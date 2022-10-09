《零壓力閒聊》：閒聊擁有「心靈的淨化作用」，只要好好運用，也能替你消除生活壓力

文：井上智介

其實根本不需要閒聊

真的需要煩惱嗎？

我想，拿起本書翻閱的你，應該對閒聊有許多不好的回憶吧。我身為精神科醫師與產業醫師，至今聽過許多人傾訴煩惱。其中，我常常聽到以下這類煩惱諮商。

「不管調動到哪個部門，都因為和同事聊天聊不下去，沒辦法融入大家，在職場中找不到容身之處。」

「我是業務員，每次當我想要閒聊炒熱氣氛時，總會把氣氛搞得很尷尬，工作讓我壓力很大。」

這些人的共通點就是認為「自己不擅長閒聊」。

你是否也曾有過「和第一次見面的人開啟對話，但聊沒兩句就聊不下去，接下來只有無限沉默」的經驗呢？或者「通勤時在車站遇到平常少有接觸的公司前輩，結果在尷尬氣氛中走到公司」的經驗呢？

我想，你應該是遇到與認識的人獨處時，會下意識想著「得和對方聊聊天才行」的人。常常有上班族問我：「在電梯碰到平常不怎麼有交集的同事時，到底該說些什麼才好呢？」

我的回答是：「不用勉強自己閒聊也沒關係。」

想要讓自己更會聊天而閱讀本書的朋友，應該嚇了一跳吧。當你內心有「總覺得很難用口頭表達，但就是很難開口說話耶」的心情時，別勉強自己說話比較好。從心理學觀點來思考，就能明白其中理由。

「總覺得好難開口喔」會傳染

其實，在壓力中開啟的對話，有帶給對方負面印象的作用。

你是否曾經有過，當你感覺不安，心想「糟糕，他可能會看穿我很不安」時，又讓不安更加擴大的經驗呢？先不論是否為事實，認為自己心思被看穿是種名為「被洞悉錯覺」的現象。

接下來會誘發「情緒傳染」的現象。就像你看見小嬰兒笑，你也會不自覺跟著微笑；或者看見有人難過，你也會跟著難過起來。就像這樣，人類的情緒也會出現類似聲音共鳴的現象。

也就是說，就算對方原本沒感覺到你不安或緊張，也會因為你自己誤以為「對方可能發現我很不安」而加深不安感，最後讓對方真的發現你很不安了。

從這個心理機制來思考，當你懷抱「感覺好難開口」的負面情感還勉強自己開口聊天，就會讓對方感受到你的負面情感。開口說話想促進雙方交流卻反而可能讓彼此的關係惡化。

不需要變得「擅長」閒聊

你對閒聊的那個印象或許很危險喔？

而且話說回來，讓大家相當煩惱的「閒聊」到底是什麼東西啊？我在某本辭典查詢「閒聊」這個詞彙後，出現以下解釋：「輕鬆談論各種內容的話題。或者是話題本身。無關緊要的話題。」

確實，提起閒聊，應該許多人對閒聊有以下的印象：

無關緊要的對話

可以炒熱氣氛的對話

需要有廣泛知識的對話

請讓我從結論說起，「這個刻板印象就是所有壓力的來源」。如果你一直對閒聊有以上印象，那你應該在所有場面都感到相當痛苦。

舉例來說，「無關緊要的對話」換句話說可以變成「沒有目的的漫談」，某種意義上來說就是無可捉摸，對話的終點總是走一步算一步的感覺。

也就是說，每當對象與狀況改變，都需要讓腦袋全速運轉，隨機應變每種狀況。滿腦子出現「該怎樣擴展對話內容、該怎樣結束這個對話」的煩惱，只會讓你無比疲憊。

另外，有許多人對閒聊抱持跟搞笑藝人的表演一樣，有完美架構與笑點的「炒熱氣氛的對話」的印象。但搞笑藝人在電視上的表演，那是說話專家才能表現出的說話技藝，是種「藝術」。藝術不是有樣學樣就能模仿來的東西，勉強模仿只會畫虎不成反類犬。

而關於「需要廣泛知識的對話」這點，配合對方丟話題確實可以擴展對話的廣度。

但理所當然的，擁有全方位各領域的知識不是件容易的事情。如果把知識量當作閒聊時的手段，當你不懂的主題成為話題時，你就會不知道該如何應對。

「不擅長閒聊」不是缺點

關於這些對閒聊的印象，或許是你想到身邊「擅長閒聊的人」後產生的印象。我認為那些人原本就是特別擅長隨機應變各種狀況，或是溝通能力相當強的人。

如果你正因為「不擅長閒聊」而煩惱，拿這類擅長閒聊的人當作參考或許有點危險。想要模仿他人擅長的事情，也只會讓你徒增「明明那個人可以做得這麼好耶……」的感受，只是助長你對其感覺不擅長的情緒。

每個人都有各自擅長與不擅長的事情。

但因為傳統的教育等因素，讓我們容易產生「所有事情都要達到平均值以上才好」的死心眼想法。但實際出社會後，你會發現不是「所有事情都達平均值」就能獲得他人讚賞。就算有不擅長的事情，只要擅長之處特別突出就能獲得好評，或容易找到讓自己過得更舒適的環境。

閒聊也是相同，擅長的人走向可以活用這項能力的地方，不擅長的人加以活用自己其他擅長的事情才能活得更輕鬆。「不擅長閒聊」是你的特質而非缺點，所以不需要與身邊的人比較後焦慮「我也得要變得更加擅長才行……」。

「零壓力閒聊」的好處

獲得「信賴」與「資訊」

正如我以上所述，閒聊並非一件「非做不可的事情」。

但若是說「那麼別讓日常生活中有閒聊的機會比較好嗎？」，我也不這麼認為。這是因為，如果是沒有任何壓力的輕鬆閒聊，可以從中獲得許多好處。實際上我自己在工作中也會積極聊天，享受其帶來的恩惠。

閒聊的優點，首要提到的就是「可以拉近與對方的距離」，常聽到在閒聊中理解了彼此的人品，進而產生信賴關係的例子。不僅如此，閒聊還能稍微交換一下資訊。享受未知的世界，接觸不同的想法，也可以滿足你知識上的好奇心，或許也能進一步觸發你在工作上有新想法。

會成為抒發壓力的「藥物」

沒有壓力的閒聊，不只能帶來上述人際關係或資訊面的好處，也可以帶給你的心靈正面影響。

閒聊擁有「心靈的淨化作用」（Catharsis），如果是在職場中，與工作無關的閒聊會變成洩壓閥，讓你的腦袋得以休息。原本對你來說是壓力來源的閒聊，只要好好運用，也能替你消除日常生活中的壓力。