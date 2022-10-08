美國中情局博物館：從冷戰到反恐，世界最機密的博物館中都有什麼？
我們想讓你知道的是
博物館的第二部分詳細展示了一些特別的行動。「我們既不證實也不否認」對於報導情報機構的人來說是個比較熟悉的說法。博物館的展覽內容首次說明了這一說法的出處。
這可能算是世界上最非同尋常，最私密的博物館，裡面陳列了影響歷史的展品。但是博物館並不對公眾開放。
在那裡人們不僅能看到賓拉登被殺時候他身邊的槍支，還有伊拉克前領導人海珊的皮夾克。
這就是中情局的秘密內部博物館。
博物館位於在維吉尼亞州蘭利美國中央情報局總部裡，為慶祝中情局成立75週年，裡面的展品更新。包括BBC記者在內的一小批記者被允許進入博物館參觀，但參觀者身邊一直有保安陪同。
在600多件陳列品當中，有冷戰時期的間諜工具，例如一隻間諜把信息藏在裡面的「死投老鼠」；一台隱藏在香菸盒裡的相機；一隻攜帶秘密相機的鴿子；還有一個能夠爆炸的馬丁尼玻璃酒杯。
部分展品涉及中情局最近一些更著名的行動。
展品當中有賓拉登在巴基斯坦居住院落建築的縮尺模型。歐巴馬總統在批准攻擊行動前曾經看過這個模型。2011年的那次突襲行動中，基地組織領導人賓拉登被打死。
博物館負責人羅伯特・貝爾（Robert Z Byer）解釋說，「能夠看到立體模型有助於決策者做決定，也能幫助行動人員策劃。」
今年7月30日，美國一枚導彈打擊了阿富汗首都喀布爾的另外一處建築。打擊目標是基地組織的另外一個領導人艾曼・扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）。
在最近解密的一些展品中，有一個給拜登總統看過的模型，即今年7月1日向拜登匯報行動計劃時向他展示過該建築模型。美國情報機構經過數月偵察，了解扎瓦希里的行蹤，最後在扎瓦希里出現在陽台上的時候用導彈擊中了他。
貝爾說，「這說明了反恐官員如何理解目標人物的生活規律。」
博物館的前半部分是按時間順序展示了1947年中情局成立，經過冷戰，到2001年9/11恐怖襲擊。那次恐怖襲擊是向聚焦反恐的一個轉折點，一些展品來自攻擊中死者家屬捐贈。
博物館對中情局自己的僱員和正式的來訪者開放。展覽的焦點不是渲染成功。還有一部分展品是關於豬玀灣登陸慘敗。當時中情局設法推翻古巴的卡斯楚，但他們組織的行動遭遇慘敗。展覽還提到在伊拉克尋找大規模殺傷性武器方面的失敗。
貝爾說，「這個博物館不僅僅是為了再現歷史。這是一個講解行動內容的博物館。我們讓中情局的官員觀看展覽，了解我們在好的和壞的兩方面的歷史。我們確保讓這些官員了解他們的過去，讓他們能更好地應對未來的工作。我們必須吸取成功的經驗和失敗的教訓，才能在未來有所改善。」
當然中情局一些最有爭議的行動在展覽中反映不多，例如1953年中情局同英國軍情六處推翻伊朗民主選舉政府的聯合行動，以及2001年以後中情局刑刑訊折磨恐怖嫌疑人的行動。
「我們既不證實也不否認」
博物館的第二部分詳細展示了一些特別的行動。
「我們既不證實也不否認」對於報導情報機構的人來說是個比較熟悉的說法。博物館的展覽內容首次說明了這一說法的出處。
1960年代後期，蘇聯的一艘潛艇在大洋底失蹤。後來美國了解到了潛艇的位置，中情局同美國商業大亨霍華・休斯（Howard Hughes）合作試圖打撈殘骸，獲得潛艇上面的技術設備。當時霍華・休斯宣稱他們要利用格洛瑪探險家（the Glomar Explorer）號勘探船進行海底採礦，以此掩人耳目。
博物館還陳列了那艘蘇聯潛艇的模型和打撈船船員的衣物，菸灰缸和為掩護格洛瑪探險家勘探船真實目的而製作的郵袋。陳列品當中甚至還有中情局副局長秘密登上勘探船時化妝用的假髮。
那次行動僅獲得部分成功，因為勘探船用鋼爪打撈吊起潛艇時，潛艇船體斷開，只有一部分被打撈上來。
貝爾說，「他們在潛艇上發現的大部分物品目前仍然屬於機密。」
潛艇其餘部分還沒有從海底打撈上來時就曝出當時被稱作「亞速爾計劃」（Project Azorian）的新聞，隨後美國官員被告知，只能說他們「既不證實也不否認」發生了什麼，這就是當時的「格洛瑪回答」，現在仍然被廣泛使用。
1979年伊朗革命後，為了掩人耳目製作了名為「亞果」（Argo）的虛假影片，裡面使用的藝術品也成了博物館的展品。那次行動是為了拯救被伊朗扣押的美國外交官人質，行動人員裝扮成電影拍攝人員。那件藝術品故意被做得讓人難以理解。那次行動後來成了好萊塢電影的題材。
談到破解神秘的藝術品，新博物館的天花板上還包含了用不同種密碼隱藏的各種信息。
中情局官員說，那樣做的目的是讓圖片分享到社交媒體的公共領域，看看人們能否破解其含義。其中一些展品也可以在網絡上看到。但在目前，這個博物館的展覽對大多數人來說只是網路展示的內容。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
我們想讓你知道的是
皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。