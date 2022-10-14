《我的強迫症》：我像極了怪異的踢踏舞者，用力跳好每一拍，卻只換來毀壞名聲的劣跡

文：陳俞蒨

強迫性行為——怪異的踢踏舞者

強迫症對於我而言，除了心靈上的輾壓，還包括了肢體的束縛。

那些不停重複的肢體語言，是體現了威脅下的懦弱和屈服，是為了心安而勉強自己，是為了，保護那些原本就安全的家人。

在眾多的強迫性行為干擾下，我很常不能擁有我自己的意識。

應該說，我知道我可以不用這麼做，但我也知道自己一定會妥協——我會聽從強迫症的威脅。

畢竟「寧可信其有，不可信其無」，我如果拒絕一次，但卻真的發生嚴重的後果，那都是我無法承受與承擔的。

關於我的強迫行為，有許多種，以下會一一說明，但我想先告訴所有讀者：每個強迫症患者所擁有的意識以及行為，是截然不同的。雖然體現出來的動作可能相似，但背後的原因，有可能出自於個體某個心理壓力或者陰影，而非全部病患都是出自於一種因素。

以下解釋我最常有的四種強迫性行為：

一、洗手

洗手在一般人的生活中，是再正常不過的事了，但對於我而言，儘管都是要洗掉不潔，我的不潔卻是物理加上更多心理因素。也就是說，除了吃飯前或是上完廁所後的洗手之外，其他大多時間，是因為自己內心的強迫性思想，而促使我不斷重複去洗手。

在我的腦海中，很常有褻瀆神明或是性方面的強迫性思想，而「洗手」對我來說，便是洗掉那些骯髒的想法與思考，讓我能維持一個「乾淨」的個體。

通常，我會被迫配合著強迫性思想，幻想出一些畫面。如果我不去洗手，這些令我羞愧或是不安的畫面，便會一直存在，直到我妥協，願意去重複洗手後，才會漸漸消逝。

另外，我對於「死亡」也感到很敏感。

小學時，有人跟我講了他母親自殺的事，我的強迫症便讓我對這件事久久不能忘懷。在我的腦海裡，常常出現他母親離開的畫面，然後使我覺得是因為我所造成的，又或者一些不雅詞彙會頻頻出現在那個畫面上，如「性侵」或「妓女」等等；而每次突然有這種毫無邏輯的想法襲來，我都會很不安，因為我覺得這樣十分不尊敬亡者，可是我又沒辦法讓自己停止這些強迫性想法，因此只能用不斷洗手或默念「對不起」之類的道歉來安撫自己。

二、重複塗改

在日常生活中寫紙本的東西時，常常會因為強迫性思想的出現，讓我必須一直塗改。

我還記得，年幼的時候，我在客廳寫作業，那時候因為一直塗改，爺爺看見後，常會訓我一頓，指責我一點都不專心，不斷地塗塗改改，他看了很煩。

而在前文中，也提到我曾經被老師體罰的事，這也是因為當時我寫字時會一直塗改所造成的。甚至於在寫考卷時，也常發生這種情況。明明我會的題目，答案卻遲遲寫不完，不但字跡歪七扭八，還加上一堆塗改的痕跡。最後的考卷分數當然也不盡理想。

我所得到的，就只是無止境的罰寫與數落。

不過，關於字跡潦草，我想應該會有許多人不明白：「強迫症不就是要求完美，字跡工整嗎？」

的確，這樣的說法不能說是錯的，因為我確實遇過不少強迫症患者對於任何事物都要求自己做到十分完美。可是對於我以及與我有著相似情形的人來說，雖然也力求做到好，但往往到最後都發現：「工整」對於我們而言，根本是奢望，加上我以前曾有被體罰的經驗，這更促使我只要寫字一慢，就會感到焦慮，因此只能用最快的方式寫，這樣可以讓強迫性思想少一點，也能減少更多塗改的動作。

三、重複往回走

當我在走路，且有行人來來回回經過身邊時，若這時候，我有強迫性思想出現，那麼，多半都是我對剛剛經過身旁的人的批評。

例如：一個撿回收的伯伯走過我身旁……（我心中的強迫性思想：他一定是很窮、沒念書，才在這裡撿破爛。）（但這時我的自主意識就會對自己說：「我」到底在想什麼？那是什麼有夠沒禮貌的話？撿回收也很令人尊敬，好嗎？什麼叫沒念書或很窮，你有看到人家多辛苦嗎？沒幫忙就算了，還在吵……）

總而言之，就是我的理性會去反駁我的強迫性思想，進而軟化我的焦慮，並藉由往回走（通常會有特定的數字或距離：例如三步，或退到剛剛想法出現的那一步）而消去那些批評別人的話，也表示對經過我身旁的人的道歉。

但尷尬的是，這樣的行為在他人眼中十分難以理解，也最容易造成別人的困擾，例如：脫隊、突然停下往回走而嚇到後面的人等等。

因此，我總覺得，我像極了怪異的踢踏舞者。即使奮力來回踱著步，用力跳好每一拍，卻只換來毀壞踢踏舞者名聲的劣跡。

四、自言自語

在強迫性思想出現的同時，如果不能及時返回之前的動作，我都會以「自言自語」來解決不安。

而那些「自言自語」，常常是「我有OCD（即強迫症），我很抱歉。」「空白……空白……不要再想了！」「打斷哥倫手之心。」等三個種類。

第一種，是表達對於我冒犯的人的道歉，並解釋我是有強迫症，所以才會這樣，請求對方的理解和原諒。

第二種，是我希望自己的腦筋不要再胡思亂想，而藉由對自己說「空白」這兩個字，來達到真正腦海空白的效果。

第三種，是我在之前的文章曾經提到，這是由以前好幾個強迫性思想的轉化而組合成的。

每當有類似威脅我的思想出現，我就會重複這類的組合話語。這在旁人看來，可能毫無意義，而其實我也早已忘卻是哪幾個痛苦的回憶，只知道說這句話，可以讓我短暫地停止思想片刻，所以我會一直重複不停地說著。

以上這四種，是我在日常裡最容易出現的強迫行為，而這些行為多半是為了應付強迫性思想，緩解焦慮與不安。