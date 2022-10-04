英國14歲少女莫莉輕生，調查認定社群媒體提供不安全內容釀成悲劇
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英國一名14歲少女莫莉輕生前透過社群媒體大量閱覽與自殘、自殺有關的圖像、影像、文字與其他令人感到沮喪消極的內容，Meta和Pinterest的高管為提供不安全內容道歉，政府將制定相關法案要求技術平台保護兒童免受有害內容的侵害。
英國一名14歲少女莫莉．羅素（Molly Russell）在2017年結束自己的生命，驗屍官安德魯．沃克（Andrew Walker）上週指出，憂鬱症與線上自殘、自殺內容導致莫莉自殺，莫莉的父親伊恩．羅素（Ian Russell）訴求社會應保護無辜年輕人，社群媒體公司不應將兒童痛苦為利潤。
網路世界大量不安全內容侵蝕心理健康，求救訊號無人回應
《BBC》報導，倫敦北部的資深驗屍官沃克表示，莫莉訂閱了許多線上網站，他可以閱覽、儲存與自殘和自殺有關的圖像、影像、文字與其他令人感到沮喪消極的內容，「將自殺作為結論是不安全的，莫莉死於憂鬱症和線上負面內容的影響。」
沃克指出，Instagram和Pinterest透過演算法被動或主動提供莫莉內容，其中包含浪漫化年輕人的自殘行為、試圖孤立和阻止尋求幫助，甚至將自殘和自殺動地描述為無法恢復狀況的必然結果；沃克認為這些網站內容僅呈現非理性的觀點、缺少正常的平衡，逐步侵蝕莫莉的心理健康，終至他的死亡。
《The Guardian》報導，死因調查展示了演算法提供給莫莉的數千張圖像中的一小部分——黑暗、悲慘和令人沮喪的絞索、藥丸和剃鬚刀片；他的YouTube也充斥大量涉及焦慮、抑鬱、自殘和自殺令人不安的內容。
報導指出，在莫莉自殺前的6個月裡，他在Pinterest上一個命名為「沒什麼好擔心的（nothing to worry about…）」的資料夾包含469張圖片，與自殘和自殺、焦慮和抑鬱有關；而他在Instagram上瀏覽了超過1萬6300條的內容，其中有2100條與自殺、自殘和憂鬱症有關，甚至在他去世當天、最後一次使用iPhone的凌晨12點43分，他仍在平台上保存了一張帶有憂鬱症相關標語的圖片。
報導指出，莫莉在Instagram上總共觀看了138個包含自殺和自殘內容的影片，一名兒童心理諮詢師在聽證會上表示，在看到這些內容後，他數週都無法入睡；《BBC》也報導，在法庭上播放這名14歲少女Instagram帳戶上的影片前，驗屍官更警告說這些影像幾乎不可能被完整觀看，他的一名工作人員也在觀看時不得不離開房間。
《BBC》報導，儘管伊恩曾經察覺莫莉的不對勁，在一次汽車旅行中和莫莉談了此事，莫莉也答應當有需求時要與伊恩談談，但莫莉最終還是選擇了Twitter和Instagram，反而數度透過社群媒體向網路名人、心理疾病KOL發出求救訊號，遺憾卻都沒被回應；伊恩形容：「莫莉有一種錯誤的印象，以為能夠對著廣闊的網路世界大喊大叫、被眾人傾聽，但實際上他只是對著風喊叫。」
演算法持續推薦類似不安全內容，加劇負面影響
《BBC》報導，檢察法醫也查看了莫莉秘密的Twitter帳戶內容，她為自己的Twitter取名為「Idfc_nomore」，伊恩認為這意味「我他媽的不在乎了（I don't fucking care nomore）」。莫莉於2016年12月首次發布推文，分享了一個與抑鬱、自殘和焦慮作鬥爭的美國十多歲男孩的貼文，而當莫莉關注此帳戶時，Twitter的演算法會推薦其他類似的內容——你與特定主題內容互動越多，向你推薦此類內容就越多。
《The Guardian》報導，當莫莉使用Pinterest瀏覽、收藏關於憂鬱症的內容，Pinterest主動向莫莉發送了內容推薦電子郵件，標題為「你可能喜歡的10個憂鬱症別針（10 depression pins you might like）」；伊恩形容：「演算法意味著你無法逃脫它，它會不斷推薦更多內容。一旦陷入其中就逃不掉的。」
Meta、Pinterest承認造成悲劇，未來應保護兒童免受有害內容的侵害
《The Guardian》報導，伊恩表示：「是時候保護我們的無辜年輕人了，而不是放任平台將他們的痛苦變現為利潤。」在為期兩週的聽證會上，Meta和Pinterest的高層為他們的平台向莫莉展示的內容而道歉，兩公司的發言人皆表示，將會仔細思量驗屍官的完整調查報告。
雖然Meta健康和福利政策負責人伊麗莎白．拉貢（Elizabeth Lagone）先前曾將莫莉生前看到的一批憂鬱症、自殺和自殘內容描述為「安全」，但伊麗莎白也已在聽證會後承認貼文與影像違反準則；而Pinterest社群營運負責人賈德．霍夫曼（Jud Hoffman）則是憂心，平台目前並不完美，違反政策的內容仍可能持續存在。
驗屍官沃克表示，他打算發布一份預防未來死亡警示，該警示將建議採取行動以防止莫莉案件重演；威廉王子呼籲應採取更多行動保護兒童，「我們的兒童和青少年的線上安全需要成為先決條件，而不是事後才考慮。」文化部長米歇爾．多內蘭（Michelle Donelan）則說道，目前兒童福利上社群媒體上遭遇可怕的失敗，未來相關法案將要求技術平台保護兒童免受有害內容的侵害。
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新聞來源
- Molly Russell inquest: Father makes social media plea（BBC）
- In her own words - Molly Russell's secret Twitter account（BBC）
- Social media firms ‘monetising misery’, says Molly Russell’s father after inquest（The Guardian）
- ‘The bleakest of worlds’: how Molly Russell fell into a vortex of despair on social media（The Guardian）
延伸閱讀
- Meta面臨8起青少年相關訴訟，造成飲食失調、嚴重憂鬱與睡眠障礙，母親指控FB、IG與11歲女兒的自殺有關
- 失敗的「作文比賽」讓麻浦大橋輕生人數年年攀升，韓國政府努力十年挽回近2000條人命
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。