樂的人，有可能也同時擅長爵士樂與各種樂風；但若是以前，能做到如此專業斜槓的人可就太難得了。

就是這麼剛好，有一位超有商業頭腦的天才型愛樂男孩，打破了所有限制與想像，並在音樂史上留下不同凡響的篇章，他就是在西洋音樂史課本與藝文課本都會出現，且橫跨古典、爵士、百老匯音樂劇的──喬治・蓋西文（George Gershwin）。

家中老二出頭天，爸媽想都沒想過，順便的投資居然穩賺不賠

1898年，蓋西文出生在美國紐約布魯克林的一個猶太裔俄羅斯移民家庭，家中一共有四個孩子，雖然能夠讓所有孩子不愁溫飽，但也並不是相當富裕。

因此，「學習音樂」與珍貴的「鋼琴」，一開始是由大哥艾拉所獲得，而老二哥aka故事主角喬治・蓋西文，其實原本是個與音樂八竿子打不著的調皮小男孩。

天曉得，10歲的某天，蓋西文在街上玩著玩著，偶然地聽到了鋼琴家安東・魯賓斯坦（Anton Rubinstein）所演奏的音樂，就此展開了對音樂的興趣，爸媽也讓蓋西文「順便」學音樂。

於是，蓋西文便與很多學音樂的孩子一樣，由古典開啟音樂學習之路，練習古典鋼琴的演奏技巧，彈奏各個古典音樂家的作品，到音樂廳裡欣賞演奏家的演出。不過，他覺得這一切實在是太無聊了，一點也不自由，後來他在渾然天成的黑人音樂學習場所——布魯克林街頭長大的蓋西文，於是開始想辦法讓音樂可以賺錢又好玩。

年僅15歲時，蓋西文放棄了學業，到了雷米克（Remick）出版公司，幫忙彈奏樂譜上的音樂給顧客試聽，這份工作能夠讓他長時間彈奏鋼琴，並擁有許多實戰經驗；有時候，蓋西文還會演奏自己譜寫的曲子給顧客聽。

工作兩年後，蓋西文也在此賣出了人生的第一首作品〈當你想要時，你得不到；當你得到時，你又不想要〉（When You Want’em, You Can’t Get’em; When You’ve Got’em, You Don’t Want’em）。

在這個作品中，可以很明顯聽出來，作品非常不古典，爵士、Ragtime與Boogie Woogie的色彩更加清楚。雖然作品主人是學習古典出身，但初作居然是黑人音樂，那麼你可能會好奇：為什麼蓋西文還會在古典樂的世界如此有名？接下來，讓我們跟著他的作品，深入認識他。

古典人都從這認識他！就是可愛野田妹在台上耍寶的那首啦！

蓋西文創作出風靡全世界的〈藍色狂想曲〉（Rhapsody in Blue），〈藍色狂想曲〉對於當時以古典樂為主流的年代來說，是個相當創新的作品，因為從來沒有人把爵士樂的獨門配方「即興」與「Swing」放進古典樂。

而且，〈藍色狂想曲〉原本其實是雙鋼琴作品，是蓋西文將作品交由葛羅菲編曲，才出現後來大家所熟悉的古典管絃樂團版本，說到這裡，就來跟大家分享一下，蓋西文為什麼在古典樂界如此德高望重。

「什麼是爵士？」

「有即興就是爵士嗎？」

「有 Swing 就是爵士嗎？」

「要怎麼聽起來很爵士？」

「不會即興還能算是爵士嗎？」

「爵士有沒有錯音？」

以上是許多古典人都會有的問題，因為爵士需要的是「打開耳朵」與「感受」，如果沒有譜，爵士樂手依然能夠活得好好的；但對於古典音樂家來說，「沒有樂譜超痛苦！根本不知道彈什麼，要怎麼Swing？即興要幹嘛？錯音怎麼辦？

這時，就輪到蓋西文出場了。

即興？Swing？通通包在他身上，有譜有依據不怕彈錯，畢竟都寫在譜上了，彈錯就是你的問題或是沒練琴。如果你就是沒辦法即興但又想演奏爵士的古典人，快點隔空對他說一句：「謝謝你，蓋西文，我的超人！」

蓋西文的「這首」歌是爵士人必學曲！美國人的本土歌劇

蓋西文的另一個代表作，則是歌劇《波吉與貝絲》（Porgy and Bess）。他以民謠式的工作歌與黑人靈歌為歌劇基底，全劇皆以黑人演員與歌手演繹。此歌劇的廣傳程度超乎所有美國人的想像，後來還有爵士版本、電影與音樂劇的改編。

劇裡的〈Summertime〉後來成為了爵士人必學曲目，其中，最經典的版本就是爵士音樂之父路易・阿姆斯壯（Louis Armstrong）與爵士第一夫人艾拉・費茲潔拉（Ella Fitzgerald）所共同演唱的版本。

最後，很可惜的是，如此「空前爵後」的蓋西文，在創作完〈波吉與貝絲〉的兩週年，就因為腦瘤而英年早逝。而如果大家喜歡蓋西文的話，也別忘了再去尋找其他作品欣賞，像是〈I Got Rhythm〉、〈一個美國人在巴黎〉（An American in Paris），都是非常值得一聽的作品。

參考資料

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航