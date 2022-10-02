2022/10/02,
政治

德國國會友台小組主席率議員團訪台：民主台灣遭中國威脅，有必要表達支持

德國國會友台小組主席率議員團訪台：民主台灣遭中國威脅，有必要表達支持
中央社

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外交部表示，這次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團。而德國國會跨黨派多位議員表示：「在台灣受軍事威脅之際，民主國家有必要向台灣表達支持。」

（中央社）德國國會跨黨派多位議員今天起訪問台灣，訪團成員、隸屬執政社民黨的議員布德表示，在台灣受軍事威脅之際，民主國家有必要向台灣表達支持。

德國議員訪台：民主台灣遭中國威脅，有必要表達支持

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）等6位國會友台小組成員，預計今天飛抵台灣展開5天的訪問行程。

這是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發2年多以來，德國第一個訪台的代表團，將晉見總統蔡英文、會晤立法委員並拜會智庫。

中國在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，升高對台灣的軍事威脅，威爾許在出發前接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時表示，和平訪問一個民主國家不是問題，問題在於一個緊張的獨裁國家，用飛彈和軍事攻擊等過度反應來回應言論。

另一位訪團成員、隸屬執政社會民主黨（SPD）的布德（Katrin Budde）強調，在民主台灣受到中國軍事威脅之際，其它民主國家有必要向台灣表達支持。

這次訪團由6位議員組成，分別來自社民黨、綠黨、自民黨（FDP），及反對黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）、德國另類選擇黨（AfD）、左派黨（Die Linke），涵蓋朝野所有6個政黨，可說相當具有代表性。

德國國會在官網聲明說，友台議員此行將拜會台灣政府、國會和公民社會的代表，討論台灣的政治和經濟情勢、台德關係及台海局勢，尤其是與中國緊繃的關係。

此外，訪團還將與德國企業代表座談，聚焦台灣的能源和數位發展政策，並計劃參訪台南科學園區。

德國會跨黨派訪團清晨抵台，將晉見總統展開交流

（中央社）德國國會友台小組主席威爾許今天清晨率跨黨派訪團搭機來台，威爾許未在桃機發表談話，外交部表示，部分團員因班機銜接問題，會在2日下午或3日陸續抵達，早上有4人先抵台。

威爾許2日至6日來台訪問，團員包括跨黨派5名友台小組副主席，一行人由台灣駐德國代表謝志偉陪同，搭乘中華航空公司CI62班機，在清晨7時8分抵達桃園國際機場。

外交部由常務次長余大㵢及德國在台協會人員接機，一行人並未在桃機發表談話，在接受媒體拍照後，隨即由接機人員引領禮遇通關。

外交部表示，部分訪團成員因班機銜接問題，所以早上先到4人，分別是台德國會友好小組主席威爾許，還有副主席布德、副主席史蒂芬（Dr. Till Steffen ，另譯徐德分），以及副主席克拉夫特（Dr. Rainer Kraft ，另譯卡福特），其他成員會在下午或星期一陸續抵達。

外交部9月29日發布新聞稿表示，這次德國國會友台小組訪團是繼2019年COVID-19疫情爆發以來，睽違3年的第一個德國訪團。

外交部指出，訪團不僅是德國國會的官方正式出訪性質，也是在中國藉口美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台升高對台軍事威脅後，繼法國國會訪團又一歐洲重要國家，以實際行動展現對台灣堅定支持。

外交部表示，訪問團7名成員分別代表德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨。

外交部說，訪團此行將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「臺灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫晤談交流，另外將參訪台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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2022/09/22,
科技

年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻

年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

AWS將於今年10月7日上午10:00舉辦線下開發者聚會AWS Enterprise Dev Day，以「技術開發」為活動主旨，透工作坊、講座形式，圍繞NET & Java現代應用、雲端服務、人工智慧等數位技術進行交流，精進企業雲端技術競爭力。

現今雲端已達到隨需可用的成熟度，企業該如何備戰自身技術力，了解透過雲端發展AI/ML應用、大數據分析、優化架構，並趁著新服務或新應用的契機嘗試上雲，或是將既有應用搬遷上雲，達到未來以更低成本有效管理內部資源及強化資安，並減少資源閒置，搭配現代化的方法論及工具保持未來彈性，在技術系統上達到永續經營。

AWS首次在台灣舉辦「AWS Enterprise Dev Day」，希望與企業交流如何在AWS上快速有效地遷移和現代化，以及針對希望了解開發、部署、管理現代應用程序的.NET與Java開發者介紹適合使用的工具和服務。

AWS Enterprise Dev Day活動特色

此次活動為首次為企業舉辦線下大型開發者聚會，為所有.NET與Java開發者量身打造的技術議程，以及同時從主管與開發者角色出發的活動內容設計，如有關於企業上雲挑戰、資安、現代化、開發、訓練考照等精彩內容。歡迎企業執行長、資安長、技術主管、及開發人員團隊立即報名，幫助您利用AWS雲端的廣度和規模，與眾多技術專家交流，持續保持自身企業在未來的即戰力！此外，本次活動全程錄影，報名參與者即可獲得AWS的演講內容。

最特別的是，此次活動下午場次採多軌分場的方式進行，屆時將有多場堂精選技術議程及實作上機工作坊，包含AWS熱門服務精華、方法論、最佳實踐、實戰分享等；而後續更將開放另外報名「.NET & Java現代應用開發實作工作坊」，帶您透過專業技術團隊支援及現場技術專家一對一諮詢，搭配實作課程與團隊協作解決實際技術難題，並與開發者技術同好現場即時互動交流。

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本場開發者聚會將包含以下七大主題：

  1. NET & Java現代應用開發（.NET & Java Modern Application）
  2. 搬遷上雲（Migration）
  3. 無伺服器服務（Serverless）
  4. 容器服務（Containers）
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  6. Data Analytics資訊安全（Security）（Security）
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Photo Credit：AWS

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AWS Enterprise Dev Day活動資訊

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Photo Credit：AWS

日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F

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