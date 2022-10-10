【小說】《化學課》選摘：我不是什麼「女化學家」！化學家就是化學家！

文：邦妮．嘉姆斯（Bonnie Garmus）

哈斯汀化學研究所準備了一件新的實驗袍，以茲歡迎回鍋的伊莉莎白。

「這是我們大家一起為妳準備的禮物，」多納堤說。「妳知道我們有多想妳了吧？」伊莉莎白對他們竟然如此溫暖示好覺得很驚訝，開心地收下實驗袍，在一陣零零落落的掌聲和寥寥幾聲大笑中穿上那件白袍。她低頭瞥了一眼胸前的口袋上方。之前，這裡繡的是她的名字「佐特」，現在只剩下「E.Z」

「喜歡嗎？」多納堤博士對她眨眼。「喔對了，」他勾了勾手指，示意要伊莉莎白跟他去辦公室裡談。「我聽說妳還有在鑽研無生源論這個題目。」

伊莉莎白大驚，因為她從來沒跟任何人提起自己現在的研究，唯一有可能推敲出來的人只有玻里維茲，而且那還是上次他跑來家裡時，她因為瑪德蓮午覺睡醒了而短暫離開一下，回來時便看到玻里維茲在她的書桌前東看西看。「你在幹嘛？」她訝異地問。

「沒什麼，佐特小姐。」他說，但顯然因為她的口氣而有點受傷。

「我自己最近是有些東西準備要發表，」多納堤在自己的辦公椅上坐下並說。「很快就會登在《科學期刊》上。」

「題目是？」

「不是什麼驚天動地的東西，」他聳了聳肩說。「就一些的研究。妳懂的，得三不五時發表一點什麼，否則我們的職涯就岌岌可危了。妳呢？我很想知道，什麼時候可以拜讀妳的大作。」

「我手上還有幾個地方需要釐清。」她說。「如果你可以給我六個星期專心解決、沒有其他事情打擾的話，應該就會有東西出來。」

「妳是說好好專心在『妳自己一個人的』研究上嗎？」他驚訝地說。「那是伊凡斯的作風，不是嗎？」

當他提起凱文的名字，伊莉莎白的臉一僵。

「妳怎麼會不記得這個地方的工作方式呢，」多納堤說。「我們是一個團隊，要像在划船一樣，互相幫忙才對。」他刻意酸了她一下，因為他偷聽到她跟別的同事聊到自己還有在划船。說不定，要是她沒在划船的話，她的研究還會有更多進展呢，他心想。不過，他其實已經稍微看過她帶來的資料，發現她其實已經走得比玻里維茲以為的還前面非常多，讓他很驚訝。玻里維茲果真是不折不扣的白痴。

「拿去，先把這邊打字打好。」多納堤遞給她一大疊文件。「還有，我看咖啡快喝完了，妳處理一下。然後妳也可以去問一下大家，看有沒有人需要幫忙什麼。」

「幫忙？」伊莉莎白說。「我是化學家，不是實驗室技士。」

「妳現在是技士沒錯。」多納堤篤定地說。「妳離開職場也好一陣子了，該不會以為自己這樣休息好幾年後，一回來就可以空降到原本的位子上吧？不過妳別擔心，好好努力好好做，我們會再看看的。」

「但我們之前不是這樣談的。」

「放輕鬆，辣妹」他慢吞吞地說。「又不是」「你剛剛叫我什麼」

就在他要回答時，祕書跑來提醒他下個會議要開始了。

「給我聽好，」他轉回來對伊莉莎白說：「以前伊凡斯在的時候，妳跟著吃香喝辣，搞得很多人到現在都還不服氣。不過沒關係，這一次我們來讓大家知道，妳是靠實力從基層做起的。像妳這麼積極上進，一定沒問題的。」

「但多納堤博士，我現在有小孩要養，實驗室技士的薪水實在不夠我養家。我是衝著研究員的薪水才想回來的。」

「關於這件事，」他揮揮手說。「我有個好消息要告訴妳，哈斯汀答應我，願意資助妳繼續深造。」

「真的嗎？」她驚訝地說。「哈斯汀要出錢讓我唸博士班？」

多納堤站起身，伸了伸懶腰，一副才剛運動完的樣子。「噢，不是」他說。「我在想，一些文書處理課程，對妳的工作上會很有幫助，比如打逐字稿、聽打等等。我都幫妳找好了呢。」他遞給伊莉莎白一張傳單。「這套函授課程最棒的地方是，妳有空的時候，在自己家裡就可以上課。」

伊莉莎白的心臟狂跳到感覺就要蹦出來。她回到自己的位子，把那疊文件摔到桌上後直奔女廁，挑了最裡面的一間，把自己鎖在裡頭。被海芮說中了，她心想，我到底在瞎搞什麼？

但她還來不及崩潰，就聽到隔壁傳來很大的「砰」、「砰」聲響。

「哈囉？」伊莉莎白喊。那聲音停了下來。

「哈囉？」伊莉莎白再試探一次。「還好嗎？妳沒事吧？」

「不關妳的事。」

伊莉莎白遲疑了一下，又再問一次。「需要幫」

「妳他媽是聾了嗎！不要管我！」

她想了一下，因為那聲音聽起來相當耳熟。「是芙萊斯克小姐嗎？」她問，腦海中浮現她的臉，那個拿凱文的死來折磨她的人事室祕書。「是妳嗎？芙萊斯克小姐？」

「到底是誰這樣死纏爛打？」她的口氣很衝。

「伊莉莎白．佐特。化學院的。」

「老天，好死不死，竟然是妳。」然後是一陣很長的沉默。

現年三十三歲的芙萊斯克小姐，這四年來一直老老實實照著升遷的潛規則，一步一步踏實地做，包括對外誇大宣傳哈斯汀的福利、對內監控一些特定部門，甚至還負責公司內部八卦專欄「一手資訊交換站」，卻始終沒有被升職。不只如此，部門裡最近新來一個二十一歲、剛從大學畢業的小鮮肉，什麼都還不會，只會串迴紋針，竟然成了她的主管。而那個地質學家艾迪她為了證明自己很適合當人妻才睡了他兩年前竟然為了一個處女甩了她。今天的最新打擊是，她的小鮮肉主管丟給她一份「有待改進的七件事」清單，第一點就是：瘦身九公斤。