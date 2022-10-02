2022/10/02,
印太

【東南亞週報】緬軍政府再判翁山蘇姬3年徒刑｜佐科威稱印尼第二季經濟成長為G20最佳｜洪森下令嚴打人口販賣

【東南亞週報】緬軍政府再判翁山蘇姬3年徒刑｜佐科威稱印尼第二季經濟成長為G20最佳｜洪森下令嚴打人口販賣
在泰國的緬甸僑民舉起反抗獨裁的三手指手勢與要求是否翁山蘇姬的海報。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據《路透社》報導，緬甸軍政府法庭9月29日裁定該國前領袖翁山蘇姬及其澳洲籍經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）違反政府機密法的罪名成立，各判處兩人3年有期徒刑，不必進行勞改，但兩人均不認罪。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第190期，為讀者挑選2022年9月24日至9月30日期間，有關緬甸、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡與柬埔寨的六則東協區域大事。

緬甸｜軍政府依違反政府機密法 再判翁山蘇姬3年徒刑

根據《路透社》報導，緬甸軍政府法庭9月29日裁定該國前領袖翁山蘇姬及其澳洲籍經濟顧問杜內爾（Sean Turnell）違反政府機密法的罪名成立，各判處兩人3年有期徒刑，不必進行勞改，但兩人均不認罪。

翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」（NLD）2021年2月遭軍政府推翻後，翁山蘇姬與其經濟團隊陸續遭到逮捕，目前77歲的翁山蘇姬在不同案件中的累計總刑期已達23年，但對於各項罪名指控她均否認。

澳洲外交部則是拒絕接受法院對杜內爾的裁決，要求立即將其釋放。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在杜內爾被定罪後發表聲明批評裁決結果，她表示，杜內爾遭到緬甸軍政權「不公正拘留」，強調他是在一個不公開的法庭上受審，未獲得領事保護的權利，並表示將繼續敦促緬甸釋放杜內爾，讓他返回澳洲。

杜內爾是澳洲經濟學教授，他在去年2月緬甸發生政變後不久遭軍方拘留，是緬軍接管政權後，首位被捕的外國人。他被控違反《緬甸國家機密法》及《移民法》，若兩項罪名均成立，他將面臨最高14年監禁。根據消息指出，杜內爾被控觸犯《移民法》的案件仍在審理中。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像
2021年2月1日，緬甸軍方發動政變後拘禁了前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）。圖為該年1月27日翁山蘇姬接種疫苗時。

印尼｜佐科威：印尼第二季經濟成長為G20最佳

亞洲開發銀行（ADB）在9月下旬發布最新報告預測，印尼2022年經濟增長率為5.4%。印尼總統佐科威也表示，印尼今年第二季經濟表現，為G20國家中最佳。

亞洲開發銀行將東南亞區域今年經濟增長預測從4.9％調升至5.1％，並做出2023年將增長5.0%的評估。至於印尼2022年的經濟增長預計將達5.4%，2023年則受全球經濟成長放緩影響，評估增長率為5.0%。亞洲開發銀行駐印尼主任Jiro Tominaga表示，今年印尼消費者支出維持強勁，整體出口也有成長。

佐科威本周出席活動時也表示，印尼第二季GDP年增率5.44%，是G20國家中經濟成長表現最好的。他表示，各界應對印尼未來經濟復甦前景樂觀。據亞洲開發銀行數據，印尼通膨率也是目前G20國家中最低的。

受烏俄戰爭影響，歐盟宣布禁向俄羅斯進口煤炭。印尼作為全球最大的煤炭出口國、第三大生產國，擬在入冬前提高產量與出口量，以因應歐洲對煤炭的需求，也將預期為2022年帶來強勁出口貿易力道。

然而經濟成長表現並未讓佐科威的支持率維持高點。印尼民調機構「印尼政治指標 (Indikator Politik Indonesi) 」近期民調顯示，受先前油價調漲政策影響，佐科威的支持率從72.3%下降十個百分比，最新支持率為62.6%，是今年5月至今最低的數據。

（佐科威出席經濟論壇）

馬來西亞｜檳州舉辦世界伊斯蘭經濟論壇圓桌會議

馬來西亞檳州政府在9月27日舉辦「世界伊斯蘭經濟論壇圓桌會議」（World Islamic Economic Forum Roundtable），主題為「經濟回彈：轉型未來」（Economic Rebound: Transforming the Future）。此圓桌會議是世界伊斯蘭經濟論壇（WIEF）的延伸，已在不同城市舉辦多年，旨在匯集企業界對近期經濟挑戰及發展機會的想法，特別聚焦於區域性及清真市場。

今年的WIFE圓桌會議，共有來自13個國家約300名科學專家、商界及政界等領域人士參與，共同探討經濟回彈和復甦等議題。檳州元首敦阿末弗茲（Tun Ahmad Fuzi）為圓桌會議主持開幕時，在其演說中指出當今世界面臨多重危機，但希望各界持續樂觀以對

