維生素E號稱「備孕法寶」，婦產科醫師告訴你該怎麼吃、吃多少

維生素E可說是備孕法寶，維生素E的功效除了抗老、抗氧化，對卵子、內膜也好處多多。維生素E怎麼吃？維生素E食物可以攝取嗎？維生素E推薦補充嗎？別著急，繼續看就知道了。

維生素E聽起來好厲害，可以做什麼？

維生素E是什麼？維生素E又稱為維他命E、生育醇，是一種脂溶性化合物。維生素屬於微量營養素，意思就是平時的需求量不像醣類、蛋白質那麼多，但維生素又對細胞的生長、健康十分重要。

維生素A、D、E、K都是脂溶性維生素，只溶於脂肪中，需藉由食物中的脂肪來消化吸收維生素。

維生素E是一群具有抗氧化能力的化合物，天然的維生素E內含8種物質，包括4種生育醇、4種生育三烯酚。主要在人體作用的是α-生育醇，至於這其中複雜的化學反應，就不在此贅述了。

生育醇是什麼？就是維生素E本人沒錯，最早發現缺乏維生素E這個物質的動物，孕育能力都受到影響，導致不孕，故將其命名為生育醇。不過經過數十年的研究，維生素E的功效不僅跟孕育後代有關，還有這五大功能：

生育能力

抗氧化

抗凝血

免疫

抗老

接下來就分別介紹一下各個維生素E的功能。

維他命E的功效如同前述的五大功能：生育能力、抗氧化、抗凝血、免疫跟抗老。

說到抗老，女性朋友一定會想到最在意的皮膚，維生素E皮膚使用也能抗老嗎？現在好多保養品都有維生素E的成分，據說有「保濕和舒緩皮膚的抗氧化劑」之稱，至於維他命E皮膚吸收效果如何？很抱歉這部分就真的不是我的專業了。

不過，身為天然的抗氧化劑，我想維他命E功效皮膚保養上也是有所貢獻，就像我後面要說到的重點，維生素E可以幫助備孕，為什麼可以幫助備孕呢？一起來看看維生素E功能詳細介紹。

抗老 ：維生素最主要的生理功能是抗氧化劑，所以它可以保護細胞膜上的不飽和脂肪酸，抑制細胞過度氧化，不被自由基破壞，所以才有維生素E可以抗老一說。

：維生素最主要的生理功能是抗氧化劑，所以它可以保護細胞膜上的不飽和脂肪酸，抑制細胞過度氧化，不被自由基破壞，所以才有維生素E可以抗老一說。 抗心血管疾病 ：維生素E是調節血小板凝集的角色之一，會影響血液凝結、避免血栓形成。每日適量的維生素E可以避免血管阻塞，預防動脈粥狀硬化等心血管疾病。如果過量攝取維生素E的話則會影響血液凝結。

：維生素E是調節血小板凝集的角色之一，會影響血液凝結、避免血栓形成。每日適量的維生素E可以避免血管阻塞，預防動脈粥狀硬化等心血管疾病。如果過量攝取維生素E的話則會影響血液凝結。 維生素E不足導致不孕？：因為維生素E可以保護細胞膜的構造，所以如果缺乏此維生素，人體的精、卵細胞就像沒有皮膚保護的人類，容易受傷、遭到破壞，導致懷孕困難。因此在備孕期間，維生素E的補充就相當重要，可以保護細胞免受自由基損害，維持卵子的品質，不被破壞。

維生素E可以養厚內膜？

子宮內膜偏薄的其中一個因素是子宮內血流阻力偏高導致，進而降低子宮內的血液循環，間接影響內膜的生長。那麼，改善子宮的血液循環是不是就能改善子宮內膜薄的問題？

根據美國的相關研究，探討子宮內膜厚度<8mm、子宮血流阻力大於0.81，且有不孕情況的女性，分別使用維生素E、精氨酸、威而鋼是否能改善內膜偏薄的窘境。

研究結果顯示，補充維生素E的受試者中，72％的子宮血流有所改善，52％的子宮內膜厚度有增加。使用精氨酸、威而鋼的患者，在研究結果中也跟未介入措施的對照組有顯著差異。印證前述「適量的維生素E可以預防血管阻塞，增加血流量」。綜合上述，維生素E真的是備孕期間的好夥伴。

