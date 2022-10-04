香港「0＋3」入境新政，足以拯救奄奄一息的旅遊業？
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「0+3」政策指來港旅客無需酒店隔離，在當前的條件下對於內地商旅客和遊客都是利好消息。不過，對許多大陸網友說，就算香港開放，若回大陸後要再隔離多日，在此情況下，來往香港尚不是首要選擇。
文：呂嘉鴻
「大流行之前，中國大陸客人佔我們客人的比例約15%，是我們客人組合的重要組成部分，我們非常想念他們。然而，我們還更多地依賴來自美國、英國、澳大利亞和亞洲其他地區等國家的國際旅客。他們只有在 0+3 政策也取消後才會大量回流。」
這是香港酒店奧華（Ovolo）集團總裁Girish Jhunjhnuwala面對港府放寬入境檢疫政策的回應。他告訴《BBC》，曾經加入隔離酒店的奧華對香港入境新政表示歡迎，但直言要吸引失去的國際旅客來港，「0+3」遠遠不夠。
「0+3」政策指來港旅客無需酒店隔離，但三天內仍然不許進入餐館、酒吧等指定場所。
隨著新冠肺炎疫情趨緩，香港政府在經濟和就業壓力下，宣佈逐步放寬入境檢疫措施。港府9月底推出「0+3」政策，希望吸引全球人才「回心轉意」來港，同時挽救香港經濟支柱之一的旅遊觀光業。
香港特首李家超將在10月19日發表施政報告，港媒預測，除非疫情逆襲，否則他有極大機會宣佈回歸常態，採取「0+0」挽救香港經濟。
然而，這兩年多來新冠疫情帶來的傷害也已造成。
在疫情及防疫政策衝擊下，香港的旅遊觀光業遭受重擊。據本地媒體報導，香港旅遊業的本地生產總值（GDP）佔比，由2018年的4.5%下墜至2019年的3.6%。2020年，新冠疫情打擊下，其產值佔比暴跌至2020年的0.4%。訪港旅客由2019年的5591萬人次，在2020年急墜到357萬人次，2021年只剩下9.1萬人，觀光旅遊業奄奄一息。此外，長期被視為香港購物觀光主力之一的大陸客人，在兩地未能實現雙向自由通行的情況下，似乎難以為香港注入活水。許多大陸網友說，就算香港開放，回大陸後，要再隔離多日，因此此刻來港並不是首要選擇。
《BBC中文》訪問了在香港知名網上旅遊預訂平台Trip.com，以及奧華酒店集團，了解他們對於香港「0+3」政策的看法。
黑暗中等待黎明
今年農曆新年期間，新冠變種病毒奧密克戎蔓延全球，在香港，面對傳播力極高的變種病毒，接種疫苗意願普遍偏低的香港長者成為這波疫情下的首要受害者。各大醫院門口排起長隊，私家醫院不收治新冠病人，香港醫療瀕臨崩潰，震撼國際。
香港與北京同步採取了嚴格的防疫措施。許多金融界人士或公司對香港望而卻步，有的甚至搬離香港去了新加坡或其他地方。
今年二月，記者認識的外籍白領人士莫里森被外派到一間知名事務所的香港辦公室。她費盡千辛萬苦，在亞太區主管協助下，終於拿到簽證來到香港。但在今年一月底拿到簽證時，剛好是香港疫情最為險峻時刻。因為自北美入境，她需先在條件簡陋的竹篙灣隔離中心待上21天進行強制檢疫隔離。做了無數次的核酸及快篩檢測後出關後，她看到的是冷清的城市，許多餐館突然宣佈不再營業或只做外賣，數萬港人持BNO簽證離港赴英，香港機場出境處有時比旺角街頭熱鬧，曾經鬧騰的蘭桂坊酒吧區宛若鬼市。
一個月後，莫里森賭上在這家公司職涯歸零的決定，無預警地辭職離港回鄉，與親友團聚，另謀工作。
根據《紐約時報》，香港投資基金公會稱，最近一項調查顯示，超過三分之一的基金投資公司稱已將地區和全球高管全部或部分遷出香港，直接影響香港的勞動力萎縮到近10年來的最低水平。香港股市，亦在美加息及內部壓力下，港股自2021年中30000點左右的高位，開始探底，今年累計已暴跌6174點（26.39%），外資及投資者卻步不前，其競爭對手新加坡成為離港人士首選。
此次實施地「0+3」政策，對香港旅遊業許多業者來說，是期盼已久的甘霖。根據港媒報導，政策宣佈當日香港國泰航空的網站塞車，查詢或下訂的客人需要排隊等待進入網站。
旅遊網站Trip.com香港地區電子商務主管葉卓銘通過電子郵件回覆《BBC中文》說，在港府宣佈0+3政策之後的周末期間（9月24-25日），Trip.com上香港出境航班訂單量比上周同期增長近400%。 葉先生表示，該網站航班方面香港，前五的出境目地名為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，訂單量比上周同期分別增長628%（曼谷）、700%（首爾）、1385%（東京）、 197%（新加坡）、 7300%（大阪）。
至於入境趨勢，葉卓銘分析，Trip.com入境香港航班訂單量比上周同期增長155%。以航班方面，該公司數據顯示前五入境香港依序來自曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單量比上周同期分別增長200%（曼谷）、132%（倫敦）、139%（新加坡）、180%（台北）、69%（曼徹斯特）。「亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行。我們香港用戶預訂海外酒店的平均天數現在是 3至4 天。」葉卓銘說。
過去，Trip.com在疫情期間，該公司的策略是與隔離酒店合作，或全力促銷港人在香港酒店進行本地度假。
對港府何時與大陸通關，該公司表示也翹首期盼。
葉先生稱，在上周末，經由大陸攜程網預訂香港酒店的訂單也比之前一周增長了35%。「0+3」政策的公布，在當前的條件下對於內地商旅客和遊客都是利好消息，「我們也期待有進一步的積極政策並與公眾一樣，熱切地期盼與內地盡早通關，」
不過，對許多大陸網友說，就算香港開放，若回大陸後要再隔離多日，在此情況下，來往香港尚不是首要選擇。
自香港入境大陸的旅客，目前隔離天數為「7+3」﹐即是7天集中隔離醫學觀察，以及3天居家健康監測，總共10天隔離。港府正與大陸商討推動「逆隔離」﹐亦即選定香港一個地點完成隔離後，再以閉環方式進入深圳等地，但相關安排仍未公布。
酒店：恢復常態尚需時日
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
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日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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