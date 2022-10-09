前進泰緬邊境現場：緬甸看似是幾乎毫無希望的國度，但流離者仍持續以行動改變家鄉
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從種種跡象顯示，緬甸看似幾乎毫無希望的國度，但流離者即使在傷痛絕望之際，仍唯有以持續行動，改變家鄉的未來。任教於泰境社區學校的年輕女教師莉莉（化名）談起：「當我在社群媒體上，看見緬甸軍人暴行的時候，我恨不得把施暴者都殺死。」
文：賴樹盛（Glocal Action邊境行動協會秘書長）
「我原本只是幫著父母，如往常一樣在田裡採收辣椒，卻突然聽到直升機掃射槍聲，無論是小孩或大人們，都趕緊躲進附近叢林裡，連續好多天我們都害怕的不敢出門….。」13歲的緬甸女孩圖拉（化名）訴說起緬甸內戰衝突帶來的恐懼。
2021年2月緬甸軍事將領敏昂萊（Min Aung Hlaing）發動政變，推翻民選政府以來，以血腥暴力鎮壓民間抗爭勢力，更加激化政府軍及各族武裝團體之間的衝突。
國際機構觀察及統計數據顯示，這場衝突已經逐漸失控，並升級為內戰狀態，對於緬甸各族人民的衝擊更不斷擴大，無數流離失所人們的處境受到漠視且令人擔憂。
聯合國人道事務協調（UNOCHA）今年8月份報告表示，自軍人政變掌權以來，緬甸境內的流離失所人數（internally displaced people）已推升至超過130萬人，其中80%的人民皆因受衝突威脅，不得不逃離家園四處躲藏，更有超過2萬間包含民宅、學校，及宗教場所遭到焚毀及破壞。9月初，軍隊更是發動直升機攻擊實皆省某寺廟學，造成11名兒童死亡及數十人受傷，對此，教宗方濟各感到悲痛，並呼籲國際社會重視緬甸人民困境。
今年8月疫情較緩和後，我們團隊特地前往泰國，從邊城美索鎮出發，歷經450公里的長途舟車移動，以及10幾個小時的翻山越嶺步行，終於將教學用品及糧食等援助物資，順利送抵位於克倫邦山區數百人居住的美樂崎村。
適逢雨季連月來持續降雨，讓陡峭山路早已泥濘不堪，即使我們已穿上登山鞋，依然寸步難行。我想著這裡人們進出山村補給、就醫，甚至面對軍隊衝突的威脅，總是走在這麼艱難道路上吧！
問起同行的村民，這樣的日子是否艱難呢？對方僅是輕鬆笑著回說：「生活在這裡，我們早已習慣如此。」原來，外來者看似艱難的環境，卻是當地人們的日常。
雖然該村仍未受到戰火侵擾，但村長談起了對外連結的主要道路，早已遭到軍隊的控制及破壞，嚴重影響了村民早已困頓的生計。
國際社會的援助資源難以到達，緬甸邊區村落更加陷入孤立無援，軍用直升機頻繁飛越村莊上空，往返衝突前線運補與攻擊，更加深了每個人內心層層的恐懼不安。
數月前，鄰近約半天路程的村莊，為躲避周遭武裝衝突的波及，村民被迫拋下家園莊稼，遷往我們路途中經過的境內難民營（IDP Camp），該營區至今已收容近3000名克倫族難民。
近兩年緬甸疫情造成學校關閉，加上境內衝突加劇，全國失學孩童人數幾乎倍增，根據國際組織孩童救援（Save the Children）評估，至少有780萬名孩童失學，或無法繼續學業。
即使缺少政府照顧的美樂崎村落，村民們仍搭起了茅草竹屋，胼手創辦起了社區學校（community school），每年有超過一百位孩童就讀， 更是鄰近數個村落孩子，唯一能夠繼續升學，就讀國中的機會。
