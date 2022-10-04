英國14歲少女莫莉輕生，調查認定社群媒體提供不安全內容釀成悲劇

英國一名14歲少女莫莉．羅素（Molly Russell）在2017年結束自己的生命，驗屍官安德魯．沃克（Andrew Walker）上週指出，憂鬱症與線上自殘、自殺內容導致莫莉自殺，莫莉的父親伊恩．羅素（Ian Russell）訴求社會應保護無辜年輕人， 社群媒體公司不應將兒童痛苦為利潤。

網路世界大量不安全內容侵蝕心理健康，求救訊號無人回應

《BBC》報導，倫敦北部的資深驗屍官沃克表示， 莫莉訂閱了許多線上網站，他可以閱覽、儲存與自殘和自殺有關的圖像、影像、文字與其他令人感到沮喪消極的內容，「將自殺作為結論是不安全的，莫 莉 死於憂鬱症和線上負面內容的影響。」

沃克指出， Instagram和Pinterest透過演算法被動或主動提供莫 莉內容，其中包含 浪漫化年輕人的自殘行為、試圖孤立和阻止尋求幫助，甚至將自殘和自殺動地描述為無法恢復狀況的必然結果； 沃克認為 這些網站內容僅呈現非理性的觀點、缺少正常的平衡， 逐步侵蝕莫莉的心理健康，終至他的死亡。

《The Guardian》報導，死因調查展示了演算法提供給莫莉的數千張圖像中的一小部分——黑暗、悲慘和令人沮喪的絞索、藥丸和剃鬚刀片；他的YouTube也充斥大量涉及焦慮、抑鬱、自殘和自殺令人不安的內容。

報導指出， 在莫莉自殺前的6個月裡，他在Pinterest上一個命名為「沒什麼好擔心的（nothing to worry about…）」的資料夾包含469張圖片，與自殘和自殺、焦慮和抑鬱有關；而他在Instagram上瀏覽了超過1萬6300條的內容，其中有2100條與自殺、自殘和憂鬱症有關，甚至在他 去世當天、最後一次使用iPhone的凌晨12點43分，他仍在平台上保存了一張帶有憂鬱症相關標語的圖片。

報導指出，莫莉在 Instagram上總共觀看了138個包含自殺和自殘內容的影片，一名兒童心理諮詢師在聽證會上表示，在看到這些內容後，他數週都無法入睡； 《BBC》也報導， 在 法庭上播放這名14歲少女Instagram帳戶上的影片前，驗屍官更警告說這些影像幾乎不可能被完整觀看， 他的一名工作人員也在觀看時不得不離開房間。

《BBC》報導，儘管伊恩曾經察覺莫莉的不對勁，在一次汽車旅行中和莫莉談了此事，莫莉也答應當有需求時要與伊恩談談，但莫莉最終還是選擇了Twitter和Instagram，反而數度透過社群媒體向網路名人、心理疾病KOL發出求救訊號，遺憾卻都沒被回應；伊恩形容：「莫莉有一種錯誤的印象，以為能夠對著廣闊的網路世界大喊大叫、被眾人傾聽，但實際上他只是對著風喊叫。」

演算法持續推薦類似不安全內容，加劇負面影響

《BBC》報導，檢察法醫也查看了莫莉秘密的Twitter帳戶內容，她為自己的Twitter取名為「Idfc_nomore」，伊恩認為這意味「我他媽的不在乎了（I don't fucking care nomore）」。莫莉於2016年12月首次發布推文，分享了一個與抑鬱、自殘和焦慮作鬥爭的美國十多歲男孩的貼文，而當莫莉關注此帳戶時，Twitter的演算法會推薦其他類似的內容——你與特定主題內容互動越多，向你推薦此類內容就越多。

《The Guardian》報導，當莫莉使用 Pinterest瀏覽、收藏關於憂鬱症的內容，Pinterest主動向莫莉發送了內容推薦電子郵件，標題為「你可能喜歡的10個憂鬱症別針（10 depression pins you might like）」； 伊恩形容：「演算法意味著你無法逃脫它，它會不斷推薦更多內容。一旦陷入其中就逃不掉的。」

Meta、Pinterest承認造成悲劇，未來應 保護兒童免受有害內容的侵害

《The Guardian》報導，伊恩表示：「是時候保護我們的無辜年輕人了，而不是放任平台將他們的痛苦變現為利潤。」在為期兩週的聽證會上，Meta和Pinterest的高層為他們的平台向莫莉展示的內容而道歉，兩公司的發言人皆表示，將會 仔細思量驗屍官的完整調查報告。

雖然Meta健康和福利政策負責人伊麗莎白．拉貢（Elizabeth Lagone）先前曾將莫莉生前看到的一批憂鬱症、自殺和自殘內容描述為「安全」，但伊麗莎白也已在聽證會後承認貼文與影像違反準則；而 Pinterest社群營運負責人賈德．霍夫曼（Jud Hoffman）則是憂心，平台目前並不完美，違反政策的內容仍可能持續存在。

驗屍官 沃克 表示，他打算發布一份預防未來死亡警示，該警示將建議採取行動以防止莫莉案件重演；威廉王子呼籲應採取更多行動保護兒童，「我們的兒童和青少年的線上安全需要成為先決條件，而不是事後才考慮。」文化部長米歇爾．多內蘭（Michelle Donelan）則說道，目前兒童福利上社群媒體上遭遇可怕的失敗，未來相關法案將要求技術平台保護兒童免受有害內容的侵害。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範