極簡生活感到空虛？「經典閱讀」就是你必須重新培養的重要能力

文：沈溺在經典閱讀中的 John Lin

極簡生活之路絕非唾手可得

極簡生活是近年來非常熱門的生活方式，以「斷捨離」的態度捨棄不必要的雜物、捨棄不必要的人際關係，遠離以購買、消費為主軸的資本主義生活，進而重拾身心的平衡。

看似理想的新生活方式，但是邁向極簡生活的過程中，會無可避免的感到空虛。因為隨著物質享受的減少，而以往不太活躍的心靈生活實在乏善可陳，此時不買點什麼、不吃點什麼、不出去旅遊、不參加一些活動，就不知道要做什麼了。看著空無一物的家，看著只會滑手機的家人，看著不知道該做些什麼的自己，讓極簡生活之路越來越撐不下去了⋯⋯。

為了要突破這個困境，這時候就要讓經典閱讀這張王牌登場了。透過運動可以讓我們的身體變強壯；但是要讓我們的心靈變強壯，就需要能大幅度開啟心靈視野的活動。此外，因為極簡生活的緣故，也不能因為要鍛鍊心靈，就要額外花費大量的金錢來達成。在這些方面經典閱讀擁有絕對的優勢，值得我們好好討論。

經典閱讀是花費最少、最不佔空間的閱讀方式

只要有一本電子書，無論廠牌，都可以用極低廉的價錢買到、或是免費下載經典作品。介紹古騰堡計劃這個免費的經典電子書網站，主要收集著作權已到期的經典作品，以英文為主，也有少數的中文書，支援多種格式，適用於市面上任何電子書，值得推薦。因為電子書先天快速查字典的優勢，所以就算是英文版，也可以靠這個外掛輕鬆克服，不必擔心自己英文單字量不足造成閱讀障礙。

另外，KOBO也有免費的中文電子書，無論是手機APP或是電子書都可以下載。像是中國古典小說、經典作品都是免費的，只要有能力閱讀，一輩子都讀不完。我的電子版「紅樓夢」就是KOBO版的程乙本，相當的不錯。

想像著以下的畫面：在簡潔的家裡，泡一壺茶，用電子書讀著《紅樓夢》。看著曹雪芹描寫轉瞬成空的大觀園生活，對照極簡生活後家裡空無一物的現況，會變得非常有趣。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

經典閱讀能夠讓日常生活變有趣

一般人會執著於無底洞般的物欲，是因為那能給人最直接的快樂，似乎只要能一直買、一直擁有，就能一直快樂下去。但是那種快樂是很短暫的，當新鮮感消失了，或是發現不合用了，家裡就會出現堆積如山的雜物，讓人再也快樂不下去，這也是極簡生活想要解決的問題。

如果透過經典閱讀讓自己的心智不只停留於現世，而是與橫跨數千年、古今中外的偉大心靈相遇，心靈在這些偉大心靈的啟發下，就會開始想要探索各式各樣的人生課題。

像是讀著荷馬《伊里亞德》，看這些古希臘英雄抵抗宿命不惜犧牲生命的無所畏懼，就會啟發自己重新思考生命的價值；或是讀但丁的《神曲》，看著主角從地獄走向天堂的過程，再怎麼缺乏宗教情懷的讀者，心中也會自然升起造物者的形象；還是讀羅貫中的《三國演義》，經由三國時代正邪善惡大亂鬥的過程，會讓我們重新思索「正義」的定義。

不是只有物質享受才是生活，生而為人，心靈享受同樣也是生活的一部份。同樣的例行公事、同樣的場景，透過轉換不同的觀點，就會看到不同的風景。以走路散步這個最不花錢的運動為例，如果只是為了燃燒卡路里，就只是枯燥無味的苦差事；但是如果能同步欣賞沿途遇到的人物、動物、植物、街景、店舖，走路就會變成充滿驚喜的奇妙旅程。

經典閱讀是開啟心靈的神兵利器，與古今中外的偉大心靈相遇之後，我們的心靈會自然而然的豐富起來，進而活出人生的趣味；而這也是在極簡生活之後，必須要重新培養的重要能力。

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經典閱讀能夠讓旅遊變有趣

極簡生活擺脫了一種悲慘的惡性循環：為了慰勞自己平時的辛勞，每年都要安排幾次豪華旅遊來放鬆自己；但是為了準備這些花費不貲的壯遊，必須要更辛苦的工作才能存到足夠的資金，反而犧牲了平日的生活品質。

極簡生活注重的是生活的平衡，一年365天都要過得平衡自在，而不是每年只有出去玩的時候才能享有生活品質。所以在這個前提之下，以前每年動輒十幾天的歐陸豪華之旅，在收入減少的情況下，可能就只能縮水成日本五日遊、甚至台灣本島三日遊，內心的悲慘感覺會讓自己開始懷疑極簡生活的必要性。

這時候，經典閱讀可以讓你重新獲得旅遊的樂趣。就算只在台灣旅遊，如果你熟讀台灣經典文學，就可以讓這些前輩作家當作你遊台灣的最佳嚮導：

經由鍾理和筆下的高雄美濃，讓你無論走在菸樓、敬字亭、或是任何一處農田，都可以與這位心思細膩的小說家心靈相通；走在南投竹山的路上，張文環的名作「夜猿」、「閹雞」、「爬在地上的人」的男女主角彷彿與你擦身而過；至於葉石濤小說的讀者，在遊台南的林百貨、多那之咖啡（舊寶美樓）時，絕對會引發無限思古之幽情。

台灣的風景不只是現世的風景，還有數百、數千年歷史所造就的風景。透過台灣經典文學的幫忙，我們可以更加領悟台灣文化之美，讓你的台灣本島三日遊所創造的價值，遠遠超過十幾天走馬看花的歐陸豪華之旅。

至於如何讓日本五日遊的價值倍增，請參考拙文，保證有效。

結論

經典本身就是在時間與空間的考驗下，所留存下來的人類精神寶藏，和極簡生活的訴求不謀而合：經典，就是人類精神文明在極簡之後所留下來的、令人怦然心動的心靈結晶。想要實踐極簡生活的讀者，請務必同步閱讀經典作品，必定能產生前所未有的化學效應，除了讓極簡生活更容易達成之外，也能讓極簡後的生活過得比以前更充實、更快樂。