與家人離散的10歲緬甸女孩塔拉（化名），目前住在社區學校宿舍裡，當談起家人時，她的眼眶忍不住泛起淚水，仍堅毅地說：「我知道自己是幸運的，因為留在家鄉裡的玩伴們，她們現在仍無法上學，每天依然擔心著受到武裝攻擊….。」
由於緬甸軍隊與少數民族武裝團體衝突，自去年政變後不斷升高，據統計超過2萬無辜村民及抗爭流亡者…，多次試圖跨越鄰國泰國邊界，尋求一份棲身溫飽，以及最渴望的人身安全。
今年初以來，邊境行動結合當地民間慈善團體，分階段進行急難救助行動，採購發放超過2萬公斤救援物資，包含白米食糧、生活用品、飲水烹煮等器具，總計救助超過1萬名流離失所者人次。
當團隊訪視泰緬界河畔聚落時，發現依然有數十個的緬甸流離家庭，在荒野間搭起塑膠棚或簡陋草寮暫時落腳，想盡辦法在鄰近泰國農地打零工，或冒險往返緬甸進行耕作維生。
滯留邊境的中年父親憂心說：「人們真的很渴望回到家園，擔心家園的莊稼收成，但是軍機頻仍空襲及不時傳來槍砲聲，我們只能無奈繼續躲藏在叢林荒野裡…。」
從種種跡象顯示，緬甸看似幾乎毫無希望的國度，但流離者即使在傷痛絕望之際，仍唯有以持續行動，改變家鄉的未來。任教於泰境社區學校的年輕女教師莉莉（化名）談起：「當我在社群媒體上，看見緬甸軍人暴行的時候，我恨不得把施暴者都殺死。」
「但我知道，這不是真正解決問題的辦法。我想做好一名教師，教育好我的學生們，讓他們明瞭如何幫助我們自己的家鄉。」莉莉老師和無數緬甸青年世代一樣，即使不得不流落異鄉，始終仍堅持著對於重建家鄉的渴望。
對於緬甸流離失所人們來說，錯綜複雜的國際地緣政治、加上疫情衝突阻絕了人道援助行動，無論是生存、居住、醫療、教育等基本人權，若再缺少了國際社會持續關注，將會更加遙不可及。
編按：本文作者賴樹盛為Glocal Action邊境行動協會秘書長，Glocal Action8年來持續深耕泰緬邊境，協助緬甸流離社群辦學，疫情期間推動急難救助及家訪教學服務，幫助泰緬孩童免於失學、及成為童工。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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誰說永續距離遠！掌握永續力三秘訣，人人都能成為永續生活家
我們想讓你知道的是
「永續」一詞可說是近來最夯的名詞，想要落實永續並非難事，只要把握永續力三秘訣：參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知做起，就能快速提升永續力！
一場突如其來的新冠疫情，讓充滿變動的大環境成為全人類的「新常態」，疫情讓世人看見，環境是人類最大的危機；隨著後疫時代來臨，站在關鍵重建點的我們，更要積極化危機為轉機，往前建設一個有韌性且永續的社會。因此當前除了要擴增永續的想像，不只是做環保，還要讓永續不該只是一種宣稱、一句口號，必須仰賴所有人在日常生活中的點滴實踐。
永續不是口號 涵養永續力三秘訣從生活領航
如今「永續」已成為全球企業顯學，然而真正的永續，卻不僅僅是政府、企業該付出努力，永續該被每個人落實在日常中，就像空氣、水一樣自然，就如同作家安娜．拉普(Anna Lappé)的名言：「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」
只要人人皆具備永續力，就能在日常生活中自然輕鬆地落實永續。
