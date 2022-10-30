極簡生活感到空虛？「經典閱讀」就是你必須重新培養的重要能力
我們想讓你知道的是
看似理想的新生活方式，但是邁向極簡生活的過程中，會無可避免的感到空虛。因為隨著物質享受的減少，而以往不太活躍的心靈生活實在乏善可陳，此時不買點什麼、不吃點什麼、不出去旅遊、不參加一些活動，就不知道要做什麼了。
極簡生活之路絕非唾手可得
極簡生活是近年來非常熱門的生活方式，以「斷捨離」的態度捨棄不必要的雜物、捨棄不必要的人際關係，遠離以購買、消費為主軸的資本主義生活，進而重拾身心的平衡。
看似理想的新生活方式，但是邁向極簡生活的過程中，會無可避免的感到空虛。因為隨著物質享受的減少，而以往不太活躍的心靈生活實在乏善可陳，此時不買點什麼、不吃點什麼、不出去旅遊、不參加一些活動，就不知道要做什麼了。看著空無一物的家，看著只會滑手機的家人，看著不知道該做些什麼的自己，讓極簡生活之路越來越撐不下去了⋯⋯。
為了要突破這個困境，這時候就要讓經典閱讀這張王牌登場了。透過運動可以讓我們的身體變強壯；但是要讓我們的心靈變強壯，就需要能大幅度開啟心靈視野的活動。此外，因為極簡生活的緣故，也不能因為要鍛鍊心靈，就要額外花費大量的金錢來達成。在這些方面經典閱讀擁有絕對的優勢，值得我們好好討論。
經典閱讀是花費最少、最不佔空間的閱讀方式
只要有一本電子書，無論廠牌，都可以用極低廉的價錢買到、或是免費下載經典作品。介紹古騰堡計劃這個免費的經典電子書網站，主要收集著作權已到期的經典作品，以英文為主，也有少數的中文書，支援多種格式，適用於市面上任何電子書，值得推薦。因為電子書先天快速查字典的優勢，所以就算是英文版，也可以靠這個外掛輕鬆克服，不必擔心自己英文單字量不足造成閱讀障礙。
另外，KOBO也有免費的中文電子書，無論是手機APP或是電子書都可以下載。像是中國古典小說、經典作品都是免費的，只要有能力閱讀，一輩子都讀不完。我的電子版「紅樓夢」就是KOBO版的程乙本，相當的不錯。
想像著以下的畫面：在簡潔的家裡，泡一壺茶，用電子書讀著《紅樓夢》。看著曹雪芹描寫轉瞬成空的大觀園生活，對照極簡生活後家裡空無一物的現況，會變得非常有趣。
經典閱讀能夠讓日常生活變有趣
一般人會執著於無底洞般的物欲，是因為那能給人最直接的快樂，似乎只要能一直買、一直擁有，就能一直快樂下去。但是那種快樂是很短暫的，當新鮮感消失了，或是發現不合用了，家裡就會出現堆積如山的雜物，讓人再也快樂不下去，這也是極簡生活想要解決的問題。
如果透過經典閱讀讓自己的心智不只停留於現世，而是與橫跨數千年、古今中外的偉大心靈相遇，心靈在這些偉大心靈的啟發下，就會開始想要探索各式各樣的人生課題。
像是讀著荷馬《伊里亞德》，看這些古希臘英雄抵抗宿命不惜犧牲生命的無所畏懼，就會啟發自己重新思考生命的價值；或是讀但丁的《神曲》，看著主角從地獄走向天堂的過程，再怎麼缺乏宗教情懷的讀者，心中也會自然升起造物者的形象；還是讀羅貫中的《三國演義》，經由三國時代正邪善惡大亂鬥的過程，會讓我們重新思索「正義」的定義。
不是只有物質享受才是生活，生而為人，心靈享受同樣也是生活的一部份。同樣的例行公事、同樣的場景，透過轉換不同的觀點，就會看到不同的風景。以走路散步這個最不花錢的運動為例，如果只是為了燃燒卡路里，就只是枯燥無味的苦差事；但是如果能同步欣賞沿途遇到的人物、動物、植物、街景、店舖，走路就會變成充滿驚喜的奇妙旅程。
經典閱讀是開啟心靈的神兵利器，與古今中外的偉大心靈相遇之後，我們的心靈會自然而然的豐富起來，進而活出人生的趣味；而這也是在極簡生活之後，必須要重新培養的重要能力。
經典閱讀能夠讓旅遊變有趣
極簡生活擺脫了一種悲慘的惡性循環：為了慰勞自己平時的辛勞，每年都要安排幾次豪華旅遊來放鬆自己；但是為了準備這些花費不貲的壯遊，必須要更辛苦的工作才能存到足夠的資金，反而犧牲了平日的生活品質。
