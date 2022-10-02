《金融時報》：莫德納拒絕交出mRNA疫苗配方，導致在中國的銷售談判破裂

（中央社）《金融時報》10月1日報導，一位參與2020年至2021年談判的人士稱，總部位於美國麻薩諸塞州的莫德納製藥公司出於商業和安全考慮，拒絕了中國讓其交出mRNA疫苗核心智慧財產權的要求，導致其在中國的銷售談判破裂。

這位知情人士說，莫德納放棄了之前進入中國市場的努力，因為中國要求它交出技術，作為在中國銷售的先決條件，但也強調，疫苗制造商仍「渴望」向中國出售產品。

莫德納公司對這篇報導沒有立即回應。

今年9月莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）曾表示，已和中國政府就供應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗進行討論，但尚未做出任何決定。

另莫德納首席醫療官柏頓（Paul Burton）也對媒體表示，渴望與中國合作，向中國提供基於mRNA的病毒疫苗。

自COVID-19疫情爆發以來，世界多國積極投入疫苗研發並接種，其中中國在境內大規模施打國產研發的國藥、科興等疫苗，且不開放非國產疫苗進入中國。僅香港、澳門可以在國產疫苗之外，選擇施打BNT疫苗。

疫苗的高庫存，成業者巨大壓力

《金融時報》表示，德國生技公司BioNTech與上海復星醫藥達成協議，2020年開展臨床試驗並將其疫苗商業化，這意味著上海復星保留了對智慧產權的控制權。根據合作夥伴關係，復星同意提供一家每年生產多達10億劑疫苗的代工廠，進入中國市場。

隨著世界各地逐漸解除對疫情的限制，但中國仍持續封鎖社會大部分地區並進行大規模檢測以病毒。而且它尚未批准任何外國COVID疫苗進入國內，並依賴於幾種國家開發的疫苗。

由於牽涉地緣政治，疫苗的技術相當敏感。根據《路透社》今年9月報導，當時已有風聲，莫德納執行長Stephane Bancel在和中國政府，就疫苗進行了會談，但尚未做出任何決定。

Stephane Bancel當時記者會會後向《路透社》強調：「我們是開放的，我們有能力。」但當時他拒絕透露Moderna是否已將其疫苗提交給中國審查批准。

此外，知情人士向《金融時報》透露，疫情放緩導致疫苗庫存非常高，這一再困擾著主要的疫苗製造業者，尤其是對指標疫苗業者Moderna壓力非常巨大，這也是成為中國政府向Moderna談判疫苗配方的一大籌碼。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航