刻板印象犯眾怒，《台北女子圖鑑》編劇遭肉搜，吳洛纓批：輿論殺人

（中央社）影后桂綸鎂主演戲劇《台北女子圖鑑》因人物背景設定引來負評。中華編劇協會理事長吳洛纓今天表示，找戰犯式肉搜編劇、人身攻擊就是網路暴力，也是輿論殺人，強調「不要太過分了。」

找戰犯式肉搜編劇，編劇協會理事長：不要太過分

吳洛纓今天在臉書表示，每個觀眾都可以提出對戲的看法、喜好、讚美或是批判，匿名或具名都很歡迎，這是每個製作人或播放平台都要面對的。但作品是團隊一起完成的成果，所有的選項都會回到導演、製作人、平台方做決策，就算編劇不同意，但製作單位或平台要修改就得改，不然不能定本，連編劇費都拿不到。

《台北女子圖鑑》：2022年由Disney+推出的台灣女性都會成長劇，改編自2016年水川麻美主演的日本網路劇《東京女子圖鑑》，劇情講述一名嚮往都會生活的台南女子在台北奮鬥的故事。本劇於2021年5月1日開拍，12月12日殺青，由紅杉娛樂製作，李芸嬋執導，桂綸鎂領銜主演。

吳洛纓表示，作為資深編劇要嚴厲譴責對戲的批判攻擊轉成找編劇像找戰犯式的肉搜，「拿來鞭屍、刨根挖底、人身攻擊的獵巫行動，前所未見，令人髮指。這就叫做網路暴力，這就叫做輿論殺人。」

吳洛纓表示，編劇在產業裡沒有合理待遇，也沒有足夠的法律保護，「連寫出去的劇本被怎麼改怎麼拍都無權干涉，憑什麼要在你不喜歡一齣戲的時候，成為箭靶？沒有一點對人基本的尊重嗎？」

吳洛纓表示，戲好的時候被誇的是演員、導演，但不順觀眾的意，就是拿製作核心最不被尊重的編劇開刀，「叫編劇背鍋，這公平嗎？」她表示，這不只是針對編劇發聲，而是任何一個人都不應該被如此對待。文末也3次強調「不要太過分了」並寫上「編劇挺編劇」。

《台北女子圖鑑》刻板印象犯眾怒

《台北女子圖鑑》上架多時，引起各界爭議，爭議源自劇中台灣南北的「刻板印象」。作家謝金魚在臉書上表示，劇中橋段不符合日常生活，例如劇中台詞：「考不上台大、家裏附近念一念。」台南人應該改為：「平平國立的，成大是哪裡有比台大差！」

謝金魚指出，這種過場戲怎麼寫都可以，但一大堆湊起來就是覺得假掰，台詞也是非常尷尬，另外就是現場勘景都是當代景，小時候的過場也感覺沒有設定過。

此外，日前台南市議會舉行的專案報告「2024台南400年活動系列規畫」，時代力量台南市議員林易瑩指出，《台北女子圖鑑》不僅對台南和永康充滿刻板印象、許多片面甚至錯誤的描寫，實在讓在地人感到莫名其妙。

專案報告中，林易瑩質詢台灣文化局長葉澤山是否補助了《台北女子圖鑑》拍攝經費？對此葉澤山回覆《台北女子圖鑑》從台南市文化局拿到的總補助額為9萬元的住宿費用。

林易瑩補充解釋，藝術戲劇創作當然有其創作、言論自由，花費劇組投資人的錢我們都沒話說，永康女子看到荒謬的台詞，只會批判、大笑幾句。

但是他也強調，台南市文化局如果拿著台南人的納稅錢，強化刻板印象、甚至錯置、醜化台南印象的戲劇，實在有失妥當，這無異於花錢買磚塊來砸自己的腳。

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核稿編輯：翁世航