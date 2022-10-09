前進泰緬邊境現場：緬甸看似是幾乎毫無希望的國度，但流離者仍持續以行動改變家鄉

文：賴樹盛（Glocal Action邊境行動協會秘書長）

「我原本只是幫著父母，如往常一樣在田裡採收辣椒，卻突然聽到直升機掃射槍聲，無論是小孩或大人們，都趕緊躲進附近叢林裡，連續好多天我們都害怕的不敢出門….。」13歲的緬甸女孩圖拉（化名）訴說起緬甸內戰衝突帶來的恐懼。

2021年2月緬甸軍事將領敏昂萊（Min Aung Hlaing）發動政變，推翻民選政府以來，以血腥暴力鎮壓民間抗爭勢力，更加激化政府軍及各族武裝團體之間的衝突。

國際機構觀察及統計數據顯示，這場衝突已經逐漸失控，並升級為內戰狀態，對於緬甸各族人民的衝擊更不斷擴大，無數流離失所人們的處境受到漠視且令人擔憂。

聯合國人道事務協調（UNOCHA）今年8月份報告表示，自軍人政變掌權以來，緬甸境內的流離失所人數（internally displaced people）已推升至超過130萬人，其中80%的人民皆因受衝突威脅，不得不逃離家園四處躲藏，更有超過2萬間包含民宅、學校，及宗教場所遭到焚毀及破壞。9月初，軍隊更是發動直升機攻擊實皆省某寺廟學，造成11名兒童死亡及數十人受傷，對此，教宗方濟各感到悲痛，並呼籲國際社會重視緬甸人民困境。

今年8月疫情較緩和後，我們團隊特地前往泰國，從邊城美索鎮出發，歷經450公里的長途舟車移動，以及10幾個小時的翻山越嶺步行，終於將教學用品及糧食等援助物資，順利送抵位於克倫邦山區數百人居住的美樂崎村。

Photo credit: 楊承運 捐贈給美樂崎學童們新學年文具用品

適逢雨季連月來持續降雨，讓陡峭山路早已泥濘不堪，即使我們已穿上登山鞋，依然寸步難行。我想著這裡人們進出山村補給、就醫，甚至面對軍隊衝突的威脅，總是走在這麼艱難道路上吧！

問起同行的村民，這樣的日子是否艱難呢？對方僅是輕鬆笑著回說：「生活在這裡，我們早已習慣如此。」原來，外來者看似艱難的環境，卻是當地人們的日常。

雖然該村仍未受到戰火侵擾，但村長談起了對外連結的主要道路，早已遭到軍隊的控制及破壞，嚴重影響了村民早已困頓的生計。

國際社會的援助資源難以到達，緬甸邊區村落更加陷入孤立無援，軍用直升機頻繁飛越村莊上空，往返衝突前線運補與攻擊，更加深了每個人內心層層的恐懼不安。

數月前，鄰近約半天路程的村莊，為躲避周遭武裝衝突的波及，村民被迫拋下家園莊稼，遷往我們路途中經過的境內難民營（IDP Camp），該營區至今已收容近3000名克倫族難民。

近兩年緬甸疫情造成學校關閉，加上境內衝突加劇，全國失學孩童人數幾乎倍增，根據國際組織孩童救援（Save the Children）評估，至少有780萬名孩童失學，或無法繼續學業。

即使缺少政府照顧的美樂崎村落，村民們仍搭起了茅草竹屋，胼手創辦起了社區學校（community school），每年有超過一百位孩童就讀， 更是鄰近數個村落孩子，唯一能夠繼續升學，就讀國中的機會。

Photo credit: 楊承運 美樂崎學校，校長正為初中部學生上課

Photo credit: 楊承運 美樂崎學校教室外，正在安靜等待上課的學童們，

與家人離散的10歲緬甸女孩塔拉（化名），目前住在社區學校宿舍裡，當談起家人時，她的眼眶忍不住泛起淚水，仍堅毅地說：「我知道自己是幸運的，因為留在家鄉裡的玩伴們，她們現在仍無法上學，每天依然擔心著受到武裝攻擊….。」

由於緬甸軍隊與少數民族武裝團體衝突，自去年政變後不斷升高，據統計超過2萬無辜村民及抗爭流亡者…，多次試圖跨越鄰國泰國邊界，尋求一份棲身溫飽，以及最渴望的人身安全。

今年初以來，邊境行動結合當地民間慈善團體，分階段進行急難救助行動，採購發放超過2萬公斤救援物資，包含白米食糧、生活用品、飲水烹煮等器具，總計救助超過1萬名流離失所者人次。

當團隊訪視泰緬界河畔聚落時，發現依然有數十個的緬甸流離家庭，在荒野間搭起塑膠棚或簡陋草寮暫時落腳，想盡辦法在鄰近泰國農地打零工，或冒險往返緬甸進行耕作維生。

Photo credit: 楊承運 離散在泰緬邊境荒野鄉間的緬甸孩童們

滯留邊境的中年父親憂心說：「人們真的很渴望回到家園，擔心家園的莊稼收成，但是軍機頻仍空襲及不時傳來槍砲聲，我們只能無奈繼續躲藏在叢林荒野裡…。」

從種種跡象顯示，緬甸看似幾乎毫無希望的國度，但流離者即使在傷痛絕望之際，仍唯有以持續行動，改變家鄉的未來。任教於泰境社區學校的年輕女教師莉莉（化名）談起：「當我在社群媒體上，看見緬甸軍人暴行的時候，我恨不得把施暴者都殺死。」

「但我知道，這不是真正解決問題的辦法。我想做好一名教師，教育好我的學生們，讓他們明瞭如何幫助我們自己的家鄉。」莉莉老師和無數緬甸青年世代一樣，即使不得不流落異鄉，始終仍堅持著對於重建家鄉的渴望。

Photo credit: 楊承運 幾間簡陋擁擠的茅草竹屋，卻是學生們的教室與宿舍 （美樂崎學校）

對於緬甸流離失所人們來說，錯綜複雜的國際地緣政治、加上疫情衝突阻絕了人道援助行動，無論是生存、居住、醫療、教育等基本人權，若再缺少了國際社會持續關注，將會更加遙不可及。

Photo credit: 楊承運 邊境行動訪視泰境緬甸流離孩童家庭（中為本文作者賴樹盛）

編按：本文作者賴樹盛為Glocal Action邊境行動協會秘書長，Glocal Action8年來持續深耕泰緬邊境，協助緬甸流離社群辦學，疫情期間推動急難救助及家訪教學服務，幫助泰緬孩童免於失學、及成為童工。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