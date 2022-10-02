印尼足球場踩踏事件129死180傷，政府致歉承諾調查
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昨（2）日印尼政府表示表示，東爪哇省（East Java）1場足球賽因賽後球迷叫囂，進而發生踩踏事件，造成至少129人死亡，180人受傷。
（中央社）印尼當局昨（2）日表示，昨晚東爪哇省（East Java）1場足球賽發生踩踏事件，造成至少129人死亡，180人受傷。
足球場踩踏事件129死180傷
《法新社》報導，阿雷馬足球俱樂部（Arema FC）昨天在東爪哇省瑪琅市（Malang）坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）以2比3輸給帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）後，球迷們衝進球場。這是20多年來阿雷馬首次輸給世仇帕爾斯巴亞。
警方設法說服球迷回到座位，但在兩名警察喪命後動用催淚瓦斯，球迷逃離時，許多人遭踩踏和窒息而死。
東爪哇警局局長阿芬塔（Nico Afinta）稍早表示有127人死亡，但後來死亡人數增加到129人。一家醫院院長告訴當地電視台，其中一名死者只有5歲。他說：「他們從一處出口出去，後來人越擠越多，許多人在過程中出現呼吸困難、缺氧的狀況。」
印尼政府為此致歉，並承諾調查。印尼青年事務及體育部長柴努丁（Zainudin Amali）告訴《羅盤報》（Kompas）：「我們對此事件致歉…這是場讓人遺憾的事件。」
印尼足球協會（Football Association of Indonesia, PSSI）表示，事件過後，印尼足球協會（Football Association of Indonesia, PSSI）表示，事件過後，印尼甲級足球聯賽（BRI Liga 1）已宣布停賽1週。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。