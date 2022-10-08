真實與記憶的顯影：訪談陳敬寶的攝影創作
我們想讓你知道的是
作為一個不算台灣人的台灣人，無論是雲林的廟會或是桃園中壢的海報及檳榔西施，對當時剛到台灣的我來說都是震撼的。我覺得這是一種很有趣的社會文化現象，或許我們認為不妥當的裸露，對當地人來說並非不妥。在還沒有拍檳榔西施之前，我就意識到在桃園中壢一帶，有這麼一種跟台北很不一樣的社會氛圍，我也不把檳榔西施當成色情行業。
文：漫遊藝術史編輯部
桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡
桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。
由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！
藝術家陳敬寶專訪
藝術家陳敬寶主要的創作為攝影，擅長以擺拍式的作品探討現實、真實與記憶之間的幽微關係，或是捕捉特定的文化切面，近年來的創作則多處理生命記憶的重構。
而藝術家早年的作品《片刻濃妝》，大量拍攝了中和、鶯歌到桃園、中壢一帶的檳榔西施文化，在捕捉這些女孩的真實容貌及工作形象的同時，也為桃園快速變化的城市地景留下珍貴的紀錄。除此之外，鄉籍馬祖的陳敬寶，與桃園地區更有著歷史及移民的淵源。
- Q1：能請您分享您的創作歷程嗎？
我會開始拍照是回家鄉教書的緣故。我從小喜歡美術，師專畢業後回到馬祖，當老師的同時發展自己的興趣。馬祖是戰地前線，當時剛好又是解嚴的氛圍，很自然地想用相機記錄這個轉變中的特殊環境。
後來在師專老師的鼓勵下，我決定去紐約視覺藝術學院念攝影系。而出國前的1993、1994年左右，開始檳榔西施的拍攝計畫《片刻濃妝》。這個計畫持續了六、七年，我常常利用暑假回台灣拍，直到念完學位回台北教書都還繼續拍。
一開始的拍攝集中在我太太居住的中和北二高入口附近，我覺得那裡是當時台北縣檳榔攤最多、年輕女孩也最耀眼的一個區塊。從美國畢業後回台灣，我大哥給了我一輛舊車，才開始能往土城、鶯歌、桃園等地區慢慢走。但後來因為小孩出生跟工作的緣故不得不暫停，這個計畫某個程度來講並沒有拍完。
因為教學工作，我周一到周五都被關在小學裡，便醞釀出拍攝小學生的計畫。從構想到執行我花了整整一年的時間，一開始我就避免用小相機以報導紀錄的方式拍攝。
後來閱讀了幾個當代西方攝影師處理青少年的方式，我決定以大型蛇腹相機，加上人工的棚燈，讓孩子們重新演出一個我看到的景象。在任教的鄧公國小默默拍了六、七年後，因為一個契機參加了韓國的攝影雙年展，才被台灣的策展人注意，並有了接下來的《老松計畫》。
《老松計畫》不再只是實際場景的觀察，它更特定地指向某個人的記憶重現。我設計學習單問了兩個班的同學及他們的家長在小學難忘的回憶，並讓同學扮演他們的父母或是自己，補拍當年沒拍下的場景。
《迴返計畫》最初的執行便是《老松計畫》，後來也因緣際會在上海、日本及韓國校園拍攝。近期在麻豆總爺藝術中心執行的《時間拓樸》（或稱《記憶晶體》）也是延續類似的概念，只是拍攝對象從小學生變成當地退休的公教人員。
- Q2：請問您如何處理與被攝對象的關係？尤其在檳榔西施的拍攝計畫裡，能請您多談談創作方法嗎？
最初我用一種盲拍而不是偷拍的方式，後來因緣際會得以在一個特定的攤子拍了三年暑假，有一些作品後，便開始到處登門拜訪。拍攝前我講的第一句話是：「我不是記者，我是在美國念攝影的學生。這是我的畢業製作，你可以看看這些照片，如果你喜歡，我可以幫你拍，我也會洗給你。」這些女孩子同意的比例不低，但問題是，不是她們同意你就可以拍，還得說服老闆。
因為我很清楚自己正在打擾人家做生意，所以一旦她們同意，我就盡快把燈架起來，拍了幾張就去跟老闆聊天打交道，或是躲起來，然後抓準時機再出來拍。很多照片都是在這樣的情況下拍的，我必須說這些檳榔西施都很友善。也因為跟時間賽跑，我的拍攝是很直覺的，無論是檳榔西施的姿勢或是場景，我通常會挑選一個寬闊的視角，快速拍攝完收工。
相較於強調檳榔西施與顧客的互動，我以肖像的方式處理。一般消費者快速開車經過檳榔攤，難以看清這些女孩的面目，只會注意到長腿、上圍等女性特徵，以至於她們成為某種「被慾望物」。
我希望藉由一個靜態的拍攝，重新把她們凝結成完整的、作為檳榔西施這個職業的個別女性。這也是為什麼我堅持要在攤子現場拍攝，以及後來轉為彩色照片呈現。
因為只有彩色照片才能表現女孩衣服、檳榔攤燈光、蠻牛運動飲料的顏色。在此所有的色彩都具有它社會上，而非美學上的意涵，這也與攝影棚內的拍攝非常不同。
- Q3：您曾經提到您在作品的呈現上幾乎不「後製」，僅依靠暗房的沖洗技術讓作品的瑕疵降到最低，能請您多談談嗎？
