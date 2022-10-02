【東南亞週報】緬軍政府再判翁山蘇姬3年徒刑｜佐科威稱印尼第二季經濟成長為G20最佳｜洪森下令嚴打人口販賣

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第190期，為讀者挑選2022年9月24日至9月30日期間，有關緬甸、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡與柬埔寨的六則東協區域大事。

緬甸｜軍政府依違反政府機密法 再判翁山蘇姬3年徒刑

根據《路透社》報導，緬甸軍政府法庭9月29日裁定該國前領袖翁山蘇姬及其澳洲籍經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）違反政府機密法的罪名成立，各判處兩人3年有期徒刑，不必進行勞改，但兩人均不認罪。

翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（NLD）2021年2月遭軍政府推翻後，翁山蘇姬與其經濟團隊陸續遭到逮捕，目前77歲的翁山蘇姬在不同案件中的累計總刑期已達23年，但對於各項罪名指控她均否認。

澳洲外交部則是拒絕接受法院對杜內爾的裁決，要求立即將其釋放。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在杜內爾被定罪後發表聲明批評裁決結果，她表示，杜內爾遭到緬甸軍政權「不公正拘留」，強調他是在一個不公開的法庭上受審，未獲得領事保護的權利，並表示將繼續敦促緬甸釋放杜內爾，讓他返回澳洲。

杜內爾是澳洲經濟學教授，他在去年2月緬甸發生政變後不久遭軍方拘留，是緬軍接管政權後，首位被捕的外國人。他被控違反《緬甸國家機密法》及《移民法》，若兩項罪名均成立，他將面臨最高14年監禁。根據消息指出，杜內爾被控觸犯《移民法》的案件仍在審理中。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年2月1日，緬甸軍方發動政變後拘禁了前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）。圖為該年1月27日翁山蘇姬接種疫苗時。

印尼｜佐科威：印尼第二季經濟成長為G20最佳

亞洲開發銀行（ADB）在9月下旬發布最新報告預測，印尼2022年經濟增長率為5.4%。印尼總統佐科威也表示，印尼今年第二季經濟表現，為G20國家中最佳。

亞洲開發銀行將東南亞區域今年經濟增長預測從4.9％調升至5.1％，並做出2023年將增長5.0%的評估。至於印尼2022年的經濟增長預計將達5.4%，2023年則受全球經濟成長放緩影響，評估增長率為5.0%。亞洲開發銀行駐印尼主任Jiro Tominaga表示，今年印尼消費者支出維持強勁，整體出口也有成長。

佐科威本周出席活動時也表示，印尼第二季GDP年增率5.44%，是G20國家中經濟成長表現最好的。他表示，各界應對印尼未來經濟復甦前景樂觀。據亞洲開發銀行數據，印尼通膨率也是目前G20國家中最低的。

受烏俄戰爭影響，歐盟宣布禁向俄羅斯進口煤炭。印尼作為全球最大的煤炭出口國、第三大生產國，擬在入冬前提高產量與出口量，以因應歐洲對煤炭的需求，也將預期為2022年帶來強勁出口貿易力道。

然而經濟成長表現並未讓佐科威的支持率維持高點。印尼民調機構「印尼政治指標 (Indikator Politik Indonesi) 」近期民調顯示，受先前油價調漲政策影響，佐科威的支持率從72.3%下降十個百分比，最新支持率為62.6%，是今年5月至今最低的數據。

（佐科威出席經濟論壇）

馬來西亞｜檳州舉辦世界伊斯蘭經濟論壇圓桌會議

馬來西亞檳州政府在9月27日舉辦「世界伊斯蘭經濟論壇圓桌會議」（World Islamic Economic Forum Roundtable），主題為「經濟回彈：轉型未來」（Economic Rebound: Transforming the Future）。此圓桌會議是世界伊斯蘭經濟論壇（WIEF）的延伸，已在不同城市舉辦多年，旨在匯集企業界對近期經濟挑戰及發展機會的想法，特別聚焦於區域性及清真市場。

今年的WIFE圓桌會議，共有來自13個國家約300名科學專家、商界及政界等領域人士參與，共同探討經濟回彈和復甦等議題。檳州元首敦阿末弗茲（Tun Ahmad Fuzi）為圓桌會議主持開幕時，在其演說中指出當今世界面臨多重危機，但希望各界持續樂觀以對。

敦阿末弗茲首提及大馬在2022年度的經濟復甦有穩定的表現，在第二季的GDP就成長了8.9%，預計在今年會達到6%的成長。大馬自去年的外國直接投資呈現成長的趨勢，尤其在檳州更是如此，光是2021年在製造業審核通過的外國投資就高達馬幣762億令吉（約新台幣5217億元），創下高達440%的歷史紀錄，占大馬外國直接投資流入量的39%。

WIFE基金會主席賽哈密（Syed Hamid）指出，儘管全球清真市場價值高達3兆美元（約新台幣95兆元），然而伊斯蘭國僅涉及其中的8%，甚至在這些國家之間的聯繫建立也相當薄弱。阿末弗茲表示，伊斯蘭經濟是全球經濟的重要組成部分，而檳州政府有意願推動發展伊斯蘭經濟，成為該經濟的重要樞紐。

菲律賓｜補足燃氣缺口 菲天然氣接收站2023年陸續營運

為填補國內天然氣發電的缺口，菲國政府指出三座液化天然氣（LNG）接收站預計將於2023年正式商轉；總統小馬可仕也於近期表示，不排除和中國重啟在南海開採能源的合作談判。

目前菲律賓主要天然氣來源是國內的馬拉帕雅（Malampaya）天然氣田，但該馬拉帕雅產量已逐漸衰減，預計於2027年耗盡。菲國政府因而規劃興建數座天然氣接收站，來補足發電缺口。《路透社》報導，根據菲國能源部資深官員指出，目前規劃在2023年正式商轉的三座液化天然氣接收站，分別由菲律賓發電公司First Gen Crop.、新加坡的Atlantic, Gulf and Pacific (AG&P)、以及澳洲的Energy World所開發；另外還有3座天然接收站則預計在未來三年內營運。