《島嶼上的飯桌》：Manoyou的地瓜炊飛魚乾——達悟人嚴謹的共生哲學，只有大海知道
我們想讓你知道的是
一群隔代教養的八年級生，一份想留住即將失傳的手路菜與長輩生命故事的初心，以「吃頓飯」開啟青、銀兩世代的溝通橋梁。歷時三年，五十篇人生故事，五十道家傳料理，尋訪全台各縣市及澎湖、金門、馬祖、綠島、小琉球、蘭嶼，完成這本台灣首部集結百齡智慧，獻給時代記憶的食譜。
文：島嶼上的飯桌
達悟人與山：嚴謹的共生哲學，只有大海知道
Manoyou的地瓜炊飛魚乾
如果時光無法倒流，想摟著前人的記憶，在島上走得慢一點點，在老一輩離開前，多存一點魚乾到地下，讓改變心意回鄉的少年，能看見田裡的黑梗芋發芽。
世上的衝突，大抵離不開價值觀的差異，隨之帶來的欺壓掠奪。這座遺世獨立的藍色島嶼，住著傳說中石頭裡蹦出來的始祖，隨著日月星辰起落，在深山遇上合宜的樹，合力拼出板舟，男人航行在太平洋追尋飛魚，女人在島上守著豐收與禁忌 。
兩千多年來他們躲過外族的紛擾，卻在馬關條約後，躲不過大日本的封島學術研究和設立番童教養所，躲不過國民政府撤退來台，母體文化開始煙滅。少了地下屋，多了火力發電，多了核廢料，多了監獄，多了鐵皮水泥，多了港口和民宿，會說日本話的耆老已白髮蒼蒼，經營餐廳的年輕人必須說國語，街上大部分的孩子已經無法跟上一代用母語對話。
蘭嶼，達悟族母語「Ponso No Tao」，意為人之島，是台灣唯一的海島原住民，共有五個部落，椰油、朗島、野銀、漁人、紅頭部落，擅長捕魚、造船，祖先曾經靠著拼板舟，航向菲律賓巴丹島，並成功返抵。
據研究分析，南島語是世界上分布最廣的族語，而台灣不僅是分布的最北端點，也很可能是語言學上起源跟據點。因為地形的關係，達悟人自古鮮少外敵，無需驍勇善戰的領袖，因此沒有頭目文化，部落之間若真有衝突發生，僅是由自村的能人帶領穿著魚皮籐甲以石禦敵，不同於其他原住民的出草戰鬥。
Manoyou，七十一歲，大家都叫他鐘爸，打小在漁人部落長大。他和大部分的達悟人一樣，除非為了繼續升學或工作，幾乎不曾踏上台灣本島，這裡就像他們的桃花源，每個部落有自己的水源，溪邊是燒陶製器的場域，漁獲是主要的動物蛋白來源，主食是會被山豬偷啃的地瓜和芋頭，或是採集芭蕉和香甜的蘭嶼龍眼，偶爾上山打獵捕山豬，全是自給自足的無貨幣生活。
達悟人的田產劃分是沒有契約的，部落之間有屬於自己的界線，現在熟悉的景點地名，全是漢化的結果，就連島的名稱，也是在一九四七年因為一株來自紅頭嶼的原生蝴蝶蘭，參加日本花卉展獲得殊榮，因此改名「蘭嶼」。
需靠著鐘爸在田間比劃才知道，靠海的那一邊是祖先耕耘下來的，靠山這一邊是他和兄弟們在耕耘使用的，經過一代代繼承面積越來越小，我們今天來種的區塊，大約只有兩坪左右，水源要自己牽引，還有很多福壽螺要剔除，絕對不是那種印象中，黃昏晚霞輕風，可以放肆狂奔在平整的田埂路，反而是重心不穩便會擦撞了珊瑚礁岩。
七月的艷陽咬得雙眼刺痛，原本興奮期待的種田行程，沒多久體力已經耗盡，幸好鐘爸速速完成了所有插秧，發號施令回程享受午餐。
若來到蘭嶼，不能沒吃過飛魚，若吃過飛魚，也要知道達悟族的故事，這一次的採訪，耆老分享的是一連串口傳歷史的獨特與經典。
掀開鍋蓋，漫漫炊煙撲過來，夾著濃濃的巴丹島地瓜香，而鐘爸說話帶有特殊的口音和屬於他的幽默，五句裡有三句是笑話，我一面要習慣這樣的對話，一面要理解手上這尾飛魚的來頭，反而不那麼急著餓了，晒過的飛魚乾重量沒幾克，卻不是簡單的花張鈔票，就能輕易買到的乾貨。
為什麼達悟族千年來不必靠著對外貿易，也能自給自足呢？因為他們有一套屬於島之子民與山海永續共生，嚴謹規律的哲學。
達悟人依循月升月落而作息，有著慣用的夜曆，飛魚季對應國曆，為每年二至三月的「招魚祭」，四至八月的「收藏祭」，九月的「終食祭」。
每年春季，飛魚群會隨著黑潮來到蘭嶼近海，尤其小蘭嶼的急流區是達悟人的主要漁場，雖然飛魚是天然資源，但是達悟族還是相當珍視大海的恩賜，為期五個月的飛魚季，禁止捕撈飛魚以外的底棲魚類，給予牠們適當的時間繁殖生長，好讓在飛魚季過後，有其他魚類可以繼續取用。這時節會準備豐盛的祭品三牲祭拜，將在這期間的某一天午後依耆老的指示舉辦，而這一天無法明確以國曆表示。
而招魚祭，雖然進入開放捕撈飛魚的階段，但族人還是秉持著只取用需要的數量而捕撈，所以又分成三個階段。
第一階段捕撈的，只能以「撈」的方式進行，當日向大海捕撈的份量，只能取家庭人口數當日的食用量，不可多得而捨棄，也不能存放。
第二階段，魚群的數量開始增加後，可以進行網捕的方式，多的漁獲可以開始儲存下來。
第三階段，可將部分的魚翅剪下晒乾，代表著解除部分禁忌。
第四階段捕到的飛魚，可以剪下全數的魚鰭晒乾，解除所有禁忌，海邊可以開放戲水，女孩子可以觸摸拼板舟，出門可以攜帶千元的鈔票……等。