這是攝影媒介本身特質的考量，我覺得透過鏡頭成像的攝影術，在技術原理上應該跟繪畫區分開來。對我而言，攝影應該帶有特定的「真實性」。不管我事前規劃了何種程度的扮演，在真正拍攝的過程中，我儘量讓光線本身替我描繪，希望呈現鏡頭前「現實的事物」。
雖然我不後製，但仍會對照片進行調整。現在我們普遍認為底片是影像的胚胎，它在成為作品前還有一定的成長空間，所以我仍會在沖洗過程調整它的色調、反差、色彩等等，但並不會在畫面中加上原本沒有的事物，或是拿掉某些東西。
從《片刻濃妝》到後來的《迴返計畫》，即使操作手法上有很大的差異，我都謹守這個原則。在《迴返計畫》裡頭，我試著用一種非常隱微的方式，在最現實的基底上逼顯出記憶、想像跟事件。
- Q4：請您談談在進行《片刻濃妝》計畫時，對周遭地域空間，尤其是桃園一帶的觀察？在桃園還有什麼樣的攝影題材是有待挖掘的？
因為我是馬祖人，而桃園、中壢為早年馬祖人移民的主要區域，包含我父母也在這裡買房子，所以桃園對我來說是少年時的生活記憶。印象中，在我十五、六歲的時候，桃園與中壢有很多裸露歌舞廳的海報。
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當你買房之後 別忘了做這件事！
我們想讓你知道的是
45歲的王先生剛買了房，未料沒多久就遭遇車禍不幸受傷，住院療養後，所幸並無大礙，但他也因此而感到心驚膽跳。因為上有老、下有小要扶養的他，是家中唯一經濟支柱，萬一真有個閃失，近千萬的房屋貸款誰來承擔？這樣的事件何嘗不是台灣眾多家庭的縮影？
根據聯徵中心資料顯示，2021年平均房貸金額超過700萬元，以35~55歲為大宗，平均貸款金額則介於660~780萬元，再再證明人生責任最沉重的中壯族群，肩負不小的房貸壓力，更應該善用房貸型壽險，為家庭生活添加更可靠的保障，以避免家中頓失經濟來源，原本的幸福生活就此轉折。
房貸型壽險主要針對房貸而設計，所以借款人、要保人及被保險人，須為同一人，屬於定期險，保費較一般終身壽險低，免體檢額度亦可放寬，以臺銀人壽來說， 55歲以下免體檢額度為1,500萬元，56歲~60歲則為1,000 萬元，66歲以上則一律需要體檢。
該如何投保房貸壽險呢？臺銀人壽建議掌握五大重點
一、以家中經濟來源為主要投保對象：優先以肩負「房貸責任」的一家之主為被保險人，當其發生不幸而身故或完全失能，保險公司會將理賠金用來償還房貸，以避免還款壓力落在家人身上，才能預防房屋淪為被法拍的命運。
二、根據家庭責任及經濟能力選擇適合類型：房貸壽險有「平準型」與「遞減型」，差別在於保額是否固定不變。以貸款500萬，貸款20年，保額500萬元，保障期間20年為例，平準型保額固定，理賠金不會隨著房貸償還而逐年減少，直到繳完房貸為止，保額都維持500萬元不變。遞減型保額則會隨著時間而逐年遞減，當房貸還款十年後，房貸從500萬償還到剩下約250萬，相對的保額也會隨時間逐年遞減到約300萬。
若壽險保障不夠或家庭責任重的人，可以選擇「平準型」，保費雖比「遞減型」高，但保障相對較高，適合有經濟能力、且希望給家人多些保障者。若是已有較高壽險保障或家庭責任較輕的人，即可選擇「遞減型」，保費較平準型低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。
三、把握足期足額、專款專用：房貸繳多久、繳多少，保額就買多少、保多久，例如房貸500萬元、貸款期限20年，房貸壽險保障最好也是500萬元、保險期間 20年，而且要專款專用，才能讓家人有保障。
四、是否提供加值保障：除了身故或失能理賠金之外，有些房貸壽險還會提供加值保障，除了身故及完全失能保障之外，還加入類旅平險概念，提供特定意外傷害身故保險金(搭乘大眾運輸交通工具)、完全失能扶助金、意外傷害失能安養金、重大燒燙傷等保障，可以說是集結「壽險」、「失能險」、「意外傷害險」等多元保障的保單。
五、選擇優質保險公司：房貸金額高、期限長達數十年，房貸壽險保障必須要能夠長長久久，才能有效規避長期房貸風險，因此，選擇優質保險公司很重要。臺銀人壽為國營品牌，有能力永續經營，且近7年來房貸壽險理賠金已逾上億元，協助許多家庭轉移債務風險、度過難關，獲得了良好口碑，成為許多人房貸壽險的首選。
晉升為有巢族固然欣喜，不過，風險不知道何時會來到，唯有投保了理債保單：房貸壽險，才能「留愛、留房，不留債」。
房貸壽險平準型VS遞減型
|平準型
|遞減型
|特色
|理賠金不會隨房貸清償而減少
|理賠金隨時間逐年而遞減
|保費
|較高
|較低
|適合對象
|希望給家人多一份保障者、築巢雙薪族
|預算較低者、首購小資族、以房養老族、人生溫拿族
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