Photo Credit：威廉氏後人李毅評醫師

維生素E食物有哪些？從食物來源攝取足夠嗎？

維生素E食物來源為何？生活中會食用的植物油、綠葉蔬菜、堅果類、全穀類、豆類都是含有維生素E的食物。富含維生素E水果的話則是酪梨、蔓越莓、奇異果、芒果等，維生素E最多的水果大概就非酪梨莫屬了。

根據衛生福利部食品藥物管理署建立的「臺灣地區油脂資料庫」，顯示維生素E食物排行第1名是大豆油含量最高，為72-86 mg/100g，因為維生素E是脂溶性維生素，所以食用油是維生素E的重要來源、媒介。

不過真的不需要特別選擇維生素E含量特別高的食物，沒有特別需求的朋友只要均衡飲食，適當攝取健康油脂，就不會有維生素E缺乏的問題。

維生素E怎麼吃？備孕期間要補多少？

這個部分一定是大家最在乎、最想知道的地方，到底維生素E該怎麼補充？維他命E什麼時候吃比較好？缺乏維生素E或過量攝取副作用是什麼？別急，我都會告訴妳的。

維生素E晚上吃可以嗎？

記得嗎？前面說過維生素E是脂溶性維生素，需要透過脂肪來消化吸收，所以補充維生素E的最佳時間是飯後。維他命E晚上吃一定沒問題，不過加上「飯後」最適合。

備孕族群怎麼補充維生素E？

備孕期間維生素E攝取量要補充多少？我的建議是800單位／天，妳可以按照保健食品上的建議食用方式，或是親自諮詢妳的備孕醫師。維他命E懷孕期間就不需要像備孕時補充那麼高單位了，只要透過孕婦綜合維他命來補充就可以了。

Photo Credit：威廉氏後人李毅評醫師

維生素E缺乏怎麼辦？

如果缺乏維生素E，對周邊神經、視網膜、免疫、貧血等都會有影響，不過根據「國人膳食營養素參考攝取量」的資料，一般成年人每天只需要攝取12毫克的維生素E就足夠了。所以我想只要飲食均衡，沒有額外補充也沒關係。

但對於備孕期、懷孕期的朋友，最好還是補充到足夠的需求量，備孕期間維他命E一天攝取量可以吃到800單位；懷孕期間14mg α-TE，比一般成年人多一些就行了。

維生素E的每日需求量，跟上限攝取量範圍非常地廣，成人每日需求12mg α-TE，攝取上限是1000mg α-TE。除非妳每天除了吃維生素E營養品之外，還瘋狂吃維生素E含量高的食物，不然其實很難吃到維生素E過量。服用過量可能會出現噁心、頭痛、腹瀉、視力模糊等症狀。不過不需要擔心，發生副作用的機率相當罕見，只要依照醫師建議量攝取就可以了。

維生素E活性單位轉換

產品標示上常以國際單位 （IU）來標示，為了讓你們方便挑選適合的產品，我也都用國際單位IU來建議補充劑量。不過維生素E有另一種活性單位，1 mg α-TE，換算方式參考下方：

α-TE就是α-生育醇當量

1 mg α-TE =1.49 IU

維生素E與其他藥物的交互作用

補充維生素E時，建議避免與甲殼素、抗凝血劑、鐵劑一起服用。因為維生素E就有抗凝血的效果，所以如果本身就有在吃抗凝血劑（阿斯匹靈、伯基）的話，請主動跟主治醫師討論用藥方式。甲殼素會減少身體對脂溶性維生素的吸收，降低維生素E的功能；而維生素E跟鐵劑共服的話則會降低兩種藥物的效用。

有些植入療程的病人，我為了增加子宮內血流幫助內膜生長，除了補充維生素E之外，會請病人每天口服一顆伯基來使用，只要經由醫師處方確認沒問題即可。

維生素E推薦補充嗎？該如何挑選？