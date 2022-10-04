香港「0＋3」入境新政，足以拯救奄奄一息的旅遊業？

文：呂嘉鴻

「大流行之前，中國大陸客人佔我們客人的比例約15%，是我們客人組合的重要組成部分，我們非常想念他們。然而，我們還更多地依賴來自美國、英國、澳大利亞和亞洲其他地區等國家的國際旅客。他們只有在 0+3 政策也取消後才會大量回流。」

這是香港酒店奧華（Ovolo）集團總裁Girish Jhunjhnuwala面對港府放寬入境檢疫政策的回應。他告訴《BBC》，曾經加入隔離酒店的奧華對香港入境新政表示歡迎，但直言要吸引失去的國際旅客來港，「0+3」遠遠不夠。

「0+3」政策指來港旅客無需酒店隔離，但三天內仍然不許進入餐館、酒吧等指定場所。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，香港政府在經濟和就業壓力下，宣佈逐步放寬入境檢疫措施。港府9月底推出「0+3」政策，希望吸引全球人才「回心轉意」來港，同時挽救香港經濟支柱之一的旅遊觀光業。

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香港特首李家超將在10月19日發表施政報告，港媒預測，除非疫情逆襲，否則他有極大機會宣佈回歸常態，採取「0+0」挽救香港經濟。

然而，這兩年多來新冠疫情帶來的傷害也已造成。

在疫情及防疫政策衝擊下，香港的旅遊觀光業遭受重擊。據本地媒體報導，香港旅遊業的本地生產總值（GDP）佔比，由2018年的4.5%下墜至2019年的3.6%。2020年，新冠疫情打擊下，其產值佔比暴跌至2020年的0.4%。訪港旅客由2019年的5591萬人次，在2020年急墜到357萬人次，2021年只剩下9.1萬人，觀光旅遊業奄奄一息。此外，長期被視為香港購物觀光主力之一的大陸客人，在兩地未能實現雙向自由通行的情況下，似乎難以為香港注入活水。許多大陸網友說，就算香港開放，回大陸後，要再隔離多日，因此此刻來港並不是首要選擇。

《BBC中文》訪問了在香港知名網上旅遊預訂平台Trip.com，以及奧華酒店集團，了解他們對於香港「0+3」政策的看法。

黑暗中等待黎明

今年農曆新年期間，新冠變種病毒奧密克戎蔓延全球，在香港，面對傳播力極高的變種病毒，接種疫苗意願普遍偏低的香港長者成為這波疫情下的首要受害者。各大醫院門口排起長隊，私家醫院不收治新冠病人，香港醫療瀕臨崩潰，震撼國際。

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香港與北京同步採取了嚴格的防疫措施。許多金融界人士或公司對香港望而卻步，有的甚至搬離香港去了新加坡或其他地方。

今年二月，記者認識的外籍白領人士莫里森被外派到一間知名事務所的香港辦公室。她費盡千辛萬苦，在亞太區主管協助下，終於拿到簽證來到香港。但在今年一月底拿到簽證時，剛好是香港疫情最為險峻時刻。因為自北美入境，她需先在條件簡陋的竹篙灣隔離中心待上21天進行強制檢疫隔離。做了無數次的核酸及快篩檢測後出關後，她看到的是冷清的城市，許多餐館突然宣佈不再營業或只做外賣，數萬港人持BNO簽證離港赴英，香港機場出境處有時比旺角街頭熱鬧，曾經鬧騰的蘭桂坊酒吧區宛若鬼市。

一個月後，莫里森賭上在這家公司職涯歸零的決定，無預警地辭職離港回鄉，與親友團聚，另謀工作。

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根據《紐約時報》，香港投資基金公會稱，最近一項調查顯示，超過三分之一的基金投資公司稱已將地區和全球高管全部或部分遷出香港，直接影響香港的勞動力萎縮到近10年來的最低水平。香港股市，亦在美加息及內部壓力下，港股自2021年中30000點左右的高位，開始探底，今年累計已暴跌6174點（26.39%），外資及投資者卻步不前，其競爭對手新加坡成為離港人士首選。

此次實施地「0+3」政策，對香港旅遊業許多業者來說，是期盼已久的甘霖。根據港媒報導，政策宣佈當日香港國泰航空的網站塞車，查詢或下訂的客人需要排隊等待進入網站。

旅遊網站Trip.com香港地區電子商務主管葉卓銘通過電子郵件回覆《BBC中文》說，在港府宣佈0+3政策之後的周末期間（9月24-25日），Trip.com上香港出境航班訂單量比上周同期增長近400%。 葉先生表示，該網站航班方面香港，前五的出境目地名為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，訂單量比上周同期分別增長628%（曼谷）、700%（首爾）、1385%（東京）、 197%（新加坡）、 7300%（大阪）。

至於入境趨勢，葉卓銘分析，Trip.com入境香港航班訂單量比上周同期增長155%。以航班方面，該公司數據顯示前五入境香港依序來自曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單量比上周同期分別增長200%（曼谷）、132%（倫敦）、139%（新加坡）、180%（台北）、69%（曼徹斯特）。「亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。我們香港用戶預訂海外酒店的平均天數現在是 3至4 天。」葉卓銘說。

過去，Trip.com在疫情期間，該公司的策略是與隔離酒店合作，或全力促銷港人在香港酒店進行本地度假。

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對港府何時與大陸通關，該公司表示也翹首期盼。

葉先生稱，在上周末，經由大陸攜程網預訂香港酒店的訂單也比之前一周增長了35%。「0+3」政策的公布，在當前的條件下對於內地商旅客和遊客都是利好消息，「我們也期待有進一步的積極政策並與公眾一樣，熱切地期盼與內地盡早通關，」

不過，對許多大陸網友說，就算香港開放，若回大陸後要再隔離多日，在此情況下，來往香港尚不是首要選擇。

自香港入境大陸的旅客，目前隔離天數為「7+3」﹐即是7天集中隔離醫學觀察，以及3天居家健康監測，總共10天隔離。港府正與大陸商討推動「逆隔離」﹐亦即選定香港一個地點完成隔離後，再以閉環方式進入深圳等地，但相關安排仍未公布。

酒店：恢復常態尚需時日