男人負責捕魚和編織，女人種田下廚，偶爾在潮間帶撿撿貝類，禁止海洋活動。當豐收的歌聲帶著漁船回航時，女人會準備好芋頭糕和陸蟹慰勞，緊接著男人們要趕緊將漁獲卸在岸邊，直接處理內臟鱗眼的部位，而後才能將其帶回，由女人處理後續的綁繩及片魚的步驟，掛晒飛魚和與鄰居分享的工作，又回到男人身上。
達悟族是個非常體貼女人的民族，好吃新鮮的魚留給女人，因為女人需要好的營養生育，俗稱「女人魚」，而愚鈍腥味重的魚，就留給男人，俗稱「男人魚」。
右手撕下一片飛魚肉，配著左手的地瓜，不需要餐具直接開動，從來沒嘗過的滋味，巴丹島品種的地瓜，特別的大顆鬆軟，蘭嶼芋頭的嚼勁特別Q彈，香氣和台灣的品種非常不一樣，我偏愛黃肉的地瓜，混著鹹如鹽塊的魚乾，在嘴裡合在一起的滋味，這料理沒什麼能炫技，但嚼著嚼著卻越來越重視，每一口的得來不易，不只是農田到餐桌，追溯回去的是一個航海民族，實在的與海搏鬥，同時又敬重謙卑的精神。
私房料理：地瓜炊飛魚乾
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當你買房之後 別忘了做這件事！
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45歲的王先生剛買了房，未料沒多久就遭遇車禍不幸受傷，住院療養後，所幸並無大礙，但他也因此而感到心驚膽跳。因為上有老、下有小要扶養的他，是家中唯一經濟支柱，萬一真有個閃失，近千萬的房屋貸款誰來承擔？這樣的事件何嘗不是台灣眾多家庭的縮影？
根據聯徵中心資料顯示，2021年平均房貸金額超過700萬元，以35~55歲為大宗，平均貸款金額則介於660~780萬元，再再證明人生責任最沉重的中壯族群，肩負不小的房貸壓力，更應該善用房貸型壽險，為家庭生活添加更可靠的保障，以避免家中頓失經濟來源，原本的幸福生活就此轉折。
房貸型壽險主要針對房貸而設計，所以借款人、要保人及被保險人，須為同一人，屬於定期險，保費較一般終身壽險低，免體檢額度亦可放寬，以臺銀人壽來說， 55歲以下免體檢額度為1,500萬元，56歲~60歲則為1,000 萬元，66歲以上則一律需要體檢。
該如何投保房貸壽險呢？臺銀人壽建議掌握五大重點
一、以家中經濟來源為主要投保對象：優先以肩負「房貸責任」的一家之主為被保險人，當其發生不幸而身故或完全失能，保險公司會將理賠金用來償還房貸，以避免還款壓力落在家人身上，才能預防房屋淪為被法拍的命運。
二、根據家庭責任及經濟能力選擇適合類型：房貸壽險有「平準型」與「遞減型」，差別在於保額是否固定不變。以貸款500萬，貸款20年，保額500萬元，保障期間20年為例，平準型保額固定，理賠金不會隨著房貸償還而逐年減少，直到繳完房貸為止，保額都維持500萬元不變。遞減型保額則會隨著時間而逐年遞減，當房貸還款十年後，房貸從500萬償還到剩下約250萬，相對的保額也會隨時間逐年遞減到約300萬。
若壽險保障不夠或家庭責任重的人，可以選擇「平準型」，保費雖比「遞減型」高，但保障相對較高，適合有經濟能力、且希望給家人多些保障者。若是已有較高壽險保障或家庭責任較輕的人，即可選擇「遞減型」，保費較平準型低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。
三、把握足期足額、專款專用：房貸繳多久、繳多少，保額就買多少、保多久，例如房貸500萬元、貸款期限20年，房貸壽險保障最好也是500萬元、保險期間 20年，而且要專款專用，才能讓家人有保障。
四、是否提供加值保障：除了身故或失能理賠金之外，有些房貸壽險還會提供加值保障，除了身故及完全失能保障之外，還加入類旅平險概念，提供特定意外傷害身故保險金(搭乘大眾運輸交通工具)、完全失能扶助金、意外傷害失能安養金、重大燒燙傷等保障，可以說是集結「壽險」、「失能險」、「意外傷害險」等多元保障的保單。
五、選擇優質保險公司：房貸金額高、期限長達數十年，房貸壽險保障必須要能夠長長久久，才能有效規避長期房貸風險，因此，選擇優質保險公司很重要。臺銀人壽為國營品牌，有能力永續經營，且近7年來房貸壽險理賠金已逾上億元，協助許多家庭轉移債務風險、度過難關，獲得了良好口碑，成為許多人房貸壽險的首選。
晉升為有巢族固然欣喜，不過，風險不知道何時會來到，唯有投保了理債保單：房貸壽險，才能「留愛、留房，不留債」。
房貸壽險平準型VS遞減型
|平準型
|遞減型
|特色
|理賠金不會隨房貸清償而減少
|理賠金隨時間逐年而遞減
|保費
|較高
|較低
|適合對象
|希望給家人多一份保障者、築巢雙薪族
|預算較低者、首購小資族、以房養老族、人生溫拿族
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