極簡生活注重的是生活的平衡，一年365天都要過得平衡自在，而不是每年只有出去玩的時候才能享有生活品質。所以在這個前提之下，以前每年動輒十幾天的歐陸豪華之旅，在收入減少的情況下，可能就只能縮水成日本五日遊、甚至台灣本島三日遊，內心的悲慘感覺會讓自己開始懷疑極簡生活的必要性。
這時候，經典閱讀可以讓你重新獲得旅遊的樂趣。就算只在台灣旅遊，如果你熟讀台灣經典文學，就可以讓這些前輩作家當作你遊台灣的最佳嚮導：
經由鍾理和筆下的高雄美濃，讓你無論走在菸樓、敬字亭、或是任何一處農田，都可以與這位心思細膩的小說家心靈相通；走在南投竹山的路上，張文環的名作「夜猿」、「閹雞」、「爬在地上的人」的男女主角彷彿與你擦身而過；至於葉石濤小說的讀者，在遊台南的林百貨、多那之咖啡（舊寶美樓）時，絕對會引發無限思古之幽情。
台灣的風景不只是現世的風景，還有數百、數千年歷史所造就的風景。透過台灣經典文學的幫忙，我們可以更加領悟台灣文化之美，讓你的台灣本島三日遊所創造的價值，遠遠超過十幾天走馬看花的歐陸豪華之旅。
至於如何讓日本五日遊的價值倍增，請參考拙文，保證有效。
結論
經典本身就是在時間與空間的考驗下，所留存下來的人類精神寶藏，和極簡生活的訴求不謀而合：經典，就是人類精神文明在極簡之後所留下來的、令人怦然心動的心靈結晶。想要實踐極簡生活的讀者，請務必同步閱讀經典作品，必定能產生前所未有的化學效應，除了讓極簡生活更容易達成之外，也能讓極簡後的生活過得比以前更充實、更快樂。
Tags：
外出上班也能遠端開啟除濕清淨機，台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋展現跨品牌實力
我們想讓你知道的是
台灣大哥大攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機，不只擁有負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌雙淨化功能，還支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，能與多種裝置串聯使用。讓家庭使用情境更多元化，輕鬆打造智慧家庭。
台灣氣候潮濕悶熱各地月平均濕度都在75%以上，幾乎家家戶戶都有潮濕、黴菌滋生之類的問題，尤其碰到返潮、梅雨季節更是嚴重，輕者讓你生活不太舒服，重者可能會影響你或寵物健康，也可能因為過於潮濕導致建築牆壁壁癌、發霉等狀況。
傳統除濕機使用痛點多，期待智能化有更佳使用體驗
面對潮濕問題，於家中放置一台除濕機是許多人會選擇的解決方法。根據調查指出，在台灣有六成家庭皆有購置除濕機，但在使用傳統除濕機上有較多不便，像是無法定時或同時清淨空氣、運作噪音較大、水箱太小常常滿水就停機、擔心因潮濕或滿水導致短路等問題，上述問題皆顯示了用戶對於除濕機使用，仍有許多痛點尚未解決。
在另一份調查指出有高達7成的用戶，期待可以透過除濕機智能化，解決傳統除濕機上的使用痛點─像是能夠結合空氣清淨、APP遠端操控與確認除濕狀況、滿水及故障警示通知、與其他智慧家電連動等功能，希望能更節能省電、提升生活品質，操作上也可以更加便利。
那麼該如何選購除濕機呢？傳統除濕機操作不是這麼聰明，需要手動開啟關閉，而智能除濕機雖能解決這些問題，但該如何挑選購買？又有哪些是購買時的關鍵點？
台灣大哥大智慧家庭攜手台灣三洋，推出台灣第一台跨品牌支援智能除濕清淨機
近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手合作，推出的智能除濕機滿足了台灣用戶所需的功能，具有雙效淨化功能，有著負離子淨化、甲殼素抗菌濾網除塵抗菌，而不只是單一除濕功能。而在智能化設計上，台灣三洋智能除濕機唯一支援台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，可遠端一鍵開啟或關閉除濕機，當天氣多變化的時候，透過自動化排程或是串接智慧溫濕度計，即可自動偵測環境濕度即時除濕。出門在外，智能除濕機亦會有滿水或是故障的推播通知，使用起來更加安心。
