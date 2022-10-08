主管要求無止境的簡報修改，到底該怎麼做才能事半功倍？
我們想讓你知道的是
這篇文章我們透過小惠的故事開場，談了一個困擾許多職場工作者的難題。在這種情況，我們總以為主管是在刁難自己，但真正的問題，是溝通的過程出了問題。在雙方沒有達成簡報的共識下，你所做的努力，就有機會變成白工。這個責任，不能全部推給主管，我們自己也要承擔一些。
文：FAHAHA｜翁順法
這篇文章，要跟大家分享一個許多職場工作者困擾的問題：主管不斷要求修改簡報。
先說一個真實案例。
小惠收到主管的簡報題目後，就埋頭苦幹，想要盡快把任務完成。她很認真的上網搜尋資料，放到PPT中進行美工，檢查後才傳給主管。
主管看了之後似乎不是很滿意，並告訴她要進行一些調整，像：內容要補強、整理成表格較清楚、加上圖片更吸睛等等。小惠不想要拖太久，趁著下班的時間按照主管的要求進行修改，完成後隔天又交出簡報給主管。
沒想到，主管又不買單。主管再次挑出問題：細節太多聽眾不想看、排版似乎可以再優化等等。一來一回，重複了五、六次，主管還是覺得不滿意。
「工作一大堆了，還要做這個？主管又在那裡挑三揀四，根本就是在找麻煩嘛。」小惠心裡暗自抱怨。
你也曾經遇過小惠的問題嗎？你知道遇到這類問題應該怎麼解決嗎？如果你曾經深受其害、滿腹委屈，或對這個主題有興趣，歡迎繼續往下閱讀。
這篇文章，要跟你分享解決這個難題的三個思路：
- 釐清簡報目的，不要急著動手
- 階段回報進度，確認方向正確
- 首重資訊清楚，再求設計美觀
做好這三件事，才能幫助你有效率的成功簡報。
一、釐清簡報目的，不要急著動手
1. 為什麼要先釐清目的
很多工作者為了趕快完成任務，都會急著開始放上資料，然後設計投影片，但這樣很可能是最沒效率的做法。為什麼呢？你可以反過來推論。想要成功的簡報，你必須要有好的呈現，而好的呈現，則必須建構在內容正確的前提。
也就是說，當你的內容不符合簡報的需求，再多的努力都是在做白工。
2. 如何透過提問，釐清簡報目的
至於，我們要在製作投影片之前，要做哪些準備呢？你可以參考這篇文章：《表達力專欄：如何有效準備一場簡報？知道題目後要先搞清楚的三件事》。
上述文章提到，簡報前「至少」應該先確認三件事：主要對象、簡報目標、時間長短。只有確認這三件事，你才能夠比較精準的籌備報告內容。
回到現實中，想要獲得這三個資訊，則需要主動請示主管，了解更多細節。這時，就考驗你的提問和溝通能力了。你可以請教主管這些問題：
- 報告最主要的目的是什麼呢？有沒有哪些特別想達成的事？
- 這次報告的聽眾有誰？誰是最主要的聽眾？
- 這次報告，有哪些需要特別強調的重點嗎？
- 什麼時候要報告？報告的時間有多長？
對象、目標、時間是三樣最基本的資訊，你一定要知道。不過，有用資訊越多，越有助於你判斷局勢，使用有效的策略。如果還能獲取更多有用資訊，不仿趁這時盡量蒐集。
二、階段回報進度，確認方向正確
第一階段確認方向之後，也不要一直埋頭苦幹，要階段性的回報進度，才不會最後發現做白工。
1. 為什麼要進行階段性回報
階段性回報的三個考量。第一，確保你沒有誤解主管的意思；第二，確保主管一開始沒有說錯；第三，讓主管在等待過程能心安。
首先，誤解是很常發生的，很多時候我們以為自己懂了，但其實對方根本不是這個意思。而透過階段性的回報，可以讓雙方的想法逐漸聚焦在同一個軌道上。
再來，你詢問主管的當下，他的資訊可能也還沒有很完整，所以只是憑藉感覺和經驗給你答案。我也曾經遇過簡報課的學員抱怨主管前後目的根本就不一樣，導致她浪費很多時間。因此，透過階段性的回報可以幫助你即時調整，讓做白工的可能性降到最低。
最後，主管不喜歡驚喜，尤其是在重大的簡報場合。透過階段性的回報，能讓主管確認你的進度和執行品質，對你的表現產生更大的信任感。
2. 要怎麼進行階段性回報
顧名思義，就是做到一個進度就先給主管看看，請他回饋。很多人不做這件事有兩個原因：自己怕麻煩、怕主管麻煩。但你只要考量到，做錯重來所消耗的時間成本有多大，以及被退件時糟糕的感受，就要知道這件事一定值得你做。
我認為至少要進行三階段的回報，確認以下事項：
- Stage I： 簡報目的、重點資訊、內容選材
- Stage II：簡報架構、時間規劃
- Stage III： 設計風格、細節調整（Logo、顏色…）
同時，與主管溝通的過程應該適時留下對談紀錄，除了幫助自己記憶，也是事後保護自己的方式。
三、首重資訊清楚，再求設計美觀
有正確的內容，接下來才能進入簡報設計的環節。能真正有紀律夠做到這點，會幫助你省下大把大把的時間。
1. 職場簡報，資訊清楚比設計美觀來的重點
在多數的職場簡報中，「資訊清楚」遠比「設計美觀」來的重要。因此，應該要先思考：如何讓別人看懂我的簡報？再去思考：怎麼讓簡報設計變得更美觀？資訊清楚的前提下，視覺優化是加分；反之，資訊不清楚的情況，花時間提升美感就變成浪費時間。
2. 如何設計資訊清楚的簡報？
怎麼做出資訊清楚的簡報呢？你可以參考這篇文章：《簡報設計專欄：如何設計簡報？三步驟讓你精準表達、有效溝通》。這裡簡單講解一下重點。
其實，想要做出資訊清楚的簡報，跟要如何準備一場簡報是非常相似的。
你要問自己三個問題：
- 投影片的目的是什麼？你想透過這張投影片讓聽眾獲得什麼？
- 根據上述的目的，有哪些重點是要讓聽眾知道的？
- 這些重點彼此的關聯性是什麼？該如何呈現？
唯一的差別是，此時你不需要再跟主管討論，而是可以自己思考，根據表達的重點、邏輯，製作出讓人好懂的投影片。
總結
這篇文章我們透過小惠的故事開場，談了一個困擾許多職場工作者的難題。在這種情況，我們總以為主管是在刁難自己，但真正的問題，是溝通的過程出了問題。
在雙方沒有達成簡報的共識下，你所做的努力，就有機會變成白工。這個責任，不能全部推給主管，我們自己也要承擔一些。
最後，從這篇文章你也可以知道，想要真正做好簡報，並不是把PPT製作得漂亮就行，還需要學會溝通問題、表達想法，甚至引導與上層之間的對話。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
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2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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