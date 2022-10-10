【漫畫】《栞與紙魚子》：兩個女高中生的怪異詭譎都市冒險，恐怖到很好笑
我們想讓你知道的是
不僅故事莫名其妙，就連兩位女高中生主角也老是在做一些莫名其妙、引火上身的事情。例如飼養人頭還幫他取名字、去參觀自殺的博物館、走入走進去就出不來的寺院長廊後，解鎖更恐怖的官僚大戰，老師家臉部超大的師母和詭異的廢棄醫院等，都很有意思。
文：陸坡（LUPO）
恐怖到很好笑，女孩們怪異詭譎都市冒險
怪談雖然可怕，但往往替乏味的生活有所調劑，有時候怪談所謂要傳達的不是教育意義和知識性，或是是否真實發生，半真半假讓人可以享受故事帶來的恐懼感和超現實才是這種民間、都市怪談最有意思的地方。而同時擁有好畫技，又能做出這種感覺的漫畫家，可是相當神奇的。
日本有名的恐怖漫畫家諸星大二郎的經典作品《栞與紙魚子》，是以留著長髮、神經大條、常自己觸發或被捲入神秘事件高中女孩栞，與家裡經營古書店、個性豪爽的高中朋友紙魚子，兩人在鎮上所經歷的各種詭異、靈異、莫名其妙的怪事。隨著故事推進，兩位女孩發現她們認識的鎮上怪人似乎越來越多了，近乎麻木的鬼怪日常。
《栞與紙魚子》是什麼漫畫？
恐怖漫畫或是恐怖故事不管是在哪裡都會造成風潮，不管是像熟知的日本都市怪談、還是台灣人人耳熟能詳的紅衣小女孩故事、或是韓國的會讓人離奇死亡的公寓女子等，可以說這樣的故事雖然透過人與人或節目以訛傳訛，甚至改編或改寫，但要如何可以成為好故事，也是這些怪談在創作的實力。
恐怖故事經營有時候是一種氛圍或特色感，例如最近受到世界關注台灣2022年推出的恐怖電影《咒》雖然是玩到爛的偽紀錄片方式，但卻有著自己的恐怖效果和特色，讓人留下深刻印象。而在圖文方面，恐怖漫畫家伊藤潤二也是憑著自己獨特的畫技跟讓人發毛的說故事方式，不只讓許多角色成為經典，也讓富江變成比起鬼來說更加難以被定義的生物。
日本有名的恐怖漫畫家可不只有伊藤潤二，善用各種日本民間神話還有科幻與克蘇魯神話等做為題材，並加以原創或二創的諸星大二郎所繪製的恐怖漫畫，有時候詼諧幽默、有時又恐怖血腥。知名日系90年代恐怖片《怪談比留子》、《壁男》、《奇談》等都出於他的《妖怪獵人》系列短篇，其中《栞與紙魚子》系列漫畫也在2008年被改編成真人版日劇。
《栞與紙魚子》是一部比起說是恐怖漫畫更充滿神怪、詭異感的搞笑漫畫。學校附近發生了分屍案，這讓高中生栞很困擾想找朋友紙魚子幫忙，紙魚子這才發現原來栞目擊到分屍的屍塊，然後還將其中屍體的頭顱帶了回家，想要怎麼處理？兩人左思右想，紙魚子想到了一個方法，才在家中的二手古書店曾經有看過一本書，裡面寫著如何飼養人頭的教學……
《栞與紙魚子》分析與延伸
諸星大二郎的漫畫風格很有意思，早期他的科幻漫畫中常常結合奇幻與科幻兩種要素，有時是時代大亂鬥、甚至空想系天馬行空的作品，例如在《西遊妖猿伝》就結合中國西遊記的神怪和隋末的戰亂背景，甚至有種舞台劇式的風格，在《孔子暗黒伝》還讓孔子的門生跟恐龍作戰，可說是相當異色的漫畫風格。
從這裡可以看出諸星大二郎的風格，他喜歡以大量古代歷史加入民間傳說為主題的創作，並且顛覆讀者的日常價值觀和世界觀。故往往諸星大二郎的恐怖漫畫不僅會摸不透主角下一秒的行徑，連故事走向都很難知道結局，讓讀者有一種每一回都是不知結果如何的怪談與節奏，這點可能跟他喜歡民間故事和克蘇魯神話有間接影響。
而雖然稱為恐怖漫畫，但《栞與紙魚子》原則上應該算是少女恐怖漫畫作品，漫畫連載於《NEMUKI》，《NEMUKI》以少女為導向的奇異、詭譎受夠無料日常的女性讀者為主。可以看出諸星大二郎雖然畫風有做出調整，但整體的故事風格依舊有著手塚治虫等那一代所保有的風格，在荒謬之下有時也會出現莫名的沉重感。
《栞與紙魚子》在1995年開始連載，1996年以漫畫中幾篇較為高人氣的章節為命名推出六冊單行本，而台灣這次代理的是2014年重新推出並有加筆漫畫章節的新裝版，這一個系列也算是諸星大二郎比較好入門的有趣與恐怖並行的漫畫作品，就算是害怕恐怖故事的讀者也不會被嚇到。
《栞與紙魚子》值得一看嗎？
我覺得這部恐怖少女漫畫是很有意思的，一來是裡面不僅故事莫名其妙，就連兩位女高中生主角也老是在做一些莫名其妙、引火上身的事情。例如飼養人頭還幫他取名字、去參觀自殺的博物館、走入走進去就出不來的寺院長廊後，解鎖更恐怖的官僚大戰，老師家臉部超大的師母和詭異的廢棄醫院等，都很有意思。
我覺得《栞與紙魚子》的趣味是恐怖到讓人很好笑，其中有絕大一部分都要來源於栞和紙魚子兩個女高中生帶來的歡樂，比起尖叫和恐懼，這兩位女孩簡直就是直接拿起武器和防具來對抗這些恐怖的怪物和怨靈。其中我很喜歡對付二手書店幽靈的章節，可以說根本整本故事就是個迷因。
喜歡恐怖、奇幻、搞笑融合一起，並且熱愛非主流的漫畫迷，我個人是滿推薦可以看看諸星大二郎《栞與紙魚子》。和其比較科幻或較有沉重感的作品如《妖怪獵人》系列和《暗黒神話》、《生物都市》等，《栞與紙魚子》的風格有很大的差距，並且是比較正統的諸星大二郎風格。
有時我會覺得台灣雖然喜歡怪談和恐怖故事，但是只有滿足恐怖的單一元素其實對於愛好者而言，久了常常會生膩。以我一個喜好恐怖故事的觀眾與讀者來說，諸星大二郎中對於恐怖故事那不按牌理出牌，甚至搞笑、詭異的劇情，是我可以看下去、覺得有意思的地方。即便已經多年過去，這些單篇漫畫橋段現在看來，依舊可以享受另類的恐怖感覺。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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