什麼是「永續力」呢？簡單來說，它是人類必備的關鍵素養，能引領大眾察覺問題、發展解方，以形塑更好的社會樣貌，是非常重要的關鍵能力。至於要如何涵養出如此重要的永續力，其實並不難，從參與永續素養大調查、認識經典案例及掌握永續新知這些秘訣做起，就能快速建立起永續力！
培養永續力的第一步 從填寫「永續素養大調查」做起
有道是，「知己知彼，百戰百勝」，要涵養永續力，首先得從自己的永續力檢視起，花個十分鐘，參與「永續素養大調查」，了解自身對於永續議題的掌握度，就是重要的開始。
長期關注永續發展的星展銀行，攜手社企流及願景工程基金會，繼2021年發起全台第一個「永續素養大調查」，吸引萬人參與填答後，今年更加聚焦，以「永續力是你的超能力」為主軸，再度發起「永續素養大調查」，並結合專書、嘉年華等活動，以多元精彩內容邀請大眾一起涵養永續力。
有鑑於去年的調查結果，不少人將永續與環保劃上等號，為了擴大大眾對於永續的想像，並促進更多永續行動，這次的「永續素養大調查」，不僅聚焦包含ESG、淨零等關鍵名詞內涵，還包含像是全球 SDGs 指標完成概況、台灣國民法官上路、淨零轉型策略等國內外重要的永續發展政策及現況，填答也涵蓋教育、食農、氣候變遷、社會兼容等廣泛的永續議題，聚焦成為50 道題目，只要用喝一杯咖啡的時間，即可輕鬆完成填答，而填答完成後，還能免費兌換與抽獎獲得總價值超過 50 萬元的永續好禮！
向經典案例學習 展現為永續奮戰鬥士的星展隨行精神
再來，向經典的永續案例取經，是厚植實力的重要的作法。有鑑於此，星展銀行去年與社企流、願景工程基金會攜手推出永續生活家系列專訪，今年亦發起「風格生活，星展隨行」的品牌活動，邀請具社會影響力的風格生活家，與大家分享永續生活的實踐心法。
像是台灣與烏拉圭混血的知名Youtuber金魚腦，便以推廣「無塑」、「環保」議題大受矚目，平時也熱愛分享旅遊生活與跨國文化，今年更從環保的支持者，躍升為經營者，在台北開了一間「無包裝商店」實體店，店內選品也持續推廣永續理念。而零廢棄夫妻則是在面對身邊的舊物時，比起直接丟進垃圾桶，反而思考如何為它們創造新價值；萬秀洗衣店主理人張瑞夫，則是打造一個循環平台，幫助洗衣店業者可自主上架那些被遺忘、卻仍完好無缺、具清潔保障的衣物找到新歸屬，盼能開啟大眾對於舊衣的新想像。
這些案例，皆打破框架，擴大永續能在生活中實現的樣貌，而同為實踐永續的夥伴，星展銀行更以『與眾不同的銀行 (different kind of bank)』自我期許，要『更像為永續奮戰的鬥士( Eco-warrior )（為永續奮戰的鬥士）』，號召大眾一同響應，實踐永續！
不斷掌握新知 涵養充實永續力
至於最後的秘訣在於不斷掌握永續新知，為了讓資訊更加普及，也更能被大眾接受，星展銀行同樣展現創意，與社企流、願景工程基金會舉辦「永續力是你的超能力」策展，除了專題內容將聚焦台灣現況，精選「教育、食農、環境、社會兼容、城鄉發展」五大議題，推出議題指南與人物對談，為大家錨定議題、掌握永續新知外，也透過永續行動嘉年華的舉辦，邀請於長期於永續領域耕耘者，透過創新展覽、選物市集、未來論壇等多元方式，開啟對話交流及互動的大門，還有藉由專書收錄國際與台灣趨勢，並集結國內外、各類型單位的永續案例，作為公民或組織於生活和工作層面實踐的指南，帶大家輕鬆掌握永續新知。時代變動迅速下，擁有永續力，就是驅動社會變得更好的超能力！永續行動嘉年華將於 10 月 15 、16 日在華山文創園區舉辦，以輕鬆、有趣方式，為公民打造全方位的永續力。活動免費參與、即日起開放報名：https://bit.ly/3DDivEM