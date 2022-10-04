【影評】威尼斯影展金獅獎《正發生》：每一次失敗的墮胎，身體很痛、心靈很痛，不知道怎麼辦的一切好痛
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六零年代的法國，律法嚴格禁止女性進行「墮胎」，這一看似珍重生命神聖美妙的禁制，實則讓多少悲劇暗暗發生。聰穎、前途無量的女大學生安，發現自己意外懷孕，面臨中斷學業的危機，一面隱瞞著漸大的肚子，一面尋求著醫學上的協助，只願能選擇自己的人生。
拿下了2021年威尼斯影展金獅首獎《正發生》，彷彿將去年三大影展優秀的女性議題作品作了個小結。這是一部談論關於年輕女大學不小心懷了孕，想盡辦法要墮胎的故事。
六零年代的法國，律法嚴格禁止女性進行「墮胎」，這一看似珍重生命神聖美妙的禁制，實則讓多少悲劇暗暗發生。聰穎、前途無量的女大學生安，發現自己意外懷孕，面臨中斷學業的危機，一面隱瞞著漸大的肚子，一面尋求著醫學上的協助，只願能在自己的人生中，自己選擇。
珠玉在前，我們們已熟悉多部關於墮胎題材的優秀電影。從伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）出演夏布洛（Claude Chabrol）作品而奪下威尼斯影后的《女人的故事》，描述協助墮胎的女人被判處了死刑；麥克李（Mike Leigh）金獅獎之作《天使薇拉卓克》，談論協助貧苦英國戰後無法養育孩子女人墮胎的背景；經典的尚有羅馬尼亞金棕櫚《四月三週又兩天》，克里斯汀穆基（Cristian Mungiu）將政治問題和到處尋覓處理意外身孕的女孩結合一體，折騰到死也無法解決的問題。
或是近年榮獲柏林評審團大獎的作品《偶一為之》，聚焦在受傷少女遠走異城殘酷的青春。至於華語電影中，更有白靈再次與陳果合作的《墮胎師》，總是協助少女墮胎的母親和女兒之間矛盾的感情，正對著是幾乎正崩壞的城市。
以上這些電影，無論在哪一個年代、有多少人懷了身孕或是背影為何，都有一個最核心的反動力：墮胎視同為罪惡。犯下的罪可以被判死刑、可以讓與之周遭的所有關係崩毀，甚至可以映照出所生活的世界當中，多麼厭惡新生命的來臨，卻又無法在道德掙脫裡泯滅這上天所賜予的生命。
神聖且不可侵犯的生命權；自由並不想被束縛的未來；抗拒如此身體而存在的痛苦。《正發生》導演奧黛麗迪萬（Audrey Diwan）不厭其煩地依然用了這麼簡單的議題，以一名優異的女大學生為主要跟蹤視角，全然潛入她十二週的無法停止的時間，她應該如何面對人生。
電影高明的是，不可避免的去感受痛。這些痛與去年坎城金棕櫚作品《鈦》當中變態異端痛不同，是活生生出自於女主角安身心靈日常惡化的痛苦。起初是無法接受望見突起的肚子、鏡中的自己變得厭惡；內褲下沒有經血的慌亂，接著感受到孤獨一人無法再欺騙的痛苦，卻沒有合法且真正能幫助她的人。
即便她能在課堂琅琅上口那些文學詩句裡，歷史中如何「反覆」矯正教訓人類的解釋，卻再也沒辦法面對「正在發生」的當下。一步一步發生的此刻，周圍的女同學和帥氣的男同學曖昧、分享如何在性愛中愉悅，各種暗示著反動「性」合理存在的事件狠狠刺著她。
現代文明發明了眾多避孕方式，為了讓神聖的反墮胎法好好存在。不幸的是，往往性別權力下受到將此阻礙。若避孕失敗後，就像回到了文明初始靈魂最純粹信仰美好的世界。所以大人們都勸她面對，就這樣吧。
所以，只能利用各種方式處理，也正是電影裡太真實而讓人感到痛苦的墮胎方式。每一次失敗的墮胎，都讓痛苦在逼近的特寫中感到慌張、混亂、失序而寂寞，一個人處理這些不知道哪裡襲捲而來的疼痛感，身體很痛、心靈很痛，不知道怎麼辦的一切好痛。
每一個時候都正在發生，問題不會有一個最完美的解答；你只能在一旁看著痛苦不停發生，壓抑忍耐、隱忍反抗、渴求希望，像是她和男友與好友們到海邊出遊之際，她只能不停向前游啊游，水都淹過半個頭間，滅頂了仍只有不停地游。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
我們想讓你知道的是
王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
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