中醫師提示「三要二遠離」原則，幫助孕婦提升免疫力對抗病毒

文：陳郁茹（NOW健康）

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情來勢洶洶，隨著本土Omicron BA.5升溫在即，許多孕媽咪深怕染疫對胎兒造成影響，加上孕婦的免疫力比平常人低，又是確診的高風險族群，尤其進入第三孕期的媽咪們心肺負荷加重，所以在第三孕期的風險也相對更高。

為了讓孕婦可以安全度過疫情，中醫師周宗翰提出「三要二遠離」的原則，讓媽媽在日常中可以增進免疫力，成功對抗病毒。

孕婦染疫控制體溫很重要，服用抗病毒藥物需注意

孕婦染疫時，最重要的就是要控制體溫。周宗翰說，可以吃中藥或是普拿疼來幫助退燒。他坦言，儘管人體經過發燒的免疫反應後，較能夠產生抗體，但孕婦要顧慮胎兒，最好不要持續發燒。

尤其第一孕期的媽咪們更需要注意，因為這時胎兒正處於器官形成階段，若媽媽持續高燒，有可能引其胎兒畸形等問題，所以就算是低燒，也建議要先降溫。

周宗翰表示，中藥的白虎湯、麻杏石甘湯及清冠一號有助於改善發燒症狀，對孕婦也非常安全。產婦在吃「清冠一號」時，則建議不要與西藥併用。

而以抗病毒藥物來說，默沙東的Molnupiravir不建議在孕期與哺乳期間使用，可能會對胎兒造成影響。輝瑞的Paxlovid則比較適合孕期和哺乳期間使用，但是Paxlovid不適合肝、腎功能嚴重異常者，其不能碾碎吞服，且它與許多藥物有交互作用，若媽咪們本身有定期服用的藥物，服用Paxlovid前務必告知醫師。

確診會提高早產機率，孕婦務必隨時監測產兆

「媽媽確診了！會影響胎兒嗎？」這是每個孕媽咪最擔心的事情，周宗翰說明， 當孕婦確診，胎兒確實可能會受影響，通常在懷孕4至8週，因為神經管發育較有可能影響胎兒，導致畸形，過三個月以後導致畸形較少，但是早產的機率會增加，媽咪們恐會感到不適，如：病毒侵襲胎盤導致發炎等，可能造成子宮收縮而早產。

周宗翰強調，確診孕婦不論懷孕週數，要隨時監測產兆，因為COVID-19會提高早產的機率。而監測時主要是注意，血壓是否＞160/110或＜80/40 mmHg，是否出現有規則子宮收縮、落紅、破水等。

另外，媽咪們平常也要注意胎動，尤其五個月以上的孕婦一般就稍微會感覺到，六至七個月以後，胎動如果和平常比起來明顯減少，就需要去檢查寶寶的狀況。若出現10分鐘規則痛、子宮收縮等產兆則要馬上送醫。

孕婦要維持良好飲食與作息，適當活動避免血栓

確診的孕婦除了要控制體溫外，最好多補充水分。周宗翰透露，產婦如果脫水會導致血液更易凝固，當有發燒、拉肚子的情形，更要大量補充水分。且平常避免一直躺在床上，當尚有餘力的情況，要起來動一動，避免血栓的發生。

以中醫觀點來看，孕婦的正氣（俗稱：免疫力）通常是處於不足的狀態，平常可藉由飲食及休息將正氣補充回來，只要飲食得宜、作息正常，正氣便能維持動態的消長平衡。然而產婦若是熬夜、睡眠不足，再加上飲食不節制等NG行為，都會造成正氣只減不增，這時再加上情緒壓力大，調節免疫方面也會出問題，種種因素加起來，便是給COVID-19侵犯人體的好機會。

為了讓孕婦多增加免疫力，周宗翰建議，要遵守「三要二遠離」的原則：

要有充足的睡眠：研究顯示，睡眠時間越少、品質越差的人，免疫力會較睡眠充足的人來得低下。

要有規律運動的習慣：運動可有助於免疫相關的細胞激素的分泌，因此建議可以每周進行兩至三次的中強度運動，提升免疫細胞的功能。

要均衡攝取各種營養：可多攝取蛋白質，幫助白血球、抗體的製造。每周也可以攝取兩至三次的深海魚類，因為其富含Omega-3，能夠減低體內慢性發炎，減少免疫系統的工作。此外，飲食中也可酌量加一些大蒜、洋蔥等辛香類食物，以強化免疫系統的作用。

遠離壓力源：若長期處在負面情緒及壓力底下，會使得免疫細胞的數量減少，並打亂免疫平衡。

遠離含糖食品：若攝取過多精緻糖類，會使得免疫細胞活動減緩。

周宗翰表示，孕婦在營養補充方面很重要，國人一般欠缺高纖維食物的攝取，也很少曬太陽，缺乏維他命D，維他命D與人體的免疫力息息相關，可以幫助人體對抗外來病毒。所以呼籲媽咪們，平常可以吃些維他命D含量高的食物，例如鮭魚、香菇、雞蛋等，最重要的是需適當的曬太陽。

日常對抗病毒，中醫師提三大重點

最後，周宗翰也跟大家分享「對抗病毒的三大重點」，希望幫助各位度過疫情。

減少曝露在大量病毒下，出入要戴口罩、勤洗手，保持社交距離。 疫苗儘可能打好打滿，保持良好飲食與作息，增進免疫力，減少病毒對人體傷害。 有症狀或懷疑就快篩。若病毒已經入侵體內並開始大量繁殖，這時就可能需要儘快尋求醫療協助來打贏這場戰爭，避免發生嚴重後果或留下後遺症。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航