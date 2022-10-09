《零壓力閒聊》：閒聊擁有「心靈的淨化作用」，只要好好運用，也能替你消除生活壓力
我們想讓你知道的是
因為傳統的教育等因素，讓我們容易產生「所有事情都要達到平均值以上才好」的死心眼想法。但實際出社會後，你會發現不是「所有事情都達平均值」就能獲得他人讚賞。就算有不擅長的事情，只要擅長之處特別突出就能獲得好評，或容易找到讓自己過得更舒適的環境。閒聊也是相同。
文：井上智介
其實根本不需要閒聊
- 真的需要煩惱嗎？
我想，拿起本書翻閱的你，應該對閒聊有許多不好的回憶吧。我身為精神科醫師與產業醫師，至今聽過許多人傾訴煩惱。其中，我常常聽到以下這類煩惱諮商。
「不管調動到哪個部門，都因為和同事聊天聊不下去，沒辦法融入大家，在職場中找不到容身之處。」
「我是業務員，每次當我想要閒聊炒熱氣氛時，總會把氣氛搞得很尷尬，工作讓我壓力很大。」
這些人的共通點就是認為「自己不擅長閒聊」。
你是否也曾有過「和第一次見面的人開啟對話，但聊沒兩句就聊不下去，接下來只有無限沉默」的經驗呢？或者「通勤時在車站遇到平常少有接觸的公司前輩，結果在尷尬氣氛中走到公司」的經驗呢？
我想，你應該是遇到與認識的人獨處時，會下意識想著「得和對方聊聊天才行」的人。常常有上班族問我：「在電梯碰到平常不怎麼有交集的同事時，到底該說些什麼才好呢？」
我的回答是：「不用勉強自己閒聊也沒關係。」
想要讓自己更會聊天而閱讀本書的朋友，應該嚇了一跳吧。當你內心有「總覺得很難用口頭表達，但就是很難開口說話耶」的心情時，別勉強自己說話比較好。從心理學觀點來思考，就能明白其中理由。
- 「總覺得好難開口喔」會傳染
其實，在壓力中開啟的對話，有帶給對方負面印象的作用。
你是否曾經有過，當你感覺不安，心想「糟糕，他可能會看穿我很不安」時，又讓不安更加擴大的經驗呢？先不論是否為事實，認為自己心思被看穿是種名為「被洞悉錯覺」的現象。
接下來會誘發「情緒傳染」的現象。就像你看見小嬰兒笑，你也會不自覺跟著微笑；或者看見有人難過，你也會跟著難過起來。就像這樣，人類的情緒也會出現類似聲音共鳴的現象。
也就是說，就算對方原本沒感覺到你不安或緊張，也會因為你自己誤以為「對方可能發現我很不安」而加深不安感，最後讓對方真的發現你很不安了。
從這個心理機制來思考，當你懷抱「感覺好難開口」的負面情感還勉強自己開口聊天，就會讓對方感受到你的負面情感。開口說話想促進雙方交流卻反而可能讓彼此的關係惡化。
不需要變得「擅長」閒聊
- 你對閒聊的那個印象或許很危險喔？
而且話說回來，讓大家相當煩惱的「閒聊」到底是什麼東西啊？我在某本辭典查詢「閒聊」這個詞彙後，出現以下解釋：「輕鬆談論各種內容的話題。或者是話題本身。無關緊要的話題。」
確實，提起閒聊，應該許多人對閒聊有以下的印象：
- 無關緊要的對話
- 可以炒熱氣氛的對話
- 需要有廣泛知識的對話
請讓我從結論說起，「這個刻板印象就是所有壓力的來源」。如果你一直對閒聊有以上印象，那你應該在所有場面都感到相當痛苦。
舉例來說，「無關緊要的對話」換句話說可以變成「沒有目的的漫談」，某種意義上來說就是無可捉摸，對話的終點總是走一步算一步的感覺。
也就是說，每當對象與狀況改變，都需要讓腦袋全速運轉，隨機應變每種狀況。滿腦子出現「該怎樣擴展對話內容、該怎樣結束這個對話」的煩惱，只會讓你無比疲憊。
另外，有許多人對閒聊抱持跟搞笑藝人的表演一樣，有完美架構與笑點的「炒熱氣氛的對話」的印象。但搞笑藝人在電視上的表演，那是說話專家才能表現出的說話技藝，是種「藝術」。藝術不是有樣學樣就能模仿來的東西，勉強模仿只會畫虎不成反類犬。
而關於「需要廣泛知識的對話」這點，配合對方丟話題確實可以擴展對話的廣度。
但理所當然的，擁有全方位各領域的知識不是件容易的事情。如果把知識量當作閒聊時的手段，當你不懂的主題成為話題時，你就會不知道該如何應對。
- 「不擅長閒聊」不是缺點
關於這些對閒聊的印象，或許是你想到身邊「擅長閒聊的人」後產生的印象。我認為那些人原本就是特別擅長隨機應變各種狀況，或是溝通能力相當強的人。
如果你正因為「不擅長閒聊」而煩惱，拿這類擅長閒聊的人當作參考或許有點危險。想要模仿他人擅長的事情，也只會讓你徒增「明明那個人可以做得這麼好耶……」的感受，只是助長你對其感覺不擅長的情緒。
每個人都有各自擅長與不擅長的事情。
但因為傳統的教育等因素，讓我們容易產生「所有事情都要達到平均值以上才好」的死心眼想法。但實際出社會後，你會發現不是「所有事情都達平均值」就能獲得他人讚賞。就算有不擅長的事情，只要擅長之處特別突出就能獲得好評，或容易找到讓自己過得更舒適的環境。
閒聊也是相同，擅長的人走向可以活用這項能力的地方，不擅長的人加以活用自己其他擅長的事情才能活得更輕鬆。「不擅長閒聊」是你的特質而非缺點，所以不需要與身邊的人比較後焦慮「我也得要變得更加擅長才行……」。
「零壓力閒聊」的好處
- 獲得「信賴」與「資訊」
正如我以上所述，閒聊並非一件「非做不可的事情」。
但若是說「那麼別讓日常生活中有閒聊的機會比較好嗎？」，我也不這麼認為。這是因為，如果是沒有任何壓力的輕鬆閒聊，可以從中獲得許多好處。實際上我自己在工作中也會積極聊天，享受其帶來的恩惠。
閒聊的優點，首要提到的就是「可以拉近與對方的距離」，常聽到在閒聊中理解了彼此的人品，進而產生信賴關係的例子。不僅如此，閒聊還能稍微交換一下資訊。享受未知的世界，接觸不同的想法，也可以滿足你知識上的好奇心，或許也能進一步觸發你在工作上有新想法。
- 會成為抒發壓力的「藥物」
沒有壓力的閒聊，不只能帶來上述人際關係或資訊面的好處，也可以帶給你的心靈正面影響。
閒聊擁有「心靈的淨化作用」（Catharsis），如果是在職場中，與工作無關的閒聊會變成洩壓閥，讓你的腦袋得以休息。原本對你來說是壓力來源的閒聊，只要好好運用，也能替你消除日常生活中的壓力。
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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