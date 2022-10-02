4級颶風伊恩襲美國佛州44死、1萬人失蹤，災後滿目瘡痍重建艱鉅
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9月底登陸美國佛州的伊恩颶風（Hurricane Ian），在當地造成嚴重的傷亡，目前佛州全州與風災相關的死亡人數確認有44人，仍有約一萬人失蹤，而傷亡人數還會攀升。
（中央社）美國佛羅里達州居民今天看到伊恩颶風（Hurricane Ian）造成的災情莫不瞠目結舌，面臨巨大的災後重建工作之餘，還得擔心颶風餘威恐對東岸帶來更多水患。
4級颶風伊恩登陸佛州，44死、1萬人失蹤
《法新社》報導，救災人員仍在淹水的社區搜尋倖存者，9月28日以4級颶風的強度登陸佛州西南岸，所到之處的民宅、餐廳、商家一片狼藉。
熱帶氣旋等級（tropical cyclone scales，颶風）：以薩菲爾-辛普森颶風風力等級而言，分為五個級別，最高級別是第五級颶風，≥70米每秒，≥137節，≥157英里每小時，≥252公里每小時。本次伊恩颶風為第四級，58至70米每秒，113至136節，130至156英里每小時，209至251公里每小時。
根據佛州法醫委員會（Florida Medical Examiners Commission），佛州全州與風災相關的死亡人數確認有44人，但各郡仍持續有更多死亡通報，顯示最終的罹難人數還會攀升。
受創慘重的利郡（Lee County）警方表示，有35人死亡。《國家廣播公司》（NBC）和《哥倫比亞廣播公司》（CBS）等媒體則報導超過70人直接或間接死於颶風。
根據佛州緊急管理單位，截至昨天為止，佛州仍有約1萬人失蹤。
救災人員和熱心民眾今天在災情慘重的利郡搭乘小船救出仍受困馬特拉查島（Matlacha）的居民，觸目所見都是瓦礫、廢棄車輛和倒塌的樹木。
這個有800人居住的社區因為兩座連外橋梁受損而與主島斷絕聯繫，先前即離家避難的人現在陸續回來查看災情。
法拉爾（Chip Farrar）坐在一處廢棄民宅旁告訴法新社：「沒人告訴我們該怎麼辦，該去哪裡。」
「撤離令很晚才發布，但仍在這裡的人反正大部分都不會走，這是個非常藍領的地區，大部分人沒有地方去，這是最大的問題。」
伊恩肆虐佛州後進入大西洋，之後再次在美國登陸，這次是在昨天以1級颶風強度登陸南卡羅來納州海岸，最大持續風速為每小時140公里。
之後伊恩強度降為後熱帶氣旋，今天晚間已經在維吉尼亞州上空消散。
全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us表示，目前北卡羅來納州與維吉尼亞州各地仍有超過5萬5000人無電可用。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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誰說永續距離遠！掌握永續力三秘訣，人人都能成為永續生活家
我們想讓你知道的是
「永續」一詞可說是近來最夯的名詞，想要落實永續並非難事，只要把握永續力三秘訣：參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知做起，就能快速提升永續力！
一場突如其來的新冠疫情，讓充滿變動的大環境成為全人類的「新常態」，疫情讓世人看見，環境是人類最大的危機；隨著後疫時代來臨，站在關鍵重建點的我們，更要積極化危機為轉機，往前建設一個有韌性且永續的社會。因此當前除了要擴增永續的想像，不只是做環保，還要讓永續不該只是一種宣稱、一句口號，必須仰賴所有人在日常生活中的點滴實踐。
永續不是口號 涵養永續力三秘訣從生活領航
如今「永續」已成為全球企業顯學，然而真正的永續，卻不僅僅是政府、企業該付出努力，永續該被每個人落實在日常中，就像空氣、水一樣自然，就如同作家安娜．拉普(Anna Lappé)的名言：「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」
只要人人皆具備永續力，就能在日常生活中自然輕鬆地落實永續。
什麼是「永續力」呢？簡單來說，它是人類必備的關鍵素養，能引領大眾察覺問題、發展解方，以形塑更好的社會樣貌，是非常重要的關鍵能力。至於要如何涵養出如此重要的永續力，其實並不難，從參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知這些秘訣做起，就能快速建立起永續力！
培養永續力的第一步 從填寫「永續素養大調查」做起
有道是，「知己知彼，百戰百勝」，要涵養永續力，首先得從自己的永續力檢視起，花個十分鐘，參與「永續素養大調查」，了解自身對於永續議題的掌握度，就是重要的開始。
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有鑑於去年的調查結果，不少人將永續與環保劃上等號，為了擴大大眾對於永續的想像，並促進更多永續行動，這次的「永續素養大調查」，不僅聚焦包含ESG、淨零等關鍵名詞內涵，還包含像是全球 SDGs 指標完成概況、台灣國民法官上路、淨零轉型策略等國內外重要的永續發展政策及現況，填答也涵蓋教育、食農、氣候變遷、社會兼容等廣泛的永續議題，聚焦成為50 道題目，只要用喝一杯咖啡的時間，即可輕鬆完成填答，而填答完成後，還能免費兌換與抽獎獲得總價值超過 50 萬元的永續好禮！
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