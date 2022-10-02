天使隊與大谷翔平再簽1年3000萬美元合約，創下MLB有薪資仲裁資格選手的歷史紀錄

（中央社）美國職棒MLB洛杉磯天使今天宣布與日籍「二刀流」球星大谷翔平簽下1年合約，金額達破紀錄的3000萬美元（約新台幣9億6075萬元）。

天使隊砸破紀錄9.6億避仲裁

《法新社》報導，28歲大谷翔平這張3000萬美元合約，一舉超越貝茲（Mookie Betts）2020年與波士頓紅襪簽下的年薪2700萬美元合約，創下MLB有薪資仲裁資格選手的歷史紀錄。

正在挑戰蟬聯美聯最有價值球員的大谷翔平，確定與天使續約1年。他明年球季結束後仍將成為自由球員。

大谷翔平從未與天使進入過仲裁程序，除了今天達成的共識，他2021年球季開打前同樣與天使簽下2年價值850萬美元（約新台幣2億7000萬元）的合約，避免了前2次的薪資仲裁。

天使這次可謂是誠意十足，大谷翔平上一季薪資不過300萬美元（約新台幣9607萬元），本季調漲到550萬美元（約新台幣1.76億元）已經是不小的加薪幅度了。

大谷翔平與紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今年的表現都讓人刮目相看，誰能拿下美聯MVP是季後備受矚目的焦點。

賈吉個人本季已敲出61轟，追平已故洋基傳奇球星馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美聯單季最多轟紀錄。

投手大谷有15勝8敗成績，防禦率2.35，今年投161局飆出213次三振。

他9月28日出戰奧克蘭運動家時，只差4個出局數就能締造生涯首場的無安打完封。他預計10月5日在天使本季閉幕戰中最後一次先發，對手依然是運動家

而打擊方面，大谷本季出賽152場打擊率達2成76，有34支全壘打、29支二壘安打、11次盜壘、94分打點。

今天之前大谷翔平已連15場敲安，創下現役球員最長連續安打紀錄。

2022年超過了貝比魯斯單賽季記錄

然而，儘管大谷表現優異，天使再過幾天恐即將連7年無緣季後賽。天使2014年以來就沒打進過季後賽，2009年以來即在季後賽一勝難求。

《洛杉磯時報》報導指出，大谷的經紀人、CAA的Nez Balelo在談到合約時說：「當之無愧」。

2022年，大谷成為美國職業棒球大聯盟歷史上唯一一位在同一賽季以投手贏得10場或更多勝利、30次或更多全壘打的球員。

他遠遠超過了貝比魯斯（Babe Ruth）在1918年創下的單賽季記錄，作為一名雙向球員，他取得了10次以上的勝投和10次以上的全壘打紀錄。

大谷翔平有望成為MLB歷史上唯一一位在同一賽季同時作為打擊者和投手獲得聯盟領袖資格的球員。他比投手所需的最低局數還差一局。大谷的本賽季的最後一場比賽將在2022年10月5日在奧克蘭舉行的天使隊的最後一場比賽中進行。

報道稱，大谷表現相當不俗，在2022年的平均得分為2.35，將對方的平均打擊次數限制在0.207。他的29次雙打、6次三連擊和88次擊球、34次全壘打、94 次打點等，在計算後打擊率為0.276，此成績優異贏得喝采，同時也證明了自己的身價。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航