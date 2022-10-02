研究：中共認知作戰無孔不入，藉娛樂明星對台洗腦

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陳丹和高耿松兩位學者的分析發現，備受關注的年輕新星轉發官方訊息的意向更強，吻合近期一項對中國輿論的研究結果，也就是在習近平執政這10年期間長大的青年，比他們的前輩更傾向威權主義。
（中央社）據學者研究，娛樂明星已淪為中共對台灣宣傳的助攻手，他們跟隨官方傳聲筒如央視新聞，在社群網站轉發有關「一個中國」的貼文；當局並定調支持香港和台灣獨立的娛樂明星是「失德藝人」。
《澳洲廣播公司》（ABC）9月30日報導，美國里契蒙大學（Richmond University）政治科學系助理教授陳丹（音譯，Dan Chen）和中國研究系助理教授高耿松（音譯，Gengsong Gao）的相關研究文章26日於《對話》（The Conversation）發表。
《對話》是位於澳洲墨爾本的非營利媒體，也是發布新聞和研究報告的網站，並且只發表經認證的正規學術機構學者文章。
文章指出，近來美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及美國總統拜登受訪稱，若中國武力犯台美軍將保衛台灣，引起北京官員憤怒而發動宣揚統一的新宣傳攻勢，同時藉由娛樂明星向粉絲和社交媒體受眾宣揚「一個中國」。
根據兩位學者分析，2021年下半年的6個月期間，中國排名前218位的名人中，有85%在社交媒體帳戶至少轉發一次政府的官方消息並延續至今（2022）年。好比8月2日，裴洛西抵台當天，央視新聞在微博發布「世界上只有一個中國」的貼圖。
其後數小時內，中國明星紛紛轉發這張貼圖，包括微博粉絲數達1.28億、現年41歲的娛樂節目主持人及女演員謝娜，還有去年富比士（Forbes）中國名人榜排名第一的現年22歲男星易烊千璽。
而陳喬恩、吳奇隆等台灣藝人則是大約一天後轉發，並獲得中國外圍官媒如《環球時報》和粉絲們讚賞。另有媒體表列20餘位轉發的台灣明星，同時暗示還沒跟進的11人必定遭到粉絲批判。
微博粉絲數達1300萬的台灣知名歌手田馥甄，就是中國粉絲和媒體宣洩憤怒的眾矢之的，只因她沒有表態。微博2009年問世，每月活躍用戶近6億，向來是娛樂明星與粉絲互動的媒介。
自2017年中國國家主席習近平展開第2任期，越來越多名人使用他們的帳號轉發官方宣傳，比如2021年7月1日中共建黨百年，粉絲數1.12億的女星楊冪，在微博轉發習近平發表「人民有信仰，民族有希望，國家有力量」的談話。
此外，中國國家新聞出版廣電總局則是在2014年發佈通知，要求所有媒體平台封殺「失德藝人」，包括吸毒、嫖娼、逃稅、婚外情等，以及政治不正確被政府認為有問題者，如支持香港或台灣獨立。
至於獲得當局背書的明星，則有機會現身於國家贊助的電視劇和電影，並擔任政府機構代表及參加重要的全國性會議。
不過並非當局認證的就萬無一失，像是嫖娼男星李易峰曾跨刀不少主旋律電影，甚至在「革命者」飾演青年毛澤東。
兩位學者的分析發現，備受關注的年輕新星轉發官方訊息的意向更強，吻合近期一項對中國輿論的研究結果，也就是在習近平執政這10年期間長大的青年，比他們的前輩更傾向威權主義。
這項發現與年輕人在政治立場上更具批判性和叛逆性的傳統概念相抵觸。
兩位學者另指出，名人轉發國家官方資訊可能會產生深遠影響，當政治敏感事件發生時，中國公民往往會出征名人的社交媒體帳號，尤其涉及台灣的議題，高漲的民族主義情緒，可能促使網友監視名人社交帳號，期望他們表達支持中國政府。
而且名人對官方消息的轉發，成為推動流行文化的重要工具，並合法化中國政府就敏感議題所持立場。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
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日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，共計79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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