敦阿末弗茲首提及大馬在2022年度的經濟復甦有穩定的表現，在第二季的GDP就成長了8.9%，預計在今年會達到6%的成長。大馬自去年的外國直接投資呈現成長的趨勢，尤其在檳州更是如此，光是2021年在製造業審核通過的外國投資就高達馬幣762億令吉（約新台幣5217億元），創下高達440%的歷史紀錄，占大馬外國直接投資流入量的39%。

WIFE基金會主席賽哈密（Syed Hamid）指出，儘管全球清真市場價值高達3兆美元（約新台幣95兆元），然而伊斯蘭國僅涉及其中的8%，甚至在這些國家之間的聯繫建立也相當薄弱。阿末弗茲表示，伊斯蘭經濟是全球經濟的重要組成部分，而檳州政府有意願推動發展伊斯蘭經濟，成為該經濟的重要樞紐。

菲律賓｜補足燃氣缺口 菲天然氣接收站2023年陸續營運

為填補國內天然氣發電的缺口，菲國政府指出三座液化天然氣（LNG）接收站預計將於2023年正式商轉；總統小馬可仕也於近期表示，不排除和中國重啟在南海開採能源的合作談判。

目前菲律賓主要天然氣來源是國內的馬拉帕雅（Malampaya）天然氣田，但該馬拉帕雅產量已逐漸衰減，預計於2027年耗盡。菲國政府因而規劃興建數座天然氣接收站，來補足發電缺口。《路透社》報導，根據菲國能源部資深官員指出，目前規劃在2023年正式商轉的三座液化天然氣接收站，分別由菲律賓發電公司First Gen Crop.、新加坡的Atlantic, Gulf and Pacific (AG&P)、以及澳洲的Energy World所開發；另外還有3座天然接收站則預計在未來三年內營運。


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2022/09/22,
科技

年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻

年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

AWS將於今年10月7日上午10:00舉辦線下開發者聚會AWS Enterprise Dev Day，以「技術開發」為活動主旨，透工作坊、講座形式，圍繞NET & Java現代應用、雲端服務、人工智慧等數位技術進行交流，精進企業雲端技術競爭力。

現今雲端已達到隨需可用的成熟度，企業該如何備戰自身技術力，了解透過雲端發展AI/ML應用、大數據分析、優化架構，並趁著新服務或新應用的契機嘗試上雲，或是將既有應用搬遷上雲，達到未來以更低成本有效管理內部資源及強化資安，並減少資源閒置，搭配現代化的方法論及工具保持未來彈性，在技術系統上達到永續經營。

AWS首次在台灣舉辦「AWS Enterprise Dev Day」，希望與企業交流如何在AWS上快速有效地遷移和現代化，以及針對希望了解開發、部署、管理現代應用程序的.NET與Java開發者介紹適合使用的工具和服務。

AWS Enterprise Dev Day活動特色

此次活動為首次為企業舉辦線下大型開發者聚會，為所有.NET與Java開發者量身打造的技術議程，以及同時從主管與開發者角色出發的活動內容設計，如有關於企業上雲挑戰、資安、現代化、開發、訓練考照等精彩內容。歡迎企業執行長、資安長、技術主管、及開發人員團隊立即報名，幫助您利用AWS雲端的廣度和規模，與眾多技術專家交流，持續保持自身企業在未來的即戰力！此外，本次活動全程錄影，報名參與者即可獲得AWS的演講內容。

最特別的是，此次活動下午場次採多軌分場的方式進行，屆時將有多場堂精選技術議程及實作上機工作坊，包含AWS熱門服務精華、方法論、最佳實踐、實戰分享等；而後續更將開放另外報名「.NET & Java現代應用開發實作工作坊」，帶您透過專業技術團隊支援及現場技術專家一對一諮詢，搭配實作課程與團隊協作解決實際技術難題，並與開發者技術同好現場即時互動交流。

立即點此報名「AWS Enterprise Dev Day」開發者技術盛宴！

本場開發者聚會將包含以下七大主題：

  1. NET & Java現代應用開發（.NET & Java Modern Application）
  2. 搬遷上雲（Migration）
  3. 無伺服器服務（Serverless）
  4. 容器服務（Containers）
  5. AI / ML人工智慧與機器學習（AI/ML）
  6. Data Analytics資訊安全（Security）（Security）
  7. 訓練考照（Training & Certificate）
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Photo Credit：AWS

無論您是企業執行長、技術長、技術主管、資安相關人員、IT人員、解決方案架構師、開發人員、工程師或系統管理員，邀請您一同現場交流，藉此掌握現代開發趨勢、AWS的熱門雲端技術、平台與服務。

AWS Enterprise Dev Day活動資訊

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Photo Credit：AWS

日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F

立即點此報名「AWS Enterprise Dev Day」開發者技術盛宴！


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