4級颶風伊恩襲美國佛州44死、1萬人失蹤，災後滿目瘡痍重建艱鉅

（中央社）美國佛羅里達州居民今天看到伊恩颶風（Hurricane Ian）造成的災情莫不瞠目結舌，面臨巨大的災後重建工作之餘，還得擔心颶風餘威恐對東岸帶來更多水患。

4級颶風伊恩登陸佛州，44死、1萬人失蹤

《法新社》報導，救災人員仍在淹水的社區搜尋倖存者，9月28日以4級颶風的強度登陸佛州西南岸，所到之處的民宅、餐廳、商家一片狼藉。

熱帶氣旋等級（tropical cyclone scales，颶風）：以薩菲爾-辛普森颶風風力等級而言，分為五個級別，最高級別是第五級颶風，≥70米每秒，≥137節，≥157英里每小時，≥252公里每小時。本次伊恩颶風為第四級，58至70米每秒，113至136節，130至156英里每小時，209至251公里每小時。

根據佛州法醫委員會（Florida Medical Examiners Commission），佛州全州與風災相關的死亡人數確認有44人，但各郡仍持續有更多死亡通報，顯示最終的罹難人數還會攀升。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2022年10月1日伊恩颶風破壞後，美國國民警衛隊局局長丹尼爾霍坎森 （Daniel Hokanson）乘飛機巡視該地區時，看到佛羅里達州松島被摧毀的房屋和企業。

受創慘重的利郡（Lee County）警方表示，有35人死亡。《國家廣播公司》（NBC）和《哥倫比亞廣播公司》（CBS）等媒體則報導超過70人直接或間接死於颶風。

根據佛州緊急管理單位，截至昨天為止，佛州仍有約1萬人失蹤。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2022年10月1日，伊恩颶風在美國佛羅里達州邁爾斯堡海灘造成大規模破壞，看到一輛被毀的汽車在岸上。

救災人員和熱心民眾今天在災情慘重的利郡搭乘小船救出仍受困馬特拉查島（Matlacha）的居民，觸目所見都是瓦礫、廢棄車輛和倒塌的樹木。

這個有800人居住的社區因為兩座連外橋梁受損而與主島斷絕聯繫，先前即離家避難的人現在陸續回來查看災情。

法拉爾（Chip Farrar）坐在一處廢棄民宅旁告訴法新社：「沒人告訴我們該怎麼辦，該去哪裡。」

「撤離令很晚才發布，但仍在這裡的人反正大部分都不會走，這是個非常藍領的地區，大部分人沒有地方去，這是最大的問題。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 伊恩颶風在美國佛羅里達州邁爾斯堡海灘造成大規模破壞後，在馬坦薩斯山口可以看到蝦船被沖上岸。

伊恩肆虐佛州後進入大西洋，之後再次在美國登陸，這次是在昨天以1級颶風強度登陸南卡羅來納州海岸，最大持續風速為每小時140公里。

之後伊恩強度降為後熱帶氣旋，今天晚間已經在維吉尼亞州上空消散。

全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us表示，目前北卡羅來納州與維吉尼亞州各地仍有超過5萬5000人無電可用。

新聞來源

颶風伊恩襲美國佛州44死 災後滿目瘡痍重建艱鉅（中央社）

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航