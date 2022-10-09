改變中的地景：探訪攝影師余白鏡頭下的桃園沿海地區
我們想讓你知道的是
在桃園沿海一帶，除了旅客出入境的國際機場外，也遍布大大小小的私人工廠、散落田野間低矮的三合院和老平房，以及近年來因航空城計畫產生的零星建築與空地。這些看似平凡無奇的景致，卻是法籍藝術家余白眼中充滿魅力的風景。
文：漫遊藝術史編輯部
桃園的藝術可以是什麼模樣？探索桃園當代藝術的多重網絡
桃園的藝術可以是什麼模樣？如果我們願意細看桃園這塊土地，會發現有許多深耕在地的藝術家與藝術社群，這些人挖掘地方特質轉化為創作的養分，活絡社區以及串聯在地藝文展演，組成豐富且多元的藝文網絡。
由桃園市立美術館委託，國立中央大學藝術學研究所謝佳娟老師及王聖閎老師執行「桃園當代藝術生態研究計畫」，以「桃園」當代藝術家與相關藝術社群、藝文空間等為核心，梳理桃園當代藝術的地方特質與網絡關係。讓我們跟著訪談者王聖閎老師與藝術家的腳步，一起探訪桃園當代藝術的風貌！
藝術家余白專訪
在桃園沿海一帶，除了旅客出入境的國際機場外，也遍布大大小小的私人工廠、散落田野間低矮的三合院和老平房，以及近年來因航空城計畫產生的零星建築與空地。這些看似平凡無奇的景致，卻是法籍藝術家余白眼中充滿魅力的風景。
移居台灣近20年，余白的鏡頭從早年的台北轉向桃園沿海。他透過步行，細緻的踏查，對這片尚鮮少人關注的區域進行挖掘，轉化為具個人想像的攝影創作。同時也為這片正在改變、消逝中的風景留下珍貴的影像。
- Q1：能請您談談您來台灣以及在這裡創作的機緣嗎？
我在台灣的攝影作品與個人經驗密切相關。我從小跟一些亞洲人、東南亞的人在法國一起長大，而我的母親來自熱帶小島——加勒比島。
來台灣之前，我已經去過東南亞及加勒比島。在法國求學的時候認識了一個台灣人，她讓當時年輕的我留下很深的印象，更成為我承諾自己一定要移居台灣的契機。
雖然先前對亞洲已經有一定程度的熟悉，但比較偏向東南亞，台灣則完全陌生。從1999年第一次來台灣，到2003年正式定居。移民到這裡，與我個人的情緒、成長記憶有關。
我原先以為台灣的環境會跟東南亞相似，但到了才發現比較偏向東北亞，甚至有點難以定義。到了台灣，尤其是北台灣，一切都變的神祕、複雜、難懂，這與預想的完全不一樣。
離開原本法國的文化，面對這個要重新去認識的環境，在這種複雜的個人情緒下，我開始拍台北。當我在拍照時，我其實不知道我在拍什麼，許多的疑問以及兒時的記憶，統統混雜在一起了。
拍照對我而言，似乎是在尋找一個理由，能夠讓我肯定自己離鄉的選擇。拍攝城市和人的互動關係，其實是我不斷地為自己找一個空間，去確認我跟這個地方是否彼此適合。攝影讓我可以創造一條路，去接觸台灣人的特色以及生活的模式。
創作對我來說非常私人，我其實很訝異別人在我的作品中看到的其它面向。近年來台北因為都更的緣故，與1999年我愛上的老台北早已不同。我覺得在台北可以拍的東西越來越少，也就開始往台灣其他地方，如基隆、桃園等地方去拍攝。
- Q2：想問您從拍攝城市空間，轉到空曠的地景，在創作上轉變的動機為何？能請您多分享這一點嗎？
我對那種城市建築經歷了三十、四十年的「破舊感」有非常強烈的興趣。台北周邊有很多這種地方，我就慢慢從中和、永和、新莊、三重、板橋、五股，甚至基隆、桃園走。
