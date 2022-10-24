中醫師提示「三要二遠離」原則，幫助孕婦提升免疫力對抗病毒
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許多孕媽咪深怕染疫對胎兒造成影響，加上孕婦的免疫力比平常人低，又是確診的高風險族群，尤其進入第3孕期的媽咪們心肺負荷加重，所以在第3孕期的風險也相對更高。為了讓孕婦可以安全度過疫情，中醫師周宗翰提出「3要2遠離」的原則，讓媽媽在日常中可以增進免疫力，成功對抗病毒。
文：陳郁茹（NOW健康）
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情來勢洶洶，隨著本土Omicron BA.5升溫在即，許多孕媽咪深怕染疫對胎兒造成影響，加上孕婦的免疫力比平常人低，又是確診的高風險族群，尤其進入第三孕期的媽咪們心肺負荷加重，所以在第三孕期的風險也相對更高。
為了讓孕婦可以安全度過疫情，中醫師周宗翰提出「三要二遠離」的原則，讓媽媽在日常中可以增進免疫力，成功對抗病毒。
孕婦染疫控制體溫很重要，服用抗病毒藥物需注意
孕婦染疫時，最重要的就是要控制體溫。周宗翰說，可以吃中藥或是普拿疼來幫助退燒。他坦言，儘管人體經過發燒的免疫反應後，較能夠產生抗體，但孕婦要顧慮胎兒，最好不要持續發燒。
尤其第一孕期的媽咪們更需要注意，因為這時胎兒正處於器官形成階段，若媽媽持續高燒，有可能引其胎兒畸形等問題，所以就算是低燒，也建議要先降溫。
周宗翰表示，中藥的白虎湯、麻杏石甘湯及清冠一號有助於改善發燒症狀，對孕婦也非常安全。產婦在吃「清冠一號」時，則建議不要與西藥併用。
而以抗病毒藥物來說，默沙東的Molnupiravir不建議在孕期與哺乳期間使用，可能會對胎兒造成影響。輝瑞的Paxlovid則比較適合孕期和哺乳期間使用，但是Paxlovid不適合肝、腎功能嚴重異常者，其不能碾碎吞服，且它與許多藥物有交互作用，若媽咪們本身有定期服用的藥物，服用Paxlovid前務必告知醫師。
確診會提高早產機率，孕婦務必隨時監測產兆
「媽媽確診了！會影響胎兒嗎？」這是每個孕媽咪最擔心的事情，周宗翰說明， 當孕婦確診，胎兒確實可能會受影響，通常在懷孕4至8週，因為神經管發育較有可能影響胎兒，導致畸形，過三個月以後導致畸形較少，但是早產的機率會增加，媽咪們恐會感到不適，如：病毒侵襲胎盤導致發炎等，可能造成子宮收縮而早產。
周宗翰強調，確診孕婦不論懷孕週數，要隨時監測產兆，因為COVID-19會提高早產的機率。而監測時主要是注意，血壓是否＞160/110或＜80/40 mmHg，是否出現有規則子宮收縮、落紅、破水等。
另外，媽咪們平常也要注意胎動，尤其五個月以上的孕婦一般就稍微會感覺到，六至七個月以後，胎動如果和平常比起來明顯減少，就需要去檢查寶寶的狀況。若出現10分鐘規則痛、子宮收縮等產兆則要馬上送醫。
孕婦要維持良好飲食與作息，適當活動避免血栓
確診的孕婦除了要控制體溫外，最好多補充水分。周宗翰透露，產婦如果脫水會導致血液更易凝固，當有發燒、拉肚子的情形，更要大量補充水分。且平常避免一直躺在床上，當尚有餘力的情況，要起來動一動，避免血栓的發生。
以中醫觀點來看，孕婦的正氣（俗稱：免疫力）通常是處於不足的狀態，平常可藉由飲食及休息將正氣補充回來，只要飲食得宜、作息正常，正氣便能維持動態的消長平衡。然而產婦若是熬夜、睡眠不足，再加上飲食不節制等NG行為，都會造成正氣只減不增，這時再加上情緒壓力大，調節免疫方面也會出問題，種種因素加起來，便是給COVID-19侵犯人體的好機會。
為了讓孕婦多增加免疫力，周宗翰建議，要遵守「三要二遠離」的原則：
- 要有充足的睡眠：研究顯示，睡眠時間越少、品質越差的人，免疫力會較睡眠充足的人來得低下。
- 要有規律運動的習慣：運動可有助於免疫相關的細胞激素的分泌，因此建議可以每周進行兩至三次的中強度運動，提升免疫細胞的功能。
- 要均衡攝取各種營養：可多攝取蛋白質，幫助白血球、抗體的製造。每周也可以攝取兩至三次的深海魚類，因為其富含Omega-3，能夠減低體內慢性發炎，減少免疫系統的工作。此外，飲食中也可酌量加一些大蒜、洋蔥等辛香類食物，以強化免疫系統的作用。
- 遠離壓力源：若長期處在負面情緒及壓力底下，會使得免疫細胞的數量減少，並打亂免疫平衡。
- 遠離含糖食品：若攝取過多精緻糖類，會使得免疫細胞活動減緩。
周宗翰表示，孕婦在營養補充方面很重要，國人一般欠缺高纖維食物的攝取，也很少曬太陽，缺乏維他命D，維他命D與人體的免疫力息息相關，可以幫助人體對抗外來病毒。所以呼籲媽咪們，平常可以吃些維他命D含量高的食物，例如鮭魚、香菇、雞蛋等，最重要的是需適當的曬太陽。
日常對抗病毒，中醫師提三大重點
最後，周宗翰也跟大家分享「對抗病毒的三大重點」，希望幫助各位度過疫情。
- 減少曝露在大量病毒下，出入要戴口罩、勤洗手，保持社交距離。
- 疫苗儘可能打好打滿，保持良好飲食與作息，增進免疫力，減少病毒對人體傷害。
- 有症狀或懷疑就快篩。若病毒已經入侵體內並開始大量繁殖，這時就可能需要儘快尋求醫療協助來打贏這場戰爭，避免發生嚴重後果或留下後遺症。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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