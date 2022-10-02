德國國會友台小組主席率議員團訪台：民主台灣遭中國威脅，有必要表達支持

（中央社）德國國會跨黨派多位議員今天起訪問台灣，訪團成員、隸屬執政社民黨的議員布德表示，在台灣受軍事威脅之際，民主國家有必要向台灣表達支持。

德國議員訪台：民主台灣遭中國威脅，有必要表達支持

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）等6位國會友台小組成員，預計今天飛抵台灣展開5天的訪問行程。

這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發2年多以來，德國第一個訪台的代表團，將晉見總統蔡英文、會晤立法委員並拜會智庫。

中國在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，升高對台灣的軍事威脅，威爾許在出發前接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時表示，和平訪問一個民主國家不是問題，問題在於一個緊張的獨裁國家，用飛彈和軍事攻擊等過度反應來回應言論。

另一位訪團成員、隸屬執政社會民主黨（SPD）的布德（Katrin Budde）強調，在民主台灣受到中國軍事威脅之際，其它民主國家有必要向台灣表達支持。

這次訪團由6位議員組成，分別來自社民黨、綠黨、自民黨（FDP），及反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）、德國另類選擇黨（AfD）、左派黨（Die Linke），涵蓋朝野所有6個政黨，可說相當具有代表性。

德國國會在官網聲明說，友台議員此行將拜會台灣政府、國會和公民社會的代表，討論台灣的政治和經濟情勢、台德關係及台海局勢，尤其是與中國緊繃的關係。

此外，訪團還將與德國企業代表座談，聚焦台灣的能源和數位發展政策，並計劃參訪台南科學園區。

德國會跨黨派訪團清晨抵台，將晉見總統展開交流

（中央社）德國國會友台小組主席威爾許今天清晨率跨黨派訪團搭機來台，威爾許未在桃機發表談話，外交部表示，部分團員因班機銜接問題，會在2日下午或3日陸續抵達，早上有4人先抵台。

威爾許2日至6日來台訪問，團員包括跨黨派5名友台小組副主席，一行人由台灣駐德國代表謝志偉陪同，搭乘中華航空公司CI62班機，在清晨7時8分抵達桃園國際機場。

外交部由常務次長余大㵢及德國在台協會人員接機，一行人並未在桃機發表談話，在接受媒體拍照後，隨即由接機人員引領禮遇通關。

外交部表示，部分訪團成員因班機銜接問題，所以早上先到4人，分別是台德國會友好小組主席威爾許，還有副主席布德、副主席史蒂芬（Dr. Till Steffen ，另譯徐德分），以及副主席克拉夫特（Dr. Rainer Kraft ，另譯卡福特），其他成員會在下午或星期一陸續抵達。

外交部9月29日發布新聞稿表示，這次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團。

外交部指出，訪團不僅是德國國會的官方正式出訪性質，也是在中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台升高對台軍事威脅後，繼法國國會訪團又一歐洲重要國家，以實際行動展現對台灣堅定支持。

外交部表示，訪問團7名成員分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。

外交部說，訪團此行將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「臺灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流，另外將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航