我觀察到這些地方不斷的在拆東西，開發新的建設，例如因為桃園機場捷運的興建而產生的巨大空地。我開始注意到開發中的城市周邊區域，那些「空」的空間。
我慢慢轉向美國的「新地誌」（New Topographics）攝影，例如Stephen Shore( 1947-）拍攝的新美國。我覺得也許能拍出這樣的台灣風景：一種「人為改變的風景」（Photographs of a Man-Altered Landscape）。
那要去哪裡拍呢？除了桃園之外其它地方都不夠合適。以宜蘭來說，它已經有既定的區域特色。桃園則符合我正在找的東西，我便開始研究這個區域的城市邊緣，那些還沒被完全開發，卻可以判斷出有人工改變的風景。
- Q3：目前你所感受到的桃園，不管是海邊，又或者是城市邊緣，您的印象和觀察是什麼？
其實桃園對我來說是一個很巨大、有趣的邊界，我可以花上好幾天一直在這裡走來走去。這裡混雜了百年的鄉村，與三十多年歷史的工業區。
我很喜歡桃園，在這裡會遇到工人、農民，或是一些奇奇怪怪的人。因為這些混雜、不確定、沒有被妥善規劃等特質，反而讓我可以完全離開 2021年的台北市，跳到一個可以自己定義的時代。
我特別喜歡桃園的沿海，一個人走在無人公路上，特別能感覺到自己跟土地的關係，也就決定專注在這裡拍攝。因為台北的街道已經被整治過，它過分的乾淨，路上的行人很多，不是一個獨屬於自己的地方。再加上我一直有去美國的夢想，但礙於現實難以完成。而桃園就是台灣的「蠻荒西部」（the Wild West），是我在台灣找到我自己的「美國」。
- Q4：從您拍攝桃園沿海的作品中，可以看到這個地區地景正在改變的狀態，想請問您對於攝影「紀錄」特性的看法
我常被別人建議不要只拍桃園，有些人會說：「你拍了這個，為什麼不拍那個？這些也都有相關啊。」我認為這會把我局限在一種已經被研究完成、定義好的做法。
若以「紀錄」的標準來看，沒有把拍攝系列整理成一個完整的紀錄，容易被認為這既不是藝術也不是紀錄。我的創作是為了自己腦內的想像力而拍攝，並不希望只是完成被定義的形式。
但換個角度來看，完成藝術也可以是一種紀錄。我的作品某個程度是一個紀錄，但是具藝術性的，這是我創造的概念，後來我稱之為「藝術性的紀錄」。
- Q5：您放在個人網站的作品以黑白為主，但桃園沿海系列則以彩色居多。想請您多談談對於攝影作品顏色的選擇
以前的作品我是用「黑白的眼睛」去拍攝黑白照片，當時注意的比較是跟整體架構、質感有關，也因此不會特別注意到顏色的分別。談到我作品的色彩轉變，這也很奇妙。
Tags：
LG衣日氣象局開台：惱人曬衣困擾全揭露！免曬衣乾衣機全天候適用，一年四季輕鬆乾衣不必看天氣
我們想讓你知道的是
LG與化身氣象主播「尤衣思」的阿翰，聯手打造LG衣日氣象局，破除台灣多變天氣所帶來的種種曬衣迷思，為所有乾衣困擾提出解方。使用LG免曬衣乾衣機，為你全方面守護心愛的衣物！
台灣時常連續陰雨天衣服總是曬不乾，或是空氣污染導致衣物越曬越髒…屬於亞熱帶海島型氣候的台灣，不僅天候變化多端，加上多雨潮濕及嚴重的空污問題，除了外出穿著難以挑選，我們更常忽略天氣可能對衣物造成的傷害，該怎麼辦呢？就讓LG衣日氣象局幫你解決所有惱人的曬衣困擾吧！
以為春夏曬衣不用擔心？尤衣思揭露春夏曬衣大問題：連結
輕拍除塵、雙重極細密濾網 向隱形髒污說掰掰！
春天曬衣容易讓棉絮、塵蟎附著於衣物上，容易引發大人小孩過敏與不適，搭載高科技的LG免曬衣乾衣機，為最佳解決方案。
