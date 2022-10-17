不定代名詞的基本與進階用法：One, another, others, the other... 用理解的方式來記憶
我們想讓你知道的是
常常因為英文文法中的One,another,the other三個不定代名詞該怎麼使用而煩惱嗎？本文整理了幾個常用的不定代名詞，以及使用情境，一起來看看。
不定代名詞基本用法
不定代名詞表示不特定的人或物，或表示不特定數量的人或物之代名詞。
多數不定代名詞若後接名詞，則稱為不定形容詞，如one, another, some, any⋯⋯，但也有些無法轉換為不定形容詞，如none, everything, someone… 等。以下將介紹幾個常用的不定代名詞，拿起筆記本吧。
One的用法
One為了代替敘述中不特定的人或物，避免名詞的重複，複數為ones。
1.表示不特定的人
The students who do best in the exam are not necessarily the brightest ones.
考試成績好的學生不一定是腦筋最好的學生。
One當主詞時，後接的代名詞原則上會用one, one's, oneself，也可以用he, his, himself 取代
One shouldn't overwork oneself.
人不要讓自己操勞過度。
One should not plead inexperience in excuse of his mistake.
一個人不應該藉口缺乏經驗來為其錯誤辯解。
2.表示不特定事物
This problem is not an easy one.
這不是個簡單的問題。
3.慣用法
One and the same 一樣的
In one and the same tunnel, a lot of different scenes were shot.
在同樣的一節隧道中，劇組將拍攝大量不同的鏡頭。
One or two 一、兩個
Most people have one or two passwords that they use across all of their accounts.
大多數人他們使用的所有帳戶都有一個或者兩個密碼。
It's all one 沒有什麼不同
He can protest if he wants to; it's all one to me.
他大可以抗議，那對我來說沒什麼。
By ones and twos 三三兩兩地
After class, the students walk out of the classroom by ones and twos.
下課後，學生三三兩兩地走出教室。
不特定範圍的用法： another／others
1. Another為不特定的單數代名詞，未限制範圍，意思為「任何另外一個」。
To know is one thing, to practice is another.
知道是一回事，去做又是另一回事。
2.Others為不特定複數，未限制範圍，意思為「任何其他人或物」
Be kind to others.
寬以待人。
3.慣用法
One after another 接二連三地
Misfortunes always come one after another.
壞事成雙。
Every other 每隔一天、一周等
I do an hour of aerobics every other day.
我每兩天做一個小時的有氧舞蹈。
One from the other 二者中之區別
I can't tell one twin from the other. They look just the same.
我無法區別那對雙胞胎，他們看起來根本一模一樣。
On the other hand 另一方面
On the other hand, if we can prevent ourselves from doing the unnecessary, we will have more time to do the right things.
另一方面，如果我們能夠避免做這些類似的事，那麼我們就會有更多的時間去做更加有意義的事。
Some day or other 有一天
Some day or other you will fall in love with me.
總有一天你會愛上我的。
特定範圍的用法： the other / the others
1.The other為特定範圍的單數
比如說，比較某人的兩肩膀的高度：
He has one shoulder a little higher than the other.
他的一個肩比另一個肩略高一點。
2.The others為特定範圍的複數
In ability she towers over all the others in her team.
她的能力勝過團隊內所有其他人。
筆記到這裡時是否有發現，加上the就代表要表示有限制特定的範圍。
不定代名詞進階用法
只要記住the為限制特定範圍，就好記囉！
One…, the other 一個…兩個中的另一個
Without one, the other suffers; together, both provide clarity and truth.
這兩種行為結合在一起提供了明晰和真理，是缺一不可的。
One…, the others 特定範圍中的一個… 特定範圍中剩餘的全部
I saw four sweaters. One is red and the others are blue.
我看到四件毛衣，一件是紅的，其他三件是藍的。
One…, another…, and the other 表示有三個對象時，「一個…一個…另一個」
The CD player has three sound effects. One is pop, another is jazz and the other is rock.
這台 CD 機有三種音響效果。一種是流行，另外一種是爵士，還有一種是搖滾。
如果有「四個或以上」不同對象，就是one…, another…, another…, and the other如此延續下去
I saw four sweaters. One is red, another is blue, another is white, and the other is green.
我看到四件毛衣，一件是紅的，一件是藍的，一件是白的，一件是綠的。
One…, another…, and the others 表示為「一個…一個…剩下的全部」
I saw four sweaters. One is red, another is blue, and the others are white.
我看到四件毛衣，一件是紅的，一件是藍的，其他是白的。(白色數量超過一件，不需要一一點出)
Some…, others… 為「有些…另一些…」
The students on the playground are energetic. Some are running, others are playing basketball.
操場上的學生很有活力，有些在跑步，有些在打籃球。
Some…, the others 有些…其餘的另一些..
Some speak French, the others speak Japanese.
有些人講法語，其餘的人講日語。
不定代名詞實在是門學問呢，多看多想，用理解的方式來記憶，相信這些最後都會變成英文文法知識的寶藏。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
我們想讓你知道的是
智慧城市的樣貌早已不是電影中遙不可及的想像，但在不同族群與不同生活習慣的情況下，科技是否能發揮價值滿足所有人的需求？透過逾1,200位受訪者調查、90多萬篇新興科技文本中，精煉出390組六大領域關鍵字，並從中勾勒出科技如何賦能民眾的日常生活，究竟有哪些是潛在的需求及服務值得產業關注、不容忽視的發展趨勢？
智慧城鄉以創新服務模式來滿足市民對城市生活的需求，同時引領企業智慧化應用的進程，結合以人為本的發展目標，帶動了產業經濟與社會結構改變，逐步讓科技慢慢滲透民眾的生活中，在不斷地創新與變革之下，讓民眾對城市的轉變更加有感，打造更美好的幸福臺灣。
日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
在日常城市生活中的觀光零售、線上農產、交通運輸、市政服務、教育學習及健康照護等六大領域的應用服務，綜合各項指標觀察到，疫情確實成了民眾生活轉變的催化劑，加速了對智慧科技的依賴，以滿足新常態生活下的需求。
從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
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