除此之外，台灣三洋智能除濕機更可以透過Google Nest智慧音箱，呼喚「Ok Google」來進行語音操作、切換情境、排程，完全不需要動手操作十分方便。若使用Google最新搭載智慧螢幕的Google Nest Hub（第 2 代） 做為智慧家庭的控制中樞，更可同時支援聲控與螢幕觸控操控除濕機。
Smarter Home APP跨品牌串接多種裝置，自動化使用情境更多元
做為唯一支援台灣三洋智能除濕機的台灣大哥大智慧家庭Smarter Home APP，其最大的優勢是能夠跨品牌支援與整合多種不同智慧家電與裝置，並且彼此之間可互相串接運作，讓組合的情境更多元化─例如台灣三洋智能除濕機搭配奧創溫濕度感應器，就能設定在某個濕度之下，自動開啟除濕機，自動化管控家中濕度，讓環境保持最舒適的狀態。亦可設定用戶喜愛的情境模式，如設定出門模式，便可一鍵關閉啟動多項家電或裝置─像是同時關閉家中智慧燈泡、立扇或空調，並開啟除濕機、掃地機器人等，彷彿智慧管家般打理家中大小事。
台灣大哥大智慧家庭生態系，打造全套智能化使用體驗
智慧家庭近來在台灣逐漸盛行，不像傳統家電一定要守在機器前面才能使用，智慧家電或裝置可透過手機APP或其他智慧家庭控制載具─如智慧音箱、智慧螢幕，即可快速遠端控制或語音聲控，非常便利！而更好的智慧家庭體驗，更必須可支援許多自動化操作，例如自動偵測濕度開啟除濕、偵測有人經過而開啟燈泡等，讓你彷彿感覺有位智慧管家隨時在身旁服務。因此在挑選家電時，是否支援智能操作，也已成為被討論的條件之一，然而選擇智慧家電的同時，挑選背後負責整合的服務平台也很重要，這關係到你所有智慧家庭裝置之間是否能透過單一APP操作，彼此之間是否能互相整合，支援的聲控是哪個體系等。舉例來說，當你智慧音箱與除濕機為可互相支援的話，你就可以用語音指令說「開啟除濕機」，而不是只能使用手機單獨控制，這才是「全套」的智慧家庭。
整體來說，使用跨品牌的智慧家庭生態系平台，就能夠跟其他品牌的智慧家電或裝置進行串接連動設定。就如近期台灣大哥大智慧家庭與台灣三洋攜手推出智能除濕機，便是唯一支援台灣大哥大旗下的開放性智慧家庭生態系平台『台灣大哥大智慧家庭』，因此該台智能除濕機更是台灣品牌第一款能跨品牌串接的智能除濕機，讓消費者可自由挑選喜愛品牌，皆可只用單一APP操作，相當便利。像是一鍵啟動環境清淨模式，即可開啟溫濕度計監控家中環境數據，若濕度過高就自動開啟除濕機，亦可同時開啟掃地機器人，只要認明台灣大哥大智慧家庭生態系標章，以上情境中的裝置用戶都可挑選生態系內自己喜愛的品牌，不被支援性所限制。
同時台灣大哥大為Google Nest系列智慧音箱的電信通路獨家銷售商─像是Google Nest Hub（第 2 代）或Google Nest Mini等產品可供選購，台灣大哥大智慧家庭全生態系產品皆可支援 Ok Google 語音控制，用戶可完整享受動口不動手的智慧聲控。
台灣大哥大智慧家庭，邀你一起成為智慧家庭大師
選家電更要選平台，好的智慧家庭平台能夠讓智慧家電應用更廣、使用更方便，除了國際上諸多智慧家庭，台灣也有在地的台灣大哥大智慧家庭可以選擇，開放式生態不僅能跨品牌連接裝置、實現智慧家庭自動化，台灣在地的保固與服務也是無可取代。搭配台灣三洋、Google等國內外智慧裝置，能夠達成單一APP操作的便利性，還有聲控操作、跨品牌等優勢。
台灣三洋與台灣大哥大智慧家庭共同推出的台灣三洋智能除濕機已經上市，myfone購物、momo購物可線上購買，並有10.5L與12L型號供選擇。且即日起台灣大哥大智慧家庭更推出了『智控來報到』──Smarter Home APP登錄活動，凡是購買智慧家庭生態系產品並啟用Smarter Home APP，即可參加登錄活動，有機會免費獲得Google Nest Hub（第 2 代）與奧創智慧插座Lite乙組！啟用台灣三洋智能除濕機，更加碼免費贈送奧創智慧溫溼度感應器。想了解更多活動方案，到台灣大哥大智慧家庭網站或是Facebook搜尋「我要成為智慧家庭大師」。
本文章內容由「台灣大哥大智慧家庭」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。