LG免曬衣乾衣機支援「輕拍除塵」功能，能有效除蟎並收集棉絮，全方面的乾衣程序，無論大人小孩都安心。內部配備的雙重極細密濾網，能有效濾除棉絮毛髮，大幅提高乾衣效能，讓衣物維持洗衣後的乾淨，不再為空氣中的隱形殺手煩惱。
導入除濕式溫和乾衣技術 保持衣物柔軟與色澤
近幾年台灣夏天高溫動輒飆破35度，雖然能快速晾乾衣物，但當豔陽直射時，紫外線容易導致衣物褪色泛黃，若內部纖維遭到破壞，衣物可能不再柔軟，穿起來肯定渾身不自在，這也是夏天曬衣最大的痛點。
若想避免此狀況發生，可運用LG免曬衣乾衣機搭載的「溫和烘乾除濕式技術」，透過智能感測乾衣技術，可偵測衣物濕度、並自動調整乾衣時間，避免衣物過度受熱損傷，減少衣物變形、恢復衣物蓬鬆，透過精緻的溫和護理，保持衣物的柔軟與色澤，達到最佳的乾衣效果。
如何與秋冬曬衣困擾道別？尤衣思告訴你：連結
60度殺菌行程 減少 99.9% 細菌、塵螨及過敏原
台灣空污日益嚴重，尤其在秋天特別明顯，如果秋天在室外曬衣物，肉眼看不見的PM2.5、細菌、塵蟎與蟲卵全附著在衣物上，如果把這些髒污帶進室內或穿在身上，都可能讓環境空氣變得更混濁，對健康將造成嚴重威脅。
不讓衣物越曬越髒，就交給LG免曬衣乾衣機！LG免曬衣乾衣機搭載60度殺菌行程，可減少99.9%細菌、塵螨及過敏原。
免接瓦斯排風管 安裝簡單安全沒煩惱
至於冬天曬衣最大的煩惱，不外乎天氣過於濕冷、戶外場域氣溫低，不僅衣物不容易乾、就算晾乾也是冰冰冷冷，且衣物潮濕容易產生異味。每當冬天面對曬衣服問題，光用想的就覺得心好累啊…
LG免曬衣乾衣機不但能快速乾衣，還可透過手機「LG ThinQ」APP，隨時隨地遠端遙控乾衣行程、進行能源監控，免除在陽台吹冷風的辛苦。此外，免接排風管及瓦斯管的貼心設計，就算放置在室內，也無須擔憂排廢熱氣的問題；加上110V隨插即用，不僅大幅簡化安裝過程，更讓用電安全無後顧之憂，讓冬天乾衣變成一件輕鬆的事。
下雨天是曬衣最大的敵人！尤衣思一招輕鬆解決：連結
不用再為曬衣場域煩惱 雨天不愁沒乾衣穿
台灣四面環海、屬於多雨潮濕氣候，許多小坪數住家沒有專屬曬衣場域，若是遇到連續陰雨天，曬衣將成為一大難題，有些人甚至因此不敢洗衣服…。只要擁有LG免曬衣乾衣機，洗衣服不用再看天氣預報，就算戶外雨下個沒完沒了，在家也能輕鬆有乾衣服穿。
不僅如此，LG免曬衣乾衣機採「洗乾堆疊」靈活設計，乾衣機與洗衣機兩台可堆疊在一起，「下洗衣上乾衣」同時運作，洗完即乾、高效不曬髒，不須再苦惱要在哪裡曬衣、也不用再擔心曬不乾沒衣服穿。更重要的是，堆疊樣式、容量、顏色都可自行選擇，既美觀又省居家空間。
神級超大容量乾衣機 乾衣的事交給它準沒錯！
LG免曬衣乾衣機集護衣、健康、安全、淨化…等多重技術於一身，設計上更以護衣、健康、淨化與安全為出發點，搭載溫和除濕式乾衣技術（護衣），導入60度殺菌行程（健康），採用雙重極細密濾網，能濾除棉絮毛髮（淨化），加上免接瓦斯、排風管、免明火，110V隨插即用（安全），操作上也毫無難度，透過WiFi就能進行智慧行程配對，使用手機ThinQ APP就能隨時操作與監控；容量部份，LG免曬衣乾衣機提供業界最大16公斤除濕式乾衣，除了平時穿的衣物，要放進棉被、被單等大型寢具，或是窗簾、沙發布套都沒問題。
只要家裡擁有一台LG免曬衣乾衣機，無論一年四季、或是多雨潮濕的氣候下，都能輕鬆把各式衣物曬乾，徹底解決過去曬衣的困擾，乾衣的事交給LG免曬衣乾衣機準沒錯！