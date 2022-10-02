天使隊與大谷翔平再簽1年3000萬美元合約，創下MLB有薪資仲裁資格選手的歷史紀錄
我們想讓你知道的是
大谷翔平確定與天使續約1年，明（2022）年球季結束後仍將成為自由球員。他除了今天達成的共識，他2021年球季開打前同樣與天使簽下2年價值850萬美元（新台幣2億7000萬元）的合約，避免了前2次的薪資仲裁。
（中央社）美國職棒MLB洛杉磯天使今天宣布與日籍「二刀流」球星大谷翔平簽下1年合約，金額達破紀錄的3000萬美元（約新台幣9億6075萬元）。
天使隊砸破紀錄9.6億避仲裁
《法新社》報導，28歲大谷翔平這張3000萬美元合約，一舉超越貝茲（Mookie Betts）2020年與波士頓紅襪簽下的年薪2700萬美元合約，創下MLB有薪資仲裁資格選手的歷史紀錄。
正在挑戰蟬聯美聯最有價值球員的大谷翔平，確定與天使續約1年。他明年球季結束後仍將成為自由球員。
大谷翔平從未與天使進入過仲裁程序，除了今天達成的共識，他2021年球季開打前同樣與天使簽下2年價值850萬美元（約新台幣2億7000萬元）的合約，避免了前2次的薪資仲裁。
天使這次可謂是誠意十足，大谷翔平上一季薪資不過300萬美元（約新台幣9607萬元），本季調漲到550萬美元（約新台幣1.76億元）已經是不小的加薪幅度了。
大谷翔平與紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今年的表現都讓人刮目相看，誰能拿下美聯MVP是季後備受矚目的焦點。
賈吉個人本季已敲出61轟，追平已故洋基傳奇球星馬瑞斯（Roger Maris）1961年締造的美聯單季最多轟紀錄。
投手大谷有15勝8敗成績，防禦率2.35，今年投161局飆出213次三振。
他9月28日出戰奧克蘭運動家時，只差4個出局數就能締造生涯首場的無安打完封。他預計10月5日在天使本季閉幕戰中最後一次先發，對手依然是運動家
而打擊方面，大谷本季出賽152場打擊率達2成76，有34支全壘打、29支二壘安打、11次盜壘、94分打點。
今天之前大谷翔平已連15場敲安，創下現役球員最長連續安打紀錄。
2022年超過了貝比魯斯單賽季記錄
然而，儘管大谷表現優異，天使再過幾天恐即將連7年無緣季後賽。天使2014年以來就沒打進過季後賽，2009年以來即在季後賽一勝難求。
《洛杉磯時報》報導指出，大谷的經紀人、CAA的Nez Balelo在談到合約時說：「當之無愧」。
2022年，大谷成為美國職業棒球大聯盟歷史上唯一一位在同一賽季以投手贏得10場或更多勝利、30次或更多全壘打的球員。
他遠遠超過了貝比魯斯（Babe Ruth）在1918年創下的單賽季記錄，作為一名雙向球員，他取得了10次以上的勝投和10次以上的全壘打紀錄。
大谷翔平有望成為MLB歷史上唯一一位在同一賽季同時作為打擊者和投手獲得聯盟領袖資格的球員。他比投手所需的最低局數還差一局。大谷的本賽季的最後一場比賽將在2022年10月5日在奧克蘭舉行的天使隊的最後一場比賽中進行。
報道稱，大谷表現相當不俗，在2022年的平均得分為2.35，將對方的平均打擊次數限制在0.207。他的29次雙打、6次三連擊和88次擊球、34次全壘打、94 次打點等，在計算後打擊率為0.276，此成績優異贏得喝采，同時也證明了自己的身價。
新聞來源
- 大谷翔平合約再綁1年 天使隊砸破紀錄9.6億避仲裁（中央社）
- Angels and Shohei Ohtani agree on $30-million contract for next season（Los Angeles Time）
延伸閱讀
- 為什麼大谷翔平的打擊實力，比過往旅美日職明星更值得期待？
- 為什麼大谷翔平是「三刀流」的棒球天才？
- 投手大谷，打者翔平——用「不務正業」挑戰大聯盟投打分工
- MLB官網：大谷翔平是現實世界的超級英雄，二刀流更勝貝比魯斯
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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本文章內容由「伊萊克斯」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。