【音樂】喬治蓋西文：打破所有限制與想像，橫跨古典、爵士、百老匯於一身的天生奇才

在教育資源如此豐富的現代社會,一個擅長古典樂的人,有可能也同時擅長爵士樂與各種樂風;但若是以前,能做到如此專業斜槓的人可就太難得了。

就是這麼剛好,有一位超有商業頭腦的天才型愛樂男孩,打破了所有限制與想像,並在音樂史上留下不同凡響的篇章,他就是在西洋音樂史課本與藝文課本都會出現,且橫跨古典、爵士、百老匯音樂劇的──喬治・蓋西文(George Gershwin)。

家中老二出頭天,爸媽想都沒想過,順便的投資居然穩賺不賠

1898年,蓋西文出生在美國紐約布魯克林的一個猶太裔俄羅斯移民家庭,家中一共有四個孩子,雖然能夠讓所有孩子不愁溫飽,但也並不是相當富裕。

因此,「學習音樂」與珍貴的「鋼琴」,一開始是由大哥艾拉所獲得,而老二哥aka故事主角喬治・蓋西文,其實原本是個與音樂八竿子打不著的調皮小男孩。

天曉得,10歲的某天,蓋西文在街上玩著玩著,偶然地聽到了鋼琴家安東・魯賓斯坦(Anton Rubinstein)所演奏的音樂,就此展開了對音樂的興趣,爸媽也讓蓋西文「順便」學音樂。

於是,蓋西文便與很多學音樂的孩子一樣,由古典開啟音樂學習之路,練習古典鋼琴的演奏技巧,彈奏各個古典音樂家的作品,到音樂廳裡欣賞演奏家的演出。不過,他覺得這一切實在是太無聊了,一點也不自由,後來他在渾然天成的黑人音樂學習場所——布魯克林街頭長大的蓋西文,於是開始想辦法讓音樂可以賺錢又好玩。

年僅15歲時,蓋西文放棄了學業,到了雷米克(Remick)出版公司,幫忙彈奏樂譜上的音樂給顧客試聽,這份工作能夠讓他長時間彈奏鋼琴,並擁有許多實戰經驗;有時候,蓋西文還會演奏自己譜寫的曲子給顧客聽。

工作兩年後,蓋西文也在此賣出了人生的第一首作品〈當你想要時,你得不到;當你得到時,你又不想要〉(When You Want’em, You Can’t Get’em; When You’ve Got’em, You Don’t Want’em)。

在這個作品中,可以很明顯聽出來,作品非常不古典,爵士、Ragtime與Boogie Woogie的色彩更加清楚。雖然作品主人是學習古典出身,但初作居然是黑人音樂,那麼你可能會好奇:為什麼蓋西文還會在古典樂的世界如此有名?接下來,讓我們跟著他的作品,深入認識他。

古典人都從這認識他!就是可愛野田妹在台上耍寶的那首啦!

蓋西文創作出風靡全世界的〈藍色狂想曲〉(Rhapsody in Blue),〈藍色狂想曲〉對於當時以古典樂為主流的年代來說,是個相當創新的作品,因為從來沒有人把爵士樂的獨門配方「即興」與「Swing」放進古典樂。

而且,〈藍色狂想曲〉原本其實是雙鋼琴作品,是蓋西文將作品交由葛羅菲編曲,才出現後來大家所熟悉的古典管絃樂團版本,說到這裡,就來跟大家分享一下,蓋西文為什麼在古典樂界如此德高望重。

「什麼是爵士?」

「有即興就是爵士嗎?」

「有 Swing 就是爵士嗎?」

「要怎麼聽起來很爵士?」

「不會即興還能算是爵士嗎?」

「爵士有沒有錯音?」

以上是許多古典人都會有的問題,因為爵士需要的是「打開耳朵」與「感受」,如果沒有譜,爵士樂手依然能夠活得好好的;但對於古典音樂家來說,「沒有樂譜超痛苦!根本不知道彈什麼,要怎麼Swing?即興要幹嘛?錯音怎麼辦?

這時,就輪到蓋西文出場了。

即興?Swing?通通包在他身上,有譜有依據不怕彈錯,畢竟都寫在譜上了,彈錯就是你的問題或是沒練琴。如果你就是沒辦法即興但又想演奏爵士的古典人,快點隔空對他說一句:「謝謝你,蓋西文,我的超人!」

蓋西文的「這首」歌是爵士人必學曲!美國人的本土歌劇

蓋西文的另一個代表作,則是歌劇《波吉與貝絲》(Porgy and Bess)。他以民謠式的工作歌與黑人靈歌為歌劇基底,全劇皆以黑人演員與歌手演繹。此歌劇的廣傳程度超乎所有美國人的想像,後來還有爵士版本、電影與音樂劇的改編。

劇裡的〈Summertime〉後來成為了爵士人必學曲目,其中,最經典的版本就是爵士音樂之父路易・阿姆斯壯(Louis Armstrong)與爵士第一夫人艾拉・費茲潔拉(Ella Fitzgerald)所共同演唱的版本。

最後,很可惜的是,如此「空前爵後」的蓋西文,在創作完〈波吉與貝絲〉的兩週年,就因為腦瘤而英年早逝。而如果大家喜歡蓋西文的話,也別忘了再去尋找其他作品欣賞,像是〈I Got Rhythm〉、〈一個美國人在巴黎〉(An American in Paris),都是非常值得一聽的作品。

