倒數1個月「18歲公民權」支持率升至45.8%，距修憲門檻還差81萬票，吳怡農：中間選民是關鍵

11月26日將舉行全國地方大選，當天也會同時有「18歲公民權修憲複決案」的投票，民間團體包括台灣青年民主協會、壯闊台灣聯盟等，今（25）日公布最新民調，支持率從8月的39.5%上升到45.8%，然而距離最後門檻965萬同意，還差了將近100萬票，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表示，最後1個月必須更努力與公民討論溝通，尤其是多數不清楚有修憲複決案的中間選民，將會是通過與否的關鍵。

會投票的人變多，但仍不夠

Photo credit:壯闊台灣聯盟提供

吳怡農指出，拿出最新民調，檢視18歲公民權修憲案的支持度。對比8月和10月來看，數據有所提升，但表現還不夠，「離我們最後的門檻，差了4點多個百分點，也就是81萬、將近100萬票，但是過去2個月的努力真的有效果。」

台灣青年民主協會理事長張育萌指出，8月底公布民調時，距離通過修憲複決門檻還差200萬票，2個月過去，知道年底大選將有18歲公民權複決的比例增加10％，支持且會去投票的比例成長5％，等於整整多了100萬人支持且會投票，這是一件非常振奮的事，代表距離通過門檻只剩最後一小步。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長林于聖也表示，「我們已經很久沒有看過，台灣有什麼議題是可以全部政黨都支持的，現在好不容易有一個，是不是應該要透過各種努力，一起去跨過這個門檻。」

Photo credit:壯闊台灣聯盟提供

雖然各政黨都公開表態支持18歲公民權，然而各政黨支持者對「18歲公民權」意見高度分歧。像是台灣基進黨和民進黨的支持者，就有超過8成支持，但民眾黨和國民黨的支持者，支持的都不到五成。而尚未決定的選民，則以「中間選民」最多。

相較於8月份的民調，可以看到經過這段時間，各政黨和候選人的加強宣傳，民進黨支持者的支持修憲的比例上升 9.9個百分點、民眾黨5.2百分點、國民黨 0.3百分點。

Photo credit:壯闊台灣聯盟提供

吳怡農表示，民調中發現，還有16%的中間選民，尚未決定要不要支持。甚至有超過5成的中間選民，並不知道18歲公民權的修憲複決，會合併九合一大選舉行；由此可見「越是不知道有這個修憲案，越是傾向不支持」，所以他認為，在台灣至少有3到4成的中間選民，這群人將是修憲複決的關鍵。今天距離投票日只剩一個月，所有的夥伴必須加把勁、努力與更多公民展開討論，讓更多人知道台灣將面臨這個歷史性關鍵修憲時刻。

另外值得注意的是，在區域方面，六都除桃園以外，支持修憲的受訪者皆過半，台中上升比例最高，從42.4%上升到52.9%。而台南市、嘉義市和南投縣是全台各縣市當中支持度最高，超過六成的三個縣市。而支持度最低的縣市則是苗栗縣（41.8%），桃園市（43%）和金門縣（僅有10.2%）。

不同年齡層的支持度則顯示，20歲到29歲民眾支持比例上升最多，從 54.5%上升到66.7%。但可以看到40-59歲的族群仍是支持度最低的，不到五成的人表態支持。反而在60-69歲的族群有57%的民眾支持修憲。而男性支持度多達59.2%，女性支持度則僅有48.1%。

此次民調由山水民意研究股份有限公司執行、訪問地區：全國、訪問對象：設籍訪問地區，20歲以上成年人、抽樣方法：以全國住宅電話用戶為抽樣架構；以尾2碼隨機方式抽出電話號碼、訪問日期：111年10月13日至16日、有效樣本：1492、抽樣誤差：在95％的信心水準下，約正負2.54個百分點、加權方式：依內政部20歲以上人口資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

使年輕人「權責相符」，民團將持續推動宣傳

台灣青年民主協會理事長張育萌說明，其實這幾年來，《民法》、《刑法》等都逐漸修改所有的相關法令，把成年的年齡改為18歲，目的就是要讓18歲的人「權責相符」；大部分義務都訂在18歲，權利卻訂在20歲，造成台灣不只是法規混亂，例如現在年滿18歲的人可以去買大樂透，卻沒有辦法買運動彩券；可以考機車駕照，卻沒有辦法自行購買機車；公民權也是一樣，希望能在此次修憲複決，讓18歲成年完全落實在各方面。

林于聖表示，可能有些人會認為，18歲的心智還不夠成熟，無法做出判斷，但他認為，對年輕人來說，其實就算犯錯也是種好的嘗試，大家可以從中學習，「誰沒有跌倒過？我們也有『投錯人』過啊。」林于聖認為，不是說要證明有能力，才能給權利，反過來可以去思考，給了這樣的權利，也會讓年輕人變得更有能力。

李欣表示，這段時間夥伴們積極與民眾溝通，宣傳修憲複決，但他認為去溝通這個議題，不是只是年輕人的責任，呼籲所有政黨、候選人都加強溝通這個。

距離投票日剩下1個月，中選會在11月12日到22日期間，舉行5場意見發表會或辯論會。民間團體在持續辦理活動同時，也呼籲各政黨候選人積極和選民溝通，催出同意票。

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核稿編輯：翁世航