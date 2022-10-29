維生素E號稱「備孕法寶」，婦產科醫師告訴你該怎麼吃、吃多少
我們想讓你知道的是
維生素E怎麼吃？備孕期間要補多少？這個部分一定是大家最在乎、最想知道的地方，到底維生素E該怎麼補充？維他命E什麼時候吃比較好？缺乏維生素E或過量攝取副作用是什麼？別急，我都會告訴妳的。
維生素E可說是備孕法寶，維生素E的功效除了抗老、抗氧化，對卵子、內膜也好處多多。維生素E怎麼吃？維生素E食物可以攝取嗎？維生素E推薦補充嗎？別著急，繼續看就知道了。
維生素E聽起來好厲害，可以做什麼？
維生素E是什麼？維生素E又稱為維他命E、生育醇，是一種脂溶性化合物。維生素屬於微量營養素，意思就是平時的需求量不像醣類、蛋白質那麼多，但維生素又對細胞的生長、健康十分重要。
維生素A、D、E、K都是脂溶性維生素，只溶於脂肪中，需藉由食物中的脂肪來消化吸收維生素。
維生素E是一群具有抗氧化能力的化合物，天然的維生素E內含8種物質，包括4種生育醇、4種生育三烯酚。主要在人體作用的是α-生育醇，至於這其中複雜的化學反應，就不在此贅述了。
生育醇是什麼？就是維生素E本人沒錯，最早發現缺乏維生素E這個物質的動物，孕育能力都受到影響，導致不孕，故將其命名為生育醇。不過經過數十年的研究，維生素E的功效不僅跟孕育後代有關，還有這五大功能：
- 生育能力
- 抗氧化
- 抗凝血
- 免疫
- 抗老
接下來就分別介紹一下各個維生素E的功能。
維他命E的功效如同前述的五大功能：生育能力、抗氧化、抗凝血、免疫跟抗老。
說到抗老，女性朋友一定會想到最在意的皮膚，維生素E皮膚使用也能抗老嗎？現在好多保養品都有維生素E的成分，據說有「保濕和舒緩皮膚的抗氧化劑」之稱，至於維他命E皮膚吸收效果如何？很抱歉這部分就真的不是我的專業了。
不過，身為天然的抗氧化劑，我想維他命E功效皮膚保養上也是有所貢獻，就像我後面要說到的重點，維生素E可以幫助備孕，為什麼可以幫助備孕呢？一起來看看維生素E功能詳細介紹。
- 抗老：維生素最主要的生理功能是抗氧化劑，所以它可以保護細胞膜上的不飽和脂肪酸，抑制細胞過度氧化，不被自由基破壞，所以才有維生素E可以抗老一說。
- 抗心血管疾病：維生素E是調節血小板凝集的角色之一，會影響血液凝結、避免血栓形成。每日適量的維生素E可以避免血管阻塞，預防動脈粥狀硬化等心血管疾病。如果過量攝取維生素E的話則會影響血液凝結。
- 維生素E不足導致不孕？：因為維生素E可以保護細胞膜的構造，所以如果缺乏此維生素，人體的精、卵細胞就像沒有皮膚保護的人類，容易受傷、遭到破壞，導致懷孕困難。因此在備孕期間，維生素E的補充就相當重要，可以保護細胞免受自由基損害，維持卵子的品質，不被破壞。
維生素E可以養厚內膜？
子宮內膜偏薄的其中一個因素是子宮內血流阻力偏高導致，進而降低子宮內的血液循環，間接影響內膜的生長。那麼，改善子宮的血液循環是不是就能改善子宮內膜薄的問題？
根據美國的相關研究，探討子宮內膜厚度<8mm、子宮血流阻力大於0.81，且有不孕情況的女性，分別使用維生素E、精氨酸、威而鋼是否能改善內膜偏薄的窘境。
