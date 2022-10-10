【漫畫】《栞與紙魚子》：兩個女高中生的怪異詭譎都市冒險，恐怖到很好笑

文：陸坡（LUPO）

恐怖到很好笑，女孩們怪異詭譎都市冒險

怪談雖然可怕，但往往替乏味的生活有所調劑，有時候怪談所謂要傳達的不是教育意義和知識性，或是是否真實發生，半真半假讓人可以享受故事帶來的恐懼感和超現實才是這種民間、都市怪談最有意思的地方。而同時擁有好畫技，又能做出這種感覺的漫畫家，可是相當神奇的。

日本有名的恐怖漫畫家諸星大二郎的經典作品《栞與紙魚子》，是以留著長髮、神經大條、常自己觸發或被捲入神秘事件高中女孩栞，與家裡經營古書店、個性豪爽的高中朋友紙魚子，兩人在鎮上所經歷的各種詭異、靈異、莫名其妙的怪事。隨著故事推進，兩位女孩發現她們認識的鎮上怪人似乎越來越多了，近乎麻木的鬼怪日常。

圖片來源：作者提供/ 諸星大二郎展

圖片來源：作者提供/ 諸星大二郎展

《栞與紙魚子》是什麼漫畫？

恐怖漫畫或是恐怖故事不管是在哪裡都會造成風潮，不管是像熟知的日本都市怪談、還是台灣人人耳熟能詳的紅衣小女孩故事、或是韓國的會讓人離奇死亡的公寓女子等，可以說這樣的故事雖然透過人與人或節目以訛傳訛，甚至改編或改寫，但要如何可以成為好故事，也是這些怪談在創作的實力。

恐怖故事經營有時候是一種氛圍或特色感，例如最近受到世界關注台灣2022年推出的恐怖電影《咒》雖然是玩到爛的偽紀錄片方式，但卻有著自己的恐怖效果和特色，讓人留下深刻印象。而在圖文方面，恐怖漫畫家伊藤潤二也是憑著自己獨特的畫技跟讓人發毛的說故事方式，不只讓許多角色成為經典，也讓富江變成比起鬼來說更加難以被定義的生物。

圖片來源：《栞與紙魚子》

圖片來源：《栞與紙魚子》

日本有名的恐怖漫畫家可不只有伊藤潤二，善用各種日本民間神話還有科幻與克蘇魯神話等做為題材，並加以原創或二創的諸星大二郎所繪製的恐怖漫畫，有時候詼諧幽默、有時又恐怖血腥。知名日系90年代恐怖片《怪談比留子》、《壁男》、《奇談》等都出於他的《妖怪獵人》系列短篇，其中《栞與紙魚子》系列漫畫也在2008年被改編成真人版日劇。

《栞與紙魚子》是一部比起說是恐怖漫畫更充滿神怪、詭異感的搞笑漫畫。學校附近發生了分屍案，這讓高中生栞很困擾想找朋友紙魚子幫忙，紙魚子這才發現原來栞目擊到分屍的屍塊，然後還將其中屍體的頭顱帶了回家，想要怎麼處理？兩人左思右想，紙魚子想到了一個方法，才在家中的二手古書店曾經有看過一本書，裡面寫著如何飼養人頭的教學……

圖片來源：《栞與紙魚子》

圖片來源：《栞與紙魚子》

圖片來源：《栞與紙魚子》

《栞與紙魚子》分析與延伸

諸星大二郎的漫畫風格很有意思，早期他的科幻漫畫中常常結合奇幻與科幻兩種要素，有時是時代大亂鬥、甚至空想系天馬行空的作品，例如在《西遊妖猿伝》就結合中國西遊記的神怪和隋末的戰亂背景，甚至有種舞台劇式的風格，在《孔子暗黒伝》還讓孔子的門生跟恐龍作戰，可說是相當異色的漫畫風格。

從這裡可以看出諸星大二郎的風格，他喜歡以大量古代歷史加入民間傳說為主題的創作，並且顛覆讀者的日常價值觀和世界觀。故往往諸星大二郎的恐怖漫畫不僅會摸不透主角下一秒的行徑，連故事走向都很難知道結局，讓讀者有一種每一回都是不知結果如何的怪談與節奏，這點可能跟他喜歡民間故事和克蘇魯神話有間接影響。

圖片來源：作者提供/ 諸星大二郎展

圖片來源：作者提供/ 諸星大二郎展

而雖然稱為恐怖漫畫，但《栞與紙魚子》原則上應該算是少女恐怖漫畫作品，漫畫連載於《NEMUKI》，《NEMUKI》以少女為導向的奇異、詭譎受夠無料日常的女性讀者為主。可以看出諸星大二郎雖然畫風有做出調整，但整體的故事風格依舊有著手塚治虫等那一代所保有的風格，在荒謬之下有時也會出現莫名的沉重感。

《栞與紙魚子》在1995年開始連載，1996年以漫畫中幾篇較為高人氣的章節為命名推出六冊單行本，而台灣這次代理的是2014年重新推出並有加筆漫畫章節的新裝版，這一個系列也算是諸星大二郎比較好入門的有趣與恐怖並行的漫畫作品，就算是害怕恐怖故事的讀者也不會被嚇到。

圖片來源：《栞與紙魚子》

圖片來源：《栞與紙魚子》

《栞與紙魚子》值得一看嗎？

我覺得這部恐怖少女漫畫是很有意思的，一來是裡面不僅故事莫名其妙，就連兩位女高中生主角也老是在做一些莫名其妙、引火上身的事情。例如飼養人頭還幫他取名字、去參觀自殺的博物館、走入走進去就出不來的寺院長廊後，解鎖更恐怖的官僚大戰，老師家臉部超大的師母和詭異的廢棄醫院等，都很有意思。

我覺得《栞與紙魚子》的趣味是恐怖到讓人很好笑，其中有絕大一部分都要來源於栞和紙魚子兩個女高中生帶來的歡樂，比起尖叫和恐懼，這兩位女孩簡直就是直接拿起武器和防具來對抗這些恐怖的怪物和怨靈。其中我很喜歡對付二手書店幽靈的章節，可以說根本整本故事就是個迷因。

喜歡恐怖、奇幻、搞笑融合一起，並且熱愛非主流的漫畫迷，我個人是滿推薦可以看看諸星大二郎《栞與紙魚子》。和其比較科幻或較有沉重感的作品如《妖怪獵人》系列和《暗黒神話》、《生物都市》等，《栞與紙魚子》的風格有很大的差距，並且是比較正統的諸星大二郎風格。

有時我會覺得台灣雖然喜歡怪談和恐怖故事，但是只有滿足恐怖的單一元素其實對於愛好者而言，久了常常會生膩。以我一個喜好恐怖故事的觀眾與讀者來說，諸星大二郎中對於恐怖故事那不按牌理出牌，甚至搞笑、詭異的劇情，是我可以看下去、覺得有意思的地方。即便已經多年過去，這些單篇漫畫橋段現在看來，依舊可以享受另類的恐怖感覺。

圖片來源：作者提供/ 諸星大二郎展

圖片來源：作者提供/ 諸星大二郎展

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航