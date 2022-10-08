真實與記憶的顯影：訪談陳敬寶的攝影創作

文：漫遊藝術史編輯部

桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡

桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。

由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！

藝術家陳敬寶專訪

藝術家陳敬寶主要的創作為攝影，擅長以擺拍式的作品探討現實、真實與記憶之間的幽微關係，或是捕捉特定的文化切面，近年來的創作則多處理生命記憶的重構。

而藝術家早年的作品《片刻濃妝》，大量拍攝了中和、鶯歌到桃園、中壢一帶的檳榔西施文化，在捕捉這些女孩的真實容貌及工作形象的同時，也為桃園快速變化的城市地景留下珍貴的紀錄。除此之外，鄉籍馬祖的陳敬寶，與桃園地區更有著歷史及移民的淵源。

Q1：能請您分享您的創作歷程嗎？

我會開始拍照是回家鄉教書的緣故。我從小喜歡美術，師專畢業後回到馬祖，當老師的同時發展自己的興趣。馬祖是戰地前線，當時剛好又是解嚴的氛圍，很自然地想用相機記錄這個轉變中的特殊環境。

後來在師專老師的鼓勵下，我決定去紐約視覺藝術學院念攝影系。而出國前的1993、1994年左右，開始檳榔西施的拍攝計畫《片刻濃妝》。這個計畫持續了六、七年，我常常利用暑假回台灣拍，直到念完學位回台北教書都還繼續拍。

Photo Credit: 藝術家提供 陳敬寶，《家鄉馬祖》

一開始的拍攝集中在我太太居住的中和北二高入口附近，我覺得那裡是當時台北縣檳榔攤最多、年輕女孩也最耀眼的一個區塊。從美國畢業後回台灣，我大哥給了我一輛舊車，才開始能往土城、鶯歌、桃園等地區慢慢走。但後來因為小孩出生跟工作的緣故不得不暫停，這個計畫某個程度來講並沒有拍完。

Photo Credit: 藝術家提供 陳敬寶，《片刻濃妝》

因為教學工作，我周一到周五都被關在小學裡，便醞釀出拍攝小學生的計畫。從構想到執行我花了整整一年的時間，一開始我就避免用小相機以報導紀錄的方式拍攝。

後來閱讀了幾個當代西方攝影師處理青少年的方式，我決定以大型蛇腹相機，加上人工的棚燈，讓孩子們重新演出一個我看到的景象。在任教的鄧公國小默默拍了六、七年後，因為一個契機參加了韓國的攝影雙年展，才被台灣的策展人注意，並有了接下來的《老松計畫》。

Photo Credit: 藝術家提供 陳敬寶，《鄧公計畫》

Photo Credit: 藝術家提供 陳敬寶，《老松計畫》

《老松計畫》不再只是實際場景的觀察，它更特定地指向某個人的記憶重現。我設計學習單問了兩個班的同學及他們的家長在小學難忘的回憶，並讓同學扮演他們的父母或是自己，補拍當年沒拍下的場景。

《迴返計畫》最初的執行便是《老松計畫》，後來也因緣際會在上海、日本及韓國校園拍攝。近期在麻豆總爺藝術中心執行的《時間拓樸》（或稱《記憶晶體》）也是延續類似的概念，只是拍攝對象從小學生變成當地退休的公教人員。

Photo Credit: 藝術家提供 陳敬寶，《時間拓樸》。作品包含被攝者的彩色肖像、重演過往記憶的黑白影像，以及文字說明，並以並置的編排方式呈現， 使兩個場景連接在一起，使被攝者如同看著自己的過往

Q2：請問您如何處理與被攝對象的關係？尤其在檳榔西施的拍攝計畫裡，能請您多談談創作方法嗎？

最初我用一種盲拍而不是偷拍的方式，後來因緣際會得以在一個特定的攤子拍了三年暑假，有一些作品後，便開始到處登門拜訪。拍攝前我講的第一句話是：「我不是記者，我是在美國念攝影的學生。這是我的畢業製作，你可以看看這些照片，如果你喜歡，我可以幫你拍，我也會洗給你。」這些女孩子同意的比例不低，但問題是，不是她們同意你就可以拍，還得說服老闆。

因為我很清楚自己正在打擾人家做生意，所以一旦她們同意，我就盡快把燈架起來，拍了幾張就去跟老闆聊天打交道，或是躲起來，然後抓準時機再出來拍。很多照片都是在這樣的情況下拍的，我必須說這些檳榔西施都很友善。也因為跟時間賽跑，我的拍攝是很直覺的，無論是檳榔西施的姿勢或是場景，我通常會挑選一個寬闊的視角，快速拍攝完收工。

Photo Credit: 藝術家提供 陳敬寶，《片刻濃妝》

Photo Credit: 藝術家提供 陳敬寶，《片刻濃妝》

相較於強調檳榔西施與顧客的互動，我以肖像的方式處理。一般消費者快速開車經過檳榔攤，難以看清這些女孩的面目，只會注意到長腿、上圍等女性特徵，以至於她們成為某種「被慾望物」。

我希望藉由一個靜態的拍攝，重新把她們凝結成完整的、作為檳榔西施這個職業的個別女性。這也是為什麼我堅持要在攤子現場拍攝，以及後來轉為彩色照片呈現。

因為只有彩色照片才能表現女孩衣服、檳榔攤燈光、蠻牛運動飲料的顏色。在此所有的色彩都具有它社會上，而非美學上的意涵，這也與攝影棚內的拍攝非常不同。

Q3：您曾經提到您在作品的呈現上幾乎不「後製」，僅依靠暗房的沖洗技術讓作品的瑕疵降到最低，能請您多談談嗎？

這是攝影媒介本身特質的考量，我覺得透過鏡頭成像的攝影術，在技術原理上應該跟繪畫區分開來。對我而言，攝影應該帶有特定的「真實性」。不管我事前規劃了何種程度的扮演，在真正拍攝的過程中，我儘量讓光線本身替我描繪，希望呈現鏡頭前「現實的事物」。

雖然我不後製，但仍會對照片進行調整。現在我們普遍認為底片是影像的胚胎，它在成為作品前還有一定的成長空間，所以我仍會在沖洗過程調整它的色調、反差、色彩等等，但並不會在畫面中加上原本沒有的事物，或是拿掉某些東西。

從《片刻濃妝》到後來的《迴返計畫》，即使操作手法上有很大的差異，我都謹守這個原則。在《迴返計畫》裡頭，我試著用一種非常隱微的方式，在最現實的基底上逼顯出記憶、想像跟事件。

Q4：請您談談在進行《片刻濃妝》計畫時，對周遭地域空間，尤其是桃園一帶的觀察？在桃園還有什麼樣的攝影題材是有待挖掘的？

因為我是馬祖人，而桃園、中壢為早年馬祖人移民的主要區域，包含我父母也在這裡買房子，所以桃園對我來說是少年時的生活記憶。印象中，在我十五、六歲的時候，桃園與中壢有很多裸露歌舞廳的海報。