研究結果顯示，補充維生素E的受試者中，72％的子宮血流有所改善，52％的子宮內膜厚度有增加。使用精氨酸、威而鋼的患者，在研究結果中也跟未介入措施的對照組有顯著差異。印證前述「適量的維生素E可以預防血管阻塞，增加血流量」。綜合上述，維生素E真的是備孕期間的好夥伴。
維生素E食物有哪些？從食物來源攝取足夠嗎？
維生素E食物來源為何？生活中會食用的植物油、綠葉蔬菜、堅果類、全穀類、豆類都是含有維生素E的食物。富含維生素E水果的話則是酪梨、蔓越莓、奇異果、芒果等，維生素E最多的水果大概就非酪梨莫屬了。
根據衛生福利部食品藥物管理署建立的「臺灣地區油脂資料庫」，顯示維生素E食物排行第1名是大豆油含量最高，為72-86 mg/100g，因為維生素E是脂溶性維生素，所以食用油是維生素E的重要來源、媒介。
不過真的不需要特別選擇維生素E含量特別高的食物，沒有特別需求的朋友只要均衡飲食，適當攝取健康油脂，就不會有維生素E缺乏的問題。
維生素E怎麼吃？備孕期間要補多少？
這個部分一定是大家最在乎、最想知道的地方，到底維生素E該怎麼補充？維他命E什麼時候吃比較好？缺乏維生素E或過量攝取副作用是什麼？別急，我都會告訴妳的。
- 維生素E晚上吃可以嗎？
記得嗎？前面說過維生素E是脂溶性維生素，需要透過脂肪來消化吸收，所以補充維生素E的最佳時間是飯後。維他命E晚上吃一定沒問題，不過加上「飯後」最適合。
- 備孕族群怎麼補充維生素E？
備孕期間維生素E攝取量要補充多少？我的建議是800單位／天，妳可以按照保健食品上的建議食用方式，或是親自諮詢妳的備孕醫師。維他命E懷孕期間就不需要像備孕時補充那麼高單位了，只要透過孕婦綜合維他命來補充就可以了。
- 維生素E缺乏怎麼辦？
如果缺乏維生素E，對周邊神經、視網膜、免疫、貧血等都會有影響，不過根據「國人膳食營養素參考攝取量」的資料，一般成年人每天只需要攝取12毫克的維生素E就足夠了。所以我想只要飲食均衡，沒有額外補充也沒關係。
但對於備孕期、懷孕期的朋友，最好還是補充到足夠的需求量，備孕期間維他命E一天攝取量可以吃到800單位；懷孕期間14mg α-TE，比一般成年人多一些就行了。
維生素E的每日需求量，跟上限攝取量範圍非常地廣，成人每日需求12mg α-TE，攝取上限是1000mg α-TE。除非妳每天除了吃維生素E營養品之外，還瘋狂吃維生素E含量高的食物，不然其實很難吃到維生素E過量。服用過量可能會出現噁心、頭痛、腹瀉、視力模糊等症狀。不過不需要擔心，發生副作用的機率相當罕見，只要依照醫師建議量攝取就可以了。
維生素E活性單位轉換
產品標示上常以國際單位 （IU）來標示，為了讓你們方便挑選適合的產品，我也都用國際單位IU來建議補充劑量。不過維生素E有另一種活性單位，1 mg α-TE，換算方式參考下方：
- α-TE就是α-生育醇當量
- 1 mg α-TE =1.49 IU
維生素E與其他藥物的交互作用
補充維生素E時，建議避免與甲殼素、抗凝血劑、鐵劑一起服用。因為維生素E就有抗凝血的效果，所以如果本身就有在吃抗凝血劑（阿斯匹靈、伯基）的話，請主動跟主治醫師討論用藥方式。甲殼素會減少身體對脂溶性維生素的吸收，降低維生素E的功能；而維生素E跟鐵劑共服的話則會降低兩種藥物的效用。
有些植入療程的病人，我為了增加子宮內血流幫助內膜生長，除了補充維生素E之外，會請病人每天口服一顆伯基來使用，只要經由醫師處方確認沒問題即可。
維生素E推薦補充嗎？該如何挑選？
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon