《我的強迫症》：我像極了怪異的踢踏舞者，用力跳好每一拍，卻只換來毀壞名聲的劣跡
我們想讓你知道的是
每個強迫症患者所擁有的意識以及行為，是截然不同的。雖然體現出來的動作可能相似，但背後的原因，有可能出自於個體某個心理壓力或者陰影，而非全部病患都是出自於一種因素。
文：陳俞蒨
強迫性行為——怪異的踢踏舞者
強迫症對於我而言，除了心靈上的輾壓，還包括了肢體的束縛。
那些不停重複的肢體語言，是體現了威脅下的懦弱和屈服，是為了心安而勉強自己，是為了，保護那些原本就安全的家人。
在眾多的強迫性行為干擾下，我很常不能擁有我自己的意識。
應該說，我知道我可以不用這麼做，但我也知道自己一定會妥協——我會聽從強迫症的威脅。
畢竟「寧可信其有，不可信其無」，我如果拒絕一次，但卻真的發生嚴重的後果，那都是我無法承受與承擔的。
關於我的強迫行為，有許多種，以下會一一說明，但我想先告訴所有讀者：每個強迫症患者所擁有的意識以及行為，是截然不同的。雖然體現出來的動作可能相似，但背後的原因，有可能出自於個體某個心理壓力或者陰影，而非全部病患都是出自於一種因素。
以下解釋我最常有的四種強迫性行為：
一、洗手
洗手在一般人的生活中，是再正常不過的事了，但對於我而言，儘管都是要洗掉不潔，我的不潔卻是物理加上更多心理因素。也就是說，除了吃飯前或是上完廁所後的洗手之外，其他大多時間，是因為自己內心的強迫性思想，而促使我不斷重複去洗手。
在我的腦海中，很常有褻瀆神明或是性方面的強迫性思想，而「洗手」對我來說，便是洗掉那些骯髒的想法與思考，讓我能維持一個「乾淨」的個體。
通常，我會被迫配合著強迫性思想，幻想出一些畫面。如果我不去洗手，這些令我羞愧或是不安的畫面，便會一直存在，直到我妥協，願意去重複洗手後，才會漸漸消逝。
另外，我對於「死亡」也感到很敏感。
小學時，有人跟我講了他母親自殺的事，我的強迫症便讓我對這件事久久不能忘懷。在我的腦海裡，常常出現他母親離開的畫面，然後使我覺得是因為我所造成的，又或者一些不雅詞彙會頻頻出現在那個畫面上，如「性侵」或「妓女」等等；而每次突然有這種毫無邏輯的想法襲來，我都會很不安，因為我覺得這樣十分不尊敬亡者，可是我又沒辦法讓自己停止這些強迫性想法，因此只能用不斷洗手或默念「對不起」之類的道歉來安撫自己。
二、重複塗改
在日常生活中寫紙本的東西時，常常會因為強迫性思想的出現，讓我必須一直塗改。
我還記得，年幼的時候，我在客廳寫作業，那時候因為一直塗改，爺爺看見後，常會訓我一頓，指責我一點都不專心，不斷地塗塗改改，他看了很煩。
而在前文中，也提到我曾經被老師體罰的事，這也是因為當時我寫字時會一直塗改所造成的。甚至於在寫考卷時，也常發生這種情況。明明我會的題目，答案卻遲遲寫不完，不但字跡歪七扭八，還加上一堆塗改的痕跡。最後的考卷分數當然也不盡理想。
我所得到的，就只是無止境的罰寫與數落。
不過，關於字跡潦草，我想應該會有許多人不明白：「強迫症不就是要求完美，字跡工整嗎？」
的確，這樣的說法不能說是錯的，因為我確實遇過不少強迫症患者對於任何事物都要求自己做到十分完美。可是對於我以及與我有著相似情形的人來說，雖然也力求做到好，但往往到最後都發現：「工整」對於我們而言，根本是奢望，加上我以前曾有被體罰的經驗，這更促使我只要寫字一慢，就會感到焦慮，因此只能用最快的方式寫，這樣可以讓強迫性思想少一點，也能減少更多塗改的動作。
三、重複往回走
當我在走路，且有行人來來回回經過身邊時，若這時候，我有強迫性思想出現，那麼，多半都是我對剛剛經過身旁的人的批評。
例如：一個撿回收的伯伯走過我身旁……（我心中的強迫性思想：他一定是很窮、沒念書，才在這裡撿破爛。）（但這時我的自主意識就會對自己說：「我」到底在想什麼？那是什麼有夠沒禮貌的話？撿回收也很令人尊敬，好嗎？什麼叫沒念書或很窮，你有看到人家多辛苦嗎？沒幫忙就算了，還在吵……）
總而言之，就是我的理性會去反駁我的強迫性思想，進而軟化我的焦慮，並藉由往回走（通常會有特定的數字或距離：例如三步，或退到剛剛想法出現的那一步）而消去那些批評別人的話，也表示對經過我身旁的人的道歉。
但尷尬的是，這樣的行為在他人眼中十分難以理解，也最容易造成別人的困擾，例如：脫隊、突然停下往回走而嚇到後面的人等等。
因此，我總覺得，我像極了怪異的踢踏舞者。即使奮力來回踱著步，用力跳好每一拍，卻只換來毀壞踢踏舞者名聲的劣跡。
四、自言自語
在強迫性思想出現的同時，如果不能及時返回之前的動作，我都會以「自言自語」來解決不安。
而那些「自言自語」，常常是「我有OCD（即強迫症），我很抱歉。」「空白……空白……不要再想了！」「打斷哥倫手之心。」等三個種類。
第一種，是表達對於我冒犯的人的道歉，並解釋我是有強迫症，所以才會這樣，請求對方的理解和原諒。
第二種，是我希望自己的腦筋不要再胡思亂想，而藉由對自己說「空白」這兩個字，來達到真正腦海空白的效果。
第三種，是我在之前的文章曾經提到，這是由以前好幾個強迫性思想的轉化而組合成的。
每當有類似威脅我的思想出現，我就會重複這類的組合話語。這在旁人看來，可能毫無意義，而其實我也早已忘卻是哪幾個痛苦的回憶，只知道說這句話，可以讓我短暫地停止思想片刻，所以我會一直重複不停地說著。
以上這四種，是我在日常裡最容易出現的強迫行為，而這些行為多半是為了應付強迫性思想，緩解焦慮與不安。
Tags：
文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
我們想讓你知道的是
文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