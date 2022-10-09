《低——大衛．鮑伊的柏林蛻變》：柏林是一座孤島，與世隔絕，但也大到足以讓人迷失其中
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本書從大衛．鮑伊人生最關鍵的轉型時期，也是他走入柏林的起點——《低》切入。冷戰時期的柏林如何影響鮑伊的身心狀態及創作？他如何在與毒癮奮鬥的同時創造新的樂風？與好友伊吉．帕普激盪出何種火花？雨果．威爾肯在書中透過多方訪談資料，重現了鮑伊瘋狂嚴謹等各種面向。
文：雨果．威爾肯（Hugo Wilcken）
鬼城 city of ghosts
9月底，大部分的曲目內容完成之後，鮑伊動身前往柏林，他將在那裡完成專輯製作與混音。這次遷徙其實已經醞釀良久，鮑伊最後會在這座城市停留超過兩年的時間。起初，他住在蓋魯斯大飯店（Hotel Gehrus）的一間套房裡，位於離格呂內瓦爾德（Grunewald）森林不遠的一座古堡中，但很快就搬到了舒能堡（Schoneburg）區大街（Hauptstrasse）155號的一幢十九世紀樓房住宅裡，就在一家賣汽車零件的商店樓上。
這棟建築雖然比起法國和德國的城堡遜色不少，但還是有一種破舊的華麗感，有著通往街道的鍛鐵大門。鮑伊在二樓的公寓有七間房間，雖然年久失修，但裡面的鑲木地板、高高的天花板、裝飾性的簷角和鑲板門，讓人想起另一個時代的「高級資產階級」（haute bourgeoisie）的拘謹魅力。
伊吉（儘管他很快就會搬到四樓自己的公寓）、可可、鮑伊的兒子和保姆（她也曾在城堡裡和他在一起）都有各自的房間；也有鮑伊的辦公室，還有一個藝術工作室——鮑伊喜歡畫一些模仿表現主義風格的肖像畫。在他的臥室裡，床頭掛著他自己畫的日本小說家三島由紀夫（1925年～1970年）的肖像；這位小說家在一次悲劇性的試圖政變之後，以一種舉世注目的堅決赴死儀式自殺（換句話說，這是一位非常具有鮑伊風格的人物）。
鮑伊不再把頭髮染成橘色，還留起了小鬍子，並開始穿上工人的連身工作服，當作一種偽裝，儘管在柏林的樂趣之一就是沒什麼人會打擾他。他很快就養成習慣，在床上躺到下午，然後喝著咖啡、柳橙汁，配著香菸當早午餐，接著走到漢莎錄音室，並經常在那裡徹夜工作。當時，他也沉迷於日間的娛樂，包括在咖啡館閒晃，並與伊吉和可可一起騎著自行車，在開闊的城市裡繞來繞去。
「我幾乎無法表達我在那裡體驗到的自由感受，」他在2001年告訴《一刀未剪》（Uncut）雜誌，「有些時候，我們三個人會跳上汽車，像瘋了一樣開車穿過東德，然後駛入黑森林（Black Forest），在任何一個吸引我們目光的小村莊停下來。這樣一走就是好幾天。又或者，我們會在冬天的日子裡，在萬湖（Wannsee）吃一整個下午長長的午餐。那個地方有一個玻璃屋頂，四周被樹木包圍著，依然散發著一種1920年代早已消失的柏林氛圍。」
他經常參觀柏林圍牆兩側的藝術館，但他最喜歡的是位於柏林郊區達勒姆（Dahlem）的「橋社」博物館，該博物館專門收藏一次大戰前在柏林和德勒斯登（Dresden）的一批藝術家的作品。「橋社」運動——其中包括克爾希納（Kirchner）、布雷爾（Bleyl）、赫克爾（Heckel）和諾爾德（Nolde）等藝術家——發展出一種印象主義的作畫風格，目的不在於對主題進行任何形式的現實主義解讀，而是一種內在的情感。
風景被簡化為寬闊的筆觸，色彩也抽象化，直至脫離物件，反過來變成僅是表達內心狀態的一種載體。正如法國的立體派從原始藝術的簡樸和誇張中獲得靈感一樣，「橋社」的藝術家們從中世紀木刻畫的粗線條與留白的設計中尋找靈感，創造了一個德國版的巴黎前衛場景。儘管作品以精神重建作為一種壓倒性的主題，但本身卻散發出一種陰鬱的焦慮和懷舊的憂鬱感；肖像畫往往有一種奇怪的距離感，就像鬧鬼的面具。
「橋社」藝術家（以及整體的表現主義）對鮑伊來說，不僅僅是一時的迷戀，這種興趣從在讀藝術學校時便一直跟隨著他。「在柏林的時候，我會在小商店裡找到『橋社』畫派的古老木刻版畫，價格令人難以置信，這樣的購買方式真是太棒了。」他們的作品和《低》第二面的向內轉折，有著明顯的哲學聯繫，也就是把風景作為情感的概念。「這是一種藝術形式，並非透過事件，而是透過情緒來反映生活，」鮑伊在2001年說，「我覺得這就是我的作品未來的方向。」
夜晚，鮑伊則去探索柏林神話被剝開的另一個層面。夜店風潮是一種極新與極舊事物的奇異混合體，有點像當時柏林的人口——中生代在戰爭災難中被掃地出門。伊吉的〈混跡夜店〉（Nightclubbing）足以讓人感受到與鮑伊一起在瓷磚上鬼混的感覺。他們倆經常上酒館，還有一家變裝癖酒吧。一位七十五歲的藝術經紀人向鮑伊解釋，他從1920年代瑪琳．黛德麗（Marlene Dietrich）的時代就開始去那裡，那兒的天鵝絨座椅和霧濛濛的鏡子，從戰前就一直保存得很好。
在羅米．海格的俱樂部裡，「她在一個大約十英尺寬的舞臺上表演，曾經有多達二十個人，一起在那個舞臺上表演這些快速的小品，」維斯康蒂回憶說，「他們會把閃光燈打開，然後搭配唱片演出一些默劇動作。我記得羅米自己對大衛的一首歌〈阿姆斯特丹〉（Amsterdam）做了一次很棒的默劇表演，但唱片播放時加速了，所以聲音就像女性的音域一樣。你會有一種奇異感，彷彿自己身處在費里尼（Fellini）的電影裡。」
正是這種克里斯多福．伊舍伍式的風格，讓鮑伊在最初來到柏林的幾個月裡，深深地迷戀上了這座城市。當時的照片顯示，鮑伊戴著前面有夾子的淺頂軟呢帽，身穿皮大衣，非常有威瑪時期柏林人的風範。
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
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日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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