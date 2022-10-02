印尼足球場踩踏事件129死180傷，政府致歉承諾調查

（中央社）印尼當局昨（2）日表示，昨晚東爪哇省（East Java）1場足球賽發生踩踏事件，造成至少129人死亡，180人受傷。

足球場踩踏事件129死180傷

《法新社》報導，阿雷馬足球俱樂部（Arema FC）昨天在東爪哇省瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）以2比3輸給帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）後，球迷們衝進球場。這是20多年來阿雷馬首次輸給世仇帕爾斯巴亞。

警方設法說服球迷回到座位，但在兩名警察喪命後動用催淚瓦斯，球迷逃離時，許多人遭踩踏和窒息而死。

At least 127 people died after police fired tear gas in Kanjuruhan stadium, Malang, in response to upset soccer fans running to the pitch, triggering a stampede pic.twitter.com/R5egwExJsB — Yenni Kwok (@yennikwok) October 2, 2022

At least 127 people died after police fired tear gas in Kanjuruhan stadium, Malang, in response to upset soccer fans running to the pitch, triggering a stampede pic.twitter.com/R5egwExJsB — Yenni Kwok (@yennikwok) October 2, 2022

東爪哇警局局長阿芬塔（Nico Afinta）稍早表示有127人死亡，但後來死亡人數增加到129人。一家醫院院長告訴當地電視台，其中一名死者只有5歲。他說：「他們從一處出口出去，後來人越擠越多，許多人在過程中出現呼吸困難、缺氧的狀況。」

Photo Credit：AP / 達志影像 Kanjuruhan體育場，兩支印尼足球隊的支持者發生衝突後，警察檢查了一輛受損的警車。警方表示，行動後的恐慌導致100多人死亡，其中大部分人被踩死。

印尼政府為此致歉，並承諾調查。印尼青年事務及體育部長柴努丁（Zainudin Amali）告訴《羅盤報》（Kompas）：「我們對此事件致歉…這是場讓人遺憾的事件。」

印尼足球協會（Football Association of Indonesia, PSSI）表示，事件過後，印尼足球協會（Football Association of Indonesia, PSSI）表示，事件過後，印尼甲級足球聯賽（BRI Liga 1）已宣布停賽1週。

Photo Credit：AP / 達志影像 Kanjuruhan體育場的一場足球比賽中發生衝突後，球迷抬著一名受傷的男子。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航