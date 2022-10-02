刻板印象犯眾怒，《台北女子圖鑑》編劇遭肉搜，吳洛纓批：輿論殺人
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《台北女子圖鑑》是2022年由Disney+推出的台灣女性都會成長劇，由於劇中有刻板印象之爭議，導致編劇遭到肉搜。中華編劇協會理事長吳洛纓今天表示，肉搜編劇、人身攻擊就是網路暴力，也是輿論殺人，強調「不要太過分了。」
（中央社）影后桂綸鎂主演戲劇《台北女子圖鑑》因人物背景設定引來負評。中華編劇協會理事長吳洛纓今天表示，找戰犯式肉搜編劇、人身攻擊就是網路暴力，也是輿論殺人，強調「不要太過分了。」
找戰犯式肉搜編劇，編劇協會理事長：不要太過分
吳洛纓今天在臉書表示，每個觀眾都可以提出對戲的看法、喜好、讚美或是批判，匿名或具名都很歡迎，這是每個製作人或播放平台都要面對的。但作品是團隊一起完成的成果，所有的選項都會回到導演、製作人、平台方做決策，就算編劇不同意，但製作單位或平台要修改就得改，不然不能定本，連編劇費都拿不到。
《台北女子圖鑑》：2022年由Disney+推出的台灣女性都會成長劇，改編自2016年水川麻美主演的日本網路劇《東京女子圖鑑》，劇情講述一名嚮往都會生活的台南女子在台北奮鬥的故事。本劇於2021年5月1日開拍，12月12日殺青，由紅杉娛樂製作，李芸嬋執導，桂綸鎂領銜主演。
吳洛纓表示，作為資深編劇要嚴厲譴責對戲的批判攻擊轉成找編劇像找戰犯式的肉搜，「拿來鞭屍、刨根挖底、人身攻擊的獵巫行動，前所未見，令人髮指。這就叫做網路暴力，這就叫做輿論殺人。」
吳洛纓表示，編劇在產業裡沒有合理待遇，也沒有足夠的法律保護，「連寫出去的劇本被怎麼改怎麼拍都無權干涉，憑什麼要在你不喜歡一齣戲的時候，成為箭靶？沒有一點對人基本的尊重嗎？」
吳洛纓表示，戲好的時候被誇的是演員、導演，但不順觀眾的意，就是拿製作核心最不被尊重的編劇開刀，「叫編劇背鍋，這公平嗎？」她表示，這不只是針對編劇發聲，而是任何一個人都不應該被如此對待。文末也3次強調「不要太過分了」並寫上「編劇挺編劇」。
《台北女子圖鑑》刻板印象犯眾怒
《台北女子圖鑑》上架多時，引起各界爭議，爭議源自劇中台灣南北的「刻板印象」。作家謝金魚在臉書上表示，劇中橋段不符合日常生活，例如劇中台詞：「考不上台大、家裏附近念一念。」台南人應該改為：「平平國立的，成大是哪裡有比台大差！」
謝金魚指出，這種過場戲怎麼寫都可以，但一大堆湊起來就是覺得假掰，台詞也是非常尷尬，另外就是現場勘景都是當代景，小時候的過場也感覺沒有設定過。
此外，日前台南市議會舉行的專案報告「2024台南400年活動系列規畫」，時代力量台南市議員林易瑩指出，《台北女子圖鑑》不僅對台南和永康充滿刻板印象、許多片面甚至錯誤的描寫，實在讓在地人感到莫名其妙。
專案報告中，林易瑩質詢台灣文化局長葉澤山是否補助了《台北女子圖鑑》拍攝經費？對此葉澤山回覆《台北女子圖鑑》從台南市文化局拿到的總補助額為9萬元的住宿費用。
林易瑩補充解釋，藝術戲劇創作當然有其創作、言論自由，花費劇組投資人的錢我們都沒話說，永康女子看到荒謬的台詞，只會批判、大笑幾句。
但是他也強調，台南市文化局如果拿著台南人的納稅錢，強化刻板印象、甚至錯置、醜化台南印象的戲劇，實在有失妥當，這無異於花錢買磚塊來砸自己的腳。
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核稿編輯：翁世航
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。