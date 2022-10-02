台灣第2季住宅價格指數升2.4% ，推動房價持續走高，央行連續升息衝擊民眾購屋意願
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受到營造高成本、通膨複合影響，台灣房價繼續走高，內政部公布2022年第2季全國住宅價格指數為123.97，較第1季上升2.44%，比起去年同季大幅上升10.27%。展望房市未來，業者強調受美國升息影響，今年房市呈現「價平量縮」格局。
（中央社）內政部今天發布民國111年第2季全國住宅價格指數為123.97，較第1季上升2.44%，比起去年同季大幅上升10.27%；內政部解析，經濟持續成長、房貸利率相對低檔，再加通膨與營造成本上揚影響，推動房價持續走高。
第2季住宅價格指數再升2.4%
內政部透過新聞稿說明，111年第2季全國住宅價格季變動上升2.44%，雖較第1季上升2.99%為少，但仍較去年各季高；另外，第2季全國建物買賣登記棟數8萬6010棟，較上季8萬4776棟增加1.47%，整體呈現價漲量升情形。
6都住宅價格指數部分，內政部說，第2季與上季相較，上升幅度分別為新北市2.10%、台北市1.03%、桃園市2.41%、台中市2.53%、台南市2.22%，高雄市2.85%。
內政部表示，根據行政院主計總處統計，第2季經濟成長率為3.05%，較上季3.72%持續趨緩，另外，參考國發會景氣對策信號，第2季雖皆為綠色穩定燈號，但分數出現連續下降情形，顯示景氣擴張力道有放緩情形。
金融面部分，內政部說，受到央行3月、6月升息影響，5大銀行新承作房貸利率在6月已調升至1.614%，將逐步加重購屋者房貸負擔。
另外，參考台灣經濟研究院景氣動向調查中營建業部分，內政部說，截至今年6月，營建氣候已呈現連續5個月下滑趨勢；不動產業方面，今年6月看壞景氣的廠商比例亦高達59.5%，顯示業者對於房市前景樂觀看法趨向保守，民眾在購屋時須更加注意未來市場價格可能變動的風險。
內政部說，將持續密切關注市場交易情形，不定期辦理預售屋聯合稽查作業，並對違規炒作行為迅即稽查裁罰，也將持續推動相關修法，遏止不當炒作，均衡房市穩定發展。
另外，內政部今天也發布111年第2季全國及6都房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為39.62%，較上季上升1.27%，較去年同季上升3.35%，主要是受到購屋貸款利率上升影響，整體來說，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」等級。
內政部表示，房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額，占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。
第2季6都房貸負擔率部分皆上升，內政部說，台北市及新北市房貸負擔率為66.12%及52.41%，為房價負擔能力「過低」等級；台中市為45.54%，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為38.26%、38.17%及32.01%，均為房價負擔能力「略低」等級。
其他14縣市，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市；「略低」等級為宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市。
內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。
受升息影響，9月全台交易量年減36%，房市回歸基本面
不過展望未來，目前通膨居高不下成為各國頭痛問題。永慶房屋強調，各國央行藉由持續升息、進一步貨幣緊縮來抑制，讓全球經濟下行風險增，而國內景氣燈號雖連6綠，但已是綠燈下限，領先指標也出現連續十個月下跌，第四季經濟景氣面臨挑戰，此外，在央行連續升息的狀況下，也衝擊民眾購屋意願，購屋態度轉趨審慎。
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，面對兩岸關係的不確定性，加上適逢民俗月，是傳統房市淡季，交易量基期較低，故9月交易量僅屬回歸基本面，且有意購屋的民眾猶豫期拉長、出價保守，買賣雙方價格認知分歧，讓9月交易量僅小增5%。
永慶房屋指出，若與去年9月相比全台交易量量縮36%，其中，台北減少26%，新北量縮29%，桃園減少27%，北北桃年減逾兩成，但新竹以南都會區量縮幅度較大，減幅均超過4成，其中，新竹縣市年減46%最多，台中量縮45%，台南與高雄分別減少44%與45%。
永慶房屋強調，美國聯準會（Fed）今年前9月已升息12碼，甚至不排除持續升息，市場預估FED這波升息循環的終點利率恐達4.6%甚至更高，顯示聯準會至少還有5至6碼的升息空間。
陳金萍補充解釋，央行也於9月再度升息半碼，資金退潮狀況恐更為明顯，目前看來，國內經濟擴張動能已逐步趨緩，加上房價、物價上漲與持續升息的交互作用下，將壓縮消費者購屋負擔能力，預估今年房市呈現「價平量縮」格局。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
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近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
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