約會不是有做就行：從12項標準來評估，你給自己的約會品質打幾分？

文：亞當老師

最近有許多來找我諮詢的學員，常提到的感情問題，就是約會之後不知道為什麼，對方就開始冷淡，甚至就不理我了⋯⋯ 明明約會之前還好好的啊？我真後悔跟他／她約這次會⋯⋯。

相信以上的案例，是許多讀者心中的痛，難道感情真的就是莫名其妙消失？對方就突然離開我們的生活了？如果你現在的心理狀態，也是屬於極度後悔、極度困惑的族群，那我接下來這篇情感文章，希望能成為你愛情的轉捩點，真正的來面對這些你可能疏忽的關鍵盲點。

在我過去諮詢的過程當中，最常問失敗學員的一個問題就是，你面對約會，你是用什麼樣子的方式來計畫的？我最常聽到的答案就是就是，找他／她出來吃個飯，然後吃完飯可能找附近逛一下，然後就回家⋯⋯。然後我可能會再問，還有然後嗎？大多數失敗人的回答就是⋯⋯沒有然後了。甚至悲觀的人會說，接下來就是看緣份了，如果對方不喜歡我的話，那也是沒有辦法的事情。

這樣的思維邏輯，如果用一般人的角度來看的話，其實是沒有什麼問題的，但是因為我身為情感導師已長達10多年的時間。我一聽就發現其中有一個註定失敗的環節。這個關鍵環節就是，你在這場約會之中，你的約會品質，你給自己打幾分？

人性上的漏洞就在於，許多約會苦主會認為，約會這件事情有做就行，但是卻忽略掉了，在做的過程當中，到底有沒有達到執行的標準？ 如果另對方滿意的約會，它的標準至少要達到60分以上。那你在約會過程中，你會針對哪些環節去強化你的分數？

當然這個標準，隨著你約會對象等級的提升，也會隨之上修。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

在我的觀念中，一場約會要準備的項目，至少包括以下12種能力：

談吐 穿著 禮貌 整潔 觀察力 價值展示 行為舉止 邏輯規劃 換位思考 引導能力 社交常識 溝通協調

如果你在約會計畫中，完全沒有留意以上12個項目，也完全沒有準備，那麼你該如何有信心的去創造一場優質的約會？

同理，如果你的約會表現並不是優質的，甚至可以說是隨便又缺乏誠意的⋯⋯那麼約會後見光死這件事，這將不是詛咒，而是必然。我們換位思考，如果你的約會對象是這麼沒誠意的跟你約會，你會想要再給他機會嗎？

說到這，你會不會開始後悔你的約會表現了呢？

如果你有開始一點後悔了，那就代表你已經聽懂了我這篇文章所要表達的含義。這也將是一個轉捩點，能夠幫助你在情感與約會上大幅度成長的一個關鍵細節。

如果你是正處於對約會結果，或是感情發展感到茫然的朋友，你接下來該做的事情，並不是繼續的去問親朋好友，我還有沒有機會？或是費盡心機的想要再約一次會，甚至是想挑個良辰吉時再去告白一次⋯⋯。

而是應該真正去面對以上我提到的12項能力，找個有經驗的人，去請教如何修正自己這些細節，將缺點去蕪存菁，這才是讓自己反敗為勝的最快途徑。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航