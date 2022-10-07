【音樂】喬治蓋西文：打破所有限制與想像，橫跨古典、爵士、百老匯於一身的天生奇才
我們想讓你知道的是
蓋西文與很多學音樂的孩子一樣，由古典開啟音樂學習之路，練習古典鋼琴的演奏技巧，彈奏各個古典音樂家的作品，到音樂廳裡欣賞演奏家的演出。不過，他覺得這一切實在是太無聊了，一點也不自由，後來他在渾然天成的黑人音樂學習場所——布魯克林街頭長大的蓋西文，於是開始想辦法讓音樂可以賺錢又好玩。
文：音音有代誌｜CYL
在教育資源如此豐富的現代社會，一個擅長古典樂的人，有可能也同時擅長爵士樂與各種樂風；但若是以前，能做到如此專業斜槓的人可就太難得了。
就是這麼剛好，有一位超有商業頭腦的天才型愛樂男孩，打破了所有限制與想像，並在音樂史上留下不同凡響的篇章，他就是在西洋音樂史課本與藝文課本都會出現，且橫跨古典、爵士、百老匯音樂劇的──喬治・蓋西文（George Gershwin）。
家中老二出頭天，爸媽想都沒想過，順便的投資居然穩賺不賠
1898年，蓋西文出生在美國紐約布魯克林的一個猶太裔俄羅斯移民家庭，家中一共有四個孩子，雖然能夠讓所有孩子不愁溫飽，但也並不是相當富裕。
因此，「學習音樂」與珍貴的「鋼琴」，一開始是由大哥艾拉所獲得，而老二哥aka故事主角喬治・蓋西文，其實原本是個與音樂八竿子打不著的調皮小男孩。
天曉得，10歲的某天，蓋西文在街上玩著玩著，偶然地聽到了鋼琴家安東・魯賓斯坦（Anton Rubinstein）所演奏的音樂，就此展開了對音樂的興趣，爸媽也讓蓋西文「順便」學音樂。
於是，蓋西文便與很多學音樂的孩子一樣，由古典開啟音樂學習之路，練習古典鋼琴的演奏技巧，彈奏各個古典音樂家的作品，到音樂廳裡欣賞演奏家的演出。不過，他覺得這一切實在是太無聊了，一點也不自由，後來他在渾然天成的黑人音樂學習場所——布魯克林街頭長大的蓋西文，於是開始想辦法讓音樂可以賺錢又好玩。
年僅15歲時，蓋西文放棄了學業，到了雷米克（Remick）出版公司，幫忙彈奏樂譜上的音樂給顧客試聽，這份工作能夠讓他長時間彈奏鋼琴，並擁有許多實戰經驗；有時候，蓋西文還會演奏自己譜寫的曲子給顧客聽。
工作兩年後，蓋西文也在此賣出了人生的第一首作品〈當你想要時，你得不到；當你得到時，你又不想要〉（When You Want’em, You Can’t Get’em; When You’ve Got’em, You Don’t Want’em）。
在這個作品中，可以很明顯聽出來，作品非常不古典，爵士、Ragtime與Boogie Woogie的色彩更加清楚。雖然作品主人是學習古典出身，但初作居然是黑人音樂，那麼你可能會好奇：為什麼蓋西文還會在古典樂的世界如此有名？接下來，讓我們跟著他的作品，深入認識他。
古典人都從這認識他！就是可愛野田妹在台上耍寶的那首啦！
蓋西文創作出風靡全世界的〈藍色狂想曲〉（Rhapsody in Blue），〈藍色狂想曲〉對於當時以古典樂為主流的年代來說，是個相當創新的作品，因為從來沒有人把爵士樂的獨門配方「即興」與「Swing」放進古典樂。
而且，〈藍色狂想曲〉原本其實是雙鋼琴作品，是蓋西文將作品交由葛羅菲編曲，才出現後來大家所熟悉的古典管絃樂團版本，說到這裡，就來跟大家分享一下，蓋西文為什麼在古典樂界如此德高望重。
「什麼是爵士？」
「有即興就是爵士嗎？」
「有 Swing 就是爵士嗎？」
「要怎麼聽起來很爵士？」
「不會即興還能算是爵士嗎？」
「爵士有沒有錯音？」
以上是許多古典人都會有的問題，因為爵士需要的是「打開耳朵」與「感受」，如果沒有譜，爵士樂手依然能夠活得好好的；但對於古典音樂家來說，「沒有樂譜超痛苦！根本不知道彈什麼，要怎麼Swing？即興要幹嘛？錯音怎麼辦？
這時，就輪到蓋西文出場了。
即興？Swing？通通包在他身上，有譜有依據不怕彈錯，畢竟都寫在譜上了，彈錯就是你的問題或是沒練琴。如果你就是沒辦法即興但又想演奏爵士的古典人，快點隔空對他說一句：「謝謝你，蓋西文，我的超人！」
蓋西文的「這首」歌是爵士人必學曲！美國人的本土歌劇
蓋西文的另一個代表作，則是歌劇《波吉與貝絲》（Porgy and Bess）。他以民謠式的工作歌與黑人靈歌為歌劇基底，全劇皆以黑人演員與歌手演繹。此歌劇的廣傳程度超乎所有美國人的想像，後來還有爵士版本、電影與音樂劇的改編。
劇裡的〈Summertime〉後來成為了爵士人必學曲目，其中，最經典的版本就是爵士音樂之父路易・阿姆斯壯（Louis Armstrong）與爵士第一夫人艾拉・費茲潔拉（Ella Fitzgerald）所共同演唱的版本。
最後，很可惜的是，如此「空前爵後」的蓋西文，在創作完〈波吉與貝絲〉的兩週年，就因為腦瘤而英年早逝。而如果大家喜歡蓋西文的話，也別忘了再去尋找其他作品欣賞，像是〈I Got Rhythm〉、〈一個美國人在巴黎〉（An American in Paris），都是非常值得一聽的作品。
參考資料
- 維基百科「George Gershwin」
- Muzik Air〈古典樂也搖擺 狂想・蓋希文〉
- 博客來〈市聲與噪音中誕生的音樂天才：繪本裡的喬治・蓋希文（George Gershwin）〉
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
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2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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