TNL+ 2022/10/17,
歐洲

20年前被視為「邊緣、極端」的歐洲極右派政黨，究竟是怎麼「正常化」的呢？

20年前被視為「邊緣、極端」的歐洲極右派政黨，究竟是怎麼「正常化」的呢？
法國極右派國民聯盟領袖馬琳勒龐（右下）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

一個最具指標性的例子是，時任德國總理梅克爾在黨內的壓力下，就曾公開表示德國的「多元文化社會」已經「徹底失敗」，不同文化的人真的沒辦法好好一起生活，並且也說，在就業機會不足下，雇主應該優先聘僱德國的失業者。

近期，在歐洲許多國家，極右派政黨在政壇上越來越重要：光是今（2022）年，就有義大利迎來極右派總理，瑞典的極右政黨成為國會第二大黨，馬琳勒龐（Marine Le Pen）也再度進入法國總統選舉決選。

很多讀者可能因此好奇：不過20年前，這些極右派的政黨，還會被多數選民跟政治人物視為「邊緣」、「極端」，不會被當成正常政治的一部分；這些政黨，究竟是怎麼「正常化」的呢？

極右政黨的形象軟化：我不是種族主義者

許多評論者都指出，極右翼在近年來的成功，一個很大的重點，是他們給選民的訊息不再那麼極端，不再是一個「只有種族主義者」才會支持的政黨。

上個世代的極右翼政黨，訊息幾乎就是赤裸的種族主義；此外，甚至有一些極右翼，還會直接說納粹或法西斯沒那麼糟；舉例來說，馬琳勒龐的爸爸尚－馬里（Jean-Marie Le Pen）就曾公開表示，納粹毒氣室只不過是個「歷史細節」（他雖然一度闖進法國總統決選輪，但卻以超過64個百分點的差距慘敗）。

明顯的種族歧視，加上與舊法西斯政權的關聯，導致這些政黨經常只能獲得小眾支持，在很多國家都是票房毒藥，根本不是「正常人」會選的選項：比如德國國家民主黨、西班牙的新力量黨等等，都無法超越「極小眾」的地位。

相反地，現在成功的極右翼政黨，雖然在政策一樣反移民，但講的不再是血緣，而是文化價值。他們說：移民、尤其是這波穆斯林移民，並未與我們共享民主自由的價值，因此他們並不適合來這邊。這則文化價值的訊息，與經濟安全的訊息疊加（移民搶走了我們的福利和工作），成為「不用是個真正的種族主義者，也可以反移民」的重要基礎，讓選擇極右派政黨也可以是一件正當的事。

這種訊息的吸引力，在2015年前後來到了最高峰：在敘利亞戰爭下，所謂「難民危機」期間，大批難民移入歐洲，讓種族的問題清楚浮上檯面。

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